Выступление Черногории на стороне России отвлекло крупную группировку турецкой армии

С началом войны встал вопрос о позиции Румынии. Вопрос о военном союзе обсуждался ещё во время переговоров о заключении конвенции от 4 (16) апреля 1877 года. Вступление Румынии в союз с Россией и совместные действия против Османской империи были весьма желательны, это значительно облегчало наступление русской армии на первом этапе войны, давало русским стратегический плацдарм для преодоления Дуная и обеспечивало тыл.Бухарест соглашался на военное сотрудничество с Россией при условии предоставления румынской армии самостоятельного участка фронта и полной независимости в вопросах ведения боевых операций. Русский военный министр Д. А. Милютин писал: «Войскам румынским может быть предоставлено действовать на том или другом театре военных действий, но всё-таки по соглашению с главнокомандующим русской армией. Невозможно допустить, чтобы на одном театре войны войска двух государств действовали бы совершенно независимо и без связи между собой». Петербург отмечал, что имеет достаточно сил для войны с Турцией, однако указывалось, что если Румыния сочтёт делом чести принять участие в войне, то русское командование готово вести её совместно при условии оперативного подчинения румынской армии русскому штабу. Стороны не смогли прийти тогда к конкретному соглашению о военном сотрудничестве двух армий.После того как война началась, военное руководство России по-прежнему считало, что участие в ней Румынии желательно. Однако МИД и сам царь Александр полагали, что русско-румынский военный союз может осложнить отношения России с Австро-Венгрией (Вена опасалась усиления Румынии, так как в состав империи Габсбургов входили области исторически населенные румынами) и затруднить заключение мира. По мнению царя и его ближайшего окружения, главная задача румынской армии была в обороне своей территории, в отвлечении части турецкой армии на себя. Румынское правительство также опасалось, что Австро-Венгерская империя может вмешаться в войну, если в неё вступит Румыния.В итоге сама логика войны заставила Румынию вступить в войну. Как только турки узнали, что о заключении апрельской конвенции, они обстреляли румынские города на Дунае. Общество было возмущено такой агрессией и потребовали объявить войну Турции. 9 (21) мая 1877 года под давлением общественности румынский парламент принял декларацию о независимости страны и объявил состояние войны с Турецкой империей. Это решение было встречено народом с воодушевлением. Люди на демонстрациях пели: «Пробудись, румын». Русский военный корреспондент Н. В. Максимов писал из Бухареста: «»Ликующая толпа… двигалась по улицам, образуя шпалеры… Я чувствовал, как вся народная масса радовалась, ликовала вокруг меня спокойно и торжественно».Реакция западных держав была иной. Вступление русской армии в Румынию и объявление Бухарестом акта о независимости было встречено враждебно в столицах Западной Европы. Правительства Англии, Австро-Венгрии, Германии, Франции и Италии объявили, что они по-прежнему считают Румынию вассалом Османской империи и что вопрос о её независимости может быть решен только по окончании войны. Только Россия поддержала независимость Румынии.11 (23) мая был принят закон об аннулировании дани Порте и об ассигновании на нужды армии суммы 914 тыс. лей, которую до этого Румыния ежегодно выплачивала Турции. Всего в Румынии мобилизовали около 100 тыс. человек. К военной службе привлекались мужчины в возрасте от 21 до 46 лет. Призывники, в зависимости от выпавшего жребия, зачислялись в постоянную или территориальную армию. В постоянной армии служили граждане с 21 до 25 лет, затем до 29 лет они числились в резерве. В территориальной армии действительная служба была в пехоте с 21 до 27 лет, в кавалерии с 21 до 26 лет. В резерве территориальной армии находились до 29 лет. Те, кому не выпал жребий служить в постоянной или территориальной армии, и те, кто отслужил свои сроки, зачислялись в милицию. В милиции мужчины служили до 37 лет, а с 37 до 46 лет отбывали воинскую повинность в национальной гвардии (в городах) или в ополчении (в сельской местности).Высшим общевойсковым соединением был корпус. Он состоял из двух дивизий, артиллерии резерва (36 орудий) и кавалерийского полка. В составе дивизии было 16 батальонов пехоты, 8 эскадронов кавалерии и 18 орудий. Батальон насчитывал 600-800 человек, эскадрон — 100 всадников и 20 пеших солдат. В артиллерии было 24 батареи, по 6 орудий в каждой. Орудия были казнозарядные производства Круппа. Пехота была вооружена винтовками систем Пибоди-Мартина, Дрейзе и Крнка. Вся румынская армия состояла из двух корпусов (4 дивизий). В ней насчитывалось более 58 тыс. человек. В состав вооруженных сил также входила Дунайская флотилия: 2 вооруженных парохода, канонерка и несколько транспортов. Большую помощь в материальном оснащении румынской армии сыграла Россия, которая в конце апреля поставила Румынии 25 тыс. ружей Крнка, 36 млн. патронов, 20 тяжелых орудий, 12 мортир, 9410 снарядов, 4 вагона с порохом. В мае Россия предоставила Румынии заем в 4 млн. лей.Румынский народ, хотя в целом жил бедно, активно поддерживал свою армию. Общая сумма народных пожертвований составила 10 млн. лей, что позволяло кормить 60-тыс. армию в течение 300 дней. Жители сел добровольно сдавали для войск зерно и другие продукты. Основным источником снабжения армии продовольствием и фуражом были реквизиции, которые оценивались в 11 млн. лей.1-й румынский корпус (1-я и 2-я дивизии) был сконцентрирован в районе Калафата и мел задачу защищать участок границы от Турну-Северина до Калафата. 2-й корпус (3-я и 4-я дивизии) располагался в Южной Валахии, прикрывая румынскую столицу от возможного удара турецкой армии.Господарь Румынии Кароль I (Карл)Война России против Турции открывала перед Сербией и Черногорией возможность осуществить вековую мечту — добиться полной независимости от Порты. Однако ситуация в этих странах была сложная. После поражения в войне с Турцией Сербия вынуждена была в ноябре 1876 года заключить с Портой перемирие. К перемирию присоединилась и Черногория. Но военное напряжение на Балканах сохранялось, война могла возобновиться в любое время.Чтобы оказать помощь Белграду в восстановлении боеспособности разбитой армии, в Сербию направили начальника штаба Виленского военного округа А. Н. Никитина. Ему поручили всесторонне изучить состояние сербской армии, составить план её реорганизации, а затем провести его в жизнь. Для этой цели выделили субсидию в 1 млн. рублей. Предполагалось привлечь к этой работе русских офицеров, которые уже прибыли в Сербию добровольцами, и специально командируемых. В декабре 1876 года Никитин прибыл в Белград. По его рекомендации глава Сербии князь Милан начал мобилизацию и направил в район Кладова около 1 тыс. сербских регулярных войск и дивизию добровольцев, которые в случае возобновления войны должны были удерживать Кладов до подхода русской армии. В этом районе намечалось форсирование русскими войсками Дуная. Была начата подготовка переправочных средств.Миссия генерала Никитина, однако, не имела успеха. В декабре 1876 г. Сербия и Черногория продлили перемирие с Турцией ещё на два месяца. После этого мобилизацию в Сербии отменили. Князь Милан заявил, что России лучше не рассчитывать на вооруженную поддержку Сербии. Генерал Никитин докладывал в Главный штаб: «Сербия воевать не желает… Считаю бесполезным дальнейшее пребывание. Никакой надежды восстановить военные силы Сербии». 16 (28) февраля 1877 года Сербия заключила с Турцией мирный договор на условиях сохранения довоенного положения. Сербия объявила Турции войну только 14 декабря 1877 г., когда стало очевидно, что Турция терпит поражение в войне с Россией.Черногорский князь Никола I ПетровичИную позицию заняла Черногория. В отличие от сербов черногорцы в войне с Турцией не были разбиты и даже одержали ряд побед. Турки понесли серьёзные потери. Поэтому Черногория не спешила с заключением мирного соглашения на довоенных условиях. На переговорах, которые велись в Константинополе, черногорская делегация настаивала на удовлетворении минимальных требований: присоединение к Черногории района Куч и гарантии безопасности беженцам из Герцеговины при возвращении их в родные места. Порта, стремясь сохранить вассальную зависимость Черногории, отказывалась идти навстречу. Переговоры прервались. Черногория осталась в состоянии войны с Османской империей.Поэтому весть о начале русско-турецкой войны была встречена в Цетинье с радостью. Как только в Черногорию пришло известие о начале войны, черногорцы возликовали. Теперь можно было рассчитывать на победу с вековым врагом. 25 апреля (7 мая) 1877 года на военном совете было решено воевать до официального признания Портой независимости Черногории. После завершения срока перемирия правитель Черногории князь Никола (Николай) объявил о возобновлении военных действий против Турции и уведомил об этом Петербург. Черногорская делегация выехала в Кишинев. Черногорцы информировали русское командование о планах и целых Черногории в войне и просили помощи в их осуществлении.В мае 1877 года в Черногорию в качестве военного советника был направлен полковник Главного штаба А. А. Боголюбов, и несколько русских артиллеристов, инженеров и саперов. Черногории подарили две 9-фунтовые и две 4-фунтовые пушки с 2 тыс. снарядов. По просьбе черногорцев русское правительство предоставило на нужды войны денежную субсидию в размере 50 тыс. дукатов в год. В Черногорию для оказания медицинской помощи выехал новый санитарный отряд Красного Креста. В России начался сбор пожертвований в пользу Черногории.Благодаря русской помощи Черногория укрепила свою армию. Она была небольшой. Страна с населением в 200 тыс. человек могла выставить около 20 тыс. воинов. Армия имела милиционный характер. В период войны в неё призывали всех боеспособных мужчин. Из войников (ополченцев) формировали две дивизии. Каждая дивизия состояла из двух бригад 5-батальонного состава. Численный состав батальона колебался от 500 до 800 бойцов. Батальоны носили название той местности, где были сформированы. Основной тактической единицей являлась рота (чета), которая состояла из людей одной общины (задруги). Численный состав рот также колебался. Черногорцы являлись на службу со своим оружием. Оно обычно состояло из ружья, ятагана (ханджара) и пистолета (револьвера). Ни обоза, ни тылового снабжения черногорские войска не имели. Каждый войник-воин заботился о себе сам. Продовольствие обычно доставляли семьи. За пределами своей территории черногорские воины жили преимущественно за счёт местного населения и захваченных у турок запасов. Забота о больных и раненых также лежала на семьях, родственниках каждого воина.К началу боевых действий армии Черногории имела около 40 батальонов. Артиллерия насчитывала 16 горных пушек. Основные силы, армии, 17 тыс. бойцов, были сосредоточены на севере страны — там находилось 20 батальонов под командованием Петра Вуковича. Восточную границу прикрывали 6 батальонов под началом Лазаря Сочицы, на южной границе располагались 14 батальонов Боши Петровича.Османская империя сосредоточила на границах Черногории три корпуса общей численностью 52 тыс. человек. Во главе стояли опытные командиры — Сулейман-паша, Мехмед Али-паша и Али Саиб-паша. Имея почти тройное превосходство в силах, турецкое командование решило вывести Черногорию из войны до того, как русская армия начнёт наступление. Турецкое наступление началось 21 мая (2 июня). Турки нанесли удар с трёх направлений: севера, востока и юга. Турецкие войска смогли прорваться в глубь страны. В Петербург сообщали: «Черногория находится в критическом положении. Если турки соединенными силами пойдут на Цетинье, успех их вероятен. Начальство начинает теряться. Войска дерутся хорошо, но страшно утомлены, а потери слишком значительны. Долины Белопавличей и Лукова сожжены, жители бегут в горы; бедствие большое, тем более что страна заполнена ещё и герцеговинцами».Западные державы предложили Черногории капитулировать. Однако черногорцы сохранили веру в победу и поддержку России. Черногорские воины оказывали яростное сопротивление. Таким образом, выступление Черногории и её героизм перед лицом превосходящих сил турецкой армии имели важное значение. Черногорцы отвлекли на себя крупную группировку турецких войск, тем слабым серьёзно ослабили турецкую Дунайскую армию. Это способствовало созданию благоприятной стратегической обстановки для открытия Россией боевых действий на Дунайском театре. Черногорцы в это время доказали своё положение самых преданных союзников русских.В свою очередь начало наступления русской армии спасло Черногорию от неминуемой военной катастрофы. Вывод из Черногории войск Сулеймана-паши дал возможность черногорскому князю Николаю перейти в контрнаступление. Николай собрал 11 тыс. человек и повел с ними наступление на Никшич, который был взят 9 сентября. В осаде и штурме Никшича принимали участие подаренные Черногории русские горные и 9-фунтовые орудия, находившиеся под командой русских офицеров Гейслера и Циклинского. После падения Никитича военные действия Черногории были направлены на очищение занятых турецкими войсками укреплений, главным образом, в районе Дугского горного прохода. 25 сентября войска воеводы Петра Вуковича овладели укреплениями у Дугского горного прохода. Таким образом, территория Черногории была очищена от турецких войск. В дальнейшем князь Николай принял решение вынести военные действия за пределы Черногории, нанеся для этого удар на Антивари (Бар), порту Адриатического моря.Черногорские воины