Спутниковые снимки ЗРС С-300П в ближнем зарубежье



Буксируемая пусковая установка из состава ЗРС С-300ПТ



Элементы ЗРС С-300ПC: командный пункт 5Н63C с РПУ 30Н6, самоходные пусковые установки 5П85C и 5П85Д

Спутниковые снимки ЗРС С-300ПМУ2 в Азербайджане



Буксируемая пусковая установка 5П85ТЕ2 из состава С-300ПМУ-2 на параде в Баку



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПМУ2 на побережье в 50 км северо-западней Баку. Снимок сделан в апреле 2013 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция С-300ПМУ2 неподалёку от селения Кобу. Снимок сделан в апреле 2025 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПМУ2 в 10 км к востоку от азербайджанской столицы, рядом с населённым пунктом Сураханы. Снимок сделан в марте 2025 года

Спутниковые снимки ЗРС С-300ПТ/ПС в Армении



Пусковая установка ЗРС С-300ПТ вооруженных сил Армении



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПТ в окрестностях села Бюран юго-восточней Еревана. Снимок сделан в июне 2025 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПТ на восточной окраине Еревана. Снимок сделан в мае 2024 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: радиолокаторы на северо-западной окраине населённого пункта Овташат



Самоходная пусковая установка 5П85С из состава ЗРС С-300ПС на параде в Ереване



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПС к югу от села Горис. Снимок сделан в мае 2022 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПС на западной окраине села Кахнут. Снимок сделан в апреле 2024 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПС в окрестностях села Шушикенд. Снимок сделан в сентябре 2020 года

Спутниковые снимки ЗРС С-300ПТ/ПС в Белоруссии



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПТ в 40 км юго-западней Минска. Снимок сделан в августе 2022 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПС на южной окраине Бреста. Снимок сделан в августе 2015 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПТ северней Минска. Снимок сделан в апреле 2019 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПС в 7 км юго-западней авиабазы Мачулищи. Снимок сделан в августе 2022 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПС под Гродно. Снимок сделан в сентябре 2023 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПС под Полоцком. Снимок сделан в июне 2022 года

Спутниковые снимки ЗРС С-300ПС в Казахстане



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПС восточней Астаны. Снимок сделан в сентябре 2011 года



Спутниковый снимок Gооgle Earth: элементы ЗРС С-300ПС на производственной площадке СКТБ “Гранит” в посёлке Бурундай. Снимок сделан в июне 2019 года



Элементы ЗРС С-300ПС на территории предприятия в посёлке Бурундай



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПС западней Астаны. Снимок сделан в мае 2023 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПС под Карагандой. Снимок сделан в мае 2025 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: ЗРС С-300ПС юго-западней Алматы на бывшей позиции ЗРК С-200ВМ. Снимок сделан в мае 2023 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: ЗРС С-300ПС, ЗРК С-75М3 и С-125М1 на территории Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Министерства обороны Республики Казахстан. Снимок сделан в апреле 2025 года

Спутниковые снимки украинских ЗРС С-300ПТ/ПС



Буксируемые пусковые украинского ЗРС С-300ПТ



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПТ под Киевом в 8 км западней авиабазы Васильков. Снимок сделан в июне 2019 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПС в южном пригороде Одессы. Снимок сделан в августе 2021 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПТ в 8 км западней авиабазы Васильков. Снимок сделан в марте 2022 года



Спутниковый снимок Googlе Еarth: уничтоженная украинская ЗРС С-300ПС. На этой позиции расположенной южней города Алешки в Херсонской области до 2011 года был развёрнут дальнобойный ЗРК С-200ВМ. Снимок сделан в мае 2022 года