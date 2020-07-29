Май 1941 года. Где же немецкие танки и мотопехота?

РМ о наличии немецких танковых и моторизованных дивизий у нашей границы

В Восточной Пруссии – …3 моторизованных, 2 танковых [дивизии. – Прим. авт.];

…на варшавском направлении против ЗапОВО – …4 танковых, одна моторизованная [дивизия. – Прим. авт.];

…в Люблинско-Краковском районе против КОВО – …6 танковых, 5 моторизованных [дивизии. – Прим. авт.];

…в Молдавии и Северной Добрудже – …4 моторизованных… и две танковых дивизии…

Дислокация немецких танковых и моторизованных дивизий

Какие части и соединения выдавались за танковые и моторизованные дивизии?