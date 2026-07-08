Флот и политика. Уроки 1-й Архипелагской экспедиции

О походе русских эскадр в Средиземное море

Достижения 1-й Архипелагской экспедиции в интересах Российской империи



Флагман Г. А. Спиридова — 66-пушечный линейный корабль «Евстафий Плакида»

Флот наш разделяет неприятельские силы и знатно уменьшает их главную армию. Порта, так сказать, принуждена, не знав, куда намерение наше клонится, усыпать военными людьми все свои приморские места, как в Азии, так и в Европе находящиеся, теряет все выгоды от Архипелага и от своей торговли прежде получаемые, принуждена остальные свои морские силы разделить между Дарданеллами и Черным морем и, следовательно, препятствие причиняется ей действовать как на Черном море, так и на самых крымских берегах с надежностью, не упоминая и о том, что многие турецкие города, да и сам Царьград не без трепета видит флот наш в таком близком от них расстоянии.

Достижения 1-й Архипелагской экспедиции в интересах Британской империи

турки их грабят и крайне дурно с ними обходятся: на Мистре и в Морее у французов была очень выгодная торговля, но теперь она разорена, ни одного французского корабля не видно теперь на Леванте.

Выводы