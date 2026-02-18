Микроволновой шторм мощностью 20 ГВт: TPG1000Cs сможет выжигать спутники Starlink на низкой околоземной орбите
Достучаться до небес
В текущем десятилетии инверсия искусственных спутников Земли (ИСЗ) в космос, в первую очередь на низкие околоземные орбиты (НОО), происходит с невиданной ранее скоростью – на текущий момент их число стремится к двенадцати тысячам.
Разумеется, в первую очередь «благодарить» за это надо Илона Маска и его компанию SpaceX, впрочем, в последнее время подтягиваются и другие желающие – не только американские, но и европейские, а также китайские частные и государственные структуры спешат застолбить себе местечко на орбите.
Всё это могло бы вызывать тревогу лишь у астрономов, которым созвездия ИСЗ мешают вести наблюдения, да у специалистов, осуществляющих космические запуски, которым становится всё сложнее и сложнее избегать столкновений с ИСЗ и их обломками на орбите, но проблема в том, что множество из находящихся на орбите ИСЗ используются в военных целях, причём даже те, что по сути своей являются гражданскими – ситуация с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине и сетью спутников связи Starlink не даст соврать.
Так скоро и звёзд на ночном небе не будет видно...
Возникает вопрос, как эту проблему можно решить?
С ИСЗ, расположенными на высоких орбитах, всё проще. Нет, конечно, уничтожать спутники, расположенные на геостационарной орбите (ГСО), технически гораздо сложнее, чем спутники, расположенные на НОО, но их немного, а средства для уничтожения ИСЗ на ГСО были разработаны ещё во времена СССР – ранее мы говорили об этом в материале Орбитальные чистильщики.
Истребитель спутников. Изображение galspace.spb.ru
В то же время ИСЗ, расположенные на НОО, можно сбивать даже с доработанных истребителей или надводных кораблей, но стоимость ракеты-перехватчика может превосходить стоимость самого ИСЗ. Если спутников на НОО десятки тысяч, то никакая экономика не осилит создание такого количества ракет-перехватчиков, да и противник будет выводить новые ИСЗ быстрее, чем мы будем сбивать ранее выведенные.
При этом, даже ядерная боевая часть (ЯБЧ) может не дать требуемого эффекта из-за огромных масштабов космического пространства, а также из-за того, что эффективность воздействия ядерного оружия (ЯО) в космосе значительно ниже, чем в атмосфере, из-за отсутствия ударной волны – о проблемах поражения ИСЗ на низких орбитах мы также ранее говорили в материале Достучаться до небес.
Одним из наиболее реалистичных и недорогих способов массового уничтожения спутников на НОО является создание специализированных спутников-перехватчиков, способных последовательно атаковать ИСЗ противника «на пролёте», например, что-то вроде рассмотренной ранее концепции «Жнец» зачистит орбиту: можно сбивать спутники Starlink быстрее, чем Илон Маск сможет их запускать.
Концепт орбитального перехватчика «Жнец», атакующего ИСЗ противника «на пролёте»
Но все вышеперечисленные способы имеют один общий недостаток – противник сразу обнаружит, что его спутники атаковали, и предпримет ответные меры. Хуже всего, что противник может использовать не свою орбитальную инфраструктуру, а инфраструктуру союзника, напрямую не вовлечённого в боевые действия. А вот после открытых ударов по ИСЗ союзника он «вовлечётся» по полной.
У нас как раз сейчас есть наглядный пример – нагляднее некуда, в ходе СВО Украина активно использует ИСЗ разведки и связи таких стран, как США, Великобритания, Финляндия, а, скорее всего, и многих других.
Готовы ли мы открыто атаковать американские ИСЗ, пусть даже и гражданские?
Об этом даже говорить смешно, военно-политическое руководство нашей страны не осмеливается даже уничтожить пару жалких украинских спутников «Сич-2-30» и ICEYE, наверное, чтобы не осложнять «переговорный фон» или чтобы не улетучился «дух Анкориджа»...
Но что, если сделать так, что доказать факт атаки крайне сложно или даже практически невозможно?
А что у нас на этот счёт думает наш союзник, а если выразиться точнее, то скорее попутчик – Китай?
Затаившийся дракон
Пекин рассматривает сеть Starlink как угрозу своей национальной безопасности – ещё в мае 2024 года группа китайских ученых предупредила о том, что Китай столкнется с «серьезными испытаниями» из-за сети Starlink, которая может быть использована для оказания военной помощи Тайваню в случае начала боевых действий.
В КНР рассматриваются разные способы борьбы с многочисленными ИСЗ противника, расположенными на НОО, например, китайские специалисты смоделировали космическую операцию против спутниковой группировки США.
Команда под руководством Ву Юньхуа, директора отдела аэрокосмического управления Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики, продемонстрировала в компьютерном моделировании, как 99 китайских спутников-перехватчиков могут за 12 часов нейтрализовать почти 1400 спутников Starlink.
При этом, если речь пойдёт об уничтожении, то они явно должны быть «многоразовыми», то есть использовать против спутников противника какие-то вооружения, иначе соотношение атакующих и атакуемых будет не в пользу первых – напоминает упомянутую выше концепцию орбитального перехватчика «Жнец», не так ли?
В июле 2024 года исследователи из Народно-освободительной армии Китая (НОАК) заявили о том, что если безопасность Китая окажется под угрозой, то атомные подводные лодки Народно-освободительной армии Китая (НОАК), вооруженные лазерным оружием, уничтожат спутники Starlink компании SpaceX. В издании EurAsian Times утверждалось, что подводная лодка, оснащенная твердотельным лазером мегаваттного класса, может вести огонь по ИСЗ, находясь под водой, через свой перископ («оптоэлектронную мачту»). Мы говорили об этом в материале ВМС Китая планируют установку боевых лазеров на подводные лодки.
В январе 2025 года появились сообщения о том, что китайские ученые разработали мощное микроволновое оружие, способное генерировать электромагнитные импульсы с интенсивностью, сравнимой с ядерным взрывом. Сообщается, что в этом оружии использовалась технология фазированных антенных решеток для точной фокусировки энергии, что значительно увеличило эффективную дальность действия.
В ходе испытаний была продемонстрирована способность новейшего китайского оружия генерировать электромагнитные импульсы Ku-диапазона – длины волны, используемой спутниками связи, такими как Starlink, для их подавления или даже необратимого вывода из строя.
TPG-1000Cs
Относительно недавно, 30 декабря 2025 года, в китайском рецензируемом журнале High Power Laser and Particle Beams была опубликована информация о том, что китайские исследователи разработали мощное микроволновое оружие, способное вывести из строя спутники Starlink без использования противоспутниковых ракет.
Изделие TPG-1000Cs, разработанное китайским Северо-Западным институтом ядерных технологий, позиционируется как первый в мире компактный источник для создания мощного микроволнового оружия, способного выдавать 20 гигаватт (ГВт) мощности в течение до 1 минуты.
В статье утверждается, что аналогичные изделия, разработанные ранее в Китае и в России, могут непрерывно работать не более трёх секунд, причём некое российское изделие под обозначением Sinus-7 («Синус-7») может работать примерно одну секунду и излучать около 100 импульсов за один цикл.
Изделие TPG-1000Cs имеет длину 4 метра и весит 5 тонн, что потенциально позволяет размещать его на грузовиках, боевых кораблях, транспортных самолетах или даже спутниках – уменьшения массы удалось добиться за счёт применения специальных сплавов алюминия вместо высокопрочной стали, а также оригинальных конструкторских решений.
Изделие TPG1000Cs
Согласно китайским источникам, изделие TPG-1000Cs значительно мощнее аналогичных устройств и может производить до 3000 высокоэнергетических импульсов за один рабочий цикл, при этом, по утверждению китайских ученых, спутники Starlink на НОО могут быть серьезно повреждены или даже полностью выведены из строя наземным микроволновым оружием мощностью порядка 1 ГВт и более.
Появление устройства типа TPG-1000Cs имеет для Китая большое значение, поскольку эксперты в Пекине опасаются, что спутники Starlink могут быть использованы против Китая для разведки в мирное время, а также для нанесения ударов по критически важным китайским объектам во время конфликта, спровоцированного надвигающимся вторжением на Тайвань.
Некоторые сомнения вызывает информация о размещении изделия типа TPG-1000Cs на китайских спутниках, предназначенных для того, чтобы атаковать спутники противника на НОО, помимо немалой массы, здесь возникает вопрос, откуда они будут брать электроэнергию для питания?
Если разместить подобное оружие, массой под десяток тонн, с полями из солнечных батарей или даже портативным ядерным реактором, на НОО, то оно сразу станет приоритетной целью для противника и будет уязвимо практически для всех существующих и перспективных систем противоспутникового оружия.
Если же разместить его на ГСО, то расстояние до спутников противника, находящихся на НОО, будет больше, чем при атаке их с поверхности Земли, да и вывести десятки тонн на ГСО — это не простая задача.
Варианты и возможности для ВС РФ
Ранее автором уже рассматривалась проблематика создания оружия, способного быстро и недорого уничтожать ИСЗ, находящиеся на НОО, в частности, в материале «Купол-Н»: наземный эшелон поражения орбитальной инфраструктуры противника в числе прочего мы говорили о необходимости создания стационарных модульных комплексов микроволнового оружия по технологиям радиолокационных станций (РЛС) семейства «Воронеж» из состава российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
Такие комплексы мощностью от мегаватта и выше, расположенные вблизи атомных электростанций (АЭС), обеспечивающих их электроэнергией, могли бы «давить» все проходящие над ними ИСЗ противника, однако они были бы уязвимы для высокоточного оружия большой дальности противника – даже примитивные украинские БПЛА-камикадзе смогли повредить одну из антенн РЛС СПРН, что уж тут говорить, если к цели пойдут сотни, а то и тысячи крылатых и оперативно-тактических ракет и всё тех же БПЛА-камикадзе.
Китайское изделие TPG-1000Cs является относительно компактным и потенциально может быть реализовано в мобильном варианте, что значительно снизит его уязвимость.
В России одни из лучших учёных-физиков на планете, наверняка аналог китайского изделия TPG-1000Cs вполне может быть создан, а может, он уже создан?
Например, комплекс микроволнового оружия может быть размещён на железнодорожной платформе в виде противоспутникового эшелона, включающего как сам источник (источники) микроволнового излучения, так и устройства выработки / хранения электрической энергии.
Ещё один вариант – комплекс на автомобильном шасси, например, таком, на котором размещаются межконтинентальные баллистические ракеты типа «Тополь» или «Ярс». Такой комплекс сможет менять своё местоположение, а для ведения боевой работы выходить на рассредоточенные и замаскированные площадки с подведёнными мощностями.
С кораблями, скорее всего, проблем не возникнет, особенно если у них будет атомная силовая установка или реализован принцип полного электродвижения. Кстати, для размещения микроволнового оружия вполне может использоваться и устаревший ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН). Разумеется, для применения микроволнового оружия ему придётся всплыть, но это не будет критично, если оперировать он будет под прикрытием иных сил флота, в российских территориальных водах или на удалении от сил противника – ему ведь не надо сближаться с противником или его побережьем.
Большой атомный разведывательный корабль ССВ-33 «Урал» – с соответствующей «начинкой» такой корабль мог бы устроить спутникам противника тотальный геноцид, но и сейчас у нас найдутся подходящие платформы – было бы что размещать
Ну и наконец, размещение на авиационном носителе. Здесь с обеспечением электроэнергией всё будет сложнее, вместе с тем, уже несколько десятков лет назад генераторы, расположенные на валах турбореактивных двигателей (ТРД) американских самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), могли выдавать свыше одного мегаватта (МВт) электрической мощности, наверняка сейчас эту цифру можно увеличить в разы, так что глубоко модифицированный самолёт типа Ан-124 «Руслан» также вполне может быть рассмотрен в качестве платформы для микроволнового оружия.
Применение микроволнового оружия не исчерпывается противоспутниковыми задачами – что, если перед применением боевой авиации несколько самолётов с микроволновыми генераторами «выжгут» пространство на несколько сот километров вглубь атакуемой территории, повредив антенны самолётов ДРЛОиУ, зенитных ракетных комплексов (ЗРК), да и вообще всех находящихся в зоне поражения самолётов тактической авиации и наземных (надводных) комплексов?
Что, если перед атакой наземных сил микроволновой генератор «приземлит» все дроны на расстоянии в десятки километров – ещё неизвестно, как микроволновое излучение такой мощности скажется на бойцах противника. Кстати, для компенсации эффекта кривизны Земли излучатель можно оперативно поднять на высоту в несколько десятков метров – соответствующие подъёмные устройства существуют и активно эксплуатируются как гражданскими, так и военными.
Выводы
Создание высокоэнергетического оружия, как лазерного, так и микроволнового, — это одно из наиболее перспективных направлений, которое потенциально может в корне изменить ситуацию на поле боя, как сейчас это сделали FPV-дроны и БПЛА-камикадзе большой дальности.
Упустить это направление нам никак нельзя, и если какие-то наработки в нашем отечестве на эту тему имеются, то необходимо срочно интенсифицировать их разработку.
Это куда важнее всех «Армат», авианосцев и стратегических бомбардировщиков, которые в эпоху оружия на новых физических принципах могут оказаться бесполезным реликтом ушедшего века.
Микроволновое оружие высокой мощности, способное выводить ИСЗ на НОО, может стать ассиметричным ответом в том случае, если мы будем уступать противнику в освоении космического пространства, по крайней мере временно, до определённого момента.
Так всё-таки, стал бы Илон Маск помогать Украине, будь у России такое оружие, имей он риски того, что вся его орбитальная группировка за несколько дней «выйдет из чата»?
Скорее всего, веская причина для того, чтобы попрощаться с Украиной, у него бы нашлась...
Информация