Спутниковые снимки китайских объектовых ЗРК средней и большой дальности
В 1960-е годы в КНР была предпринята не слишком успешная попытка копирования советского ЗРК СА-75 «Двина». В 1970-е годы в серию пошел первый вариант ЗРК HQ-2, появление которого стало во многом возможно благодаря «пропаже» доставлявшихся через китайскую территорию во Вьетнам советских комплексов СА-75М и зенитных ракет к ним. Дальнейшее совершенствование собственных вариантов «семьдесятпятки» во многом было связано с тем, что китайские специалисты подробно ознакомились с ЗРК советского производства С-75 «Десна» и С-75М «Волга», поставленным в Египет. В обмен на китайское оружие и крупную сумму в долларах, как минимум одна станция наведения СНР-75М и партия зенитных ракет 13Д и 20Д были доставлены в КНР.
Также в КНР со второй половины 1960-х пытались создавать собственные объектовые ЗРК средней и большой дальности. Однако значимых результатов удалось добиться только после того, как в начале 1980-х на почве антисоветизма произошло сближение между Вашингтоном и Пекином, и Китай получил доступ к западным технологиям.
В начале 1990-х начались поставки в КНР ЗРС С-300П, что не только качественно усилило китайскую систему ПВО, но и значительно ускорило появление китайских аналогов «трёхсотки». В настоящее время на базе российских зенитных систем С-300П и «Бук» создана и серийно производится линейка собственных ЗРК, которые прикрывают важные оборонные, логистические и административные центры, а также активно предлагаются иностранным покупателям. Согласно информации, опубликованной в 2025 году, Китай почти сравнялся с Россией по количеству имеющихся зенитных систем средней и большой дальности.
Зенитные ракетные комплексы первого поколения НQ-2B/J
В Китае в течение длительного периода времени выпускались собственные версии ЗРК С-75, самыми поздними из которых являлись модификации НQ-2B и НQ-2J. Всего в КНР было построено более 120 ЗРК HQ-2 и приблизительно 5000 ЗУР. В прошлом ЗРК HQ-2 размещались на северо-востоке и северо-западе КНР, на пути наиболее вероятных маршрутов полёта советских дальних бомбардировщиков и вокруг столицы. Более 20 лет назад большая часть позиций ЗРК в северо-западной части Китая была ликвидирована, а вдоль границы с российскими дальневосточными территориями постоянно развёрнутых зенитно-ракетных комплексов не осталось вовсе.
В первое десятилетие XXI века часть наиболее новых комплексов НQ-2 прошла серьёзную модернизацию, направленную на повышение помехозащищённости и увеличение количества одновременно обстреливаемых целей.
Введение в состав комплекса новой китайской станции наведения HT-233 позволило одновременно обстреливать четырьмя ракетами две цели и улучшило устойчивость к помехам. Но в зенитном ракетном дивизионе на пусковых установках по-прежнему осталось шесть готовых к применению ЗУР. Что с учётом относительно небольшой для ракеты такой размерности дальности пуска (около 40 км), по современным меркам, совершенно недостаточно.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК НQ-2 к северу от Нанкина. Снимок сделан в октябре 2012 года
В конце 1990-х на территории КНР имелось около 80 позиций HQ-2. Основная часть китайских объектовых ЗРК была развёрнута под Пекином, в окрестностях Шанхая и Нанкина, вокруг Уханя и Шеньяна, а также на побережье Формозского пролива и в северо-западных районах.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК НQ-2 северо-восточней Пекина. Снимок сделан в ноябре 2008 года
Уже в XXI веке несколько модернизированных НQ-2 было развёрнуто в Тибете, неподалёку от границы с Индией.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК НQ-2 в окрестностях авиабазы Лхаса Гонггар в Тибетском автономном районе. Снимок сделан в сентябре 2010 года
Примерно 15 лет назад, после того как в КНР до приемлемого уровня надёжности был доведён собственный ЗРК большой дальности HQ-9, устаревшие комплексы HQ-2 начали снимать с вооружения.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК НQ-2 на восточной окраине Пекина. Снимок сделан в апреле 2016 года
Последние ЗРК HQ-2 были выведены с позиций в 2019 году и окончательно сняты с вооружения ПВО НОАК в 2022 году, а их огневые позиции использованы для размещения зенитных систем нового поколения.
Спутниковый снимок Google Earth: база хранения ЗРК НQ-2 в окрестностях города Сиань. Снимок сделан в декабре 2019 года
Зенитные ракетные комплексы НQ-12
Хотя совершенствование ЗРК HQ-2 продолжалось до середины 1990-х, уже в начале 1970-х стало ясно, что комплекс с жидкостными ЗУР, основанный на технических решениях середины 1950-х годов, не в полной мере соответствует современным требованиям и не имеет особых перспектив дальнейшего развития. Китайским военным был нужен многоканальный мобильный комплекс с твердотопливными ракетами, не требовавшими регулярной трудоёмкой и опасной заправки токсичными и пожароопасными компонентами жидкого топлива.
В конце 1970-х годов в КНР началась разработка ЗРК средней дальности с твердотопливными ракетами, который должен был заменить устаревающие НQ-2. Однако создание твердотопливной ЗУР с той же дальностью и высотностью, как у ракеты с ЖРД, оказалось очень сложной задачей. Первый образец, известный как KS-1, был представлен широкой публике в 1991 году на авиасалоне в Ле-Бурже. В составе этого комплекса с твердотопливными радиокомандными ЗУР использовалась станция наведения ракет SJ-202В, входившая в состав ЗРК НQ-2В. Впрочем, характеристики KS-1 оказались ниже запланированных, и после войсковых испытаний на вооружение он не поступил.
Тем не менее, данный проект в Китае не свернули, и, несмотря на то, что в войсках ПВО НОАК появились российские ЗРС семейства С-300П, в 2001 году начались испытания усовершенствованного ЗРК KS-1A. Согласно западным источникам, этот комплекс был принят на вооружение в 2007 году под обозначением HQ-12.
Cтанция наведeния и мобильные пусковые уcтановки ЗPК НQ-12
Первоначально в составе ЗРК HQ-12 использовалась станция наведения HT-233 с дальностью сопровождения 50 километров и с дальностью обнаружения крупных целей 90 км. Позже появился вариант с многофункциональным радаром H-200 с дальностью сопровождения 70 километров и дальностью обнаружения 110 км.
Многофункциональная РЛС H-200
Зенитно-ракетный дивизион HQ-12 включает РЛС обнаружения и наведения ракет, мобильный командный пункт со средствами связи, четыре мобильные пусковые установки, на которых в общей сложности имеется 8 готовых к применению ЗУР, и 6 транспортно-заряжающих машин с 24 ракетами.
Поражение воздушных целей осуществляется ЗУР GYD-1 с радиокомандным наведением. Ракета со стартовой массой 900 кг способна бороться с воздушными целями на дальности 7-45 км. Высота поражаемых целей – 0,5-20 км. Максимальная скорость цели – 750 м/с, перегрузка – 5 g.
Станция наведения обеспечивает одновременный обстрел трёх целей шестью ракетами. Более поздняя модификация KS-1С имеет максимальную дальность стрельбы до 65 км, максимальную высоту поражения – до 25 км.
ЗРК HQ-12 по китайским меркам массовым не стал. Всего было выпущено немногим более 20 дивизионных комплектов, из этого количества половина поставлена иностранным заказчикам: Таиланду, Мьянме, Камбодже и Туркменистану.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК HQ-12 в Гуанджоу. Снимок сделан в сентябре 2021 года
Судя по всему, большая часть ЗРК HQ-12, принадлежащих НОАК, постоянного боевого дежурства не несёт. Удалось обнаружить всего шесть стационарных позиций на юге и юго-востоке страны и в окрестностях Пекина.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК HQ-12 северней Шаньтоу. Снимок сделан в мае 2021 года
Все ЗРК HQ-12 размещаются на бывших позициях HQ-2 и являются дополнением к более дальнобойным ЗРК HQ-9, развёрнутым неподалёку.
Удалось найти достаточно качественное изображение позиции HQ-12 в 150 км северо-восточней Пекина. На спутниковом снимке видно, что три пусковые установки с зенитными ракетами укрыты тентами.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК HQ-12 северо-восточней Пекина. Снимок сделан в сентябре 2025 года
Зенитные ракетные системы российского производства С-300ПМУ/ПМУ-1/ПМУ-2
В 1990-2000 годы Китай являлся крупным импортёром российских систем ПВО. В 1993 году в КНР поступили четыре дивизионных комплекта ЗРС С-300ПМУ. Зенитно-ракетная система С-300ПМУ является экспортным вариантом С-300ПС с буксируемыми пусковыми установками. По дальности стрельбы и количеству одновременно обстреливаемых целей ЗРС С-300ПМУ многократно превосходила китайские ЗРК HQ-2В/J, составлявшие тогда основу объектовой китайской ПВО. Немаловажным фактором было то, что твердотопливные ЗУР 5В55Р не требовали обслуживания в течение 10 лет.
Первоначально ЗРС С-300ПМУ размещались на авиабазах, находящихся в черте Пекина. Но в конце 1990-х их вынесли за город, развернув на переоборудованных площадках, где ранее несли дежурство китайские ЗРК первого поколения HQ-2.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРС С-300ПМУ восточней Пекина. Снимок сделан в апреле 2016 года
С учётом назначенного ресурса аппаратной части и гарантийных сроков эксплуатации ЗУР 5В55 (В-500), а также отсутствия информации о проведении восстановительного ремонта, система С-300ПМУ, скорей всего, уже снята с вооружения НОАК. Судя по спутниковым снимкам, все имеющиеся ЗРС С-300ПМУ и приданные им радиолокационные средства после 2022 года выведены с позиций, находятся на хранении и используются в качестве учебных пособий.
Спутниковый снимок Google Earth: элементы ЗРС С-300ПМУ и HQ-2 на территории Учебного центра ПВО НОАК в окрестностях города Сиань. Снимок сделан в марте 2025 года
После проведения контрольно-учебных стрельб на полигоне «Площадка № 72» в пустынном районе провинции Ганьсу на северо-западе КНР китайское военное руководство приняло решение заключить новый контракт. В 1994 году состоялось подписание ещё одного российско-китайского соглашения на закупку 8 дивизионов усовершенствованных С-300ПМУ-1 (экспортный вариант ЗРС С-300ПМ).
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРС С-300ПМУ-1 недалеко от побережья на востоке Шанхая. Снимок сделан в июле 2024 года
Для выдачи целеуказания ЗРС С-300П в НОАК использовались трёхкоординатные РЛС с ФАР 64Н6Э, работающие в частотном диапазоне 2,9–3,3 ГГц и имеющие инструментальную дальность обнаружения 300 км.
Спутниковый снимок Google Earth: РЛС 64Н6Э на побережье в восточной части Шанхая. Снимок сделан в апреле 2018 года
Также визитной карточкой ЗРС семейства С-300П являются хорошо заметные на спутниковых снимках вышки 40В6М, предназначенные для подъема антенн радаров подсвета и наведения, а также низковысотных обнаружителей.
С 2021 года ЗРС С-300ПМУ-1, размещённые на побережье, стали постепенно выводить с позиций, что, по всей видимости, также связано с износом и необходимостью проведения восстановительного ремонта.
В 2003 году Пекин озвучил намерение приобрести усовершенствованные зенитные системы С-300ПМУ-2 (экспортный вариант ЗРС С-300ПМ2). Первые дивизионы были переданы заказчику в 2007 году.
ЗРС С-300ПМУ-2 на полигоне в провинции Ганьсу
С принятием на вооружение С-300ПМУ-2 войска ПВО НОАК приобрели ограниченные возможности перехвата оперативно-тактических баллистических ракет.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРС С-300ПМУ-2 с приданными радиолокационными средствами к северу от Цюаньчжоу. Снимок сделан в январе 2021 года
Начиная с 1993 года зенитные ракетные войска НОАК получили: 4 дивизиона С-300ПМУ, 8 дивизионов С-300ПМУ-1 и 12 дивизионов С-300ПМУ-2. Каждый дивизионный комплект включал 6 пусковых установок с четырьмя зенитными ракетами. Всего в Китай было доставлено 24 дивизионных комплекта С-300ПМУ/ПМУ-1/ПМУ-2 с 144 пусковыми установками.
В апреле 2015 года стало известно о заключении контракта на поставку в КНР двух полковых комплектов (4 зрдн) ЗРС С-400, и в начале 2020 года было заявлено, что Россия выполнила обязательства. По всей видимости, речь шла об основных элементах: самоходных пусковых установках, радиолокационных средствах, мобильных командных пунктах, энергетическом и вспомогательном оборудовании. В июле 2020 года издание Sohu сообщило, что Россия в неполном объёме поставила заказанные зенитные ракеты, что объяснялось трудностями, вызванными вспышкой коронавирусной инфекции и логистическими проблемами. Однако впоследствии все оговоренные межправительственным соглашением компоненты С-400 были приняты заказчиком.
Достоверной информации о том, где в КНР развёрнуты четыре дивизиона С-400, нет, и найти эти зенитные системы на известных позициях и полигонах не удалось. Ряд источников утверждал, что С-400 были переброшены в районы, граничащие с Индией, и на спорные острова в Южно-Китайском море, но эта информация объективными средствами контроля не подтвердилась.
В 20 км к северу от космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу находится ракетный полигон ПВО, известный как «Площадка № 72», где в прошлом проводились испытания всех китайских зенитно-ракетных комплексов средней и большой дальности, а также российских С-300ПМУ/ПМУ-1/ПМУ-2.
Спутниковый снимок Google Earth: стартовые площадки полигона ПВО в провинции Ганьсу. Снимок сделан в июле 2025 года
В декабре 2018 года на «Площадке № 72» были проведены контрольно-испытательные стрельбы ЗРС С-400. Но уверенно опознать С-400 на имеющихся в свободном доступе спутниковых снимках не удалось.
Зенитный ракетный комплекс HQ-9
Практически сразу после того, как у китайских специалистов появилась возможность изучить ЗРС С-300ПМУ, в КНР начались работы по созданию собственной системы ПВО такого же класса. Впрочем, не стоит думать, что ЗРК большой дальности с твердотопливными ракетами для китайских специалистов были абсолютно неизвестной темой. Во второй половине 1980-х в Китае имелись наработки по эффективным рецептурам твёрдого ракетного топлива, а сотрудничество с западными фирмами позволило продвинуть электронику. Существенный вклад внесла китайская разведка.
B CШA принято считать, что при создании аппаратуры управления ЗPC HQ-9 многое было заимствовано у противовоздушного комплекса большой дальности Patriot. Tак, американские эксперты пишут о сходстве многофункционального китайского радара HT-233 с AN/MРQ-53, входящего в состав ЗPК Patriot.
Многофункциональная радиолокационная станция HT-233
В то же время нет никаких сомнений, что ряд технических решений конструкторы China Academy of Defence Technology подсмотрели в советской системе С-300П. В первой модификации ЗРС HQ-9 использовались ракеты с командным наведением с радиолокационным визированием через ракету. Команды коррекции передаются на борт ракеты по двухстороннему радиоканалу радиолокатором подсвета и наведения. Такая же схема была применена на поставленных в КНР вместе с С-300ПМУ ЗУР 5В55Р.
Помимо многофункционального радара сопровождения и наведения HT-233 и мобильного командного пункта, дивизиону HQ-9 может придаваться маловысотный радиолокатор Type 120 и поисковая станция Type 305В, созданная на базе РЛС дежурного режима YLC-2.
В 1997 году широкой публике продемонстрировали предсерийный образец. Официально характеристики зенитной системы HQ-9, предназначенной для опытной войсковой эксплуатации, не раскрывались. Судя по всему, первоначально HQ-9 по своим характеристикам уступала закупаемым в России ЗРС С-300ПМУ-1/ПМУ-2.
В 2001 году на вооружение поступил серийный вариант, известный как HQ-9А. В настоящее время осуществляется выпуск усовершенствованной модификации HQ-9В с расширенными противоракетными свойствами, способной перехватывать баллистические ракеты с дальностью стрельбы до 500 км. Модель HQ-9С использует ЗУР увеличенной дальности стрельбы с активной радиолокационной ГСН. Также в боекомплект введена ракета, способная в пассивном режиме наводиться на источник радиолокационного излучения, что повышает возможности борьбы с самолётами ДРЛО и РЭБ. Китайские представители заявляли, что благодаря использованию быстродействующих процессоров скорость обработки данных и выдача команд наведения на современных модификациях по сравнению с первой моделью HQ-9 увеличились в несколько раз. Согласно информации, опубликованной официальными китайскими СМИ, в ходе полигонных стрельб китайские ЗРС HQ-9С/В с дальностью стрельбы до 250 км продемонстрировали возможности, не уступающие российской системе С-300ПМУ-2.
По состоянию на 2025 год для внутреннего использования и экспортных поставок было построено около полусотни дивизионных комплектов HQ-9 различных модификаций. Помимо НОАК, эта многоканальная дальнобойная зенитная система эксплуатируется в Туркменистане и Узбекистане, в Пакистане и Марокко.
В настоящее время на территории КНР развёрнуто более сорока ЗРК HQ-9. Зачастую они базируются на обновлённых позициях, где раньше несли дежурство ЗРК HQ-2. Координаты старых позиций хорошо известны, что позволяет легко обнаружить новые дальнобойные системы.
Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК HQ-9 на реконструированной позиции HQ-2 северней Пекина. Снимок сделан в апреле 2023 года
На спутниковых снимках видно, что на бетонированных позициях имеются ангары, в которых пусковые установки и другая техника зенитного ракетного дивизиона может укрываться от непогоды и проходить обслуживание. Зачастую пусковые установки и другая техника укрыты маскировочными сетями, которые не делают технические средства дивизиона менее заметными, но затрудняют их идентификацию.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК HQ-9 северо-западней городa Шицзячжуан в провинции Хэбэй. Снимок сделан в январе 2025 года
Иногда информация о развёртывании ЗРК HQ-9 публикуется в китайских СМИ. Так, благодаря этому удалось обнаружить позицию в окрестностях города Сиань, где находится крупный авиазавод корпорации Xian Aircraft Industrial Corporation, специализирующийся на выпуске средних и тяжелых военно-транспортных самолётов.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК HQ-9 в окрестностях Сианя. Снимок сделан в феврале 2025 года
В настоящее время китайские HQ-9 заменили ЗРС российского производства С-300ПМУ вокруг китайской столицы. Пояс ПВО Пекина составляют более двух десятков HQ-9.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК HQ-9 северо-западней Пекина. Снимок сделан в феврале 2021 года
Впрочем, не стоит думать, что HQ-9 безвылазно несут боевое дежурство только на стационарных, хорошо оборудованных площадках. По установленному графику зенитные дивизионы отрабатывают развёртывание на запасных позициях и перебрасываются на полигоны, расположенные в пустынных районах на северо-западе КНР, где проводят контрольно-учебные стрельбы.
Спутниковый снимок Google Earth: полевая позиция ЗРК HQ-9 юго-восточней городa Шицзячжуан в провинции Хэбэй. Снимок сделан в марте 2022 года
Модернизированные ЗРК HQ-9 вместе с истребителями J-11 (создан на базе Су-27СК) и J-16 (создан на базе Су-30МКК) с 2014 года используются как инструмент давления на Индию.
Позиция ЗРК в Тибете
Китайские дальнобойные зенитные ракетные комплексы прикрывают аэродромы, на которых базируются истребители. Иногда временные позиции ЗРК HQ-9 располагались так, что их зенитные ракеты могли поражать воздушные цели глубоко в воздушном пространстве Индии.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК НQ-9 в окрестностях авиабазы Лхаса Гонггар в Тибетском автономном районе. Снимок сделан в сентябре 2019 года
Судя по всему, командование НОАК сделало ставку на HQ-9 как на основное дальнобойное средство ПВО, в связи с чем эти объектовые зенитные системы будут дальше совершенствоваться, и стоит ожидать их большего распространения как в КНР, так и в других странах.
Зенитные ракетные комплексы семейства HQ-16
В 2011 году на вооружение НОАК поступил новый противовоздушный комплекс средней дальности HQ-16А. Ряд экспертов утверждал, что при его создании были использованы российские наработки по ЗРК «Бук». Внешне ракета, применяемая в составе HQ-16А, сильно напоминает советскую ЗУР 9М38М1. Фактически ЗРК HQ-16 представляет собой конгломерат технологий и технических решений, заимствованных китайскими специалистами у российских ЗРК «Бук» и С-300П.
ЗУР с полуактивной радиолокационной ГСН весит 615 кг и имеет длину 5,2 м. Максимальная дальность стрельбы на ранней модификации составляла 40 км, скорость – до 1200 м/с. Этот китайский ЗРК способен перехватить воздушную цель, летящую на высоте от 15 м до 18 км. Вероятность поражения одной ЗУР для крылатых ракет, летящих на высоте 50 метров со скоростью 300 м/с, составляет 0,6, для цели типа МиГ-21 на той же скорости и высоте 3-7 км – вероятность поражения достигает 0,85. Улучшенный вариант, получивший обозначение HQ-16В, по дозвуковым целям, летящим в диапазоне высот 7-12 км, имеет дальность стрельбы до 70 км. Пишут, что ЗРК HQ-16В способен бороться с баллистическими оперативно-тактическими ракетами, но по таким целям зона поражения не превышает 15 км.
В состав зенитной батареи входит 4 СПУ (по 6 ЗУР в ТПК) и станция подсвета и наведения ракет с дальностью захвата цели до 80 км. Руководство действиями зенитных батарей осуществляется с дивизионного командного пункта, куда поступает информация с трёхкоординатного радиолокатора кругового обзора с дальностью обнаружения до 150 км. Всего в дивизионе три огневых батареи. Боекомплект зенитного дивизиона составляет 72 готовых к применению ЗУР.
Все элементы НQ-16А размещены на колёсном шасси повышенной проходимости Taian TA5350, а запуск ракеты происходит вертикально из герметичного транспортно-пускового контейнера. Зенитный ракетный дивизион по дорогам с твёрдым покрытием может перемещаться со скоростью до 85 км/ч, запас хода достигает 1000 км.
Судя по всему, ЗРК HQ-16 в НОАК предназначены для обеспечения противовоздушной обороны крупных войсковых соединений, но в то же время используются для постоянного прикрытия важных объектов. В отличие от российских войсковых комплексов семейства «Бук», китайский ЗРК HQ-16А лучше приспособлен для несения длительного боевого дежурства при прикрытии стационарных объектов. Таким образом, концептуально ЗРК HQ-16 ближе не к войсковому «Бук-М1», способному двигаться по бездорожью в одной колонне с танками и БПМ, а к новейшему российскому ЗРК С-350, предназначенному для замены С-300ПС.
ЗРК HQ-16 в основном вооружаются подразделения части ПВО, дислоцированные в удалённых районах. Так, в январе 2021 года появилась информация, что комплексами этого типа была оснащена 85-я бригада сил противовоздушной обороны Китая, штаб которой дислоцирован в городе Лхаса, являющимся административным центром Тибета. Однако найти в этом районе стационарную позицию не удалось.
Ещё одна 84-я бригада ПВО, в составе которой имеется три дивизиона, вооруженных комплексами HQ-16, дислоцирована в Урумчи, являющемся административным центром Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК НQ-16 развёрнутый на северной окраине Урумчи на бывшей позиции НQ-2. Самоходные пусковые установки укрыты маскировочными сетями. Снимок сделан в июле 2022 года
Зенитный ракетный комплекс НQ-16 с пусковой установкой, находящейся в боевом положении, удалось обнаружить юго-восточней города Ченду на переоборудованной позиции, где раньше размещался ЗРК НQ-2.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК НQ-16 юго-восточней Ченнду. Снимок сделан в феврале 2024 года
В 2017 году Пакистан принял первый дивизион LY-80 (экспортная модификация НQ-16А). Публично пакистанский ЗРК LY-80 показали в 2018 году.
В 2019 году пакистанские СМИ опубликовали репортаж о стрельбах ЗРК LY-80 на полигоне в окрестностях города Карачи.
Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК LY-80 на базе ПВО в пригороде Карачи. Снимок сделан в январе 2018 года
В ходе контрольно-учебных стрельб было поражено несколько радиоуправляемых мишеней, после чего ЗРК LY-80 официально признали боеготовым и поставили на боевое дежурство.
Спутниковый снимок Google Earth: элементы ЗРК LY-80 на базе ПВО в пригороде Карачи. Снимок сделан в ноябре 2022 года
В 2021 году Пакистан приобрёл ещё один дивизион ЗРК LY-80EV (экспортный вариант HQ-16В) с дальностью стрельбы до 70 км.
Зенитный ракетный комплекс НQ-22
Дальнейшим развитием ЗРК средней дальности НQ-12 стал комплекс НQ-22 с более совершенными средствами управления и наведения, с дальнобойными ракетами в транспортно-пусковых контейнерах, сочетающих командную и полуактивную радиолокационную систему самонаведения.
Согласно китайским рекламным материалам, ЗРК НQ-22 способен бороться с аэродинамическими целями на дальности более 150 км. Высота поражения — 0,5-27 км. Утверждается, что комплекс обладает определёнными противоракетными возможностями. Батарея, в которой три самоходных пусковых установки, способна одновременно обстрелять двенадцатью ракетами шесть целей. По состоянию на конец 2022 года было построено приблизительно 10 комплексов НQ-22, часть которых поставлена на экспорт. Покупателями экспортной версии ЗРК НQ-22, известной как FK-3, стали Сербия и Таиланд. Эти страны в 2020-2022 гг. получили по три комплекса.
Спутниковый снимок Google Earth: элементы ЗРК НQ-22 среди других образцов на выставке Airshow China 2022 в аэропорту города Чжухай. Снимок сделан в сентябре 2022 года
Впервые ЗРК HQ-22 представили на выставке Airshow China 2016. Также элементы данного комплекса демонстрировались в Чжухае в сентябре 2021 года.
Спутниковый снимок Google Earth: возможная позиция ЗРК НQ-22 северней Пекина. Снимок сделан в октябре 2021 года
Имеется информация, что с 2019 года один дивизион находился в опытной эксплуатации на позиции в горной местности к северу от Пекина. Потратив время, мне удалось обнаружить подходящую по признакам позицию. Однако ввиду низкого качества снимка однозначно идентифицировать ЗРК не представляется возможным.
Продолжение следует…
