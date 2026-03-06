Иран под ударом: предварительные заметки по войне в Персидском заливе
В середине 2025 года Израиль при поддержке США нанёс по Ирану серию мощных ударов, полностью захватив господство в воздухе над этой страной – предварительные итоги по тому конфликту мы подводили в материале Кто победит в войне между Израилем и Ираном?
Можно сказать, что тогда Иран вышел из войны с минимальными потерями, впрочем, в том была скорее не заслуга Ирана, а неготовность США и Израиля к продолжительным боевым действиям высокой интенсивности.
Но неужели персы действительно думали, что всё на этом закончится?
Очевидно, что, выбив значительную часть военно-политического руководства Ирана в ходе войны 2025 года, США и Израиль рассчитывали просто развалить Иран изнутри, сменив власть аятолл на власть лояльного странам Запада сына и наследника последнего иранского шаха Реза Пехлеви, готового ради возвращения к власти на всё.
Однако Иран устоял – протесты были подавлены, так что новый удар стал практически неизбежен, впрочем, неизбежность удара, судя по всему, осознавали все, кроме руководства Ирана, иначе сложно объяснить, как они смогли повторить все ошибки, допущенные в 2025 году.
Проспали
Неясно, прошляпила ли иранская разведка момент нанесения первого удара, или военно-политическое руководство Ирана не вняло рекомендациям, но, как и в 2025 году, США и Израилю удалось первым ударом ликвидировать значительное число высокопоставленных политических и военных лидеров Ирана, включая аятоллу Хаменеи.
Возможно, что аятолла Хаменеи был последним, кто стоял между Ираном и получением ядерного оружия
Как в старом мультфильме «Марио идёт грабить банк...» об ударе знали все, в ряде источников давался только что не обратный отчёт, но аятолла Хаменеи вместе со своими офицерами не прятался в бункере, а проводил совещания в своей резиденции, которую разнесли в щебень американские крылатые ракеты «Томагавк» – вообще, у военно-политического руководства Ирана странная привычка игнорировать меры безопасности, особенно учитывая зашкаливающий уровень предательства в этой стране.
Можно списать это на стремление аятоллы Хаменеи стать мучеником, но семью-то зачем на тот свет с собой забирать? Да и ресурс кадровых военных не бесконечен.
Тегеран в дыму после первых ударов, гражданская авиация обходит Иран стороной
К достоинствам и успеху иранской системы государственного военно-политического управления можно отнести то, что, несмотря на повторяющиеся обезглавливающие удары США и Израиля, управление страной и вооружёнными силами не потеряно, по крайней мере пока.
Первый удар
В материале Иран против Израиля: можно ли победить, используя только «баллистику» и «шахеды»? мы говорили о том, что специфика иранских вооружений состоит в том, что, во-первых, они являются сугубо наступательными, а во-вторых, что они могут работать только по стационарным целям.
Для того чтобы эффективность применения таких вооружений была максимальной, они должны быть применены в ходе первого внезапного удара, соответственно, перед Ираном возникает дилемма: вдаришь первым — обвинят в агрессии, вдаришь вторым — значительно потеряешь в эффективности.
След от иранской ракеты
Допустим, что в 2025 году удар действительно был внезапным, но теперь-то чего ждали?
Масштаб приготовлений США и Израиля явно намекал на то, что в этот раз «разделывать» Иран будут вдумчиво и обстоятельно.
В случае нанесения Ираном внезапного обезоруживающего удара, как минимум по Израилю, можно было бы рассчитывать на уничтожение значительной части израильской авиации, ущерб мог бы быть нанесён стоящим у пирсов кораблям и подводным лодкам.
Помимо того, что Израиль не успел бы вывести самолёты и корабли из-под удара, наносимого баллистическими ракетами, на порядок ниже была бы эффективность перехвата БПЛА-камикадзе типа «Шахед», а после того, как евреи ударили первыми, на перехват низкоскоростных дронов были брошены, как израильские, так и американские боевые самолёты и вертолёты – даже штурмовики A-10 Thunderbolt II были привлечены, что, кстати, подтверждает потенциал наших аналогичных машин, о чём мы недавно говорили в материале «Грачи» прилетели: штурмовики Су-25 против украинских БПЛА-камикадзе большой дальности.
A-10 Thunderbolt II с отметками сбитых «Шахедов»
Что касается первого обезоруживающего удара по американским базам, то понятно, что лидерам Ирана атаковать их было страшновато, но, в противном случае, какой тогда вообще смысл сражаться?
Проще было капитулировать, выторговав себе «почётную отставку» – можно не сомневаться, что у Дональда Трампа тоже были опасения по поводу атаки на Иран, так что жизнь и пенсию руководство Ирана сторговать себе вполне могло, а теперь иранские ракеты и БПЛА-камикадзе летят по практически пустым военным базам, откуда было заранее вывезено всё ценное, и потери США на момент подготовки статьи составляют всего 4 бойца.
Один против всех
До США Иран добраться не может, хотя, скорее всего, это их упущение, а не принципиальная «невозможность», тот же Израиль в аналогичной ситуации наверняка добрался бы как минимум до некоторых основных разжигателей войны.
Отчасти за США отдувается Израиль, хотя эта страна для Ирана и так цель №1. Также за США расплачиваются Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и прочие. На территории ряда стран Персидского залива имеются военные базы США, и несмотря на то, что США на момент начала агрессии уже вывели с них всё, что только можно, удары по этим базам вполне можно понять.
Пожар на базе ВС США, возникший после иранского удара
Некоторые иранские удары по соседям осмыслению не поддаются – зачем по отелям-то бить? Напрасный расход боекомплекта...
Самым жёстким решением Ирана можно считать перекрытие Ормузского пролива и нанесение ударов по нефтегазовой инфраструктуре ближневосточных соседей – Саудовской Аравии, Катара и прочих, однако шантаж нефтезависимого мирового сообщества может вызвать вовлечение в войну новых участников.
Трафик в Ормузском проливе в день атаки (слева) и двумя сутками позднее (справа)
Если Иран сможет поддерживать нанесение ударов достаточно долго, то цены на нефть и газ взлетят в стратосферу, и для нас это скорее хорошая новость, однако отказавшаяся от дешёвых российских энергоносителей Европа очень скоро взвоет.
Уже сейчас Великобритания и Франция заявили о том, что готовы участвовать в обеспечении безопасности в регионе — читай, принять участие в перехвате иранских средств воздушного нападения. Со временем из стран Евросоюза вполне может сформироваться «коалиция желающих» отжать у США часть иранских нефтегазовых запасов — теперь каждый сам за себя, но пока Иран будет сопротивляться, бить его будут вместе, по старой атлантической дружбе.
Проблема с повышением цен на нефть ещё и в том, что это больно бьёт по союзнику Ирана – Китаю, хотя, опять же, а насколько они «союзники»?
Беззубые союзы
Иран состоит в БРИКС. Правда, какой от этой структуры прок, кроме заграничных командировок для политиков и чиновников, автору непонятно. Решения БРИКС юридической силы не имеют, чего там можно добиться, чего нельзя добиться обычными межгосударственными встречами и переговорами?
Кроме того, часть членов БРИКС с удовольствием вцепилась бы в глотку своим соседям по организации – чего далеко ходить, именно сейчас член БРИКС Иран запускает ракеты по члену БРИКС ОАЭ.
Впрочем, куда нам до НАТО, где главный учредитель чуть не отцапал у своего «союзника» большую часть его территории, а ещё одного пытается присоединить к себе целиком...
Иран в союзе с Россией. Но не военном. Как Иран напрямую никак не помогал нам в войне против Украины, поддерживаемой странами Запада, так и мы ему не будем.
Иран в союзе с Китаем. В неформальном союзе. И невоенном. Китай, похоже, вообще никому не помогает, по крайней мере бесплатно.
У Китая есть очень хороший союзник – Пакистан. У Пакистана есть ядерное оружие, так что его защищать не надо. Это очень удобно.
У нас теперь тоже есть такой союзник – Северная Корея. У Северной Кореи тоже есть ядерное оружие, так что её тоже защищать не надо.
Почему-то к этим двум странам у США претензий значительно меньше, чем к остальным
Вот будет у Ирана ядерное оружие – и он тоже станет удобным союзником. Когда его защищать не надо будет. А пока сами, сами...
Ядерное оружие
Конечно, США совсем не интересует иранская нефть – честно-честно. Всё дело в возможности создания Ираном ядерного оружия и риском его применения по Израилю.
Вот только что-то никак у Ирана с ядерным оружием не заладится.
Более восьмидесяти лет тому назад США создали ядерное оружие с нуля, работы были начаты примерно за шесть лет до момента первого ядерного взрыва – и это в те времена, без сети Интернет, продвинутого программного обеспечения и суперкомпьютеров.
В Иране история с атомной бомбой длится уже несколько десятилетий.
Конечно, можно сказать, что ядерного оружия у Ирана нет, поскольку он его и не создавал – всё честно, только мирный атом.
Но зачем тогда вся эта возня с высокообогащённым ураном? Избавились бы от него давно, как этого требовали те же США, и... после этого США придумали бы новый повод для войны, поскольку нефть-то никуда не денется – «а виноват ты тем, что хочется мне кушать...».
А так, простейшая урановая ядерная бомба – труба с двумя кусками высокообогащённого урана – один взрыв такого поделия в самом начале нанесения американо-израильских ударов, где-нибудь на берегу Ормузского пролива, и всё бы сразу закончилось.
Конечно, учитывая то, что до США Ирану пока не добраться, Америка могла бы воевать и дальше, сняв с себя какие-либо ограничения на применение силы, при необходимости даже применив тактическое ядерное оружие, но вот у Израиля ситуация совсем иная.
Маленькая территория делает Израиль крайне уязвимым для ядерного оружия – потребуется не так уж и много ядерных зарядов для того, чтобы уничтожить большую часть населения Израиля и сделать его территорию непригодной для жизни, а близость к Ирану упрощает задачу по доставке ядерного оружия к цели.
Так что пришлось бы им как-то жить в этой новой парадигме, на время придержав разбушевавшегося «Гегемона», до выработки новых планов нанесения Ирану стратегического поражения.
Шанс
Есть ли у Ирана шанс на победу без ядерного оружия?
Военного решения нет. Иран не способен добиться победы военным путём.
Может ли Иран, если не победить, то и не проиграть военным путём?
Возможно, но маловероятно. США и Израиль захватили стратегическое господство в воздухе в небе над Ираном, так что теперь они могут просто ритмично вколачивать его в каменный век, дожидаясь, пока измученное население под контролем прокси-формирований не устроит в стране государственный переворот.
Удары авиабомбами, наносимые с малозаметных истребителей четвёртого поколения, говорят о том, что у США и Израиля есть стратегическое господство в воздухе над Ираном – нам за четыре года такого не удалось добиться даже над частью украинской территории.
Ну а что касается предрасположенности к проведению государственного переворота, то, иногда складывается впечатление, что Иран просто кишмя кишит предателями, так что МОССАД и ЦРУ чувствуют себя там «как рыбы в воде».
Есть ли у Ирана вообще хоть какой-то шанс?
Да, шанс есть. И кроется он в формуле «бабло побеждает зло».
На одной чаше весов будут находиться запасы дальнобойных средств воздушного нападения у Ирана, их боевая устойчивость к американо-израильским ударам, а также способность военно-политического руководства Ирана сохранить власть в стране, не допустив государственного переворота.
На другой чаше весов будет способность экономик стран Запада, да и Востока, выдерживать взлетающие в стратосферу цены на нефть и газ.
Вопрос лишь в том, кто дрогнет первым?
