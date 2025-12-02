Гражданская безопасность: аналоговые и цифровые радиостанции в период кризиса
Сказать, что современный человек привык к возможности связи с другими практически в любом месте и в любой момент времени, — это не сказать ничего. Фактически, современные люди стали зависимы от средств связи, от возможности получения и передачи информации в реальном времени.
Представим себе, что в какой-то момент, по какой-то причине, связи мы лишились – нет сотовой связи в целом и мобильного интернета в частности, не работают городские телефоны и стационарные линии сети Интернет.
Насколько это реально?
Ну, с отключениями или серьёзными ограничениями мобильного интернета в России столкнулись уже многие, по некоторым данным, в ряде южных регионов уже практикуется полное отключение мобильной связи. Что касается стационарных сетей, то они будут работать только до тех пор, пока есть электричество – в условиях блэкаута отключатся все типы гражданской связи.
Возможности по индивидуальному электроснабжению граждан мы ранее рассмотрели в материалах Гражданская безопасность: устройства хранения электрической энергии и Гражданская безопасность: сам себе электростанция.
Можно не сомневаться, что в случае любых серьёзных глобальных отключений связи большая часть населения будет испытывать сильный стресс, что приведёт к совершению нелогичных действий и нерациональных поступков – ведь даже осведомиться о здоровье и благополучии близких не получится, а в условиях кризиса это не просто неудобство, а зачастую риски для жизни и здоровья.
Опыт различных кризисов, в том числе войн и вооружённых конфликтов, независимо от их географии, говорит о том, что связь является одним из важнейших факторов выживания.
К счастью, возможности по самообеспечению средствами связи для обычных граждан в наше время высоки, как никогда в истории, и сегодня мы поговорим о них поподробнее.
Радиостанции (рации)
Разумеется, первое, что приходит в голову при упоминании тематики связи, – это радиостанции или рации (в дальнейшем мы будем использовать оба обозначения). И действительно, в настоящее время в нашей стране свободно продаётся просто огромная номенклатура раций, доступных обычным гражданам.
Разумеется, говоря о рациях, необходимо рассматривать только те, использование которых не требует каких-либо лицензий и навыков, соответственно, ни о каких рациях для связи на средних и коротких волнах не может быть и речи – никто не будет их приобретать, получать лицензию радиолюбителя, развёртывать и настраивать громоздкие антенны для связи с переотражением волн от ионосферы и так далее, и тому подобное.
Под вопросом целесообразность использования раций Си-Би диапазона, используемых в основном на грузовых автомобилях. Несмотря на то, что рации для дальнобойщиков можно использовать без лицензии на частоте 27 МГц с амплитудной модуляцией, а дальность их связи теоретически может достигать несколько десятков километров, на практике для обеспечения дальней связи они требуют достаточно громоздких антенн, а их эффективность в городской застройке крайне ограничена из-за большой длины волны, не способной проходить через препятствия.
Рации Си-Би диапазона чаще всего выпускаются в автомобильном варианте
Впрочем, если у вас стоит задача по организации связи между двумя точками в местности, не застроенной высотными зданиями, то почему бы и нет?
Но, всё-таки, в приоритете у нас будут рации UHF и VHF диапазонов.
Рации UHF (400–520 МГц) и VHF (30–300 МГц) диапазонов продаются в нашей стране абсолютно свободно, на выделенных каналах общаться на них можно также свободно, правда, мощность в этом случае ограничена значением 0,5 Вт, впрочем, в особый период эти ограничения, скорее всего, будут соблюдаться уже не так строго. Значительная часть раций в настоящее время поддерживает сразу оба диапазона – UHF и VHF (чаще всего не полностью), а стоимость самых простых решений составляет менее одной тысячи рублей за штуку.
Как и всегда, стоимость является одним из наиболее значимых факторов, например, радиостанции Motorola, Hytera, YAESU и им подобные обладают весьма высокими характеристиками и качеством изготовления, но их стоимость начинается от нескольких десятков тысяч рублей, что делает их малопривлекательными для большинства граждан – не забываем, что в идеале нам нужна не одна радиостанция, а на каждого члена семьи. Опять же, если финансы позволяют, то почему бы и нет...
Ранее мы уже говорили о применении гражданских радиостанций в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В принципе, всё сказанное в той статье вполне релевантно и относительно гражданского использования раций в условиях какого-либо кризиса.
Однако за последние несколько лет на рынке связи произошли определённые изменения, например, появились радиостанции на базе чипа BK4819, которые по помехозащищённости уже вполне могут тягаться с недорогими решениями на супергетеродинных.
Таким образом, по сути, сейчас можно выделить два базовых варианта, оптимальных для использования гражданами в экстремальной ситуации, – это одна модель аналоговой радиостанции и одна модель цифровой радиостанции.
«Аналог» и «цифра»
Первый вариант – это популярная в настоящее время, практически «народная» аналоговая радиостанция Quansheng UV-K5(8) V2. Благодаря тому, что схемотехника этой радиостанции выполнена на базе чипа BK4819, у неё имеется просто огромный диапазон на приём: 19 до 999 мегагерц (МГц), пусть и с небольшими закрытыми промежутками, мощность Quansheng UV-K5(8) V2 составляет до 5 Вт.
Для указанных раций создано огромное количество прошивок, значительно расширяющих их функционал, обеспечивающих возможность сканирования с графическим отображением уровня сигнала, захвата частоты сигнала с определением субтона и множество других возможностей.
Также для радиостанций Quansheng UV-K5(8) V2 выпускается огромное количество аксессуаров, включая переходники на аккумуляторы 18650, адаптеры для питания от прикуривателя автомобиля и многое другое.
Аналоговая радиостанция Quansheng UV-K5(8) V2
Стоимость радиостанций Quansheng UV-K5(8) V2 при заказе в России составляет от двух тысяч рублей, при заказе из заграницы, возможно, ещё меньше. То есть на семью из трёх-четырёх человек с аксессуарами можно уложиться примерно в десять тысяч рублей. Когда-то радиостанции с возможностями Quansheng UV-K5(8) V2 стоили немыслимых денег, а теперь всё это доступно практически каждому, но большинству абсолютно не нужно...
Из дополнительного функционала на рациях Quansheng UV-K5(8) V2 можно ещё упомянуть скремблер – аналоговое шифрование речи, впрочем, его эффективность крайне невелика. С другой стороны, скремблер изменяет голос, так что ребёнка иногда не отличить от взрослого, а это может быть полезно.
Второй вариант — это цифровая радиостанция TYT MD390. Судя по открытым данным, эти рации активно используются нашими бойцами в зоне СВО, для них даже создана альтернативная прошивка «Веда».
Основное отличие цифровых радиостанций в том, что, если аналоговую радиостанцию может прослушать любой желающий, имеющий радиоприёмник, поддерживающий необходимую частоту, то сигнал цифровых радиостанций требует расшифровки, что может быть крайне сложно или даже практически невозможно при использовании шифрования уровня AES 256 бит.
Цифровая радиостанция TYT MD-390
Как и в случае с Quansheng UV-K5(8) V2, благодаря широкому распространению радиостанций TYT MD-390 для них выпускается значительное количество прошивок и аксессуаров. Максимальная мощность радиостанций TYT MD-390 составляет 10 Вт, существуют версии с модулем глобальной спутниковой связи GPS или без такового, имеется несколько вариантов шифрования.
Стоимость радиостанций TYT MD-390 составляет порядка восьми тысяч рублей, то есть для семьи из трёх-четырёх человек это будет уже порядка тридцати тысяч рублей.
Критерии выбора и нюансы эксплуатации
Какие рации предпочесть?
Разумеется, закрытая связь куда лучше, чем открытая, но для подавляющего большинства граждан всё-таки это не так критично. В конечном итоге всё зависит от финансовых возможностей и мотивации: есть возможности и желание, лучше брать цифровые рации, нет – хотя бы аналоговые.
Одно можно сказать точно, лучше иметь хоть какие-то рации, чем не иметь вообще никаких.
Какую дальность связи обеспечивают вышеуказанные радиостанции Quansheng UV-K5(8) V2 и TYT MD-390?
А вот это самый сложный вопрос. Проблема в том, что к радиостанциям неприменимо такое понятие, как «зона покрытия». То есть нельзя гарантированно сказать, что рация той или иной мощности, на той или иной частоте гарантированно обеспечит связь на ту или иную дальность.
Здесь очень много факторов: загруженность эфира различными источниками электромагнитных волн, характер местности (ровная или холмистая), наличие и тип естественных и искусственных препятствий (деревья, здания, сооружения и т. п.), местонахождение раций (на возвышенности или в низине).
Иногда вы можете добиться на указанных рациях связи на расстоянии в десяток километров, а иногда связь теряется уже на расстоянии в пару километров. Иногда шаг вправо – связь есть, шаг влево – связи нет, рация на уровне груди – нет связи, поднял руку вверх – есть связь.
Цифровая связь «чище», но при ухудшении сигнала она просто прерывается, аналоговый сигнал может быть забит помехами, но при крайней нужде что-то можно разобрать, при этом почти все цифровые рации имеют аналоговый режим. Чем сильнее выставлен «шумодав», тем чище сигнал, но тем сильнее падает дальность, впрочем, «шумодав» всегда можно «открыть» одним нажатием специальной кнопки.
Но если рации будут одновременно использовать множество людей, то каналы связи быстро «забьются», ведь разрешённых частот не так уж и много?
Во-первых, это зависит от «глубины» кризиса, в некоторых случаях ограничения по использованию частот населением уже не будут иметь какого-то особого значения.
Ну а во-вторых, в радиостанциях, в том числе и в приведённых выше, существует такой функционал, как CTCSS / DCS коды (субтоны), используя которые можно изолировать свой канал связи от окружающих – слышать вас будет любой, у кого CTCSS / DCS выключены, но вы не будете слышать тех, у кого CTCSS / DCS не установлены или установлены не те, что у вас.
Кажется, что всё это сложно, но на самом деле к использованию раций быстро привыкаешь, а уж если не будет альтернативы...
Спутниковая связь по рации
Звучит как абсурд, но на самом деле — это вполне реально.
Всё дело в том, что уже почти полсотни лет тому назад Военно-морские силы (ВМС) США развернули на геостационарной орбите спутники аналоговой связи системы FLTSATCOM – первый спутник был запущен в 1978 году, а последний в 1989 году.
Изображение спутника FLTSATCOM
Масса спутников группировки FLTSATCOM составляет порядка двух тонн, их основной полезной нагрузкой являются 12 транспондеров, работающих в частотном диапазоне UHF/SHF uplink и UHF downlink. Приемная параболическая антенна диаметром 4,9 метра выполнена из сетки, покрытой серебром, передающая антенна вынесена на отдельной мачте, электропитание оборудования осуществляется с помощью панелей солнечных батарей мощностью 1,4 кВт.
Зоны покрытия спутников FLTSATCOM
Указанные спутники работают с аналоговыми сигналами, не имеют никакой защиты, и общаться через них может любой желающий, разумеется, при наличии необходимого оборудования.
В качестве приёмопередатчика можно применять радиостанции «Аргут А-36», находящиеся в свободной продаже, также после небольшой доработки для этого подходят рации Zastone M7. Просто послушать спутники FLTSATCOM проще всего с помощью SDR-приёмника. В качестве антенны необходимо использовать антенну Яги в версии кросс-Яги либо спиралевидной с круговой поляризацией.
Радиостанции «Аргут А-36» (слева) и Zastone M7 (справа)
Таким образом, благодаря спутникам системы FLTSATCOM можно обеспечить голосовую связь на значительной части территории Российской Федерации, а также стран бывшего Советского Союза. Для того чтобы транслировать GPS-координаты и текстовые сообщения, можно использовать такие протоколы, как APRS, а для передачи изображений — протоколы HF-FAX или SSTV, впрочем, это уже сложнее, чем просто «поболтать».
Антенна кросс-яги
Но что, если FLTSATCOM станут использовать шпионы?
Это будут крайне тупые шпионы, не понимающие, что их сообщения будут принимать все, кому только не лень, — просто подарок для спецслужб. С тем же успехом можно «сливать» секретную информацию через мегафон, стоя в центре города на площади.
Также для информации, согласно п. 4.15 Правил радиообмена Союза радиолюбителей России:
Выводы
Радиостанции (рации) – это наиболее простое и дешёвое средство связи в условиях серьёзного кризиса. Стоимость относительно простых, но весьма и весьма функциональных аналоговых радиостанций в наше время настолько мала, что позволить себе их может каждый.
Не стоит ждать «конца света» – рации очень удобны в быту, например, при совместном походе семьёй или просто организованной группой они на порядок увеличат удобство взаимодействия и снизят риск кого-то потерять, в поездке группой на нескольких автомобилях рации на порядок удобнее мобильных телефонов, тем более, что на отдельных участках дорог нашей огромной страны сотовой связи и вовсе может не быть.
Рацию можно дать ребёнку, который гуляет на садово-дачном участке или во дворе дома, — это не только удобно и делает связь с ребёнком независимой от внешней инфраструктуры, но и даст ребёнку дополнительные навыки — бонусом идёт уменьшение «смартфонозависимости».
При этом в случае какого-либо серьёзного кризиса, в условиях не функционирующей или ограниченно функционирующей инфраструктуры связи, радиостанции могут значительно облегчить, а в некоторых случаях и сохранить жизнь своему владельцу.
Впрочем, одними радиостанциями возможности организации независимой гражданской связи не ограничиваются, существует ещё такая интересная технология, как mesh-сети, но о них мы поговорим как-нибудь в другой раз.
Информация