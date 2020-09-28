Занятные тайны кимоно

Дзимбаори Кобаякавы Хидеаки, которое он носил в битве при Сэкигахара. В Японии одежда была важным отличительным знаком отличительным полководца на поле боя. Командиры носили поверх доспехов куртку без рукавов – дзимбаори, на спине которой всегда был вышит герб – мон, хорошо заметный издали. Токийский национальный музей
Много платьев у ребенка богача,
Их вовек ему не износить,
У богатых в сундуках
Добро гниет,
Пропадает драгоценный шелк!
А у бедного — простого платья нет,
Даже нечего ему порой надеть.
Так живем,
И лишь горюешь ты,
Ничего не в силах изменить!
Песня Яманоэ Окура о любви к сыну Фурухи
Их вовек ему не износить,
У богатых в сундуках
Добро гниет,
Пропадает драгоценный шелк!
А у бедного — простого платья нет,
Даже нечего ему порой надеть.
Так живем,
И лишь горюешь ты,
Ничего не в силах изменить!
Песня Яманоэ Окура о любви к сыну Фурухи
Культура одежды. Прошло больше месяца с выхода материала «Одежда древних иудеев: всё по религиозным канонам» от 1 августа 2020 г., как мне уже напоминают, мол, тема-то забыта, что хотелось бы и дальше читать про одежду разных стран и народов. Это многим интересно.
Но какую тему выбрать? По логике, следует написать про Древний Рим, но тут мне вспомнилось, что не закончена еще и серия статей про доспехи самураев, которая шла летом и продолжить которую предложил мне также один из читателей «ВО». И вот я подумал и решил: почему бы этим двум циклам в данном случае у нас не пересечься? Ведь кимоно – это тоже одежда самураев, как и многих современных японцев. К тому же это одновременно и мужская, и женская одежда традиции, которой японцы, несмотря на все западные заимствования, с успехом пронесли через века, да что там века – тысячелетия!
Типичное японское кимоно. Токийский национальный музей
Ну а теперь, наверное, стоит задать чисто риторический вопрос: ну кто сегодня не знает, что национальная одежда японцев — это кимоно? И не только знает, но и представляет себе, как оно выглядит и по фильмам и книгам. Но дело все в том, что у кимоно, как и у любой другой национальной одежды, имеются свои, пусть даже небольшие, но «тайны», и подчас очень даже занятные! И вот сегодня о них мы вам они-то и расскажем.
Начнем с того, что это для нас кимоно — это экзотика, а для японцев — самая обычная «носильная вещь». Причем так можно перевести это слово с японского языка, только вот слово «вещь» будет иметь в данном случае несколько особый смысл, «второе дно», как, впрочем, и все в Японии. Дело в том, что раньше под словом «кимоно» японцы подразумевали вообще любую одежду, даже если это всего лишь набедренная повязка. Но было и собственно кимоно, которое уже с самых древних времен было не только одеждой, но и важным показателем социального статуса того, кто его носит, о чем люди судили и по его покрою, и по ткани, и даже по его поясу. Ну а посмотрев на женщину, одетую в кимоно, сразу можно было сказать, находится она замужем она или еще нет. Мало того, по кимоно можно было легко определить даже ту местность, где родились его обладатель или обладательница. Ведь носят их и мужчины, и женщины, и выглядят они в разных местностях по-разному. То есть слово-то у них одно, да вот одежки разные!
Кимоно из нескольких кусков ткани. Токийский национальный музей
Так что как у нас слово «одежда» объединяет множество разновидностей — от трусов до шубы, так и у японцев словом «кимоно» обозначается широкий набор самых разнообразных одежд. И прежде всего это юката (на сегодня очень удобное и неформальное платье для носки в домашней обстановке), фурисоде (можно перевести как «широкие рукава»), являющееся одеждой для незамужних девушек, томесоде – это уже платье для замужних женщин), затем хомоноги (тоже кимоно, но употребляемое на официальных приемах и в качестве «выходного» платья для женщин), учикаке (очень красивое кимоно невесты), «гербовое платье» — комон, от слова «ко» — поверхность, и «мон» — герб, сегодня может быть вечерним), а также специальное платье иромудзи, надевавшееся только лишь для участия в чайной церемонии. Как и у нас, на похороны в Японии принято являться во всем черном, но там существует для этого особое кимоно – мофуку (кимоно специально для участия в траурных церемониях). Сусохики – это кимоно гейш и маико – гейш-учениц, и множество другие его разновидностей. Так что кимоно даже для японца — это все очень и очень непросто.
Катабира — летнее кимоно. Токийский национальный музей
Это сегодня многие молодые японки все чаще и чаще по-европейски вступают в брак и соответственно покупают для этого наряды. Однако еще совсем недавно японка на брачную церемонию должна была непременно надеть совершенно роскошное кимоно, называвшееся учикаке, которое весило более четырех килограммов, да к тому же еще на подбитом ватой подкладочном материале! Ну а сверху его обшивали шелком или парчой, непременно с изумительными по красоте вышитыми рисунками или сплошь покрывавшееся аппликациями. Темой рисунка могли быть журавли на фоне облаков и склонившийся над волнами бамбук, драконы, парящие в небесной лазури, которые у японцев считаются символами мудрости и долголетия, а также очень часто — цветы сакуры либо сливы. Сюжеты этих рисунков можно перечислять до бесконечности. Однако само свадебное кимоно должно было быть весьма скоромным и белого цвета, а вот «цветное», словно птичка колибри, учикаке было для него лишь чем-то вроде шикарного «свадебного пальто». Вот оно как!
Тоже катабира. Токийский национальный музей
Кимоно мужчин всегда имели более короткие и не столь широкие, как у женщин, рукава, и также отличались более простым (если он был, потому, что традиционно мужское кимоно – одноцветное!) и строгим рисунком. Покрой его также был более простым, но все же главное отличие мужского кимоно от женского заключалось в его материале. Мужские кимоно шили из матовой ткани, а не блестящей, как у женщин, и палитра у них должна была состоять из холодных и темных цветов. Например, темно-синего, темно-зеленого, темно-коричневого и траурно-черного – такими были «самые» мужские цвета. Можно было украсить мужское кимоно неярким и не бросающимся в глаза орнаментом – это было вполне допустимо, но только никакие цветы и порхающие бабочки там не дозволялись. Хотя опять же мужчинам дозволялись кимоно и яркой расцветки, но только лишь в качестве неофициальной одежды. В таком случае кимоно можно было сшить из ткани светло-фиолетового, травяного или же синего цвета.
Еще одной исключительно важной деталью мужского кимоно было нанесенное на него изображение «камона» – родового герба его владельца. Если кимоно было церемониальном, то на нем таких гербов должно было быть ровно пять — на плечах, на груди, и также на спине, а вот если кимоно было каждодневное, то обычно хватало и трех. Для участия в торжественном мероприятия и в прошлом считалось и теперь считается приличным облачение в строгое кимоно черного цвета, на котором вышито пять белых камонов. А вот если камоны были вышиты золотой ниткой, то в этом уже виделся признак дурновкусия, излишества, недостойного мужчины и уж тем более самурая.
Дзимбаори с большим моном на спине, XVIII век. Токийский национальный музей
Сегодня в Японии кимоно является все-таки больше женской одеждой, чем мужской, и носят их в основном женщины в возрасте. Хотя в традиционной одежде можно увидеть и молодежь. Хотя носить кимоно — очень недешевое удовольствие. А все потому, что кимоно, изготовленное вручную (а это и есть «настоящее» кимоно во всех отношениях), стоит 10.000$ и даже больше! Разумеется, есть сколько угодно недорогих кимоно фабричного изготовления, а ведь можно еще и купить и ношеное, уже совсем дешевое. Но только кимоно ручной работы является символом твоего положения в обществе. И если ты хочешь принадлежать к его элите, выкладывай денежки только за такое кимоно, а про дешевые – забудь!
Вышивка на кимоно. Токийский национальный музей
Однако дорого такое кимоно еще и потому, что ткань, из которого оно шьется, тоже ручной работы, и окрашивают ее вручную. Есть много способов: например, взять и просто завязать ткань в узлы и затем опустить ее в краску. Так, кстати, раньше у нас в СССР когда-то делались «вареные» джинсы! Но этот способ что-то уж очень прост, этим вы никого не удивите. Значительно более сложным делом считается нанести рисунок непосредственно на само кимоно. Получается, что оно расписывается, словно картина. Однако и такая отделка еще далеко не предел мастерства. Дорогой и по-настоящему отделкой считается вышивка кимоно разноцветными шелками. При этом нитки берутся настолько тонкие, что можно подумать (если, конечно, внимательно к нему не присматриваться!), что на самом деле это роспись, а никак не вышивка!
Кимоно косоде XVII век. Токийский национальный музей
Однако самое интересное в кимоно не вышивка, не цвета и даже не качество его ткани. Главное и самое интересное в нем — покрой. Потому что кимоно делается из неразрезанного куска ткани (который называется «тан») размером примерно 35 см в ширину и – вот уже вещь поистине удивительная! – длиной 11 метров! При этом традиционно кимоно делается без помощи ножниц, а складывается наподобие известного японского оригами. Кажется, что это очень сложно, однако на деле такая «складывающаяся» одежда очень удобна. Ее легко подогнать к любому размеру, не важно, будет ее носить толстый человек либо худой. Хотя есть в этом и свой недостаток. Чтобы кимоно постирать, швы на нем нужно распарывать, а потом опять сшивать заново. Но с этим уже ничего не поделать. Более того, кимоно для гейш склеивали рыбьим клеем! Из-за этого они быстро приходили в негодность, а новые стоили очень дорого, вот почему за услуги гейш приходилось так много платить.
Кимоно эпохи Эдо XVII в. Токийский национальный музей
К тому же лучшие кимоно делались из натурального шелка, тоже недешевого, а еще на них шли шелковая парча и атлас. Конечно, в кимоно «нового поколения» натуральные ткани стала с успехом заменять синтетика. Но и натуральные ткани своих позиций не сдают по-прежнему, поэтому и хлопок, и шелк в Японии, как и раньше, в цене!
Львы и пионы. Праздничное кимоно с тремя монами. Токийский национальный музей
А еще кимоно надо уметь выбирать. Да, пусть фантазия художников, которые его расписали, и вышивальщиц, которые его вышили, поистине безупречна. Но вот вопрос: а тебе-то оно подойдет? Подойдет к овалу лица, цвету кожи, волосам, фигуре?.. И будет это просто красивая картинка или уже нечто «с глубоким смыслом»? Стараются, конечно, выбрать последнее, но далеко не всегда это получается! Правда, есть подсказка: сезонность рисунка – вот что следует учитывать прежде всего, выбирая себе кимоно. Для весеннего кимоно желательно выбрать цветы сакуры, а вот изображения кленовых листьев на кимоно следует иметь осенью. Зимнее кимоно следует расшивать орнаментом из вечнозеленых сосновых веток либо цветами сливы, которая в Японии цветет в феврале. На летнем будет приятно увидеть воду и рыб – все то, что ассоциируется с прохладой в жаркий летний день.
Фурисоде XVIII век. Токийский национальный музей
Другой важный «секрет» красоты кимоно — оби. Оби — это длинный (до 6 метров!) и достаточно широкий (30 см, хотя затем его и складывают пополам) пояс из ткани. Раньше он был одинаковым и у женщин, и у мужчин, но оби сегодня – это исключительно женский роскошный аксессуар для кимоно. Есть много способов его завязывать, хотя обычно раньше его завязывали спереди, а сегодня узел должен находиться сзади. И уже из-за одного этого вам одной, без помощницы, а то и без пары помощниц, праздничное кимоно надеть не удастся. Лучше тогда уже его совсем и не надевать, чем надеть неправильно и всем это продемонстрировать.
Как и во всем в Японии, в завязывании оби скрывается определенный тайный смысл. Оби замужних и незамужних женщин завязывают по-разному, и именно так их и различают. Важен и цвет оби, и еще как важен, равно как и его материал. Так, «мару оби» повязывают в тожественных случаев, а сакиори – пояс, сшитый из полос поношенной одежды, для женщины вполне допустим и лишь подчеркивает ее рачительность и добродетель. Только вот носить его вне дома нельзя! Мужские оби обычно очень просты, но их украшают брелоки нэцкэ, также имеющие важное символическое значение.
Женщина отрезает подол кимоно, чтобы не потревожить спящую кошку. Старинная японская гравюра, иллюстрация к «Запискам у изголовья» Сэй Сёнагон
Так как кимоно — не более чем длинный кусок ткани, его вполне можно порезать на куски, когда оно истреплется, и весьма рационально использовать ткань вторично. То есть это безотходная на все 100% одежда. Из него можно заказать сшить себе хаори (кимоно-куртку), кимоно для ребенка, сумку, а самое простое — взять его в качестве простого куска ткани и заворачивать в него бэнто (традиционно японскую коробку с завтраком). Подобное отношение к вещам в Японии является нормой издревле, поэтому старое и порванное кимоно там никогда не выбрасывали. Так что вряд ли будет преувеличением утверждать, что, одеваясь в свои кимоно, японцы лишний раз показывают, как они мудры и как заботятся об экологии!