Россия на пути к эпохе дворцовых переворотов. Нелюбимый внук Петра I

А. П. Антропов. Портрет императора Петра II в парике

Детские годы будущего императора

Неизвестный гравер первой половины XVIII века, портрет графа А. И. Остермана в латах

А. Зубов. Зимний дворец Петра I, гравюра

Портрет Петра II работы неизвестного художника, 1727 год

Император Петр II Алексеевич

Людден Иоганн Пауль. Портрет императора Петра II, Эрмитаж

И. Г. Таннауэр. Мария Александровна Меншикова

похож на своего деда в том отношении, что он стоит на своём, не терпит возражений и делает что хочет.

Хотя и трудно сказать что-либо решительное о характере 14-летного государя, но можно догадываться, что он будет вспыльчив, решителен и жесток.

Нельзя не удивляться умению государя скрывать свои мысли; его искусство притворяться – замечательно... Перед Остерманом он скрывает свои мысли: ему он говорит противоположное тому, в чём уверяет Долгоруких. Искусство притворяться составляет преобладающую черту характера императора.

В. Серов. Петр Второй и царевна Елизавета на охоте

Шарлемань А. Петр II в Петергофе

Портрет Е. А. Долгоруковой работы неизвестного художника, 1729 год, из собрания Русского музея

Екатерина Долгорукая, портрет работы неизвестного художника, хранится в Псковском художественном музее

Убийство императора Петра III по приказу Екатерины. II, гравюра начала XIX века

Творожников И. Мирович перед телом Ивана VI

Убийство Павла I. Гравюра Утвайта по рисунку Филиппото