Выбор оружия в противостоянии Армении и Азербайджана: авиация и флот

Статистика вьетнамской войны

Соотношение возможностей

Армения и Азербайджан тратят на оборону примерно одинаковый процент ВВП

Военный бюджет Азербайджана в 4-7 раз превышает военный бюджет Армении

Азербайджан и Турция в рейтинге военных расходов стран мира

Флот

Корабли ВМС Азербайджана

Авиация

В противостоянии с Азербайджаном и Турцией «классические» ВВС Армении обречены на уничтожение

Сверхмалые российские БПЛА «Элерон-3» и «Орлан-10» могут эффективно использоваться для ведения разведки и корректировки артиллерийского огня

Малые БПЛА «Орион-30» способны осуществлять наведение высокоточных снарядов с полуактивным лазерным наведением

Российские БПЛА средней размерности «Орион» и «Альтиус» («Альтаир») ещё не вышли в стадию серийного производства

Китайский разведывательно-ударный БПЛА Wing Loong класса MALE

Китайские управляемые ракеты AKD-10 (вверху) и BRM1 (внизу), которые могут применяться с БПЛА Wing Loong