Военное обозрение
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Выбор оружия в противостоянии Армении и Азербайджана: авиация и флот

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Говоря о конфликте между Арменией и Азербайджаном, не будем сейчас рассматривать, кто в нём прав, а кто виноват. У каждой стороны будут свои доводы и возражения. Нас интересует чисто военный аспект противостояния Армения / Нагорный Карабах – Азербайджан / Турция.


В статье прошлого года «Есть ли шанс у Венесуэлы противостоять вооружённой агрессии США?» мы рассматривали, какое оружие можно считать оптимальным для того, чтобы относительно слабое государство могло противостоять на порядок более сильному противнику. Ситуация «сильный противник против слабого» складывается достаточно часто: США против Ирака, США против Югославии, США против Вьетнама. Характерно, что вторым участником боевых действий типа «сильный противник против слабого» почти всегда оказываются США.

Одним из ключевых факторов, позволяющих более слабому противнику рассчитывать на победу, является моральная стойкость вооружённых сил, населения и руководства страны. Самым наглядным примером такой стойкости можно считать Вьетнам, на который США сбросили в 2,5 раза больше бомб, чем на Германию во время Второй мировой войны.


Статистика вьетнамской войны

Тем не менее, важнейшим фактором победы является используемое противниками оружие и вооружение: одним боевым духом победы не достичь. Военный бюджет большинства стран мира достаточно сильно ограничен, и чем меньше государство и его экономические возможности, тем более ответственно необходимо подходить к строительству вооружённых сил, особенно в условиях, когда существует прямая и явная угроза войны.

Соотношение возможностей


Обе страны, и Армения, и Азербайджан, понимают риск военного конфликта из-за спорных территорий, из-за чего вооружённым силам обеих стран уделяется повышенное внимание: их расходы на оборону в процентном отношении от ВВП сравнимы.


Армения и Азербайджан тратят на оборону примерно одинаковый процент ВВП

Однако Азербайджан обладает значительно большим ВВП по сравнению с Арменией, в первую очередь из-за обладания значительными объёмами нефти и газа, реализация которых позволяет ему иметь военный бюджет, значительно превышающий военный бюджет Армении в денежном выражении.

Выбор оружия в противостоянии Армении и Азербайджана: авиация и флот

Военный бюджет Азербайджана в 4-7 раз превышает военный бюджет Армении

И уж совсем несопоставимыми становятся военные возможности Армении и Азербайджана в контексте возможного прямого участия в военном конфликте Турции. Даже если до прямого военного вторжения Турции в Армению и не дойдёт, то поставка Азербайджану разведывательных данных, вооружений, военной техники и боеприпасов, скорее всего, активно идёт уже сейчас, учитывая агрессивную и провокационную позицию турецкого президента Реджепа Эрдогана в этом конфликте и открыто сделанные им заявления о полной и безоговорочной поддержке Азербайджана.


Азербайджан и Турция в рейтинге военных расходов стран мира

Таким образом, Армения с военным бюджетом порядка 500 млн. долларов фактически противостоит Азербайджану и Турции с совокупным военным бюджетом, составляющим порядка 10-20 млрд. долларов.

Все силы Турция на Армению бросить не сможет, учитывая её вовлеченность в конфликты в Сирии и в Ливии, потенциальную возможность конфликта с Грецией и карательные операции против курдов в Ираке, но и оставшиеся в наличии ресурсы турецких вооружённых сил будут представлять собой значительную угрозу для Армении.

Всё вышеперечисленное требует от Армении расходовать военный бюджет максимально эффективно и продуктивно. Вопрос в том, так ли это на самом деле? И второй вопрос, который по сути первый: какие вооружения необходимы Армении для успешного противостояния Азербайджану и Турции?

Флот


Флота у Армении нет. Да и откуда ему взяться, если у Армении нет выхода к морю? Тем не менее, некоторый его эквивалент Армении иметь не помешает.

В первую очередь речь идёт о судах разведки, замаскированных под гражданские суда, возможно, приобретённых или арендованных, и действующих под флагами других стран. Указанные суда, размещённые в Каспийском и в Чёрном морях, могут выполнять функцию наблюдения за действиями военно-морских сил (ВМС) Азербайджана и Турции, вести радиоразведку.

Разумеется, в Каспийском море это возможно только при гласном или, скорее, негласном согласии одной или нескольких стран, имеющих выходы к Каспийскому морю: России, Казахстана, Туркменистана или Ирана. В Чёрном море возможности шире, помимо стран Черноморского бассейна, Армения может сотрудничать в этом вопросе с естественными турецкими антагонистами, например, с Грецией.

Безусловно, задача ведения разведки на море для Армении не является приоритетной, но она становится куда более актуальной в контексте второй возможности – создания разведывательно-диверсионных подразделений боевых пловцов.

На Каспии у Азербайджана имеются ВМС, включающие ракетные катера, сторожевые корабли и катера, тральщики и десантные корабли, и даже сверхмалые подводные лодки. Флот необходим Азербайджану для отстаивания национальных интересов в части разведки и добычи нефти и газа, расположенных на шельфе Каспийского моря.


Корабли ВМС Азербайджана

Сложно сказать, насколько хорошо налажена безопасность судов ВМС Азербайджана, стоящих в базе, а также объектов газонефтедобычи, но потенциально это даёт Армении возможности по проведению диверсионных мероприятий в отношении этих объектов. Кроме того, разведывательно-диверсионные подразделения, действующие с Каспийского моря, могут получить доступ к куда большему числу объектов, чем это возможно с территории Армении, границу с которой Азербайджан, скорее всего, усиленно охраняет.

Основной задачей разведывательно-диверсионных мероприятий, проводимых с Каспия, будет уничтожение не военной силы противника, а объектов нефтегазового сектора, обеспечивающих получение значительных финансовых средств, которые могут быть направлены на усиление вооружённых сил Азербайджана.

Осуществить что-то подобное против Турции будет гораздо сложнее, поскольку уровень оснащения их ВМС и подготовки личного состава гораздо выше, чем у ВМС Азербайджана, но и полностью исключать такую возможность нельзя.

Строительство военно-морских сил Армении в указанном формате не будет финансово обременительным, но при этом может стать достаточно эффективным средством воздействия. Даже если противник (Азербайджан) узнает об этом, то его затраты на противодействие угрозе действий со стороны разведывательно-диверсионных подразделений значительно превысят затраты армянской стороны на её создание.

Авиация


У Армении имеется 4 истребителя Су-30СМ, ещё 8 единиц заказано. Размеры Армении (грубо) составляют 150х300 километров. Для чего им необходимы истребители с дальностью полёта 4000 километров, есть великая тайна. Нет, конечно, есть какой-то шанс, что группа Су-30СМ нанесёт удары в глубину территории Азербайджана, но, скорее всего, небо Армении полностью контролируется самолётами ДРЛО Турции, и все Су-30СМ в лучшем случае будут сбиты прямо над территорией Армении (по крайней мере, хотя бы есть шанс у пилотов спастись), в другом варианте они будут уничтожены противовоздушной обороной (ПВО) Азербайджана, заранее предупреждённой турецкой стороной.

Не менее реален сценарий уничтожения этих самолётов управляемым вооружением прямо на земле, на аэродроме спрятать их в такой маленькой стране просто негде.

Стоимость одного Су-30СМ для российских вооружённых сил (ВС) составляет порядка 50 млн. долларов, т.е. стоимость 14 самолётов составит порядка 600 млн. долларов – больше годового бюджета ВС Армении. Это не считая стоимости вооружений для них, стоимости наземного оборудования и стоимости эксплуатации.

Также у ВВС Армении имеются 12 самолётов Су-25, применение которых в конфликте с Азербайджаном также, скорее всего, приведёт к их уничтожению. Наилучшим решением для Армении на текущем этапе было бы перегнать их на территорию дружественной страны для обеспечения сохранности. Так же стоит поступить с единственным имеющимся истребителем-перехватчиком МиГ-25, если он ещё летает. Аналогичным образом желательно перегнать в другую страну имеющиеся 15 вертолётов Ми-24 или хотя бы рассредоточить их по замаскированным аэродромам, если, конечно, всё вышеперечисленное ещё не поздно ввиду полного контроля неба Армении Турцией.


В противостоянии с Азербайджаном и Турцией «классические» ВВС Армении обречены на уничтожение

Какие же летательные аппараты необходимы ВВС Армении? Это БПЛА (беспилотные летательные аппараты), БПЛА и ещё раз БПЛА.

В первую очередь это летательные аппараты малого и сверхмалого класса. Первые необходимы для корректировки артиллерийского огня и наведения высокоточных боеприпасов с полуактивной лазерной головкой самонаведения, а вторые для обеспечения вооружённых сил хоть какой-то разведывательной информацией в условиях отсутствия других «глаз» в небе.


Сверхмалые российские БПЛА «Элерон-3» и «Орлан-10» могут эффективно использоваться для ведения разведки и корректировки артиллерийского огня


Малые БПЛА «Орион-30» способны осуществлять наведение высокоточных снарядов с полуактивным лазерным наведением

Несколько сотен БПЛА такого типа принесли бы ВС Армении гораздо больше пользы, чем тяжёлые истребители Су-30СМ и вся остальная имеющаяся авиация.

В качестве средства нанесения ударов на большую глубину наилучшим решением стало бы приобретение некоторого количества средних БПЛА, аналогичных известному американскому БПЛА MQ-9 Reaper («Жнец»). Проблема в том, что в России разработка таких БПЛА только входит в финальную стадию. Российские БПЛА средней размерности и вооружение для них ещё не отработаны, серийное производство не развёрнуто.


Российские БПЛА средней размерности «Орион» и «Альтиус» («Альтаир») ещё не вышли в стадию серийного производства

Израиль поставляет БПЛА Азербайджану, и не факт, что он согласится работать и с Арменией. Ещё есть Китай, который активно развивает направление БПЛА. В частности, серийно производится средний БПЛА Wing Loong, способный наносить удары авиабомбами и ракетами воздух-земля.


Китайский разведывательно-ударный БПЛА Wing Loong класса MALE


Китайские управляемые ракеты AKD-10 (вверху) и BRM1 (внизу), которые могут применяться с БПЛА Wing Loong

По утверждению агентства «Рейтер», стоимость одного БПЛА Wing Loong составляет 1 млн. долларов. Даже если фактическая стоимость окажется в несколько раз выше, то Армения вполне может позволить себе десяток таких самолётов.

По сути это всё, что может быть полезно ВВС Армении из того, что она может себе позволить.

В следующем материале рассмотрим образцы вооружений для ПВО и сухопутных войск Армении, которые могут быть эффективны в противостоянии с Азербайджаном.
Автор:
Использованы фотографии:
bmpd.livejournal.com, topwar.ru
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25 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 05:50 Новый
    +1
    Перегнать самолёты в ,, дружественную,, страну! А кто у Еревана вот прям Друг!? И ещё добавлю,если самолёты стоят как бюджет Армении,что опять подарки? Ладно для себя деньги на оборону,дело святое! Сами не сильно богаты, жена грустно шутит,скоро пенсия 100 ойро будет.
  3. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 05:52 Новый
    +1
    Если бы бабушка была дедушкой... В войне на выживание пиписками мериться бесполезно, что и подтверждает текущее состояния войны в Карабахе. При огромном перевесе в ресурсах, технической оснащенности, свободе маневра и внезапности нападения, со стороны Азербайджана, оборона Карабаха устояла. Не помогла блицкригу ни помощь Турции, ни "святое дело" по освобождению "своей" земли. Люди! Одни сражаются по плану, а другие, за свою жизнь.
    1. Bakinec
      Bakinec Сегодня, 06:25 Новый
      +4
      Кроме армянский юзеров никто о блицкриге не говорит. Какой блицкриг в Карабахе. Там горы и леса. Идет методичное уничтожение техники и ресурсов армян. А потом минимальными людскими потерями захватываются позиции.
      1. Владимир61
        Владимир61 Сегодня, 06:59 Новый
        -1
        Цитата: Bakinec
        Кроме армянский юзеров никто о блицкриге не говорит. Какой блицкриг в Карабахе.

        Спланированное внезапное нападение всегда преследует одну цель, - блицкриг.
        Блицкриг (молниеносная война) - метод ведения скоротечной войны, согласно которой победа достигается в короткие сроки, исчисляемые днями, неделями или месяцами, до того, как противник сумеет мобилизовать и развернуть свои основные военные силы.

        Это для России, немцы планировали блицкриг на месяцы, а здесь расчет на дни, максимум недели. Но, что-то пошло не так!

        Цитата: Bakinec
        Идет методичное уничтожение техники и ресурсов армян. А потом минимальными людскими потерями захватываются позиции.
        Ресурсов, пишите? А что скрывается за этим словом? Если не поняли, что написали, то наберите в поиске "геноцид" и почитайте, чем он характеризуется.
        Что касается "армянских" или "азербайджанских" предпочтений, - нормальный человек всегда на стороне того, на кого напали. Воюют не народы, а политики, а гибнут в основном, простые люди.
        1. strannik1985
          strannik1985 Сегодня, 07:46 Новый
          +2
          Это для России

          Не совсем, манера ведения боёв больше похожа на действия федеральных войск в 1999-2001, многократное огневое поражение и относительно медленное продвижение вперёд. И то не без эксцессов.
        2. Bakinec
          Bakinec Сегодня, 10:01 Новый
          0
          Да вы знаете что такое горы, тем более в Карабахе, от Азербайджанских позиций до границы армении это сплошные лестницы из гор. Никто в такой ситуации не проводит операцию - блицкриг, это не 1941 год и не русские поля.
          А ресурс это ресурс - склады оружия, живая сила, инфраструктура доставки. Хватит ко всему прикреплять свой геноцид. Если кто то косо смотрит на армян сразу кричите - помогите геноцид.Уже всех тошнит от этого.
          Что касается "армянских" или "азербайджанских" предпочтений - пострадавшая сторона это Азербайджан у которова (опять повторяю) оккупированы теретории.
  4. Кот_Кузя
    Кот_Кузя Сегодня, 05:58 Новый
    -3
    Армяне должны быть хорошенько наказаны за свою русофобию. Нехер было скакать на майдане в 2018 г за соросенка Пашиняна с русофобскими лозунгами. Русофобия должна стоить дорого, очень дорого.
    https://www.youtube.com/watch?v=2zt7EI46vSk
    1. Slon1978
      Slon1978 Сегодня, 07:46 Новый
      +3
      Отвечу вам так. Во-первых, агрессор здесь явно Азербайджан и армян стоило бы поддержать только поэтому. Во-вторых, я лично думаю, что вполне себе нейтральный "всеракурсный" Н.Пашинян для России гораздо дешевле, чем "про-российский", например, А.Г.Лукашенко, лояльность которого нам приходится оплачивать много лет внутрироссийскими ценами на энергоносители, торговыми льготами, низко-процентными (и фактически невозвратными) кредитами. А взамен получать его бесконечные выходки, выкручивания рук и намеки "что я уйду у кузнецу", если не заплатите. Он не признал Крым, периодически разыгрывает антироссийскую карту внутри страны, не давит антироссийских националистов. Поверьте - чуть на Западе поутихнет с анти-Лукашенсковской риторикой, Александр Григорьевич опять начнет камни в Россию кидать. Это еще тот ёжик... Такие "друзья" обходятся слишком дорого, уж лучше более-менее нейтральный Пашинян. Он по крайней мере ничего не просит, или просит, то немного.
      1. Кот_Кузя
        Кот_Кузя Сегодня, 08:14 Новый
        0
        Даже если Азербайджан и агрессор, то причем тут Россия? Какая выгода для России от защиты Армении? Зачем России портить отношения с Азербайджаном, который не ведёт русофобскую политику, в отличие от Армении? Россия во внешней политике должна действовать исключительно в своих интересах, а не в интересах других стран. Все мы прекрасно знаем, как в 1914 г Россия влезла в абсолютно ненужную войну ради "братушек", и какие трагические последствия имела эта помощь "братушкам". Не надо повторять ошибки прошлого.
        1. Slon1978
          Slon1978 Сегодня, 08:45 Новый
          +2
          Россия пока никуда не лезет вообще-то. Насколько я понимаю, пока конфликт ограничен территорией НКР, которая не покрывается договором ОДКБ (т.е. де-юре является территорией Азербайджана), то наша страна бездействует. И Азербайджан понимает тоже, что по территории Армении ему лучше не стрелять. Это в целом правильная линия - ограничить конфликт территорией НКР.
          1. ender
            ender Сегодня, 09:23 Новый
            +1
            Slon1978 (Сергей) Сегодня, 07:46 Новый
            Отвечу вам так. Во-первых, агрессор здесь явно Азербайджан

            Slon1978 (Сергей) Сегодня, 08:45 Новый
            .. конфликт ограничен территорией НКР, которая не покрывается договором ОДКБ (т.е. де-юре является территорией Азербайджана)

            опять агрессор напал на собственную территорию..
  5. Виталий Цымбал
    Виталий Цымбал Сегодня, 06:02 Новый
    +11
    Дочитал только до того момента когда автор рекомендовал Армении иметь своих боевых пловцов... и понял, что автор понятия не имеет что такое армия, что такое ТВД и т.д... а про войну только в книжках читал. Зачем нужны такие статьи???
  6. Bakinec
    Bakinec Сегодня, 06:22 Новый
    +3
    Что за рисунок прикрепили к статье? Мол Турция и Азербайджан жмут с двух сторон бедную армению и какую то тряпку рядом с ней. Что за армянофилия на этом сайте. Неужели и этот сайт принадлежит симоньян? Эта бедная армения оккупировала 20% територий Азербайджана, превратила в беженцев более 700000 азербайджанцев. И теперь мы ведем освободительную войну. И если бы мы были хоть на 1% неправы в этой войне то нас уже давно бы остановили сильные мира сего.
    1. kiborg
      kiborg Сегодня, 09:09 Новый
      0
      Эта бедная армения оккупировала 20% територий Азербайджана

      Вас обманули. На этих землях всегда жили армяне.
      1. Bakinec
        Bakinec Сегодня, 09:53 Новый
        0
        По вашему гениальному умозаключению выходит что где бы не жили армяне то им можно создавать собственное государство и выгонять оттуда других местных жителей?. То пусть Россия создает на Краснодаре краснодарское армянское государство (ведь там живут армяне 5 раз больше чем в Карабахе) и выгонет оттуда всех не армян, или Франция - марсельское армянское государство - ведь там армян не менше чем в Карабахе.
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 07:27 Новый
    +2
    Красиво...но почему авторы упустили еще одну страну, способную продать широкий ассортимент БПЛА собственной разработки? Я про Иран. Он то будет рад и подзаработать и проверить свои машины в настоящем бою
  8. Slon1978
    Slon1978 Сегодня, 07:41 Новый
    +9
    Редко пишу комментарии, но статья А.Митофанова просто поражает своей абсурдностью. Сначала автор говорит о целевом и умном расходовании оборонного бюджета, а потом предлагает купить или арендовать разведывательные суда на Каспии или Черном море и тренировать боевых пловцов... М-да. Затем вместо использования авиации ВВС Армении, о тактических приемах которой с учетом обстановки можно было бы порассуждать, советует... перегнать их в дружественную страну ради сохранности. Вместо авиации, которая есть, предлагает использовать БПЛА, которых нет. Браво, автор :))
  9. strannik1985
    strannik1985 Сегодня, 07:50 Новый
    +1
    Успешность применения БПЛА напрямую зависит от организации войск ПВО Азербайджана, списочно у них сильный состав - С-300ПМУ-2, Тор-2МЭ, Бук, модернизированные белорусами С-125, израильские Барак-8 и Спайдер.
  10. Kolin
    Kolin Сегодня, 08:32 Новый
    0
    Стоимость одного Су-30СМ для российских вооружённых сил 1,5 - 2 млрд. рублей.
  11. Абзац Эпитафьевич Ы.
    Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 08:42 Новый
    +7
    Интересно, как подобный шлак проходит фильтры модерации? Боевые армянские пловцы - это скорее сюжет для кретинов с яндекс-дзена, а не для ВО. В этой глубокомысленной пурге надо бы идти дальше - посоветовать армянам обзавестись собственной группировкой спутников. Пара спутников с высокоточным лазерным оружием должна постоянно висеть над нефтепромыслами! И один спутник-убийца - над рынком Фуд Сити или, хотя бы, над домом Нисанова в Барвихе!
  12. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 08:57 Новый
    +3
    С особым удовольствием читал про армянский флот и подводных армянских диверсантов . От улыбки стало мне светлей и настроение поднялось . Про БПЛА автор прав в том смысле , что сейчас это правомерно для любой армии . Про то , что авиацию надо срочно куда-то перегнать (куда?) - вообще автора не понял - ни 30-е , ни штурмовики , ни армейские десантно-штурмовые вертолёты по мнению автора вообще ничего не могут в плане уничтожения противника ? Автор тут явно под впечатлением об успехах Байрактаров . которые расстреливают беззащитных перед ними ( тупо по высоте и дальности ) армянские старые ЗРК...
  13. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 09:06 Новый
    +5
    Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
    И один спутник-убийца - над рынком Фуд Сити или, хотя бы, над домом Нисанова в Барвихе


    Это точно)
    Удивительно, как вольготно и комфортно чувствуют себя богатые и влиятельные представители азербайджанец и арм диаспор в России.
    Им и карантин ни почём.
    Когда все ТРЦ и оптовые рынки закрылись, некоторые сети одного орденоносца не русского происхождения продолжали работать. А как же зараза (covid)?

    А кое-кто, почти не таясь организовывал сбор средств на нужды армии (не Российской).

    Власть приблизила к себе и обласкала очень влиятельных, но с сомнительной репутацией людей и с той и с другой стороны конфликта.

    А сейчас трусливо просит у них не переносить эту проблему на территорию нашей Родины.

    Это категорически недопустимо.
    Нужно в кратчайшие сроки выслать всех не граждан РФ, находящихся у нас нелегально на их, истекающие кровью земли.

    Пусть решают свои проблемы там, у себя на Родине.
  14. Altona
    Altona Сегодня, 09:26 Новый
    0
    Вообще, для любой войны нужен ресурс. У Азербайджана этого ресурса, скажем так, немного, несмотря на большую, чем армянская, экономику. Россия дала понять, что ей нечем оплачивать эту войну и уж тем более втягиваться в неё. Турок наверное тоже надолго не хватит, этот выпад был скорее для провоцирования России, которая не дает туркам угнездиться в Идлибе. А танки, самолеты-это расходники. Конечно, весьма странно, что мы активно вооружали азербайджанскую армию по принципу "джаст бузинесс, ничего личного", что в итоге аукнулось армянским "союзникам".
  15. Undecim
    Undecim Сегодня, 09:32 Новый
    +2
    Сегодня раздел "Вооружение", судя по всему, проводит конкурс дилетантов. Один автор пишет о том, что ракеты с тепловой ГСН нельзя в темноте применять, другой предлагает Армении создать ВМС и боевых пловцов. А почему не подводные лодки?! В той же Греции армянская диаспора в авторитете, неужели не сторгуются с греками за аренду подводной лодки?
    Единственное, что такие публикации делают эффективно, это рушат репутацию сайта.
  16. Сергей Валов
    Сергей Валов Сегодня, 09:59 Новый
    0
    Сотрудничать с Грецией для противодействия Турции на Чёрном море это круто! Видимо плохо нам преподавали географию в школе. wink