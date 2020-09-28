Занятные тайны кимоно

Дзимбаори Кобаякавы Хидеаки, которое он носил в битве при Сэкигахара. В Японии одежда была важным отличительным знаком отличительным полководца на поле боя. Командиры носили поверх доспехов куртку без рукавов – дзимбаори, на спине которой всегда был вышит герб – мон, хорошо заметный издали. Токийский национальный музей

Много платьев у ребенка богача,

Их вовек ему не износить,

У богатых в сундуках

Добро гниет,

Пропадает драгоценный шелк!



А у бедного — простого платья нет,

Даже нечего ему порой надеть.

Так живем,

И лишь горюешь ты,

Ничего не в силах изменить!



Песня Яманоэ Окура о любви к сыну Фурухи

Типичное японское кимоно. Токийский национальный музей

Кимоно из нескольких кусков ткани. Токийский национальный музей

Катабира — летнее кимоно. Токийский национальный музей

Тоже катабира. Токийский национальный музей

Дзимбаори с большим моном на спине, XVIII век. Токийский национальный музей

Вышивка на кимоно. Токийский национальный музей

Кимоно косоде XVII век. Токийский национальный музей

Кимоно эпохи Эдо XVII в. Токийский национальный музей

Львы и пионы. Праздничное кимоно с тремя монами. Токийский национальный музей

Фурисоде XVIII век. Токийский национальный музей

Женщина отрезает подол кимоно, чтобы не потревожить спящую кошку. Старинная японская гравюра, иллюстрация к «Запискам у изголовья» Сэй Сёнагон