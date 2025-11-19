Венесуэла 2025: в ожидании удара
В феврале 2025 года автором был опубликован материал Войны 2025: Афганистан-Пакистан, Польша-Белоруссия, Молдавия-Приднестровье, страны Балтии-Россия, США-Венесуэла о возможных очагах конфликтов, которые могут начаться в 2025 году, одним из пунктов которого была Венесуэла.
И вот к концу 2025 года «слоник Дони» – президент США Дональд Трамп – обратил своё внимание и на Венесуэлу. С поводом заморачиваться не стали – поставки наркотиков в США и точка, нечего изобретать что-то новое, странно, что пробиркой с белым порошком никто не тряс. Пока всё ограничивается воинственной риторикой и ограниченными ударами по каким-то там несчастным лоханям, попавшимся под руку могучим американским ВМС, но никто не гарантирует, что ситуация не изменится в любой момент.
Можно предположить, что в настоящее время вокруг Венесуэлы идёт невидимая подковёрная схватка транснациональных групп, и решение о нанесении ударов по Венесуэле будет связано с тем, кто из них получит преимущество, и как произойдёт передел собственности – в первую очередь недр Венесуэлы. Похоже на то, что руководство Венесуэлы готово «подмахнуть» кому угодно, лишь бы не тронули, но их вряд ли кто-то будет спрашивать – в определённый момент уничтожение действующего лидера страны-цели для США становится чем-то вроде ритуала жертвоприношения (нам бы тоже не помешало это осуществлять в отношении наших противников).
Отдельные представители российских политических элит говорят о каких-то поставках «Орешников» в Венесуэлу – какой же это бред, начиная от того, что нам, скорее всего, просто не позволят это сделать, поскольку российский ВМФ – это бледная тень советского флота, а ведь даже он не мог прорвать блокаду вокруг Кубы, не начав третью мировую войну.
Даже во времена Карибского кризиса возможности ВМФ СССР и ВМС США были несопоставимы, а уж сейчас...
Единичные поставки баллистических ракет средней дальности (БРСД) «Орешник» ничего не решат с военной точки зрения, как ничего не изменил удар этим оружием по Украине, впрочем, здесь вопрос скорее в отсутствии воли и беспощадности у российских военно-политических элит, принимающих решение. Тот же самый удар, но нанесённый в разгар рабочего дня по правительственным зданиям в Киеве, мог бы дать совсем другой эффект, а в определённых сценариях война и вовсе могла бы закончиться в тот же день...
Венесуэле такие сценарии не светят, так что даже десяток «Орешников» США не испугает, скорее их появление приведёт к эскалации конфликта, кроме того, наши поставки дальнобойных вооружений окончательно развяжут руки США относительно поставок оружия большой дальности на Украину.
В каком формате может быть осуществлена агрессия США против Венесуэлы?
Вариант с полномасштабным наземным вторжением можно отмести сразу – никаких признаков концентрации сил пока не наблюдается, мероприятие это слишком затратное, а звёздно-полосатые гробы нанесут «старине Дони» чудовищный политический ущерб – уж демократы-то постараются.
Так что вариантов всего два:
- первый – это применение корабельного высокоточного оружия большой дальности, возможно, вкупе с ограниченными действиями авиации ВМС и ВВС США, также работающими в основном с безопасной для себя дистанции.
- второй – то же самое, но с одновременным проведением ограниченной десантной операции – наземной акции силами специальных операций (ССО), в этом случае активность американской авиации должна быть значительно выше, чтобы обеспечить необходимую поддержку.
Первый сценарий вполне позволяет руководству Венесуэлы уклониться от удара и сохранить контроль над страной, разумеется, если исключить фактор прямого предательства кого-то из соратников президента Венесуэлы, который сдаст его точное местоположение США, но вот при втором сценарии шансы на выживание президента Николаса Мадуро значительно снижаются.
Единственный шанс у Венесуэлы избежать второго сценария – это быть достаточно «зубастой» для того, чтобы США решились на активные действия авиации ВВС и ВМС в небе над Венесуэлой, а также на заброску на её территорию бойцов ССО, а также имели бы риски существенных потерь в результате атаки ВС Венесуэлы на корабли авианосной ударной группы (АУГ) США.
Но готовы ли к этому вооружённые силы (ВС) Венесуэлы?
Ответ здесь будет однозначным – нет, не готовы, и ниже мы рассмотрим, почему.
Первое, кто должен встать на пути отражения американского вторжения, – это Военно-морские силы Венесуэлы, с них и начнём.
ВМС Венесуэлы
На бумаге всё смотрится неплохо – две дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ) «тип 209».
ДЭПЛ «тип 209»
Пять фрегатов типа «Лупо».
Фрегат типа «Лупо»
Три корвета типа «Гуайкамакуто» и четыре корвета типа «Гуайкери» со стороны смотрятся весьма современно.
Корвет типа «Гуайкамакуто» (слева) и корвет типа «Гуайкери» (справа)
Даже четыре больших десантных корабля типа «Capana» имеется, не считая всякого другого старья по мелочи, но всё это подходит только для противодействия каким-нибудь не очень продвинутым наркокартелям или столь же примитивным ВМС соседних государств, но не ВМС США.
Первая и основная проблема состоит в том, что у ВМС Венесуэлы эффективность противовоздушной обороны (ПВО) стремится к нулю, так что расстреливать их будут демонстративно-показательно – как пенопластовых уток в тире, почти так же, как сейчас расстреливают несчастные рыбацкие лодки, выдаваемые США за перевозчиков наркотиков – хоть бы одну захватили под видеозапись для приличия...
Впрочем, наступательный потенциал у ВМС Венесуэлы также отсутствует – ни нормальных противокорабельных ракет (ПКР), ни ракет класса «поверхность-поверхность».
Скорее всего, ВМС Венесуэлы погибнут прямо у пирсов, даже не успев выйти в море, по сценарию, рассмотренному автором ещё в 2021 году в материале «Цели и задачи российского ВМФ: уничтожить половину флота противника», только реализованному США в отношении ВМС Венесуэлы.
В общем, всё, что можно посоветовать ВМС Венесуэлы в текущий момент, — это перебазировать все имеющиеся корабли в порты третьих дружественных стран, если это всё ещё возможно. Никакого влияния на действия США ВМС Венесуэлы в принципе оказать не могут, только бесславно погибнуть.
ВВС Венесуэлы
С ВВС у Венесуэлы ситуация получше, но ненамного. С одной стороны, имеются 23 относительно современных истребителя Су-30МКВ (Су-30МК2V) – модификация, созданная специально для Венесуэлы, а также 12 самолётов Lockheed F-16A Block 15.
Су-30МКВ
Но какие задачи они могут решать в рамках противостояния США? Вступить в схватку с американскими истребителями?
Не смешно – получая целеуказание от палубных самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Grumman E-2 Hawkeye, самолёты F/A-18E/F и F-35B/C ВМС США перестреляют венесуэльские Су-30МКВ и F-16A с максимальной дистанции, даже не включая собственные радиолокационные станции (РЛС).
Под вопросом находится тип, номенклатура и количество вооружений «воздух-воздух» у ВВС Венесуэлы, но ещё большие сомнения вызывает у автора подготовка венесуэльских пилотов, не имеющих опыта реальных схваток. А ведь могли бы и потренироваться, благо есть где.
Можно предположить, что, изъяви руководство Венесуэлы такое желание, и возможность поучаствовать в специальной военной операции (СВО) им бы предоставили.
Grumman E-2 Hawkeye – возможно, один из самых эффективных самолётов ДРЛОиУ на текущий момент по совокупности характеристик
Если бы эти машины – 23 Су-30МКВ и 15 самолётов Lockheed F-16A – оказались на Украине, то для нас они представляли бы весьма неприятную угрозу, поскольку вооружённые силы Украины (ВСУ) быстро приспособили бы их для запусков крылатых ракет воздушного базирования.
А вот у Венесуэлы, судя по всему, из дальнобойных вооружений имеются только ПКР Х-31А с дальностью пуска 110 километров (160 в модификации Х-31АД). Сомнительно, что США подпустят венесуэльские самолёты на такую дистанцию к своим кораблям, кроме того, ПКР Х-31А/АД движутся по высотной траектории и в них не реализованы технологии снижения заметности, а это значит, что для корабельных средств ПВО они представляют собой мишень средней сложности.
ПКР Х-31А
Для прорыва ПВО американской АУГ ПКР Х-31А/АД необходимо одновременно запустить в количестве нескольких десятков, при этом ВМС США будут не только сбивать ПКР и их носители, но и обеспечат массированную постановку активных и пассивных помех. Акция будет одноразовой, носители, скорее всего, на авиабазы не вернутся.
Под вопросом вот ещё что: выучка и дисциплина в ВС Венесуэлы, ведь если постоянно не перемещать самолёты на разные аэродромы, не маскировать их, то и взлететь им не дадут — уничтожат прямо в местах базирования.
Все возможности для этого у Венесуэлы есть – страна густо покрыта лесами, при необходимости самолёты семейства Су-30 могут взлетать с автомобильных дорог, например, ещё в 2018 году Минобороны России сообщило о том, что впервые отработало конвейерную посадку самолетов на автомобильную дорогу. Учения проходили в Ростовской области, на отрезок действующего шоссе общего пользования приземлились два истребителя Су-30М2 и истребитель-бомбардировщик Су-34.
Но вот делается ли что-то подобное в Венесуэле — большой вопрос, а делать это надо было уже «вчера» — США ведь не будут любезно оповещать о времени и месте нанесения удара. Ну а в том, что самолёты можно эффективно рассредоточивать и выводить из-под удара, мы убедились на собственном опыте на Украине, ведь, судя по всему, на четвёртый год СВО украинская авиация чувствует себя в западных районах страны в относительной безопасности.
Сеть аэродромов и автомобильных дорог Венесуэлы
Прочая авиационная техника ВВС Венесуэлы – это 4 лёгких штурмовика Rockwell OV-10A/E Bronco, 32 учебно-транспортных самолёта (УТС) Embraer EMB 312 Tucano и 18 реактивных УТС K-8W Karakorum китайского производства. Может эффективно использоваться в рамках противопартизанских действий, но, разумеется, не в условиях господства в воздухе авиации противника.
Штурмовик Rockwell OV-10A/E Bronco, УТС Embraer EMB 312 Tucano и УТС K-8W Karakorum
Кстати, ВВС Венесуэлы лучше перегнать 32 УТС Embraer EMB 312 Tucano в Россию — для сохранности, или, например, в обмен на что-то ценное, или как оплату за ранее поставленное вооружение, если таковая задолженность имеется. Им от них сейчас никакого толку, а в России они бы могли эффективно применяться против украинских БПЛА-камикадзе большой дальности.
Имеется у Венесуэлы и 24 военно-транспортных вертолёта, а также два десятка транспортных самолётов разной размерности, впрочем, в текущем виде никакой угрозы для США они не представляют.
Средства ПВО формально относятся к ВВС Венесуэлы, но про них мы поговорим отдельно.
Сухопутные войска
Традиционно в большинстве стран третьего мира наземные силы являются наиболее развитыми.
Дело тут не в географическом положении, а в том, что сухопутные войска (СВ) являются наиболее дешёвыми, по сравнению с ВВС и ВМС, требуют значительно меньше усилий для своего создания и зачастую прощают ошибки, допущенные при своём строительстве. Конечно, потом за эти ошибки платят кровью рядовые бойцы, но при большой численности населения и наличии обширных территорий, на которых можно маневрировать, это может быть не так критично.
Кроме того, СВ могут служить опорой текущего режима и использоваться для поддержания внутреннего порядка – с кораблей и самолётов президентский дворец особо не позащищаешь. Вот так и у Венесуэлы – СВ по сравнению с ВВС и ВМС более развиты, что, впрочем, не делает их противником для ВС США.
Под полторы сотни тысяч личного состава и мобилизационный потенциал под полтора миллиона человек, несколько сотен танков, из них половина относительно современные – российские Т-72Б1В, точнее, они могли бы быть современными, пройди они какую-то вменяемую модернизацию, несколько сотен боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортёров (БТР), в том числе российские БМП-3К и БТР-82А.
Т-72Б1В и БМП-3К – такое ощущение, что все эти страны третьего мира покупают боевую технику только для парадов...
Ещё имеется под сотню самоходных артиллерийских установок (САУ), в том числе 48 единиц 152-мм 2C19 «Мста-С» и 13 единиц 120-мм 2С23 «Нона-СВК».
САУ 2C19 «Мста-С» и САУ 2С23 «Нона-СВК»
Из реактивных систем залпового огня (РСЗО) имеется 12 российских 300-мм ПУ 9А52 БМ-30 «Смерч», 24 122-мм БМ-21 «Град», 20 израильских РСЗО LAR-160 калибра 160 мм и 18 китайских бикалиберных (122/220 мм) РСЗО SR-5.
РСЗО – БМ-30 «Смерч», БМ-21 «Град», LAR-160, SR-5
Немного миномётов и древних буксируемых САУ, впрочем, вполне применимых в условиях пересечённой венесуэльской местности, густо покрытой растительностью, но, судя по всему, достаточно мало противотанковых управляемых ракет (ПТУР).
Ещё имеются боевые и транспортные вертолёты – 10 Ми-35M-2, 3 Ми-26T-2 и 38 Ми-17В-5, а также лёгкие Bell Helicopter Textron 206B, Bell Helicopter Textron 412, Bell Helicopter Textron UH-1H.
Ми-35M-2, Ми-26T-2, Ми-17В-5
Внушительно?
Да, десант текущей группировки ВМС США они вполне могут отразить, против операции масштабов «Буря в пустыне» они бессильны, вопрос в том, смогут ли они противостоять действиям ССО США?
Большая часть тяжёлых вооружений особого значения здесь иметь не будет, разве что вертолёты могут обеспечить мобильность и огневую поддержку ССО Венесуэлы, если таковые имеются, если они компетентны и если они лояльны президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
Но эффективные действия СВ Венесуэлы возможны только в том случае, если у ВС США не будет абсолютного господства в воздухе, и, поскольку на авиацию ВВС Венесуэлы в этом вопросе рассчитывать не приходится, то вся надежда только на силы ПВО.
ПВО
Как мы уже говорили выше, формально силы ПВО входят в ВВС Венесуэлы, но, как показывает практика, в реальности вся авиация может уже «лежать на земле», тогда как наземные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) не позволят противнику захватить полное господство над своей территорией.
В этом мы смогли убедиться на собственном опыте в небе над Украиной. Несмотря на то, что боевая авиация у Украины в силу ряда причин всё ещё сохранилась, не она не позволяет ВВС РФ захватить господство в воздухе, а именно наземные средства ПВО.
Для средств ПВО условно можно сформулировать две основные задачи. Первая – это непрерывная оборона тех или иных объектов от всех типов средств воздушного нападения (СВН), учитывая мощь американских вооружённых сил, здесь у ПВО Венесуэлы шансов нет никаких – их немногочисленные, непрерывно работающие в обороне ЗРК быстро обнаружат и уничтожат.
Вторая задача — это работа ЗРК в засадном режиме, когда идёт целенаправленная охота преимущественно на пилотируемые платформы противника, то есть мы концентрируем усилия не на том, чтобы защититься от атак СВН, а на том, чтобы нанести противнику максимальный ущерб. По сути, в этом случае средства ПВО превращаются в средства противовоздушного нападения (ПВН).
Казалось бы, возможности для засадной тактики у ПВО Венесуэлы имеются, например, по американским самолётам ДРЛОиУ, транспортным самолётам и бомбардировщикам могут работать два дивизиона ЗРК С-300ВМ «Антей-2500» с максимальной дальностью стрельбы до 250 километров.
Пусковая установка (ПУ) ЗРК С-300ВМ
На меньшей дальности по американским самолётам тактической авиации могут работать 12 ЗРК «Бук-М2Э» (непонятно, это количество ПУ или батарей?). Их преимуществом является наличие собственной РЛС сопровождения цели и наведения зенитных управляемых ракет (ЗУР) на каждой самоходной огневой установке (СОУ).
СОУ ЗРК Бук-2МЭ
Также у ПВО Венесуэлы имеется более 10 единиц израильских ЗРК «Барак» с теоретической максимальной дальностью до 90 километров, но, учитывая, что США и Израиль являются ближайшими союзниками, доверять им опасно – спецслужбы Израиля очень хороши, вспомним хотя бы операцию с пейджерами Хезболлы, так что нет никаких гарантий того, что ЗРК «Барак» не выйдут из строя или даже не взорвутся по специальной радиокоманде.
Более десяти имеющихся ЗРК «Тор-М1» могут использоваться для перехвата самолётов и вертолётов американских ВВС и ВМС на малых высотах.
ЗРК «Тор-М1»
В умелых руках и относительно старые ЗРК С-125 «Печора-2М» могут представлять значительную угрозу для авиации противника, особенно если они прошли модернизацию с обновлением электронно-компонентной базы – американский малозаметный тактический бомбардировщик F-117A, сбитый в Югославии, не даст соврать.
ПУ ЗРК С-125 «Печора-2М» и кабина сбитого в Югославии F-117A
Ещё имеется несколько сотен переносных ЗРК (ПЗРК) российского («Игла-С») и французского («Мистраль») производства.
Выводы
Казалось бы, сила внушительная, так почему вооружённые силы Венесуэлы автор считает небоеготовыми перед возможным ударом США?
Основная проблема в том, что ВС Венесуэлы являются крайне несбалансированными – почти все рассмотренные вооружения не позволяют атаковать вооружённые силы США и нанести им хоть какой-то чувствительный ущерб, в первую очередь кораблям из состава их ВМС.
В вооружённых силах Венесуэлы практически отсутствуют наступательные вооружения большой дальности, способные прорвать современную эшелонированную систему ПВО АУГ, а это означает, что ВС США могут длительное время атаковать Венесуэлу, оставаясь практически безнаказанными или неся минимальные потери.
Самое интересное, что построить действительно сбалансированные вооружённые силы Венесуэла могла бы уже достаточно давно, но, об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз.
