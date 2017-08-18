Как хозяева Запада создали общество истребления и саморазрушения

Безумие думать, что злые не творят зла.М. АврелийК началу XX столетия закрепился симбиоз наиболее агрессивных, страшных и паразитарных сил Земли. Они избрали в качестве своих «командных пунктов» США и Великобританию, с сохранением древнего идеологического, информационного центра в Ватикане, подчинив политику этих стран в своих интересах, поработив большую часть народов западной (европейской) цивилизации., беспощадно эксплуатируя природные богатства Америки, Африки, Азии, островных территорий Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Западу удалось напрямую подчинить или сделать полуколониями, зависимыми в военном, дипломатическом, технологическом и финансово-дипломатическом отношениях, древние цивилизации Востока – Турцию, Персию, Индию, Индокитай, Китай, Корею и Японию. Только Великая Россия сохраняла самодержавие, хотя агентура Запада проникла в высшие эшелоны власти и либерально-буржуазные круги, мечтающие повернуть Русь на западный путь развития.В концептуальном отношении хозяева Запада придерживались несправедливой концепции (сатанизм) по порабощению человечества, которая была рождена тёмным жречеством Древнего Египта и Вавилона. Их цель – это превращение человека в потребителя-животного, «двуногое орудие», свободное от совести, духовности, полностью управляемое и подконтрольное «избранным». В дальнейшем эта концепция породила ветхозаветный человеконенавистнический талмудизм, жесточайшее иезуитство Ватикана и протестантскую идею разделения людей на «избранных» и «неудачников», что в будущем стало основной расизма и нацизма англосаксов и немцев, разнообразного европейского фашизма.У этого тёмного клана (несколько десятков могущественных семей, столетиями различными способами создававшими свой капитал – работорговля, пиратство, наркоторговля, грабеж колоний, золото, алмазы и т. д.) много названий – «золотая элита», «мировая закулиса», «финансовый интернационал», «хозяева денег» и т. д.При этом остальная масса постоянно оглупляется с помощью разложение систем образования и воспитания, средств массовой информации, подконтрольных финансовым магнатам, духовных, интеллектуальный и физический потенциал людей сознательно уничтожают с помощью различных дурманов, наркотиков, алкоголя, отравленной пищи и т. д.С этого момента почти все президенты, премьер-министры, министры, высшие чиновники, губернаторы, сенаторы, депутаты, лидеры партий, известные политики и общественные деятели были всего лишь «петрушками», выдвинутые на свои посты реальными хозяевами западных стран. Они продвигались, как фигуры в большой игре, с помощью финансового могущества и власти в СМИ. При этом подавляющая часть политиков, государственных деятелей тем или иным образом с самого начала карьеры проходили «обкатку», проверку и готовились через закрытые клубы в высших учебных заведениях, масонские ложи, закрытые организации для высшего света и т. д. Конечно, время от времени на властный олимп пробивались и случайные люди. Но методов и способов для их подчинения и устранения множество – от простого подкупа, лести и продвижения на верх до бойкота, травли в прессе и физической ликвидации. Правда, иногда такие самостоятельные фигуры как «последний великий француз» - Шарль де Голль, всё же прорывались на вершину власти и могли предпринять шаги в пользу народа. Схожую систему хозяева Запада создали и в Латинской Америке, Африке и большей части Азии. Запад воспитывал и давал образование будущей элите (политической, интеллектуальной, военной) зависимых регионов и через эту систему ставил под контроль население. Эта система сохранилась и до настоящего времени.Также в гитлеровской Германии процветали идеи неоязычества, с уклоном в «тёмную сторону» (проект «чёрного солнца»). Гитлер и его сподвижники решили сделать «избранными» немецкий народ, к которому присоединялись другие германские народы, «расово чистые», создавая пирамидальную, кастовую и рабовладельческую цивилизацию, которую они планировали распространить на всю планету. Образцом и примером была Британская империя, с её кастовостью, расизмом, «бременем белого человека», которая первой на планете применила массовый геноцид неугодных племен и народов, первой создала резервации и концлагеря.Эволюционно, генетически, исторически и этнически паразитарная «элита» происходит из давнего разделения хомо сапиенс сапиенс (Homo sapiens sapiens) на два ведущих типа: индоевропейский (арийский) и афразийский. Индоевропейцы выделялись производительным трудом, созиданием («производящий способ хозяйства»). Афразийцы издавна были обществом охотников, собирателей, потребителей («присваивающий способ хозяйства»). Афразийцы позже всего перешли к производящему типу хозяйства, сначала освоили простейшее скотоводство (коз пасли) и во многом сохранили навыки и психологический тип «потребителя». Наиболее ярким и чистым типом афразийцев в настоящее время являются цыгане, упорно отказывающиеся работать и предпочитающие добывать пропитание «собирательством» и различными паразитарными методами (мелкое воровство, продажа наркотиков, обман и пр.).Все цивилизации человечества были созданы представителями «созидателей», индоевропейцев-арийцев. А арийская общность имела прародину на месте современной России. Корни этой древнейшей цивилизации уходят в мифическую Гиперборею. Древняя Индия и Персия, Древняя Греция, цивилизации Передней и Малой Азии имели индоевропейские корни (Хеттская империя, Троя и т. д.). В Китае и Японии принято это скрывать, но все созидательно-пассионарные, производительные, технологические импульсы к ним пришли также с севера. А в древних курганах Китая лежат белые люди – европеоиды, которые правили первыми китайскими царствами, позднее они силу генетического доминирования монголоидов просто растворились в массах местного населения, ассимилировались. Интересно, что вплоть до настоящего времени северная (русская) цивилизация оказывала созидающее воздействие на Поднебесную. Современная военная, ядерная и экономическая мощь Китая основа на помощи СССР, русских военных, ядерных, космических технологиях.В Индии индоевропейцы-арийцы создали касты, чтобы сохранить себя и высокую духовно-материальную культуру среди масс «потребителей», поэтому они до сих пор составляют варны (сословия) брахманов-жрецов, кшатриев-воинов и вайшьев-веси. Они в целом сохранили свою генетику, созидательный потенциал, высокую культуру, хотя и несколько «почернели» на Юге. Более того, передали массам представителей «потребителей» свою высокую духовно-материальную культуру, что позволило создать красивую и уникальную индийскую цивилизацию, своего рода «заповедник» древнего арийского мира. Поэтому индийская культура столь близка русским, которые остались в колыбели (на прародине) общей индоевропейской-арийской цивилизации, но в силу жесточайшего тысячелетнего противостояния с Западом утратили часть древних традиций, были «обрезаны» от истоков древнерусской цивилизации, но сохранили русский язык, несущий корни общего праязыка ариев. Отсюда попытки западников всячески исказить и в итоге уничтожить древний русский язык, чтобы навсегда покончить с суперэтносом русов (русскими).Часть представителей «потребителей» (ведущих «присваивающий способ хозяйства») в процессе эволюции показали себя непревзойдёнными мастерами в деле просачивания в уже созданные великие цивилизации, куда они проникали как шуты, актеры, знахари, жены и наложницы, воины-наемники, охранники, торговцы-спекулянты, чернорабочие и т. д. Они стали мастерами в деле разъедания великих цивилизаций изнутри, уничтожения их «присваивающим способом хозяйствования», перераспределения созданной собственности, богатств в свою пользу. Когда «потребителей» в цивилизации становилось больше, чем могли прокормить и выдержать «производители», древние культуры погибали. В процессе многотысячелетней эволюции и противостояния «производителей» и «потребителей» выделились небольшие группы потрясающе талантливых «перераспределителей»-паразитов, которые абсолютно ничего не производя присваивали плоды трудов миллионов и миллионов «созидателей-производителей». Их следы мы можем видеть в древних городах-государствах Шумера, Вавилоне, Ассирии, Финикии, Древней Греции и Риме.В их среде, при помощи хранившего высокие знания, но выродившегося жречества цивилизаций Вавилона, Финикии и Древнего Египта, и была создана несправедливая концепция по порабощению человечества и планеты. На последних этапах своей эволюции паразитарная, рабовладельческая и торгашеская (продажа людей в рабство было древнейшим и важнейшим источником их капиталов) «элита» стала входить в симбиоз с вырождающейся «элитой», аристократией цивилизаций производителей. К примеру, Виндзоры – правящая королевская династия в Англии. Ведущие аристократические роды Европы постепенно вошли в симбиоз с представителями ростовщической, торговой «элиты». Это и привело к появлению современной глобальной «элиты». Образовав правящую паразитарную «элиту» мира, они сначала подчинили себе весь Запад, сокрушив последние арийские индоевропейские иерархии – Германская и Австро-Венгерская империи (уничтожены в ходе Первой мировой войны), которые были конкурентами англосаксов внутри западного проекта. Затем подмяли под себя почти все страны и народы обоих полушарий.Более того, они не просто поработили в той или иной мере, под разными вывесками, но и сумели внушить сотням миллионов, миллиардам людей свою систему ценностей. То естьДесятки непокорных народов и племен были уничтожены или почти истреблены (как великие племена и культуры Северной и Южной Америки), других подчинили, «перепрограммировали», внушили свои установки и ценности.Вспоминаем яркий образ из фильма «Матрица», где агент Смит показал сущность современно западной цивилизации: «Вам случалось любоваться Матрицей? Её гениальностью… Миллиарды людей живут полноценной жизнью… во сне». … «Я занимался классификацией биологических видов и пришёл к выводу, что вы — не млекопитающие. Ведь все животные планеты Земля инстинктивно приспосабливаются, находят равновесие со средой обитания, но… человек не таков. Заняв какой-то участок, вы размножаетесь, пока все природные ресурсы не будут исчерпаны. Чтобы выжить, вам приходится захватывать все новые и новые территории. Есть один организм на Земле со сходной повадкой. Знаете, какой? Вирус. Человечество — это болезнь, раковая опухоль планеты, а мы — лекарство».Значительная часть народов мира была подчинена мировой «элите», котораяЧеловек, по своему изначальному коду, должен быть творцом, созидателем, таковым его создал Бог, дав ему свободу выбора и волю. Людей же превращают в потребителей, утративших душу и совесть скотов, смысл жизни которых потребление и поиск удовольствий. Это мир победившего «золотого тельца». При этом людям внушают абсолютно ложные образы «демократии», «прав человека», «толерантности», «приоритета личности над обществом», «свободы личности», равноправия» и т. д. В итоге люди даже не понимают, что они рабы «хозяев денег» и информации, что реальные цепи сменили виртуальные, но суть сохранилась. Западное общество со времен «древнегреческой демократии» стоит на рабстве, власти богачей-олигархов и рабовладельческой морали. Запад не может подняться выше олигархической толпо-элитарной модели.Сами представители мировой «элиты» обладают «демоническим» строем психики. У них разум и воля контролирует инстинкты, привычки, но разум упивается своей «избранностью». «Демоны» отвергают Высший промысел, Законы природы, стремятся освободиться от совести, человечности. В этом их сила и слабость. Чтобы контролировать людей они поддерживают три основных типа психики в толпо-элитарном обществе: 1) «биороботы-зомби» - человек отрабатывает заданную в его психику программу. В прошлом это были фанатики, «паства» основных церквей – отсюда крестовые походы, геноцид «язычников», принцип «кто не с нам тот против нас», «охота на ведьм и т. д. В настоящем среди фанатиков-«зомби» много правозащитников, сторонников «демократических ценностей», которые с пеной у рта будут доказывать, что «кровавые режимы» Ирака, Сирии, Ливии, Венесуэлы (нужное подставить), необходимо уничтожить, хотя при этом могут пострадать миллионы невинных людей;2) животный строй психики – основной в потребительском обществе. Инстинкты порабощают разум и волю, они сильнее их. Такие люди живут одним днём – «после нас хоть потоп», «бери от жизни всё». Смысл жизни – жрать, пить в три горла, иметь красивых женщин (мужчин), как можно больше потреблять и получать удовольствий. Разум обслуживает инстинктивные потребности;3) «опущенный» ниже животного тип психики. Очень распространённый тип, в котором значительную часть жизни пребывают люди с животным (потребительским) типом психики. Индивид одурманивает себя различными психотропными средствами: алкоголем, табаком, наркотиками, сильнодействующими лекарствами и т. д. В последнее время в моду вошла и зависимость от виртуальных, электронных миров, когда человек теряет связь с реальной жизнью и предпочитает жить иллюзиями, в вымышленном мире. Поведение индивида подчинено зависимости от дурманов. Человек приобретает стойкое искажение своего биополя, теряет физическое и духовное здоровье, образ человеческий.Продолжение следует…Под маской. И. Пархоменко