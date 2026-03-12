Спутниковые снимки китайских объектовых ЗРК средней и большой дальности

Зенитные ракетные комплексы первого поколения НQ-2B/J



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК НQ-2 к северу от Нанкина. Снимок сделан в октябре 2012 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК НQ-2 северо-восточней Пекина. Снимок сделан в ноябре 2008 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК НQ-2 в окрестностях авиабазы Лхаса Гонггар в Тибетском автономном районе. Снимок сделан в сентябре 2010 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК НQ-2 на восточной окраине Пекина. Снимок сделан в апреле 2016 года



Спутниковый снимок Google Earth: база хранения ЗРК НQ-2 в окрестностях города Сиань. Снимок сделан в декабре 2019 года

Зенитные ракетные комплексы НQ-12



Cтанция наведeния и мобильные пусковые уcтановки ЗPК НQ-12



Многофункциональная РЛС H-200



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК HQ-12 в Гуанджоу. Снимок сделан в сентябре 2021 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК HQ-12 северней Шаньтоу. Снимок сделан в мае 2021 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК HQ-12 северо-восточней Пекина. Снимок сделан в сентябре 2025 года

Зенитные ракетные системы российского производства С-300ПМУ/ПМУ-1/ПМУ-2



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРС С-300ПМУ восточней Пекина. Снимок сделан в апреле 2016 года



Спутниковый снимок Google Earth: элементы ЗРС С-300ПМУ и HQ-2 на территории Учебного центра ПВО НОАК в окрестностях города Сиань. Снимок сделан в марте 2025 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРС С-300ПМУ-1 недалеко от побережья на востоке Шанхая. Снимок сделан в июле 2024 года



Спутниковый снимок Google Earth: РЛС 64Н6Э на побережье в восточной части Шанхая. Снимок сделан в апреле 2018 года



ЗРС С-300ПМУ-2 на полигоне в провинции Ганьсу



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРС С-300ПМУ-2 с приданными радиолокационными средствами к северу от Цюаньчжоу. Снимок сделан в январе 2021 года



Спутниковый снимок Google Earth: стартовые площадки полигона ПВО в провинции Ганьсу. Снимок сделан в июле 2025 года

Зенитный ракетный комплекс HQ-9



Многофункциональная радиолокационная станция HT-233



Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК HQ-9 на реконструированной позиции HQ-2 северней Пекина. Снимок сделан в апреле 2023 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК HQ-9 северо-западней городa Шицзячжуан в провинции Хэбэй. Снимок сделан в январе 2025 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК HQ-9 в окрестностях Сианя. Снимок сделан в феврале 2025 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК HQ-9 северо-западней Пекина. Снимок сделан в феврале 2021 года



Спутниковый снимок Google Earth: полевая позиция ЗРК HQ-9 юго-восточней городa Шицзячжуан в провинции Хэбэй. Снимок сделан в марте 2022 года



Позиция ЗРК в Тибете



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК НQ-9 в окрестностях авиабазы Лхаса Гонггар в Тибетском автономном районе. Снимок сделан в сентябре 2019 года

Зенитные ракетные комплексы семейства HQ-16



Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК НQ-16 развёрнутый на северной окраине Урумчи на бывшей позиции НQ-2. Самоходные пусковые установки укрыты маскировочными сетями. Снимок сделан в июле 2022 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК НQ-16 юго-восточней Ченнду. Снимок сделан в феврале 2024 года



Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК LY-80 на базе ПВО в пригороде Карачи. Снимок сделан в январе 2018 года



Спутниковый снимок Google Earth: элементы ЗРК LY-80 на базе ПВО в пригороде Карачи. Снимок сделан в ноябре 2022 года

Зенитный ракетный комплекс НQ-22



Спутниковый снимок Google Earth: элементы ЗРК НQ-22 среди других образцов на выставке Airshow China 2022 в аэропорту города Чжухай. Снимок сделан в сентябре 2022 года



Спутниковый снимок Google Earth: возможная позиция ЗРК НQ-22 северней Пекина. Снимок сделан в октябре 2021 года