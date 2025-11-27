ВМС и ВВС Венесуэлы: эволюционировать, чтобы выжить
Ранее в материале Венесуэла 2025: в ожидании удара мы рассмотрели, почему вооружённые силы Боливарианской Республики Венесуэла не смогут противодействовать нанесению США ударов высокоточным оружием или даже проведению ограниченной наземной операции силами специальных операций (ССО).
Однако потенциал для создания вооружённых сил, способных противостоять американской агрессии, у Венесуэлы имеется, точнее, имелся раньше, но не был реализован, а теперь уже неясно, есть ли у Венесуэлы для этого время.
Упущенные возможности
В 2019 году на страницах «Военного обозрения» автором был опубликован материал «Есть ли шанс у Венесуэлы противостоять вооружённой агрессии США?», в котором рассматривалось строительство сбалансированных и устойчивых вооружённых сил, предназначенных именно для противостояния ВС США.
Некоторые цитаты из того материала:
«…В свою очередь к боевой технике, соответствующей требованиям асимметричной войны, можно отнести оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК), артиллерийские и миномётные комплексы управляемого вооружения, переносные и возимо-носимые противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), вертолёты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) разных классов, неатомные и дизель-электрические подводные лодки (НАПЛ, ДЭПЛ), береговые противокорабельные ракетные комплексы (БПКРК), минное вооружение…»
«...Вооружённые силы, сформированные на базе вышеперечисленных образцов вооружения и военной техники, будут обладать следующими преимуществами:
— высокая скрытность и мобильность в сочетании с высокой огневой мощью;
— возможность не вступать в непосредственный контакт с противником или внезапно атаковать с замаскированных позиций;
— упрощение подготовки военнослужащих ПВО за счёт отсутствия необходимости осуществлять селекцию целей по принципу «свой/чужой» – концепция «выжженное небо»...»
Однако данный материал не является исходным и сам по себе был построен на базе военно-технического предложения, подготовленного автором в инициативном порядке ещё в 2009 году и направленного в посольство Венесуэлы, конкретно в адрес атташе по вопросам обороны Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации бригадного генерала Виктора Пауля Санчеса Кроэса.
В указанном материале более подробно рассматривались образцы вооружений и военной техники, необходимые ВС Венесуэлы для сдерживания США, с указанием конкретных образцов некоторых вооружений и их количества.
В качестве наступательных вооружений предлагались БРК «Бастион», БРК «Бал» и «Клаб-М», а также доработка истребителей Су-30МКВ для применения авиационной версии индийских ракет Brahmos, созданных на базе российских ракет «Оникс» из состава БРК «Бастион», а также ОТРК «Искандер-Э».
Усиление флота предлагалось обеспечить закупкой российских дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) проекта 636М или НАПЛ проекта 677Э «Амур 1650/950» (тогда во всех открытых источниках говорилось о том, что эти ПЛ вот-вот войдут в строй), а также немецких неатомных ПЛ (НАПЛ) «тип 214» или французских НАПЛ типа «Scorpene» (на тот момент санкции против Венесуэлы ещё не были введены и это было возможно).
В то время казалось, что вот-вот, и «Амур» пойдёт в серию
Средства ПВО планировалось развивать за счёт ЗРК большой дальности С-400, а также комплексов малой дальности – ЗРПК «Панцирь-С1» и ЗРК «Тор».
Также предполагалась закупка значительного количества ПЗРК «Игла-С», переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет-Э», управляемых снарядов «Краснополь-Э» и управляемых мин «Грань» с комплексами целеуказания и управления огнём «Малахит».
Указывалась приоритетная необходимость закупки средств связи, разведывательных БПЛА, акустических средств разведки (которые сейчас прекрасно себя зарекомендовали на Украине), средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ложных целей – макетов техники и многого другого.
Разумеется, никакой реакции на указанный материал не было, и вообще, с того момента, как Россия осуществляла первые поставки вооружений Уго Чавесу, можно сказать, что вооружённые силы Венесуэлы больше не развивались. Такое ощущение, что для руководства Венесуэлы было достаточно того, что они вполне способны воевать со своими соседями, а на противостояние с США они и вовсе не рассчитывали или надеялись на помощь третьих стран, в том числе, точнее, в первую очередь, России.
Недавно в открытых источниках прошла информация о том, что Россия уже осуществила поставки в Венесуэлу неких вооружений, призванных помочь Мадуро, в частности, в Венесуэле приземлился транспортный самолёт Ил-76ТД, принадлежащий авиакомпании «Авиакон Цитотранс», находящейся под санкциями США за перевозки в интересах частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и российского военно-промышленного комплекса (ВПК).
В числе возможных грузов называют ЗРПК «Панцирь-С1» или ЗРК «Бук-М2Э», но, что бы там ни было, один транспортный борт явно неспособен обеспечить безопасность Венесуэлы...
В принципе, у ВС Венесуэлы имеется «скелет», с которым можно работать, но на его «прокачку» потребуется примерно от года до двух лет, адаптировав ранее предложенный автором перечень вооружений, в первую очередь за счёт включения в него БПЛА и БЭК разных типов, а также ряда других вооружений, можно создать крайне неприятного для ВС США противника.
В этом материале мы поговорим о том, какие корректировки можно внести в ВМС и ВВС Венесуэлы с учётом текущих реалий и в минимальные сроки.
ВМС
С флотом для стран типа Венесуэлы в настоящее время всё ясно. Никаких фрегатов, корветов, не говоря уже об эсминцах, десантных кораблях и авианосцах – для ВМС США все они лишь мишени. Некоторые источники в России говорят о необходимости закупки Венесуэлой малых ракетных кораблей (МРК) типа «Буян-М» для сдерживания США, так и хочется спросить – вы это серьёзно?
У МРК проекта 21631 «Буян-М» средств противовоздушной обороны (ПВО) можно сказать, что вообще нет – они и часа не продержатся при атаке США. Да и по мореходности далеко не факт, что они смогут нормально эксплуатироваться в том регионе.
Чуть лучше дела с ПВО у других МРК – проекта 22800 «Каракурт», якобы желаемых Венесуэлой (или предлагаемых Россией Венесуэле?), но оно также не убережёт их от атак США, лишь, может, просуществуют они чуть-чуть подольше – пару-тройку часов...
МРК проекта 21631 «Буян-М» (слева) и МРК проекта 22800 «Каракурт» (справа)
То же самое можно теперь сказать и о ПЛ, закупать сейчас или в будущем дизель-электрические ПЛ (ДЭПЛ) или неатомные ПЛ (НАПЛ) с иными энергоустановками Венесуэле нет никакого смысла – поздно, такое оружие требует высочайшей квалификации, ответственности и усердной подготовки, на его освоение уйдут годы, а то и десятилетия.
Что остаётся?
Разумеется, это безэкипажные катера (БЭК) различного типа, в первую очередь БЭК-камикадзе, которыми практически не имеющая флота Украина фактически загнала российский Черноморский военно-морской флот в военно-морские базы (ВМБ).
Вместе с БЭК должны использоваться автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА) различного назначения.
В совокупности БЭК и АНПА могут заставить ВМС США держаться на максимальном удалении от своих берегов. Они могут не только напрямую атаковать американские корабли, но и сбивать вертолёты, а то и низколетящие самолёты, осуществлять постановку морских мин, вести оптическую, акустическую и радиотехническую разведку.
Украинские БЭК и АНПА
К сожалению, Россия в направлении БЭК и АНПА значительно отстала даже от Украины, так что здесь у Венесуэлы все надежды на Китай и/или Иран.
Ещё одной проблемой является связь – у России нет своей сети низкоорбитальных спутников, обеспечивающих высокоскоростную связь с низкими задержками. Однако такая связь есть у Великобритании, которая, по некоторым открытым данным, как раз и борется с США за право эксплуатировать Венесуэлу, так что они вполне могут предоставить доступ к своим спутникам сети OneWeb.
По китайским спутникам неясно, насколько качественную связь они обеспечивают в районе Венесуэлы, так что если с ними и с OneWeb не сложится, то остаётся только куда менее эффективная обычная радиосвязь с ретрансляторами на наземных, надводных и воздушных платформах.
Эффективным вспомогательным средством для ВМС Венесуэлы могут стать рыбацкие лодки, которые будут осуществлять разведку и ретрансляцию связи, разумеется, ВМС США могут их топить, но весь гражданский транспорт не перетопишь, тем более, если он будет идти под флагом какой-то третьей страны, а специальное оборудование в случае риска досмотра всегда можно сбросить за борт.
Конечно, сохранять имеющиеся у ВМС Венесуэлы надводные корабли и подводные лодки также можно и нужно, но, понимая, что это лишь инструмент для борьбы со всякой шушерой, в случае возможности возникновения любого, хоть сколько-нибудь серьёзного конфликта, их необходимо выводить «за ринг».
ВВС
Говорить сейчас о каких-то новых закупках особого смысла нет, необходимо отталкиваться от имеющегося парка самолётов и вертолётов, то есть в первую очередь от имеющихся 23 единиц Су-30МКВ и 15 единиц Lockheed F-16A.
Нам необходимо решить две основные задачи.
Первая задача – это сорвать для США возможность развёртывания над Венесуэлой сплошного радиолокационного зонтика для завоевания господства в воздухе.
Для этого все имеющиеся истребители Су-30МКВ должны пройти модернизацию по аналогии с российским Су-30МК2 с целью замены радиолокационной станции (РЛС) на наиболее современную Н035 «Ирбис-Э» с сопутствующим обновлением бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) и вводом в состав вооружения ракет «воздух-воздух» большой дальности Р-37М (РВВ-БД) и средней дальности Р-77М (РВВ-СД).
Такая связка позволит держать американские самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) на максимальном удалении от границ Венесуэлы, поскольку их потеря может стать для американских ВМС и ВВС весьма чувствительной.
Вторая задача – уничтожение или хотя бы создание серьёзной угрозы уничтожения кораблей из состава американской АУГ.
Начнём с того, что в некоторых источниках говорится о желании Венесуэлы получить и возможности России поставить ПКР Х-32. Так хочется спросить, ребятки, а запускать-то вы их с чего будете? Эти ПКР несёт только один тип самолётов – Ту-22М3, которых у Венесуэлы нет и не будет.
Сверхзвуковые тяжёлые ПКР Х-32 являются развитием ПКР Х-22 и применяются только с дальних бомбардировщиков Ту-22М3
Соответственно, второе направление модернизации – это оснащение Су-30МКВ российско-индийскими сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «БраМос», в частности, такую возможность уже получили индийские Су-30МКИ, разумеется, с соответствующей закупкой этих ПКР у индусов. Конечно, всё это возможно только в том случае, если робкие индусы решатся вставлять США палки в колёса.
Боевая часть и скорость полёта ПКР «БраМос» позволяют говорить о возможности повреждения или даже уничтожения авианосца, разумеется, при наличии достаточного количества ПКР в залпе.
В качестве непрямой альтернативы можно рассмотреть возможность интеграции российских ПКР Х-35У / Х-59МК. Конечно, эти ракеты куда более уязвимы от огня средств ПВО, но лишь при наличии в воздухе самолётов ДРЛОиУ, выдающих целеуказание по летящим на минимальной высоте дозвуковым ПКР.
При одновременной атаке самолётов ДРЛОиУ и запуске ПКР Х-35У / Х-59МК шансы на прорыв ПВО американской АУГ значительно возрастут. В плюсы ПКР Х-35У / Х-59МК можно занести и то, что на один Су-30МКВ их можно будет подвесить до двух ПКР Х-59МК или до четырёх ПКР Х-35У, тогда как Су-30МКИ несёт всего одну ПКР «БраМос».
Рассматривая опыт Украины, можно с высокой степенью уверенности утверждать, что ПКР Х-35У / Х-59МК можно интегрировать и в состав вооружения венесуэльских самолётов F-16A, что значительно увеличит количество ПКР в залпе.
Самое интересное, что для запуска ПКР Х-35У потенциально можно адаптировать и вертолёты, поскольку существует вертолётная модификация этих ПКР, применяющаяся с Ка-27, Ка-28, Ка-52К.
Таких вертолётов у Венесуэлы нет, но есть несколько десятков Ми-35М и Ми-17В, которые также, скорее всего, могут быть адаптированы для применения ПКР Х-35У – не забываем опыт Украины, где «франкенштейны» создаются даже из комплексов, разработанных и произведённых в разных странах, разными конструкторскими школами.
Преимуществом вертолётов является то, что обнаружить место базирования их аэродромов подскока крайне сложно, разумеется, при грамотном подходе.
Ну и наконец, в составе ВВС Венесуэлы имеется 6 транспортных самолётов Lockheed C-130H Hercules, а также ожидается поставка 8 китайских транспортных самолётов Shaanxi Y-8, грузоподъёмностью порядка 20 тонн.
Lockheed C-130H Hercules (слева) и Shaanxi Y-8 (справа)
В материале Бомбардировщик-ракетоносец военного времени: вопрос не в самолёте, а в его содержимом мы говорили о том, что транспортные самолёты могут быть относительно легко превращены в бомбардировщики-ракетоносцы.
К сожалению, в России это направление пока не получило активного развития, хотя, по некоторым сведениям, определённые работы в этом направлении и ведутся. Если бы ВВС Венесуэлы сосредоточили усилия в этом направлении, то они могли бы получить парк почти стратегических ракетоносцев, способных обеспечить достаточную плотность залпа ПКР для того, чтобы проломить оборону АУГ.
Сброс кассет системы Rapid dragon c крылатыми ракетами с самолётов Lockheed C-130H Hercules
Как мы видим, в наше время даже относительно простые ВВС при грамотном подходе могут иметь серьёзный наступательный потенциал.
Потенциально, сделав упор на ПКР семейства Х-35, можно вообще оставить перед Су-30МВК только задачу по охоте на американские самолёты ДРЛОиУ, а также иную авиационную технику, уязвимую для ракет Р-37М.
Выводы
Даже такая страна, как Венесуэла, может создать достаточно серьёзный наступательный потенциал ВМС и ВВС, способный отогнать противника от своих берегов. В конце концов, если уж у хуситов получилось, то почему не получится у Венесуэлы, обладающей куда большими ресурсами?
В следующем материале мы поговорим о развитии наземной составляющей вооружённых сил Венесуэлы – сухопутных войсках, средствах противовоздушной обороны, а также поговорим о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), которые выведем в отдельный род войск, подобно тому, как это происходит сейчас во многих армиях мира, в том числе и в России.
Информация