Выбор оружия в противостоянии Армении и Азербайджана: авиация и флот

Говоря о конфликте между Арменией и Азербайджаном, не будем сейчас рассматривать, кто в нём прав, а кто виноват. У каждой стороны будут свои доводы и возражения. Нас интересует чисто военный аспект противостояния Армения / Нагорный Карабах – Азербайджан / Турция.
В статье прошлого года «Есть ли шанс у Венесуэлы противостоять вооружённой агрессии США?» мы рассматривали, какое оружие можно считать оптимальным для того, чтобы относительно слабое государство могло противостоять на порядок более сильному противнику. Ситуация «сильный противник против слабого» складывается достаточно часто: США против Ирака, США против Югославии, США против Вьетнама. Характерно, что вторым участником боевых действий типа «сильный противник против слабого» почти всегда оказываются США.
Одним из ключевых факторов, позволяющих более слабому противнику рассчитывать на победу, является моральная стойкость вооружённых сил, населения и руководства страны. Самым наглядным примером такой стойкости можно считать Вьетнам, на который США сбросили в 2,5 раза больше бомб, чем на Германию во время Второй мировой войны.
Статистика вьетнамской войны
Тем не менее, важнейшим фактором победы является используемое противниками оружие и вооружение: одним боевым духом победы не достичь. Военный бюджет большинства стран мира достаточно сильно ограничен, и чем меньше государство и его экономические возможности, тем более ответственно необходимо подходить к строительству вооружённых сил, особенно в условиях, когда существует прямая и явная угроза войны.
Соотношение возможностей
Обе страны, и Армения, и Азербайджан, понимают риск военного конфликта из-за спорных территорий, из-за чего вооружённым силам обеих стран уделяется повышенное внимание: их расходы на оборону в процентном отношении от ВВП сравнимы.
Армения и Азербайджан тратят на оборону примерно одинаковый процент ВВП
Однако Азербайджан обладает значительно большим ВВП по сравнению с Арменией, в первую очередь из-за обладания значительными объёмами нефти и газа, реализация которых позволяет ему иметь военный бюджет, значительно превышающий военный бюджет Армении в денежном выражении.
Военный бюджет Азербайджана в 4-7 раз превышает военный бюджет Армении
И уж совсем несопоставимыми становятся военные возможности Армении и Азербайджана в контексте возможного прямого участия в военном конфликте Турции. Даже если до прямого военного вторжения Турции в Армению и не дойдёт, то поставка Азербайджану разведывательных данных, вооружений, военной техники и боеприпасов, скорее всего, активно идёт уже сейчас, учитывая агрессивную и провокационную позицию турецкого президента Реджепа Эрдогана в этом конфликте и открыто сделанные им заявления о полной и безоговорочной поддержке Азербайджана.
Азербайджан и Турция в рейтинге военных расходов стран мира
Таким образом, Армения с военным бюджетом порядка 500 млн. долларов фактически противостоит Азербайджану и Турции с совокупным военным бюджетом, составляющим порядка 10-20 млрд. долларов.
Все силы Турция на Армению бросить не сможет, учитывая её вовлеченность в конфликты в Сирии и в Ливии, потенциальную возможность конфликта с Грецией и карательные операции против курдов в Ираке, но и оставшиеся в наличии ресурсы турецких вооружённых сил будут представлять собой значительную угрозу для Армении.
Всё вышеперечисленное требует от Армении расходовать военный бюджет максимально эффективно и продуктивно. Вопрос в том, так ли это на самом деле? И второй вопрос, который по сути первый: какие вооружения необходимы Армении для успешного противостояния Азербайджану и Турции?
Флот
Флота у Армении нет. Да и откуда ему взяться, если у Армении нет выхода к морю? Тем не менее, некоторый его эквивалент Армении иметь не помешает.
В первую очередь речь идёт о судах разведки, замаскированных под гражданские суда, возможно, приобретённых или арендованных, и действующих под флагами других стран. Указанные суда, размещённые в Каспийском и в Чёрном морях, могут выполнять функцию наблюдения за действиями военно-морских сил (ВМС) Азербайджана и Турции, вести радиоразведку.
Разумеется, в Каспийском море это возможно только при гласном или, скорее, негласном согласии одной или нескольких стран, имеющих выходы к Каспийскому морю: России, Казахстана, Туркменистана или Ирана. В Чёрном море возможности шире, помимо стран Черноморского бассейна, Армения может сотрудничать в этом вопросе с естественными турецкими антагонистами, например, с Грецией.
Безусловно, задача ведения разведки на море для Армении не является приоритетной, но она становится куда более актуальной в контексте второй возможности – создания разведывательно-диверсионных подразделений боевых пловцов.
На Каспии у Азербайджана имеются ВМС, включающие ракетные катера, сторожевые корабли и катера, тральщики и десантные корабли, и даже сверхмалые подводные лодки. Флот необходим Азербайджану для отстаивания национальных интересов в части разведки и добычи нефти и газа, расположенных на шельфе Каспийского моря.
Корабли ВМС Азербайджана
Сложно сказать, насколько хорошо налажена безопасность судов ВМС Азербайджана, стоящих в базе, а также объектов газонефтедобычи, но потенциально это даёт Армении возможности по проведению диверсионных мероприятий в отношении этих объектов. Кроме того, разведывательно-диверсионные подразделения, действующие с Каспийского моря, могут получить доступ к куда большему числу объектов, чем это возможно с территории Армении, границу с которой Азербайджан, скорее всего, усиленно охраняет.
Основной задачей разведывательно-диверсионных мероприятий, проводимых с Каспия, будет уничтожение не военной силы противника, а объектов нефтегазового сектора, обеспечивающих получение значительных финансовых средств, которые могут быть направлены на усиление вооружённых сил Азербайджана.
Осуществить что-то подобное против Турции будет гораздо сложнее, поскольку уровень оснащения их ВМС и подготовки личного состава гораздо выше, чем у ВМС Азербайджана, но и полностью исключать такую возможность нельзя.
Строительство военно-морских сил Армении в указанном формате не будет финансово обременительным, но при этом может стать достаточно эффективным средством воздействия. Даже если противник (Азербайджан) узнает об этом, то его затраты на противодействие угрозе действий со стороны разведывательно-диверсионных подразделений значительно превысят затраты армянской стороны на её создание.
Авиация
У Армении имеется 4 истребителя Су-30СМ, ещё 8 единиц заказано. Размеры Армении (грубо) составляют 150х300 километров. Для чего им необходимы истребители с дальностью полёта 4000 километров, есть великая тайна. Нет, конечно, есть какой-то шанс, что группа Су-30СМ нанесёт удары в глубину территории Азербайджана, но, скорее всего, небо Армении полностью контролируется самолётами ДРЛО Турции, и все Су-30СМ в лучшем случае будут сбиты прямо над территорией Армении (по крайней мере, хотя бы есть шанс у пилотов спастись), в другом варианте они будут уничтожены противовоздушной обороной (ПВО) Азербайджана, заранее предупреждённой турецкой стороной.
Не менее реален сценарий уничтожения этих самолётов управляемым вооружением прямо на земле, на аэродроме спрятать их в такой маленькой стране просто негде.
Стоимость одного Су-30СМ для российских вооружённых сил (ВС) составляет порядка 50 млн. долларов, т.е. стоимость 14 самолётов составит порядка 600 млн. долларов – больше годового бюджета ВС Армении. Это не считая стоимости вооружений для них, стоимости наземного оборудования и стоимости эксплуатации.
Также у ВВС Армении имеются 12 самолётов Су-25, применение которых в конфликте с Азербайджаном также, скорее всего, приведёт к их уничтожению. Наилучшим решением для Армении на текущем этапе было бы перегнать их на территорию дружественной страны для обеспечения сохранности. Так же стоит поступить с единственным имеющимся истребителем-перехватчиком МиГ-25, если он ещё летает. Аналогичным образом желательно перегнать в другую страну имеющиеся 15 вертолётов Ми-24 или хотя бы рассредоточить их по замаскированным аэродромам, если, конечно, всё вышеперечисленное ещё не поздно ввиду полного контроля неба Армении Турцией.
В противостоянии с Азербайджаном и Турцией «классические» ВВС Армении обречены на уничтожение
Какие же летательные аппараты необходимы ВВС Армении? Это БПЛА (беспилотные летательные аппараты), БПЛА и ещё раз БПЛА.
В первую очередь это летательные аппараты малого и сверхмалого класса. Первые необходимы для корректировки артиллерийского огня и наведения высокоточных боеприпасов с полуактивной лазерной головкой самонаведения, а вторые для обеспечения вооружённых сил хоть какой-то разведывательной информацией в условиях отсутствия других «глаз» в небе.
Сверхмалые российские БПЛА «Элерон-3» и «Орлан-10» могут эффективно использоваться для ведения разведки и корректировки артиллерийского огня
Малые БПЛА «Орион-30» способны осуществлять наведение высокоточных снарядов с полуактивным лазерным наведением
Несколько сотен БПЛА такого типа принесли бы ВС Армении гораздо больше пользы, чем тяжёлые истребители Су-30СМ и вся остальная имеющаяся авиация.
В качестве средства нанесения ударов на большую глубину наилучшим решением стало бы приобретение некоторого количества средних БПЛА, аналогичных известному американскому БПЛА MQ-9 Reaper («Жнец»). Проблема в том, что в России разработка таких БПЛА только входит в финальную стадию. Российские БПЛА средней размерности и вооружение для них ещё не отработаны, серийное производство не развёрнуто.
Российские БПЛА средней размерности «Орион» и «Альтиус» («Альтаир») ещё не вышли в стадию серийного производства
Израиль поставляет БПЛА Азербайджану, и не факт, что он согласится работать и с Арменией. Ещё есть Китай, который активно развивает направление БПЛА. В частности, серийно производится средний БПЛА Wing Loong, способный наносить удары авиабомбами и ракетами воздух-земля.
Китайский разведывательно-ударный БПЛА Wing Loong класса MALE
Китайские управляемые ракеты AKD-10 (вверху) и BRM1 (внизу), которые могут применяться с БПЛА Wing Loong
По утверждению агентства «Рейтер», стоимость одного БПЛА Wing Loong составляет 1 млн. долларов. Даже если фактическая стоимость окажется в несколько раз выше, то Армения вполне может позволить себе десяток таких самолётов.
По сути это всё, что может быть полезно ВВС Армении из того, что она может себе позволить.
В следующем материале рассмотрим образцы вооружений для ПВО и сухопутных войск Армении, которые могут быть эффективны в противостоянии с Азербайджаном.