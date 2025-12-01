Система ПВО Индии: войсковые зенитные ракетные комплексы
Индия обладает весьма мощными Сухопутными войсками. В постоянном составе насчитывается приблизительно 900 000 военнослужащих, а ещё около 300 000 – в активном резерве. На вооружении имеется до 3 800 танков, примерно 2 400 БМП, около 3 500 различных колёсных бронемашин, более 4 500 буксируемых артиллерийских орудий калибра от 105-мм и выше, около 1 000 самоходных 105–155-мм гаубиц и более 300 РСЗО.
Прикрытие войск от ударов с воздуха возложено на Корпус противовоздушной обороны, в составе которого 74 полка и отдельных дивизионов войсковой ПВО (часть находится в процессе реорганизации и переформирования), вооруженных самоходными зенитными ракетными комплексами, ракетно-пушечными комплексами, артиллерийскими самоходными и буксируемыми установками.
ЗРК 2К12Э «Квадрат»
В войсковой ПВО индийской армии до сих пор эксплуатируются мобильные ЗРК 2К12Э «Квадрат» (экспортная версия советского ЗРК 2К12 «Куб»). Комплексы этого типа Индия получала от СССР в конце 1970-х — начале 1980-х, и они предназначались для сопровождения крупных механизированных соединений, действующих вне «зонтика» объектовых средств противовоздушной обороны.
Согласно справочным данным, в середине 1990-х индийский корпус противовоздушной обороны располагал двенадцатью полками, в каждом из которых имелось три батареи (комплекса). В настоящее время ЗРК 2К12Э «Квадрат» в Индии вооружены два самоходных зенитных ракетных полка (мобильные группы ПВО): 501-й и 502-й, в каждом из которых формально имеется три батареи, а также приданные радиолокационные и средства управления. Но, скорее всего, в силу высокой степени износа техники и зенитных ракет 3М9 эти подразделения не обладают штатным количеством исправных боевых машин и запасом кондиционных ЗУР.
Штатно огневая батарея 2К12Э «Квадрат» включает в себя: самоходную установку разведки и наведения (СУРН), четыре самоходных пусковых установки (СПУ), кабину приёма целеуказания (КПЦ) и транспортно-заряжающие машины на шасси автомобиля ЗИЛ-131 со специальным гидроподъемником для перегрузки ракет.
На каждой самоходной пусковой установке размещается три твердотопливных зенитных ракеты с маршевым прямоточным воздушно-реактивным двигателем и полуактивной радиолокационной системой наведения. Для разгона ракеты 3М9 до маршевой скорости полёта имеется твердотопливная первая ступень. ЗРК «Квадрат» способен поражать воздушные цели на дальности 4–23 км, в диапазоне высот 50–7 000 м.
Самоходная установка разведки и наведения, на которой в два яруса размещены антенны двух радиолокаторов, обеспечивающих самостоятельное обнаружение, захват и подсвет цели для наведения на неё зенитных ракет (ЗУР). Станция обнаружения целей имеет зону действия по дальности: от 3 до 70 км. По высоте: от 30 до 8 000 м. Станция наведения ракет (СНР) обеспечивает захват цели, её последующее сопровождение и подсветку радиолокационной полуактивной головке самонаведения ЗУР. В случае подавления СНР радиоэлектронными помехами, можно сопровождать цель по угловым координатам с помощью телевизионно-оптического визира (ТОВ), но при этом точность наведения ниже, чем при радиолокационном сопровождении.
Хотя СУРН обеспечивает автономное применение ЗРК, боевая эффективность комплекса существенно возрастала при взаимодействии с батареей управления, в которой имелись радиолокационные станции П-15 (или П-19), П-18, П-40, передвижной радиовысотомер ПРВ-16 и кабина управления К-1 «Краб».
Стоит ожидать, что в ближайшее время индийская армия откажется от морально устаревших и сильно изношенных самоходных ЗРК «Квадрат», эксплуатация которых усугубляется острым дефицитом запасных частей.
ЗРК «Оса-АК»
В конце 1970-х практически одновременно с ЗРК 2К12Е «Квадрат» Индия приобрела 80 мобильных комплексов малой дальности 9К33М2 «Оса-АК» с зенитными ракетами 9А33М2. На каждой боевой машине имеется шесть готовых к применению ЗУР с радиокомандным наведением.
Боевая машина индийского ЗРК «Оса-АК»
Боевая машина ЗРК «Оса-АК» базируется на трёхосном шасси БАЗ-5937, способном разогнаться на шоссе до 80 км/ч. Максимальная скорость на плаву – 10 км/ч. Все радиолокационные элементы комплекса и зенитные ракеты находятся на одной машине. Радиолокационная станция обнаружения целей, работающая в сантиметровом диапазоне, обеспечивает обнаружение цели типа «истребитель» на расстояниях до 40 км при высоте полёта 5 000 м. Поражение цели на дальности 1,5–10 км и высоте 25–5 000 м обеспечивалось с вероятностью 0,5-0,85.
В огневую батарею входят четыре боевые машины и батарейный командирский пункт ПУ-12М. Батарея управления полка включает пункт управления ПУ-12М и радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей П-19. В составе зенитного ракетного полка «Оса-АК», придаваемого танковым и механизированным дивизиям, имеется три огневых батареи и батарея управления.
Командование индийской армии высоко оценивало ЗРК «Оса-АК», и в 2000-е годы предпринимались усилия по модернизации и продлению срока службы части имеющихся комплексов. Обновлению подверглась электроника, ЗУР 9М33М2 прошли восстановительный ремонт и были оснащены доработанным радиовзрывателем, а базовые машины капитально отремонтировали.
Согласно справочным данным, по состоянию на 2025 год в Сухопутных войсках Индии могло иметься около 40 боевых машин «Оса-АК». Но, судя по всему, большая часть их находится на хранении. Возможно, что единственным подразделением, эксплуатирующим ЗРК «Оса-АК» в настоящее время, является 436-й самоходный зенитный ракетный полк, участвовавший в кратковременном индийско-пакистанском вооруженном конфликте в мае 2025 года.
Телеоператоры индийского новостного агентства Asian News International засняли, как ЗРК «Оса-АК» поразил несколько низколетящих пакистанских беспилотников турецкого производства Yiha-III. Однако, как и комплексам «Квадрат», ЗРК малой дальности «Оса-АК» осталось служить в индийской армии недолго, и они будут вскоре вытеснены современными противовоздушными системами.
ЗРК «Стрела-1М» и «Стрела-10М»
В середине 1970-х Индия для усиления противовоздушной обороны Сухопутных войск получила больше сотни ЗРК малой дальности 9К31М «Стрела-1М» на шасси бронемашины БРДМ-2.
Боевая машина ЗРК «Стрела-1М»
Это был очень простой, во многом даже примитивный мобильный противовоздушный комплекс. Боевая машина, являющаяся отдельной боевой единицей и способная действовать вне подразделения, оснащалась вращающейся пусковой установкой с размещенными на ней четырьмя зенитными управляемыми ракетами, находящимися в транспортно-пусковых контейнерах, оптическими средствами прицеливания и обнаружения, аппаратурой пуска ракет и средствами связи.
Пусковая установка представляет собой вращаемую мышечной силой стрелка бронированную башню. Передняя стенка выполнена из пуленепробиваемого стекла и наклонена под углом в 60°. За стеклом находилось рабочее место наводчика-оператора. По бокам башни установлены пусковые установки с зенитными ракетами. Поиск цели и наведение осуществляются визуально или при помощи радиопеленгатора, обеспечивавшего обнаружение цели с включенными бортовыми радиосредствами, ее сопровождение и ввод в поле зрения оптического визира. Для поражения воздушных целей в ЗРК «Стрела-1М» использовалась одноступенчатая твердотопливная ракета 9М31М. Захват и наведение на цель осуществляла фотоконтрастная ГСН, принцип работы которой основывался на выделении контрастной цели на фоне неба.
При относительной простоте и дешевизне конструкции, такая головка самонаведения могла функционировать только днём. Чувствительность ГСН позволяла вести огонь лишь по визуально видимым целям, находящимся на фоне сплошной облачности или ясного неба, при углах между направлениями на солнце и на цель более 20°. В то же время, в отличие от ПЗРК «Стрела-2М», применение фотоконтрастной ГСН обеспечивало возможность уничтожения цели на встречном курсе. В связи с невысокими характеристиками ГСН, вероятность попадания ракеты в цель была ниже, чем у других советских ЗРК, стоявших в это же время на вооружении.
В тепличных полигонных условиях при стрельбе по истребителю МиГ-17, летящему встречным курсом со скоростью 200 м/с, на высоте 50 м вероятность поражения не превышала 0,5. При увеличении высоты до 1 км и скорости до 300 м/с вероятность поражения составляла 0,1–0,4. Комплекс «Стрела-1М» мог бороться с самолетами и вертолетами на высоте от 30 до 3 500 м, летящих со скоростью до 310 м/с на дальности от 0,5 до 4,2 км. Обычно ЗРК «Стрела-1М» в составе взвода (4 боевые машины) вместе с взводом ЗСУ-23-4 «Шилка» входили в зенитную ракетно-артиллерийскую батарею танкового (механизированного) полка.
Для расширения боевых возможностей ЗРК «Стрела-1М» в Индии в середине 1990-х отрабатывалась возможность оснащения боевой машины комплекса пусковыми контейнерами с ракетами ПЗРК «Стрела-2М» и внедрения в состав прицельного оборудования тепловизора, что позволяло обнаруживать и обстреливать воздушные цели в тёмное время суток. Однако дальше создания опытного образца дело не продвинулось. По сравнению с другими системами ПВО советского производства, служба комплексов «Стрела-1М» в Индии была недолгой, и их все списали в начале 21-го века.
Так как ЗРК «Стрела-1М» обладал сравнительно небольшой вероятностью поражения и не был способен вести огонь ночью, а колёсное шасси БРДМ-2 не всегда могло сопровождать гусеничную технику, ему на смену в 1976 году был принят на вооружение ЗРК 9К35 «Стрела-10СВ». Усовершенствованный вариант «Стрела-10М» появился в 1979 году, и в начале 1980-х индийские войсковые подразделения ПВО получили до 200 комплексов этого типа.
Пуск ЗУР индийского ЗРК «Стрела-10М»
В составе индийских ЗРК «Стрела-10М» первоначально использовались ЗУР 9М37М с помехозащищённой ИК-ГСН, разделявшей по траекторным признакам цель и тепловые ловушки. Этот комплекс способен бороться со средствами воздушного нападения на дальности 800–5 000 м, в диапазоне высот 25–3 500 м. Вероятность поражения цели типа «истребитель», летящей со скоростью 900 км/ч, одной ракетой при отсутствии помех – 0,3-0,5.
Для определения положения цели и автоматического расчёта углов упреждения пуска ЗУР применяется радиодальномер миллиметрового диапазона и счётно-решающее устройство. В качестве базы для комплекса использовался многоцелевой легкобронированный тягач МТ-ЛБ, способный двигаться со скоростью до 60 км/ч и по проходимости не уступающий танкам и гусеничным БМП. Запас хода по шоссе – до 500 км. Боеготовый боекомплект ЗРК «Стрела-10М» составляет 4 ракеты, ещё столько же находятся внутри боевой машины. Командирская боевая машина отличалась наличием пассивного радиопеленгатора. Централизованное управление ЗРК «Стрела-10М», входящих в состав батареи, должно было происходить путем выдачи целеуказаний и команд с КП ПВО полка и батарейного командирского пункта по УКВ-радиостанциям.
Руководство действиями батареи осуществлялось с пункта управления ПУ-12М на шасси БТР-60. Для обеспечения управления подчинёнными подразделениями на ПУ-12М установлены 3 УКВ-радиостанции Р-123М, КВ/УКВ-радиостанция Р-111 и радиорелейная станция Р-407, а также имеется телескопическая мачта высотой 6 м.
В 2012 году была запущена программа модернизации оставшихся в строю ЗРК «Стрела-10М» (около 60 единиц). Параллельно с капитальным ремонтом базовых шасси на машинах были заменены средства связи, и в распоряжении командиров появились планшеты, на которые по защищённому радиоканалу транслируется воздушная обстановка и команды боевого управления. Наводчик-оператор получил камеру высокого разрешения с тепловизионным каналом, что расширило возможности ведения боевых действий в тёмное время суток и в условиях плохой визуальной видимости. Для замены старых ЗУР 9М37М в России были приобретены новые ракеты 9М333, имеющие увеличенную вероятность поражения.
Достоверно известно, что в данный момент модернизированными силами индийской промышленности ЗРК «Стрела-10М» вооружены три лёгких самоходных зенитных ракетных полка. По всей видимости, данные самоходные комплексы будут оставаться на вооружении ещё примерно 10 лет. Сообщалось, что в мае 2025 года индийские войсковые ЗРК «Стрела-10М», как и мобильные комплексы других типов, участвовали в перехвате пакистанских беспилотников.
Войсковой вариант ЗРК Akash
Как уже говорилось в предыдущей публикации, посвящённой индийским объектовым противовоздушным системам (активная ссылка имеется в конце этой статьи), зенитный ракетный комплекс средней дальности Akash создавался в двух вариантах: для Военно-воздушных сил, отвечающих за ПВО страны в целом, и для Корпуса противовоздушной обороны Сухопутных войск.
Оба варианта унифицированы по ЗУР, средствам наведения и обнаружения и являются мобильными. Однако модификация для ВВС больше приспособлена для несения длительного боевого дежурства на хорошо оборудованных в инженерном отношении постоянных позициях, а войсковой комплекс должен был иметь возможность передвигаться по слабым грунтам на пересечённой местности.
В связи с этим для войскового варианта ЗРК Akash основные элементы комплекса ещё на этапе проектирования предусматривалось размещать на гусеничных шасси, и первоначальный вариант самоходной пусковой установки (СПУ) был сделан на базе танка Т-72.
Однако позже военные сочли, что шасси танка Т-72 является слишком тяжелым, и в качестве базы для СПУ использовали БМП-2, и эти самоходные пусковые установки впоследствии демонстрировали на военных парадах.
В войсковой модификации под обозначением Battery Level Radar-III используются многофункциональные радиолокаторы управления огнём Rajendra на гусеничном шасси.
В состав войскового комплекса также может быть включена обзорная РЛС, сделанная на базе польского радара N-22. Эта станция, выполненная на гусеничном шасси и известная как BSR, способна обнаруживать и сопровождать более 30 целей на расстоянии до 100 км.
Зенитный ракетный комплекс Akash принят на вооружение индийской армии 5 мая 2015 года. Согласно штатному расписанию, четыре батареи сводятся в зенитный ракетный полк. В настоящее время в армейском Корпусе противовоздушной обороны имеется два полка: 27-й и 128-й, всего 48 пусковых установок с ЗУР Akash 1S, которые имеют максимальную дальность 30 км и досягаемость по высоте 20 км.
Однако, судя по имеющимся в сети фотографиям, не все батареи этих полков оснащены гусеничными комплексами. Так, на параде в честь Дня Республики в 2019 году были продемонстрированы пусковые установки и станции наведения ракет на колёсном небронированном шасси.
Колёсные самоходные пусковые установки ЗРК Akash 1S 128-го зенитного ракетного полка во время парада в честь Дня Республики в 2019 году
Также при внимательном изучении спутниковых снимков окрестностей аэродрома имени Раджа Санси, расположенного неподалёку от города Амритсар в штате Пенджаб, где на постоянной основе дислоцирован 27-й зенитный ракетный полк, также вооруженный ЗРК Akash 1S, видно, что значительная часть техники этого полка колёсная.
Спутниковый снимок Gооgle Earth: элементы ЗРК Akash на аэродроме имени Раджа Санси. Снимок сделан в апреле 2023 года
В ходе эксплуатации ЗРК Akash в строевых подразделениях Корпуса противовоздушной обороны выяснилось, что комплекс не в полной мере соответствует предъявляемым требованиям. Из-за того, что зенитные ракеты располагались на СПУ открыто и не были защищены от воздействия неблагоприятных метеорологических факторов, срок их службы существенно сократился. В последствии было принято решение при нахождении снаряженных СПУ вне укрытий с контролируемым микроклиматом защищать ракеты специальными герметизированными чехлами, под которыми производится кондиционирование воздуха.
Кроме того, ЗУР раннего выпуска имели крайне низкую надёжность, и после старта отказывало примерно 30% ракет. После этого Командование Сухопутных сил потребовало от компании Bharat Dynamics Limited (BDL), являющейся поставщиком ЗУР, устранить недостатки, и отказалось заключать новые контракты до того, как проблемы с надёжностью будут решены. Но, судя по всему, позже сторонам удалось договориться, и 30 марта 2023 года Министерство обороны Индии подписало контракты с компанией BDL на закупку двух полковых комплектов усовершенствованной системы Akash Prime на сумму $970 млн.
ЗРК Abhra (MR-SAM)
В связи с тем, что создание собственного противовоздушного комплекса средней дальности Akash, работы по которому велись с середины 1980-х, сильно затянулось, руководство военного ведомства инициировало доработку для нужд войсковой ПВО морского комплекса израильского производства Barak 1, которым было оснащено 15 боевых кораблей ВМС Индии.
Сухопутный ЗРК средней дальности, первоначально известный как MR-SAM, создавался израильскими компаниями Israel Aerospace Industries, Elta Systems, Rafael Advanced Defense Systems совместно с индийскими Bharat Dynamics Limited (BDL), Kalyani Rafael Advanced Systems (KRAS) и Tata Advanced Systems (TASL). В мае 2010 года был подписан контракт стоимостью $3 млрд. на разработку ЗРК, призванного заменить находящиеся на вооружении ЗРК С-125М и 2К12Э «Квадрат». При этом было заявлено, что более 70% компонентов в новом комплексе будут индийского производства.
К 2017 году ЗРК MR-SAM с ракетой Barak 8 был доведён до стадии полигонных испытаний, а в октябре 2024 года компании Bharat Electronics и Israel Aerospace Industries объявили о создании совместного предприятия BEL IAI AeroSystems для технической поддержки и обслуживания MR-SAM на протяжении всего жизненного цикла в индийских вооружённых силах.
Зенитная ракета имеет длину около 4,5 м и со стартовым ускорителем весит немногим более 300 кг. Диаметр корпуса — 225 мм, диаметр стартового ускорителя — 540 мм. Размах крыльев 0,94 м. Поражение цели осуществляется 60 кг боевой частью, которая подрывается по команде неконтактного взрывателя. Максимальная скорость полёта ракеты — более 900 м/с. Дальность стрельбы вертикально стартующей ракеты — до 90 км. Потолок — 20 км.
Модель ракеты Barak-8, представленного на Парижском авиасалоне 2009 года. Ниже виден дополнительный ускоритель первой ступени увеличенного диаметра
Ракета имеет комбинированную систему управления. Сразу после запуска ЗУР выводится автопилотом на траекторию в сторону цели, после этого курс ракеты корректируется при помощи радиокоманд, на завершающем этапе полёта включается активная радиолокационная головка самонаведения. При подлете к цели на дистанцию включения активной ГСН происходит запуск второго двигателя. Аппаратура наведения в полёте обеспечивает передачу информации на ракету и может перенацеливать её после запуска, что повышает гибкость применения и снижает расход ЗУР. Многофункциональная РЛС обнаружения, сопровождения и наведения EL/M-2084, имеющая инструментальную дальность более 400 км, также способна, кроме управления ЗРК Barak 8, координировать действия других подразделений ПВО. Радар EL/M-2084 и пусковые установки установлены на грузовом шасси Tata LPTA 3138 с колёсной формулой 8x8.
Антенный пост РЛС EL/M-2084
В состав зенитной батареи, помимо многофункциональной РЛС, входят: мобильный пункт боевого управления, три буксируемых пусковых установки с восемью ЗУР каждая, транспортно-заряжающие машины и дизельные генераторы, установленные в фургонах на грузовом шасси, обеспечивающие автономное энергоснабжение.
Буксируемая пусковая установка ЗРК MR-SAM с ЗУР Barak-8
В марте 2022 года и в апреле 2025 года состоялась серия контрольно-испытательных стрельб, в ходе которых наземная версия ЗРК с ракетой Barak-8 успешно перехватила цели нескольких типов на различных высотах.
Известно, что окончательная сборка ракет будет происходить на предприятии Bharat Dynamics Limited в Хайдарабаде (штат Телангана). Основные компоненты ЗУР производятся на совместном индийско-израильском предприятии Kalyani Rafael Advanced Systems. Всего в Индии предполагается изготавливать не менее 100 ракет в год. После того как в 2021 году ЗРК MR-SAM был принят на вооружение, он получил наименование Abhra.
В настоящее время противовоздушной системой Abhra вооружен 503-й зенитный ракетный полк, входящий в состав корпуса Тришакти, штаб которого находится в Северной Бенгалии. Первая батарея была развёрнута на аэродроме Джайсалмер в Раджастхане.
Спутниковый снимок Gооgle Earth: элементы ЗРК Abhra на аэродроме Джайсалмер. Снимок сделан в апреле 2023 года
В мае 2025 года в индийских СМИ была опубликована информация, что ЗРК Abhra в окрестностях города Сирса в штате Харьяна перехватил пакистанскую ракету Fatah-II, имеющую дальность стрельбы до 400 км. Всего в составе Корпуса противовоздушной обороны Сухопутных войск Индии предполагается развернуть пять полков, вооруженных комплексами Abhra.
ЗРК Anant Shastra (QR-SAM)
В сентябре 2007 года Министерство обороны Индии объявило тендер на разработку мобильного ЗРК, который в перспективе должен был заменить комплексы советского производства «Оса-АК». В итоге создание нового ЗРК QR-SAM (Quick Reaction Surface-to-Air Missile) было поручено Агентству оборонных исследований и разработок (DRDO) при Департаменте оборонных исследований Министерства обороны Индии. Зенитная ракета была разработана совместно с Bharat Electronics Limited и Bharat Dynamics Limited. Первый испытательный пуск состоялся 4 июня 2017 года с полигона Чандипур, штат Одиша. После начала испытаний этот ЗРК получил имя Anant Shastra.
Зенитная ракета запускается с пусковой установки на шасси грузовика Ashok Leyland или Tata Motors Transporter Erector Launcher с колёсной формулой 8x8. На каждой СПУ имеется шесть герметичных транспортно-пусковых контейнеров (ТПК), обеспечивающих защиту ЗУР от неблагоприятных метеорологических факторов и внешних воздействий.
Ракета весит 270 кг, имеет длину 4,4 м и диаметр 220 мм. Поражение воздушной цели осуществляется боевой частью массой 32 кг, оснащённой лазерным взрывателем. Дальность стрельбы – до 35 км. Досягаемость по высоте – 12 км. Принцип наведения аналогичен тому, что используется на индийско-израильской ЗУР Barak-8. Возможен одновременный обстрел шести целей с наведением на каждую двух ракет. Для одной ракеты вероятность поражения цели типа «истребитель», летящей с высокой дозвуковой скоростью, при отсутствии мер противодействия составляет 0,8. Если цель обстреляна двумя ракетами в тех же условиях, вероятность поражения – 0,98.
Радиолокаторы кругового обзора и наведения зенитных ракет разработаны индийской компанией Bharat Electronics Limited. РЛС обнаружения целей BSRV работает в диапазоне частот 3,7–4,2 ГГц и обеспечивает обнаружение цели с ЭПР 2 м² на дальности до 120 км.
Мобильная РЛС BSR
Мобильная радиолокационная станция BSRV имеет необычную конструкцию, и для кругового обзора воздушного пространства на ней имеется четыре АФАР.
Станция наведения ЗУР BMFR работает в диапазоне частот 6,8–7,4 ГГц и обеспечивает сопровождение цели типа «истребитель» на дальности до 90 км.
Станция наведения зенитных ракет BMFR
Для обнаружения воздушных целей в сложной помеховой обстановке и наведения на них зенитных ракет в распоряжении операторов имеется пассивная оптоэлектронная система с ночным каналом.
Батарея Anant Shastra состоит из мобильного командного пункта BCPV со средствами связи, станции обзора воздушного пространства BSRV, станции наведения ЗУР BMFR, четырёх пусковых установок, на которых имеется 24 готовых к применению ракеты, транспортно-заряжающих машин и мобильных энергогенераторов. Три огневых батареи сводятся в полк, в котором также имеется собственная батарея управления с обзорными радиолокаторами, командным пунктом и мобильным коммуникационным центром Akashteer C4ISR, обеспечивающим в режиме реального времени взаимодействие с Объединённой системой управления ПВО.
Мобильный коммуникационный центр Akashteer C4ISR
В ходе доводки ЗРК Anant Shastra возникли серьёзные проблемы. Так, крупное индийское англоязычное печатное издание The Economic Times 22 сентября 2022 года опубликовало материал, в котором говорилось, что у этого комплекса имеются трудности с поражением вертолётов, зависших на малой высоте, что потребовало доработки системы наведения ракет и программного обеспечения. После чего разработчик приступил к устранению замечаний. 27 сентября 2025 года было сообщено, что компания Bharat Electronics Limited получила заказ на поставку ЗРК Anant Shastra. Всего Корпус противовоздушной обороны до 2028 года планирует получить три полковых комплекта.
В то же время критики проекта QR-SAM отмечают, что, хотя разработанный в Индии комплекс Anant Shastra является значительным шагом вперёд и по дальности стрельбы существенно превосходит войсковой «Оса-АК», новая индийская система ПВО не может сравниться по мобильности и возможности автономного действия с советским ЗРК. По своей компановке и характеристикам Anant Shastra скорей соответствует объектовой системе малой дальности, пригодной для размещения в тыловых районах, но неспособной сопровождать и обеспечить защиту от ударов с воздуха танковых и механизированных частей и подразделений на марше.
Продолжение следует...
Информация