Россия на пути к эпохе дворцовых переворотов. Первая самодержавная императрица

Екатерина Алексеевна, гравюра, 1724 г.

Судьбоносный указ Петра I

Пётр написал коснеющей рукой:

"Отдайте всё…" Судьба же дописала:

"…распутным бабам с хахалями их"...

Российский двор стирает все различья

Блудилища, дворца и кабака.

Царицы коронуются на царство

По похоти гвардейских жеребцов.

Избранница Петра I

Франсуа Гиймо де Вильбуа, французский морской офицер, находившийся на русской службе с 1698 по 1747 гг. и дослужившийся до чина вице-адмирала. Портрет работы неизвестного мастера

А. Зубов. Императрица Екатерина I в окружении медальонов с портретами русских царей, 1725 г.

Шут Балакирев, портрет неизвестного художника, Путевой дворец, Стрельна

А. Зубов. Портрет Анны Петровны

Первая самодержавная правительница Российской империи

Александр Меншиков, портрет работы неизвестного мастера, первая половина XVIII века

чудесной экономкой, очень хорошей горничной из тех, кто весь век считаются преданными и только под старость умудряются украсть у доверяющей ей благодетельницы кругленькую сумму.

Развлечения эти заключаются в почти ежедневных, продолжающихся всю ночь и добрую часть дня попойках в саду, с лицами, которые по обязанности службы должны всегда находиться при дворе.