Май 1941 года. Где же немецкие танки и мотопехота?

В статье использованы следующие сокращения: ГрА – группа армий, ГШ – Генеральный штаб, КА — Красная Армия, кд – кавалерийская дивизия, мд (мп) – моторизованная дивизия (полк), пд (пп) – пехотная дивизия (полк), РМ – разведывательные материалы, РО – разведотдел военного округа, РУ – Разведуправление ГШ КА, ТГр – танковая группа, тд (тп) – танковая дивизия (полк).
В предыдущей части было показано, что в большинстве РМ, которые вошли в документ «Дислокация германских частей и соединений по группировкам в пограничной полосе с СССР на 1.6.41 (по агентурным данным и данным РО ПрибОВО, РО штаба ЗапОВО, РО штаба КОВО», говорилось о дислокации войск по состоянию не позднее 27 мая. Поэтому материалы из данного документа можно сравнивать с данными, приведенными на карте оперативного отдела ГШ сухопутных войск вермахта от 27.5.41. Ознакомиться с документом «Дислокация германских частей…» можно в этой статье.
С мая 1941 года в РУ считали, что группировка немецких войск, сосредоточенная против СССР, дислоцируется на территории Восточной Пруссии, бывшей Польши, Румынии (в Молдавии и в Северной Добрудже), Прикарпатской Украины (Венгрия) и Словакии.
Немецкое командование не скрывало наличия у границы крупных пехотных группировок, усиленных артиллерией, кавалерией и танковыми частями. Вероятно, таким подходом оно пыталось скрыть от нашего командования подготовку к блицкригу, который должен был состояться менее чем через месяц.
В новой части начнем рассмотрение РМ, касающихся немецких танковых и моторизованных дивизий. Напомню, что на 25.4.41 наша разведка знала о наличии у границы девяти танковых и семи моторизованных дивизий. На самом деле в это время в Восточной Пруссии с осени 1940 года находились 1-я и 6-я тд. В конце апреля 1941 года в район Познани стала прибывать 4-я тд. Других танковых или моторизованных немецких дивизий у нашей границы не было.
Ранее автор обещал привести ссылки на немецкие карты, которые он использовал в своих материалах. Большинство используемых документов находится на сайте «Российско-германского проекта по оцифровке германских документов в архивах Российской Федерации». Карты находятся в разделе Опись 12451 – Главное командование сухопутных сил (ОКХ) в делах с № 799 по № 844. Специально для Товарища сообщаю, что в перечисленных делах имеются и немецкие карты с нанесенной разведывательной обстановкой. Желаю всем читателям, которым нравится разбираться в картах времен 2-й мировой войны, успеха на этом нелегком поприще!!
РМ о наличии немецких танковых и моторизованных дивизий у нашей границы
В соответствии со сводкой РУ от 31.5.41 у границы находилось:
В Восточной Пруссии – …3 моторизованных, 2 танковых [дивизии. – Прим. авт.];
…на варшавском направлении против ЗапОВО – …4 танковых, одна моторизованная [дивизия. – Прим. авт.];
…в Люблинско-Краковском районе против КОВО – …6 танковых, 5 моторизованных [дивизии. – Прим. авт.];
…в Молдавии и Северной Добрудже – …4 моторизованных… и две танковых дивизии…
…на варшавском направлении против ЗапОВО – …4 танковых, одна моторизованная [дивизия. – Прим. авт.];
…в Люблинско-Краковском районе против КОВО – …6 танковых, 5 моторизованных [дивизии. – Прим. авт.];
…в Молдавии и Северной Добрудже – …4 моторизованных… и две танковых дивизии…
Итого у границы разведкой обнаружено четырнадцать танковых и тринадцать моторизованы дивизий.
15 июня в сводке №5 (по Западу) РУ повторена информация о подвижных войсках, которая была приведена в сводке от 31 мая.
На рисунке приведен фрагмент карты оперативного отдела ГШ сухопутных сил вермахта от 27.5.41 г.
Совмещение рисунков, размещенных ниже, следует проводить по значку "1-й кд" в оранжевом прямоугольнике.
Из рисунков видно, что на территории Восточной Пруссии и бывшей Польши находятся старые знакомые: 1-я, 4-я и 6-я тд. На территории бывшей Польши находится около 1/3 дивизионного района сосредоточения 13-й тд и около половины района дислокации моторизованного полка «Великая Германия». Суммарно на территории Восточной Пруссии и бывшей Польши находятся не более 4 дивизий подвижных войск. Следует отметить, что части 13-й тд и мотополка «Великая Германия» нашей разведкой не обнаружены.
Дислокация немецких танковых и моторизованных дивизий
Поскольку можно констатировать, что работа всех наших разведок по установлению немецких подвижных войск к концу мая оказалась неудовлетворительной, возникает законный вопрос: где фактически находились немецкие подвижные войска?
Соединения, которые передислоцируются, на картах легко определить по обозначениям.
На рисунке ниже приведены места нахождения семнадцати танковых дивизий вермахта по состоянию на 27.5.41 г. По трем дивизиям (5-й, 15-й и 16-й) имеется информация, что они находились за пределами Восточной Пруссии и бывшей Польши.
Из рисунка можно сделать вывод, что по состоянию на 27 мая ни одна из танковых дивизий не перемещалась на Восток. Таким образом, кроме 1-й, 4-й, 6-й тд, частей 13-й тд других танковых соединений на территории Восточной Пруссии и бывшей Польши не было.
На рисунке ниже приведены места нахождения одиннадцати моторизованных дивизий и одного моторизованного полка по состоянию на 27.5.41 г. По трем дивизиям имеется информация, что они находились за пределами Восточной Пруссии и бывшей Польши.
Представленные фрагменты карт свидетельствуют об ошибке наших разведок в определении численности танковых и моторизованных дивизий, сосредоточенных у наших границ в конце мая 1941 года.
В документе «Дислокация германских частей…» указывается о точных местах нахождения тринадцати танковых батальонов. В это время в вермахте имелось шесть танковых батальонов.
Из шести батальонов два находилось в Скандинавии, один только формировался на острове Крит. Принимаем, что оставшиеся три батальона находятся у нашей границы. Даже в этом случае разведка ошиблась в 4,3 раза…
Какие части и соединения выдавались за танковые и моторизованные дивизии?
Ниже на рисунках будут представлены обнаруженные подвижные немецкие войска, которые нанесены на карту оперативного отдела ГШ сухопутных сил вермахта от 27.5.41 г.
В верхней части рисунка в Тарнобжеге разведкой обнаружен штаб 6-й мд, которой не существовало. На самом деле в этом городе дислоцируется штаб 6-й армии, который не обнаружен нашей разведкой. Спутать штаб моторизованной дивизии со штабом армии – это ошибка разведки, т.к. армейский штаб нельзя использовать при глубоких прорывах.
Правее, в Томашове обнаружены моторизованный и танковые полки. Это снова является ошибкой, поскольку в городе имеется штаб 297-й пд и ее части. В состав пехотной дивизии не входят мотопехотная и танковая части.
В Лежайске обнаружено до танковой дивизии. Кроме частей 71-й пд, в этом районе больше нет частей противника. Напомню, что форма танкистов значительно отличается от формы военнослужащих других войск, войсковой цвет (ваффенфарбе) танкистов – розовый. Единственное объяснение: кто-то изображал эту танковую дивизию или распускал слухи о ней…
В городе Ланьцуте находится штаб 8-й тд и 11-й тп. Данные требуют проверки, т.к. вторая танковая дивизия с тем же номером по данным РО ЗапОВО будет находится в Варшаве и будет там находиться до начала войны. Видно, что в Ланьцуте дислоцируется штаб 49-го горного корпуса и могут находиться части 68-й пд. Но ведь у них танков-то нет?.. Если разведка знала о войсковых цветах (ваффенфарбе), то могли спутать оттенки зеленого цвета: горных стрелков или мотопехоты…
В городе Жешуве находится до двух танковых полков. В Жешуве находится штаб 17-й армии, который спутан с танковыми полками…
В Тарнове, по данным разведки, находится свыше танковой дивизии. В апреле в этом городе дислоцировался штаб 71-й пд, а в мае — штаб 296-й пд. Западнее Тарнова (Окасима) находится передовой штаб ГрА «Юг». Танковой дивизии тут нет и не было…
В Кракове находится 38-й мп, который не существовал. Фактически в Кракове в это время находятся корпусной штаб сокращенного состава H.Kdo XXXIV и штаб войск охраны тыла ГрА «Юг» и командующего тылом R.H.G.103. В составе указанных штабов не найдена часть с номером 38. Полк с проверенным номером "38" кто-то мог только изображать…
В Новом Сонче обнаружена танковая дивизия. На самом деле в этом городе находится штаб 101-й легкой пехотной дивизии. В 1939 году в состав легких пехотных дивизий входили танковая и кавалерийская или мотопехотная части. Позже структура таких дивизий значительно изменилась и она стала даже слабее пехотной дивизии. Получается, что информация об изменении структуры легких пехотных дивизий за полтора года так и не дошла до нашей разведки. Так же, как не дошла информация о новых структурах моторизованных и танковых дивизий вермахта. Это свидетельствует об ограниченных возможностях наших разведок в добывании разведывательной информации!
Рассмотрим следующий рисунок. В Домброве обнаружен штаб танковой бригады, где он будет находиться до 21 июня. Такого соединения в вооруженных силах Германии уже не было. В городе Радзыне обнаружен моторизованный полк. В данном районе, кроме кроме 1-й кавдивизии, других дивизий нет и, следовательно, нет других частей. Наиболее вероятно, что разведка могла ошибочно принять одну из частей кавдивизии за моторизованный полк, но что это за часть, представить трудно...
В Пулаве разведкой обнаружены штаб 215-й мд и два моторизованных полка. Недалеко, в городе Ирене, находится и еще один моторизованный полк. 215-й мд никогда не существовало. Проблема в том, что в этом районе моторизованных частей нет. За штаб 215-й мд принят штаб 31-й пд. В составе 31-й пд нет частей с номером 215. Поэтому можно сказать, что всю 215-ю мд изображали группы военнослужащих из 31-й пд.
2-й мп в городе Люблине. Его там не могло быть. Наиболее вероятно, что с этим полком спутана одна из автомобильных колонн снабжения 3-го или 55-го армейских корпусов или подразделения этих штабов.
По данным разведки, между Люблином и Хелмом находится танковая дивизия. Танковой дивизии тут, естественно, нет, но имеются части 56-й и 62-й пд, а также 213-й охранной дивизии.
В Замостье разведка обнаружила два штаба моторизованных дивизий и шесть полков из их состава с точными номерами. На самом деле в Замостье дислоцируется штабы 48-го армейского корпуса и 57-й пд. В составе 57-й пд нет частей с указанными номерами. Поскольку известно сразу шесть «точных» номеров несуществующих моторизованных полков, это может быть только целенаправленная дезинформация немецкого командования.
В городе Грубешове находится штаб 175-й мд, 52-й и 53-й мп. В данном районе дислоцируется 298-я пд, в состав которой не входят части с номерами 175, 52 или 53. Точное название несуществующей моторизованной дивизии и два мотополка, которых тут не может быть, — это снова немецкая дезинформация.
Новый рисунок. В Алленштайне, по данным разведки, находится танковый полк. Скорее всего, его спутали со штабом 4-й ТГр. 4-я ТГр находилась в данном районе с февраля и до середины июня 1941 года и не обнаружена нашей разведкой.
В Найденбурге обнаружен 48-й мп. Частей здесь много, но нет ни одной моторизованной. Что приняли за этот полк, трудно сказать… Можно только сказать, что 48-го полка нет в числе моторизованных полков мд и среди стрелковых полков тд.
В Остроленке обнаружен 91-й мп. Части с таким номером нет среди частей 221-й пехотной и 221-й охранной дивизий.
В Оструве обнаружен 615-й мп. Часть с таким номером также отсутствует в 268-й пд.
В Коссове обнаружен штаб 58-й мд, а в Земброве — моторизованный полк. Такие части в этом районе отсутствуют.
Моторизованных полков с номерами 91 и 615, а также 58-й мд не существовало в вермахте.
В Янув-Подляски обнаружен 46-й тп, а в Бяла-Подляски 49-й танковый и моторизованные полки. В вермахте нет ни 46-го, ни 49-го тп. Кроме частей 131-й пд и 1-й кд, других подвижных войск в этом районе нет.
В районе Варшавы обнаружено множество танковых частей: 8-я тд, 1-й, 8-й и 192-й тп, танковый полк с неизвестным номером и 28-й мп. Суммарно набирается до двух танковых дивизий, которых здесь нет. До двух танковых дивизий в этом районе будет отслеживаться нашей разведкой до начала войны. К сожалению, разведка никогда бы не смогла своевременно обнаружить перемещение этих несуществующих войск к границе и предупредить свое командование…
В то же время можно увидеть, что 6-я тд, которая находится в одном и том же районе, с осени 1940 года не обнаружена ни одной из наших разведок. Поэтому можно сказать, что меры противодействия нашим разведкам со стороны немецких спецслужб были весьма эффективны.
Последний рисунок. В Шилутэ 61-я пд спутана со 161- мд. Ошибка не будет раскрыта, т.к. в документе РУ от 22.6.41 будет фигурировать 161-я мд против войск Северо-Западного фронта. Моторизованной дивизии с таким номером в составе вооруженных сил Германии не было.
В районе Тильзита и его окрестностей, по данным разведки, дислоцируется много подвижных войск: части 20-й тд, 44-й, 202-й, 204-й, 206-й, 227-й, 291-й, 350-й и 510-й мп. Хотя в сводке указано относительно 202-го, 204-го и 227-го мп, что данные требуют проверки, но в сводке РО ПрибОВО от 18 июня почти все указанные полки будут находиться в тех же районах. Только номер одного полка изменится — с 510-го на 210-й мп. Полков с указанными номерами не было среди моторизованных и стрелковых полков вермахта. Мы снова сталкиваемся с весьма масштабной дезинформацией…
Не может быть 6-го мп и 25-го тп в Инстребурге, 28-го тп и 25-го мп в Кенигсберге, 17-й и 34-й мд, 412-го, 420-го и 422-го мп на Сувалкинском выступе.
Кроме того, 17-й и 34-й мд, 412-го, 420-го и 422-го мп не существовало в вооруженных силах Германии. 28-й тп был расформирован 1.3.41 г.
Танковый полк в районе Летцена мог быть спутан с передовой группой штаба 3-й ТГр.
Номер 21-го тп мог быть спутан с частями 1-й тд.
Таким образом, можно сделать вывод, что в лучшем случае наши разведки смогли точно обнаружить всего один танковый полк в районе городе Летцена. Все остальные РМ о наличии 27 танковых и моторизованных дивизий, к великому сожалению, оказались ложными и дезинформацией немецкого командования…
В следующих частях попробуем разобраться в вопросе о том, изменилось ли что-то в достоверных РМ в июне 1941 года.
Продолжение следует…