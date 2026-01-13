Спутниковые снимки ЗРС С-300П в ближнем зарубежье
К концу 1960-х годов создатели советских средств ПВО на основе опыта боевого применения зенитных ракетных комплексов, полученного в ходе локальных конфликтов на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, пришли к пониманию перспектив развития новых противовоздушных систем.
Из всех зенитных ракетных комплексов, созданных в СССР, самыми воюющими стали ЗРК семейства С-75. Хотя первая модификация С-75 «Двина» изначально создавалась для борьбы с высотными разведчиками и дальними бомбардировщиками, впоследствии улучшенные «семьдесятпятки» оказались достаточно эффективны против ударных самолётов тактической и палубной авиации. Совершенствование ЗРК С-75 продолжалось до второй половины 1970-х годов. При этом были существенно расширены зоны обстрела, до 100 метров снижена минимальная высота поражения, увеличились возможности борьбы со скоростными и активно маневрирующими целями, повышена помехозащищённость, введён режим стрельбы по наземным целям ракетами, оснащёнными «специальными» боевыми частями.
Самый совершенный вариант — С-75М4 «Волхов» — был формально принят на вооружение в 1978 году. Однако массово эта модификация не производилась, и улучшения, разработанные для данного варианта, в ходе ремонта и модернизации внедрялись на комплексах, уже имевшихся в войсках. Будучи наиболее многочисленными в зенитно-ракетных войсках, «семьдесятпятки» долго являлись становым хребтом войск ПВО страны и активно поставлялись союзникам. Серийный выпуск экспортного варианта С-75М3 «Волга» продолжался до 1986 года.
Однако опыт применения С-75 в локальных войнах показал, что при всех своих достоинствах комплексы этого семейства обладают рядом существенных недостатков. В первую очередь военных не устраивали характеристики мобильности. В условиях динамичных боевых действий против противника, обладающего современной реактивной авиацией, всем спектром авиационных средств поражения и эффективным разведывательным инструментарием, от быстроты смены позиций напрямую зависела выживаемость ЗРК.
Использование зенитных ракет с жидким токсичным топливом и едким окислителем также накладывало массу ограничений и требовало наличия специальной технической позиции, где осуществлялись заправка и обслуживание ЗУР. Кроме того, ЗРК С-75 изначально был одноканальным по цели, что существенно снижало возможности одиночного зенитного ракетного дивизиона при отражении массированного налёта вражеской авиации.
Исходя из всего этого, актуальным стало создание многоканальной зенитной системы с высокой огневой производительностью и возможностью обстрела целей, летящих с любого направления вне зависимости от положения пусковой установки, с размещением всех элементов на мобильных шасси. Работы по созданию нового объектового комплекса начались в конце 1960-х, одновременно для подстраховки разрабатывался очередной вариант «семьдесятпятки» — С-75М5 с увеличенным числом целевых каналов.
В 1978 году на вооружение Войск ПВО СССР поступила многоканальная зенитная ракетная система С-300ПТ с радиокомандной твердотопливной ЗУР 5В55К. Благодаря введению в состав ЗРС многофункциональной РЛС с фазированной антенной решеткой с цифровым управлением положения луча, появилась возможность быстрого просмотра воздушного пространства с одновременным сопровождением нескольких целей.
Буксируемая пусковая установка из состава ЗРС С-300ПТ
В составе С-300ПТ использовались буксируемые пусковые установки с четырьмя зенитными ракетами, вертикально стартующими из транспортно-пусковых контейнеров.
Дальняя граница поражения первого варианта С-300ПТ составляла 47 км, что было даже меньше, чем у ЗРК С-75М3 с ЗУР 5Я23. Вскоре в боекомплект ввели ракету 5В55КД с дальностью стрельбы, доведённой до 75 км. Однако с увеличением дальности при радиокомандном наведении ухудшалась точность, и следующим шагом стало принятие на вооружение в 1981 году ЗУР 5В55Р, в которой использовался радиокомандный принцип с визированием через ракету (радиокомандное наведение второго рода). В 1984 году на ЗУР 5В55РМ дальность возросла до 90 км, и высокая точность наведения сохранялась на всей дистанции управляемого полёта. Впрочем, при перехвате средств воздушного нападения, действующих на малых и предельно малых высотах, дальность поражения в большинстве случаев не превышает 60 км.
В середине 1980-х построенные ранее С-300ПТ с буксируемыми ПУ были модернизированы до уровня С-300ПТ-1А. В 1982 году появился новый вариант зенитной системы — С-300ПС. Главным его отличием стало размещение пусковых установок на самоходном шасси МАЗ-543М. За счёт этого удалось сократить время развёртывания до 5 минут.
Элементы ЗРС С-300ПC: командный пункт 5Н63C с РПУ 30Н6, самоходные пусковые установки 5П85C и 5П85Д
Серийный выпуск С-300ПС в 1980-е годы осуществлялся ударными темпами, и эти самоходные системы стали самыми массовыми в семействе С-300П. Их было выпущено примерно на 70% больше, чем буксируемых С-300ПТ.
ЗРС С-300ПС и ещё более совершенные С-300ПМ с новой дальнобойной ракетой и улучшенной помехозащищенностью должны были заменить в войсках ПВО СССР одноканальные комплексы С-75 в соотношении один к одному. Это позволило бы выйти и без того самой мощной в мире системе противовоздушной обороны на качественно новый уровень. К сожалению, данным планам не суждено было воплотиться в жизнь.
Государственные испытания ЗРС С-300ПМ удалось успешно завершить ещё до развала Советского Союза. Однако экономический кризис 1990-х и разрыв межотраслевой кооперации самым негативным образом сказались на объёмах производства этой зенитной системы.
Благодаря внедрению новой ЗУР 48Н6, увеличению мощности многофункциональной РЛС и использованию новых средств обработки информации ЗРС С-300ПМ могла уничтожать цели, летящие на средних и больших высотах, на дистанции до 150 км. При этом минимальная высота поражения была снижена с 25 до 10 м, что позволяло эффективней бороться с крылатыми ракетами. Вероятность поражения в простой помеховой обстановке в зависимости от типа и параметров цели составляла 0,8–0,97. Большая часть ЗРС С-300ПМ, поставленных в ВКС РФ, в целях экономии имела буксируемые пусковые установки, мобильность которых находится на уровне С-300ПТ.
При несении боевого дежурства на стационарных позициях это не имеет особого значения. Но при ведении боевых действий против технологически продвинутого противника, когда нужна повышенная мобильность, становится большим недостатком.
До середины 1990-х системами С-300ПМ было вооружено пять зенитных ракетных полков, которые на первом этапе развернули вокруг Москвы и Петербурга. После 1995 года ЗРС семейства С-300П строились только на экспорт. В XXI веке относительно немногочисленные ЗРС С-300ПМ, имевшиеся в ВКС РФ, в ходе капитальных ремонтов были модернизированы до уровня С-300ПМ1/ПМ2. Наряду с ЗУР 48Н6 в составе С-300ПМ1/ПМ2 возможно применение новых ракет 48Н6Е2 с дальностью поражения аэродинамических целей до 200 км. Эти ЗУР также могут использоваться против баллистических целей. Система способна осуществлять пуск с темпом три ракеты в секунду (с разных СПУ), обеспечивая защиту от массированного налета средств воздушного нападения противника. Сообщается, что в составе ЗРС С-300ПМ1/ПМ2 могут использоваться новые ракеты 9М96Е1 и 9М96Е2, которые значительно меньше по размеру, чем 48Н6, несут относительно лёгкие боевые части, отличаются высокой манёвренностью и хорошо подходят для противодействия крылатым ракетам на малых высотах.
По состоянию на 1991 год зенитными комплексами С-300ПТ/ПС в Войсках ПВО СССР было вооружено более сотни зенитных ракетных дивизионов. Наибольшая концентрация самых современных на тот момент объектовых противовоздушных систем наблюдалась вокруг Москвы и Ленинграда. Больше всего «трёхсоток» осталось в России и Украине, ЗРС С-300ПТ/ПС достались также Белоруссии и Казахстану. Наша страна экспортировала новые зенитные системы С-300ПМУ-2 в Азербайджан, а также передавала бывшие в употреблении С-300ПТ/ПС Армении, Белоруссии и Казахстану.
Спутниковые снимки ЗРС С-300ПМУ2 в Азербайджане
В XXI веке Азербайджан стал получать существенные доходы от экспорта углеводородов, и у страны появились свободные средства для модернизации национальной системы ПВО. Одним из наиболее важных партнёров в этом стала Россия. В 2007 году Азербайджан заключил контракт стоимостью $300 млн на закупку двух дивизионов ЗРС С-300ПМУ-2 «Фаворит», по восемь буксируемых пусковых установок в каждом зрдн и 200 ЗУР 48Н6Е2. Поставки техники были начаты летом 2010 года и завершились в 2012 году. Расчёты поставляемых в Азербайджан зенитно-ракетных систем большой дальности прошли подготовку и обучение в России.
По не подтверждённым официально данным, эти ЗРС изначально предназначались Ирану. Однако после того как наше руководство поддалось давлению США и Израиля, контракт с Ираном был аннулирован. Однако, чтобы не лишать дохода производителя систем ПВО – концерн ПВО «Алмаз-Антей», – было принято решение продать уже построенные ЗРС в Азербайджан.
С-300ПМУ-2 является экспортной модификацией российской ЗРС С-300ПМ-2. В ней используется буксируемая пусковая установка с четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами.
Буксируемая пусковая установка 5П85ТЕ2 из состава С-300ПМУ-2 на параде в Баку
Впервые азербайджанские «трёхсотки» публично продемонстрировали на параде 26 июня 2011 года в Баку. Тогда в строю прошли три буксируемые пусковые установки 5П85ТЕ2, две транспортно-заряжающие машины 5Т58 и один радиолокатор подсвета и наведения 30Н6Е2.
Во многих странах ЗРС С-300П зачастую разворачивали на хорошо оборудованных в инженерном отношении позициях ЗРК С-75, С-125 и С-200, где уже имелись подъездные пути, средства энергоснабжения, капитальные железобетонные ангары для хранения ракет, бункеры для командных пунктов, а также другая инфраструктура. Таким же путём пошли в Азербайджане. На первом этапе С-300ПМУ2 развернули на побережье в 50 км северо-западней Баку, на месте, где в прошлом находились позиции ЗРК С-75 и С-125.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПМУ2 на побережье в 50 км северо-западней Баку. Снимок сделан в апреле 2013 года
Однако позже были возведены ещё две позиции: на вершине холма в западном пригороде Баку, неподалёку от селения Кобу, и в 10 км к востоку от азербайджанской столицы, рядом с населённым пунктом Сураханы.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция С-300ПМУ2 неподалёку от селения Кобу. Снимок сделан в апреле 2025 года
Помимо обороны столицы от средств воздушного нападения и ударов оперативно-тактических ракет, зенитно-ракетная система российского производства прикрывает основную азербайджанскую авиабазу «Насосная» и резервную «Ситалчай», крупный склад боеприпасов в Гилязи и новую военно-морскую базу в Карадагском районе Баку.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПМУ2 в 10 км к востоку от азербайджанской столицы, рядом с населённым пунктом Сураханы. Снимок сделан в марте 2025 года
На спутниковых снимках видно, что дивизионы С-300ПМУ2 в Азербайджане несут боевое дежурство сокращённым составом и на огневых позициях имеется только четыре пусковые установки.
Спутниковые снимки ЗРС С-300ПТ/ПС в Армении
В отличие от Азербайджана, в Армении не имелось ресурсов для закупки современных средств противовоздушной обороны, и эта страна получала бывшие в употреблении ЗРС в рамках военной помощи от России.
Пусковая установка ЗРС С-300ПТ вооруженных сил Армении
Примерно 20 лет в Армении встал вопрос замены не модернизированных ЗРК первого поколения С-75М3 и С-125М, развёрнутых вокруг Еревана, и Россия начала поставки ЗРС С-300ПТ-1 с буксируемыми пусковыми установками. По дальности поражения воздушных целей С-300ПТ-1А соответствует С-300ПС, но уступает по времени развёртывания и свёртывания на огневой позиции.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПТ в окрестностях села Бюран юго-восточней Еревана. Снимок сделан в июне 2025 года
В настоящее время Ереван защищают три дивизиона С-300ПТ, сведённых в зенитный ракетный полк.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПТ на восточной окраине Еревана. Снимок сделан в мае 2024 года
Командный пункт зенитного ракетного полка находится на северо-западной окраине населённого пункта Овташат, к югу от международного аэропорта Еревана. Здесь также дислоцирован радиотехнический батальон, обеспечивающий выдачу целеуказания дивизионам С-300ПТ, личный состав РТБ эксплуатирует РЛС П-18, П-19, 19Ж6 и 64Н6.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: радиолокаторы на северо-западной окраине населённого пункта Овташат
После того как ВКС РФ стали насыщаться новыми ЗРС С-400, наша страна безвозмездно передала Армении несколько дивизионных комплектов С-300ПС.
Самоходная пусковая установка 5П85С из состава ЗРС С-300ПС на параде в Ереване
Два дивизиона армянских С-300ПС в 2012 году были развёрнуты в горном районе в окрестностях селений Горис и Кахнут, неподалёку от границы с Азербайджаном.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПС к югу от села Горис. Снимок сделан в мае 2022 года
Судя по свежим спутниковым снимкам, ЗРС С-300ПС, базировавшаяся неподалёку от села Кахнут в Сюникской области Армении, была уничтожена.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПС на западной окраине села Кахнут. Снимок сделан в апреле 2024 года
Не известно, что стало с дивизионом С-300ПС, который с лета 2019 года был развёрнут на бывшей позиции ЗРК С-125М в окрестностях села Шушикенд в Нагорном Карабахе.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПС в окрестностях села Шушикенд. Снимок сделан в сентябре 2020 года
С учётом всех обстоятельств можно констатировать, что после потери Нагорного Карабаха система ПВО республики, лишившись нескольких С-300ПС и обзорных радиолокаторов, стала существенно слабей. Кроме того, ЗРС С-300ПТ, прикрывающие Ереван, в силу своего возраста скоро не смогут обеспечить полноценное выполнение боевой задачи, а с учётом внешнеполитического курса армянского руководства заменить ветшающие «трёхсотки» в обозримой перспективе нечем.
Спутниковые снимки ЗРС С-300ПТ/ПС в Белоруссии
При разделе советского военного наследства Республике Беларусь досталось несколько дивизионов С-300ПТ-1А и С-300ПС, которые в основном были развёрнуты в окрестностях Минска.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПТ в 40 км юго-западней Минска. Снимок сделан в августе 2022 года
В связи со списанием в Белоруссии объектовых противовоздушных комплексов первого поколения и износом имевшихся «трёхсоток» в начале XXI века для поддержания боевого потенциала Войск ПВО потребовались поставки дополнительных противовоздушных средств.
Обновление системы противовоздушной обороны республики началось в 2005 году, когда между Москвой и Минском была достигнута договорённость о передаче четырёх дивизионов С-300ПС. Перед этим аппаратная часть ЗРС и ЗУР 5В55РМ прошли через восстановительный ремонт и продление сроков эксплуатации.
Поставленные из РФ ЗРС С-300ПС с дальностью поражения воздушных целей до 90 км, в первую очередь, предназначались для замены списываемых ЗРК большой дальности С-200ВМ. В качестве оплаты по бартеру Белоруссия вела встречные поставки большегрузных шасси МЗКТ-79221 для мобильных стратегических ракетных комплексов РС-12М1 «Тополь-М». Помимо получения зенитных систем от России, МО Республики Беларусь принимало меры по поддержанию в строю имеющейся техники и вооружения. Так, в 2011 году ГП «Укроборонсервис» отремонтировало отдельные составляющие белорусских «трёхсоток».
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПС на южной окраине Бреста. Снимок сделан в августе 2015 года
Но прилагаемых усилий оказалось недостаточно, и к 2015 году ввиду износа техники и нехватки кондиционных ЗУР многие белорусские зенитные дивизионы несли боевое дежурство усечённым составом, и наличие на огневой позиции всех положенных по штату самоходных пусковых установок 5П85С и 5П85Д являлось скорей исключением, чем нормой. На спутниковых снимках позиций белорусских зрдн в большинстве случаев можно было видеть 4–5 СПУ. В то же время более возрастные ЗРС С-300ПТ-1А всегда имели полный комплект пусковых установок и порой даже больше положенного по штату.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПТ северней Минска. Снимок сделан в апреле 2019 года
В 2016 году стало известно о передаче белорусской стороне ещё четырех дивизионов С-300ПС. Согласно информации, опубликованной в российских СМИ, эти зенитные системы в прошлом несли службу в Подмосковье и на Дальнем Востоке и были безвозмездно переданы Белоруссии после того, как ЗРВ ВКС РФ получили новые ЗРС большой дальности С-400.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПС в 7 км юго-западней авиабазы Мачулищи. Снимок сделан в августе 2022 года
В настоящее время вокруг Минска имеется три дивизиона С-300ПТ и три дивизиона С-300ПС. Ещё два С-300ПС имеется в окрестностях Гродно и один под Брестом.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПС под Гродно. Снимок сделан в сентябре 2023 года
Ещё два дивизиона С-300ПС развернуты в 2016 году на севере республики под Полоцком на бывшей позиции ЗРК С-200ВМ.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПС под Полоцком. Снимок сделан в июне 2022 года
По всей видимости, два дивизионных комплекта С-300ПС, дислоцированные под Полоцком, — это ЗРС, переданные Россией в 2016 году.
На основании анализа имеющихся данных можно констатировать, что, хотя система ПВО Республики Беларусь благодаря помощи со стороны России значительно усилилась, ввиду нехватки исправной техники и кондиционных ракет количество пусковых установок во многих белорусских зенитных ракетных дивизионах значительно меньше положенного по штату, и поставки бывших в употреблении С-300ПС являлись временным решением. Очевидно, что для поддержания противовоздушной обороны республики на необходимом уровне морально устаревшим и физически изношенным «трёхсоткам» советского производства в ближайшее время потребуется замена. В 2023 году в российских СМИ появилась информация, что в Беларуси на боевое дежурство поставлена современная ЗРС большой дальности С-400. Впрочем, с учётом всех обстоятельств вряд ли стоит ожидать в ближайшее время масштабных поставок С-400 от РФ.
Спутниковые снимки ЗРС С-300ПС в Казахстане
В 2015 году в силах ПВО Казахстана имелось четыре зенитных дивизиона С-300ПС. Для поддержания зенитных систем в работоспособном состоянии предпринимались попытки организации их ремонта за пределами республики. Известно, что как минимум один дивизионный комплект С-300ПС прошел восстановительный ремонт на Украине.
Однако ввиду нехватки кондиционных зенитных ракет 5В55Р боевое дежурство велось сокращённым составом, и на позициях находилось не более четырёх пусковых установок.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПС восточней Астаны. Снимок сделан в сентябре 2011 года
Ремонт и модернизация «трёхсоток» была налажена на казахстанском предприятии СКТБ «Гранит», которое было создано Постановлением Совета Министров СССР ещё в 1976 году. До 1992 года предприятие «Гранит» являлось головной организацией, обеспечивающей работы по монтажу, настройке, стыковке, государственным испытаниям и техническому обслуживанию опытных и полигонных образцов радиоэлектронных комплексов противоракетной обороны и систем предупреждения ракетного нападения на полигоне «Сары-Шаган». А также участвовало в испытаниях ЗРС большой дальности С-300ПТ/ПС/ПМ.
В декабре 2017 года на базе специального конструкторско-технологического бюро «Гранит» в пригородном алматинском посёлке Бурундай начал работу сервисный центр по ремонту зенитно-ракетных систем С-300П.
Спутниковый снимок Gооgle Earth: элементы ЗРС С-300ПС на производственной площадке СКТБ “Гранит” в посёлке Бурундай. Снимок сделан в июне 2019 года
Хотя техническим сопровождением систем ПВО обычно занимается завод-изготовитель, применительно к С-300ПС – это российский оборонный концерн «Алмаз-Антей», казахстанской стороне удалось получить такие полномочия. При этом российская сторона предоставила Казахстану пакет технической документации по С-300ПС без права её передачи третьим странам.
Элементы ЗРС С-300ПС на территории предприятия в посёлке Бурундай
В 2016 году Казахстан безвозмездно получил от России пять дивизионных комплектов С-300ПС, полковые командные пункты, радиолокационные средства и 170 ЗУР 5В55РМ, находившиеся до этого на базах хранения ВКС РФ. К 2021 году все они были доведены до работоспособного состояния в сервисном центре СКТБ «Гранит».
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПС западней Астаны. Снимок сделан в мае 2023 года
В настоящее время два дивизиона С-300ПС развёрнуты восточней и западней Астаны. Один дивизион несёт боевое дежурство на бывшей позиции ЗРК С-75М3 под Карагандой. Ещё один дивизион дислоцирован на юге Казахстана в Туркестанском районе неподалёку от села Бадам.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПС под Карагандой. Снимок сделан в мае 2025 года
Ещё четыре ЗРС С-300ПС имеется вокруг Алматы, из них два дивизиона несколько лет назад развёрнуты на бывших позициях ЗРК С-200ВМ.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: ЗРС С-300ПС юго-западней Алматы на бывшей позиции ЗРК С-200ВМ. Снимок сделан в мае 2023 года
Один дивизионный комплект С-300ПС имеется в Алматы на территории Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Министерства обороны Республики Казахстан.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: ЗРС С-300ПС, ЗРК С-75М3 и С-125М1 на территории Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Министерства обороны Республики Казахстан. Снимок сделан в апреле 2025 года
Помимо ЗРС С-300ПС, здесь развёрнуты ЗРК С-75М3 и С-125М1, а также РЛС 19Ж6, 5Н84А и П-18. Но неизвестно, способны ли зенитные системы и радиолокаторы выполнять боевые задачи или являются только учебными пособиями.
В части развития собственной системы ПВО, способной обеспечить хотя бы очаговую оборону наиболее важных административных и промышленных центров, руководству Казахстана в ближайшие годы придётся принять ряд важных решений и изыскать финансовые ресурсы. Благодаря ремонту и «малой» модернизации, налаженной на собственных производственных мощностях, удалось существенно продлить срок службы имевшихся и полученных от РФ ЗРС С-300ПС, но эксплуатировать их бесконечно невозможно. В России больше не осталось «на хранении» зенитных систем этого типа, также не имеется не задействованных ЗРС С-400, и в сложившихся условиях Казахстану, скорей всего, придётся приобретать новые зенитные системы на мировом рынке вооружений или получать их в кредит в обмен на «партнёрство».
Спутниковые снимки украинских ЗРС С-300ПТ/ПС
В 1991 году в составе 8-й армии ПВО, части и подразделения которой были дислоцированы на территории Украины, имелось 18 полков и бригад, в которых боевое дежурство несли более 100 зенитных ракетных дивизионов. По плотности развёртывания объектовых систем ПВО средней и большой дальности на единицу территории Украина уверенно занимала первое место в мире. Помимо ЗРК первого поколения, на вооружении стояло около 40 многоканальных ЗРС С-300ПТ/ПС.
Буксируемые пусковые украинского ЗРС С-300ПТ
Гарантийный срок службы С-300ПТ/ПС до капитального ремонта был определен в 25 лет, а имеющиеся на Украине самые свежие ЗРС произведены в 1990 году. Приблизительно в течение первых 15 лет после получения Киевом «незалежности» поддержание в работоспособном состоянии наиболее новых комплексов происходило в основном за счёт «каннибализма» находящихся на хранении зенитных систем. Однако запасных частей, деталей и узлов не хватало, и к 2010 году боевое дежурство могли нести не более пятнадцати дивизионов. При этом часть зрдн была усечённого состава.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПТ под Киевом в 8 км западней авиабазы Васильков. Снимок сделан в июне 2019 года
Для поддержания в боеспособном состоянии имеющихся средств ПВО в 2012 году была утверждена «Программа восстановления боеспособности техники зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ до 2017 года», выполнение которой возложили на «Укроборонсервис». Программа предусматривала ежегодный ремонт четырех дивизионных комплектов С-300ПТ/ПС и одного «Бук-М1». Помимо зенитных систем, осуществлялся ремонт и модернизация пяти командных пунктов 5Н83С, каждый из которых замыкает на себя до шести зенитных дивизионов. На Жулянском машиностроительном заводе «Визар» производилось продление сроков службы зенитных ракет 5В55Р/РМ. Благодаря этим мероприятиям в боевой состав удалось вернуть несколько зенитных дивизионов, и к февралю 2022 года на территории Украины было развернуто не менее 22 ЗРС С-300ПТ/ПС. Ещё примерно шесть систем находилось на хранении.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПС в южном пригороде Одессы. Снимок сделан в августе 2021 года
До начала специальной военной операции американцы предупредили Киев о примерной дате и возможном сценарии. Получив эту информацию, руководство ВСУ передислоцировало большую часть имеющихся С-300ПТ/ПС, выведя их из-под удара. Техника и личный состав нескольких дивизионов были перемещены в хорошо замаскированные подземные укрытия.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПТ в 8 км западней авиабазы Васильков. Снимок сделан в марте 2022 года
Но это помогло лишь частично, несколько зрдн остались на позициях и были уничтожены в первые дни специальной операции, а элементы одного комплекса, развёрнутого в Херсонской области, российская армия захватила.
Но даже с учётом разгрома и неразберихи первых дней украинские силы ПВО заставили считаться с собой, нанеся потери российской фронтовой и армейской авиации. Вскоре после начала вооружённого противостояния российские пилоты стали избегать входить в зону действия украинских ЗРС С-300ПТ/ПС и ЗРК «Бук-М1», развёрнутых вдали от линии вооружённого противостояния, после их расчёты переключились на борьбу с крылатыми ракетами. Согласно информации, опубликованной в открытых источниках, украинские С-300ПТ/ПС были способны бороться с такими сложными целями, как КР, следующие на малой высоте на дистанции не более 55 км.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: уничтоженная украинская ЗРС С-300ПС. На этой позиции расположенной южней города Алешки в Херсонской области до 2011 года был развёрнут дальнобойный ЗРК С-200ВМ. Снимок сделан в мае 2022 года
В целом, несмотря на отдельные недостатки, старые советские зенитные системы, возраст которых превысил 30 лет, продемонстрировали неплохую боевую эффективность. Впрочем, судя по всему, большая часть украинских ЗРС С-300ПТ/ПС уничтожена или вышла из строя по техническим причинам. Скорей всего, для этих систем уже не осталось зенитных ракет 5В55Р/РМ, и немногие уцелевшие украинские «трёхсотки» уже не боеспособны.
Продолжение следует...
