Werwolf – партизаны Третьего рейха. Чехословакия
В Чехословакии, в основном в Чехии, проживало большое количество немцев, а в Судетской области они составляли абсолютное большинство. Они являлись наиболее образованной и социально активной частью населения страны и раньше были частью социально-экономической элиты Австрийской, а затем и Австро-Венгерской империи. Судетская область располагала большими запасами полезных ископаемых и развитой промышленностью.
В 1918 году при распаде Австро-Венгрии на немецкоязычных территориях была провозглашена республика Немецкая Австрия, в которую в ноябре 1918 года вошли в качестве провинций Немецкая Богемия и Судетенланд. Однако попытки присоединения этих территорий были подавлены чехословацкими войсками. А в 1919 году Сен-Жерменский договор закрепил суверенитет Чехословакии над Судетской областью.
Немецкая Австрия, 1918 г.
Районы Чехии (Судетская область) с преобладанием немецкого населения
В Чехословакии немцы считались людьми второго сорта и подвергались всяческим притеснениям. Поэтому в Судетах набирало силу национально-освободительное движение, ставящее своей целью воссоединение области с Германией, все большую поддержку получала созданная в 1935 году пронацистская Судето-немецкая партия (СНП) во главе с Конрадом Генлейном. Эта партия одержала громкую победу на парламентских выборах 1935 года, где она заняла второе место и набрала больше голосов, чем любая из «чехословацких» партий. Партия требовала вначале автономии, а затем присоединения Судетской области к Германии.
7 сентября 1938 года начались вооружённые столкновения судетских немцев с чехословацкими полицией и войсками, СНП обратилась к германскому руководству с просьбой о помощи. 13 сентября выступления немцев в Судетах приобретают характер восстания, правительство Чехословакии объявляет там военное положение, войска подавляют сопротивление за два дня.
30 сентября 1938 года было подписано Мюнхенское соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией. Документ подписали также представители Чехословакии. Соглашение предусматривало, что Чехословакия в течение 10 дней передаст Германии Судетскую область. Позднее прекратила свое существование и искусственное творение Сен-Жермена – Чехословакия. Её остатки превратились в Протекторат Богемия и Моравия и «независимую» Словакию. По кусочку откусили Польша и Венгрия.
Раздел Чехословакии, 1938-1939 гг.
Sudetenland Reichsgau, 1944 г.
Предчувствию, что на автора обрушатся потоки грязи и оскорблений, когда я заявлю о том, что Гитлер и его партия воистину любили и защищали свой народ и за границами Рейха, вернувшими Родине Судетенланд и Мемель, а наши «земляки» Горбачев и Ельцин мою Клайпеду (Мемель, на которую Россия, как правоприемник СССР, имела полные права) вместе с остальной Прибалтикой просто забыли, вместе с ее советской историей. Предали своих соотечественников всех наций, идя на поводу местных нациков и их западных вождей.
После окончания войны Чехословакии пришлось столкнуться с серьезной проблемой. В конце войны Судеты стали неким центром притяжения «несломленных национал-социалистических бойцов», которые стремились сюда со всей Восточной Германии. Почти никто из них не собирался отказываться от борьбы, рассчитывая на поддержку местного населения.
В марте 1945 года Ганс Прюцман назначил главой Судетской организации «Вервольфа» обер-группенфюрера СС Карла Франка. Буквально накануне капитуляции Германии в судетских лагерях было подготовлено более тысячи «вервольфов», на территории Чехии были оборудованы тысячи тайников с оружием, боеприпасами и т. д. Журналист, путешествовавший в июне 1945 года по Чехословакии, писал, что в небольших городках и деревнях этнические немцы активно поддерживают идею вооруженного сопротивления. Он видел тысячи молодых людей, которые были готовы с оружием в руках бороться против депортации. «Они предпочли бы умереть, но не собирались покидать свои дома».
Одним из самых известных партизанских формирований был отряд, который возглавлял Пауль Крюгер. Он ранее руководил «Армейской школой II», располагавшейся в Словакии, а затем в баварском городке Шонзее (нем. Schönsee), всего лишь в нескольких километрах от чешской границы. 8 апреля 1945 года германское командование приняло решение, что она будет готовить «вервольфов». Выпускникам школы предстояло вести боевые действия против вступивших на территорию Баварии и западной Чехии американцев. «Армия» Крюгера стала самым опасным формированием «Вервольфа» во всей Европе.
Крюгер сформировал четыре отряда, каждый из которых насчитывал около шестидесяти человек. Их действия координировал штаб в составе тридцати солдат и офицеров. В составе каждого из подразделений состояли не менее семи офицеров, часть которых имели большой боевой опыт. Каждый из отрядов тщательно готовился к партизанским действиям, подготовив специальные убежища и хорошо закамуфлированные бункеры. Американским войскам долгое время не удавалось обнаружить месторасположение боевой группы «Пауль», хотя они прочесывании леса и проходили буквально по кровле бункеров. Партизанам удалось наладить контакт с местными крестьянами, которые не только снабжали «вервольфов» продовольствием, но и предоставили им 120 лошадей.
Бункер «Вервольфа»
Вылазки «вервольфов» из отряда «Пауль» в американском тылу продолжались вплоть до начала мая. Его разгром был чистой случайностью – один из дезертиров рассказал американской контрразведке все, что знал о штабе «Пауля». 4 мая 1945 года Крюгер был захвачен в плен: не желая лишнего кровопролития, он приказал своим подчиненным сложить оружие.
Росту партизанского движения способствовала и политика чехословацких властей. Лондонское эмигрантское правительство Чехословакии 5 апреля 1945 года объявило, что национальная программа восстановления включает в себя насильственную депортацию всех судетских немцев. 2 августа 1945 года президент Чехословакии Эдвард Бенеш подписал декрет, лишавший чехословацкого гражданства большинство лиц немецкой и венгерской национальности, постоянно проживавших на территории Чехословацкой республики. Около 3,5 млн немцев в 1945-1946 гг. были депортированы в Германию и Австрию, это сопровождалось многочисленными жертвами в ходе так называемых «маршей смерти».
Депортация судетских немцев
Несмотря на распоряжения Бенеша, произнесённые им в речи ко Временному национальному собранию 28 октября 1945 года, согласно которым «перемещение немецкого населения, разумеется, должно производиться ненасильственно и не по-нацистски», изгнание немцев из Чехословакии нередко сопровождалось убийствами и издевательствами над мирным населением. Приведу только три примера таких преступлений.
Ярким примером этого является так называемый Брюннский марш смерти – мероприятия чехословацкой администрации по выселению этнического немецкого населения города Брно (нем. Brünn) и близлежащих деревень в Австрию, организованные в ночь с 30 на 31 мая 1945 года.
Депортируемых немцев отправляли пешком и на грузовиках в сторону чехословацко-австрийской границы. По чехословацким данным, их численность составляла около 27 тысяч. В основном это были женщины, дети и старики, так как большинство немецких мужчин активного возраста или погибли на фронте, или находились в плену. По воспоминанием очевидцев, на всем протяжении 55-километрового пути по обочинам лежали тела умерших детей, женщин и стариков, мимо которых брели обессиленные люди.
Советская администрация, контролировавшая граничащий сектор Австрии, запретила депортируемым сразу переходить границу и их первоначально разместили в лагере под Погоржелице (Моравия), где умерло, в основном от дизентерии, не менее 890 человек. Всего же число жертв этой депортации составило, по разным оценкам, от 1,7 до 8 тысяч человек.
30 июля 1945 года в судетском городе Усти-над-Лабем (нем. Aussig an der Elbe) произошёл взрыв на складе с боеприпасами, в котором совершенно безосновательно обвинили местный «Вервольф». В отместку чешские солдаты, милиционеры и гражданские лица учинили в городе немецкие погромы, сопровождаемые массовыми убийствами и изнасилованиями. По немецким данным, погибло около 200 человек. В город были введены советские войска. Начались расстрелы мародеров и грабителей. Но даже эти жесткие меры не остановили погромщиков. Немцев продолжали избивать еще несколько дней.
В ночь с 18 июня на 19 июня 1945 группа немецких беженцев из городка Добшина проезжала на поезде через моравский город Пршеров. Поезд был остановлен подразделением контрразведки 17-го пехотного полка чехословацкого корпуса во главе с лейтенантом Каролем Пазуром. Немцы были выведены из поезда и расстреляны. Тела были погребены в массовой могиле. Были убиты 265 человек, в том числе 71 мужчина, 120 женщин и 74 ребёнка, самому младшему из которых было 8 месяцев.
Кароль Пазур
На следующий день советский комендант Пршерова Ф. Попов послал документы о расследовании чехословацким органам. В 1947 году Пазур был осуждён военным судом в Братиславе на 7 лет, в 1949 высший военный суд в Праге увеличил срок наказания до 20 лет, но уже в 1951 году Пазур вышел на свободу по амнистии.
Инцидент в Усти-над-Лабем был очень выгоден чехословацким властям. Умалчивая о погроме, они раструбили на весь мир о взрыве — как примере того, какую угрозу несло немецкое меньшинство чехословацкому государству. Очевидно, что это было связано с ходом переговоров «Большой тройки» в Потсдаме. На них обсуждались и перспективы депортации немцев. В заключительном коммюнике «Конференции Великих Держав» в Потсдаме говорилось, что Чехословакия обладает правом проводить массовые высылки этнических немцев.
Однако существует немало свидетельств того, что трагические события в Усти-над-Лабем были не результатом происков «Вервольфа», а провокацией чехов или нарушением охраной складов правил противопожарной безопасности.
20 августа Х. Рипка, министр внешней торговли Чехословакии, заявил следующее:
Вступившим на территорию Судет частям Красной Армии и войскам США пришлось вступать в бои не только с отдельными группами Вермахта и Фольксштурма, но и с партизанами «Вервольфа». Местное гражданское население также встретило их с нескрываемой враждебностью, частенько в солдат летели пустые бутылки и камни.
Вскоре враждебность сменилась активным сопротивлением. Так, оказавшись на окраинах города Аш, американские машины стали попадать в многочисленные засады. Теперь в них летели не камни, а гранаты и пули. В середине мая под откос был пущен поезд, в котором ехали расформированные отряды чешских партизан.
В южной Чехии действовал крошечный партизанский отряд, состоявший из четверых австрийцев. Ему удалось нанести достаточно большие потери Красной Армии. В узких горных ущельях, которые предварительно минировали, устраивалась засада. Когда подрывалась головная машина колонны, немецкие партизаны открывали огонь по последней. После этого «вервольфы» устраивали обвал камней, которые сыпались на растерявшихся красноармейцев. Как правило, из подобных засад редко кому удавалось вырваться.
Ситуация осложнялась тем, что чехословацкие вооруженные силы и органы общественной безопасности были малочисленны и фактически еще находились в стадии формирования. Начав летом 1945 года осуществлять политику депортации этнических немцев, власти Чехословакии, не справляясь с решением этой задачи, обратились за помощью к американским и советским оккупационным властям, но те этим «грязным делом» заниматься не пожелали. Поэтому чехи начали усиленно принимать в состав сил безопасности бывших заключенных концентрационных лагерей, значительную часть которых составляли отпетые уголовники, репатриированные лица и все те, кто испытывал к немцам неприязнь. Многие из них рассматривали судетских немцев как объект для наживы и произвола.
Действия чехословацких органов власти и силовых структур нередко сопровождались форменным разбоем и кровавыми бесчинствами. Чинимые ими зверства не уступали по жестокости операциям эсэсовцев. Нередко простых этнических немцев расстреливали без какого-либо следствия. Самым отвратительным проявлением этого беспредела стали начавшиеся в конце 1945 года так называемые «дикие изгнания». Немцев не депортировали, а просто выбрасывали на улицу. Без крова и средств к пропитанию оставались целые города и села. Добираться до Германии они должны были сами.
«Вервольфами» провозглашались едва ли не все этнические немцы. Депортации подвергались даже немецкие антифашисты, которые имели неосторожность придерживаться «сепаратистских настроений» (то есть выступать за автономию Судет) или выражать недовольство политикой новых властей. В «моду» вошли массовые казни заложников, когда за убийство милиционера или найденное оружие расстреливались десятки невинных мирных немцев.
Самой «горячей точкой» Чехословакии стали судетские леса. Они просто изобиловали группами «вервольфов», которые состояли из эсэсовцев, солдат Вермахта и фанатичных подростков. Борьбу с ними вели не только чехословацкие армия и милиция, но и подразделения НКВД.
К июлю 1945 года стало ясно, что самостоятельно с растущим движением сопротивления судетских немцев чехословацкие власти справиться не в состоянии, и им пришлось обратиться за помощью к Красной Армии. Но постепенно активность немецких партизан уменьшалась, что было связано с депортацией немцев, и в конце 1945 года советские и американские войска были выведены из Чехословакии.
Тем не менее, по данным чехословацких властей, только в 1946 году было разоблачено 314 случаев подпольной деятельности: саботаж, поджог, повреждение железнодорожных путей, мостов и линий связи, а также 84 случая нападений на чехословацких солдат, чиновников и колонистов, перебравшихся в «освободившиеся» районы Судет.
Массовые депортации породили новую проблему — набеги, совершаемые на новые «чешские» территории из Германии и Австрии. Большинство немцев, пересекавших чехословацкую границу, просто хотели вернуть со своей Родины то, что было отобрано «новыми хозяевами»: скот, утварь и прочее добро, конфискованное чешскими колонистами.
При этом в ряде случаев нарушители границы устраивали поджоги и расправлялись с чешскими пограничниками. Самый серьезный пограничный инцидент произошел в ночь с 6 на 7 сентября 1946 года. Тогда группа из 200 судетских немцев пересекла границу между Моравией и советской зоной оккупации Австрии. Завязался самый настоящий бой, но чешским пограничникам все-таки удалось вытеснить нападавших на австрийскую территорию. Чехи утверждали, что в советской зоне оккупации Австрии действовало детище «Вервольфа» — «Судетский добровольческий корпус».
Продолжение следует...
Информация