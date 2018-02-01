10:43 01 февраля

Кто разжигал Гражданскую войну

Кто разжигал Гражданскую войну

В постсоветской России в разжигании Гражданской войны обвинили большевиков. Мол, они свергли «законное» Временное правительство, разогнали Учредительное собрание, своими декретами разрушили начавшуюся складываться буржуазно-демократическую республику. Разрушили демократическую Россию, идущую по пути воссоединения с европейской цивилизацией. Развязали «красный террор», уничтожая лучшую часть русского народа: аристократию, дворянство, духовенство, русскую интеллигенцию, купечество и буржуазию в целом.

При этом убили царя Николая, его семью. Это позволило создать миф о том, что именно большевики разрушили самодержавие, свергли царя и разрушили Российскую империю. А затем, чтобы удержать власть и создать свою «кровавую» тоталитарную империю (на Западе её позднее назовут «империей зла»), утопили страну в крови. Попытки же «благородных» белых спасти Россию, «единую и неделимую», провалились из-за излишней «рыцарственности». Красные действовали жестоко и кроваво, не боялись массовых убийств. Загоняли в свою армию толпы крестьян, в тылах ставили заградительные отряды из революционеров-интернационалистов (китайцев, венгров, латышей и т. д.), и завалили малочисленные белые войска «пушечным мясом».

Таким образом, якобы большевики и устроили кровавую Смуту на Руси, что привело к гибели «старой России», миллионам жертв и созданию «кровавой» Красной империи, «советского концлагеря». Этот миф весьма выгоден Западу, так как позволяет решить широкий круг задач. Во-первых, морально подавить русский народ, сделать его вечно «виноватым» во всех возможных и невозможных грехах. Получается так, что СССР был не самой передовой страной на планете, сделав рывок вперёд на сотни лет в деле созидания справедливого порядка в интересах народа, а «концлагерем», где истребили «лучшую часть» русского народа и остались одни «совки-рабы».


Во-вторых, использовать этот миф в информационной войне против России, заставлять оправдываться, извиняться. Создавать образ русской «империи зла», «Русского Мордора» в глазах западного обывателя. Что позволяет использовать в борьбе с Россией любые методы и заранее их оправдать. Мол, с «русскими недочеловеками (орками)» по-другому и нельзя.

В-третьих, можно постоянно сталкивать, стравливать русских с малыми народами, которые ещё остались в составе России, или народами, которые были отделены в ходе развала Союза и Российской империи, а также были в составе социалистического лагеря. Спекулировать на теме «русской (советской) оккупации», несправедливой депортации, русского колониализма и т. д. Договорились уже до того, что империя Сталина была хуже гитлеровского рейха и Европу Красная Армия не освобождала, а «оккупировала». Также предъявлять России всевозможные счета за «оккупацию» и «колонизацию». Всё это делается легко, так в самой России советский период истории считается значительной частью «элиты» потерянным, ущербным.

В-четвертых, можно вести информационную работу по окончательной «перекодировке» (программированию) верхушки Российской Федерации. Её постепенно объявляют наследницей элиты Российской империи, убирая советский период. И для «новых дворян» на Западе партнеры. СССР – «ошибка истории». Россия – периферия западной (европейской) цивилизации, а не отдельная самобытная русская цивилизация. Буржуазно-демократический, капиталистический, а по сути, неорабовладельческий, строй – это нормально.

В реальности же русская смута 1917-1920 гг. была вызвана двумя определяющими факторами. Первый – это тысячелетнее противостояние Руси и Запада. Хозяева Запада из века в век строят мировой рабовладельческий порядок – это их главная цель. Полное, абсолютное подчинение человека воле «хозяев-избранных».

Россия – главный противник западных «каменщиков-архитекторов». На Руси есть образ справедливого миропорядка, без паразитирования немногих «избранных» над народными массами. Поэтому Запад всегда нацелен на решение «русского вопроса» - уничтожение русской цивилизации и русской матрицы-кода (социальная справедливость и этика совести). А для этого необходимо расчленить и уничтожить русский суперэтнос, с перепрограммированием и ассимиляцией его остатков, превращением русских в этнографический материал, который во втором поколении станет уже часть американского, британского, французского, турецкого, китайского и т. д. населения.

Поэтому хозяева Запада, видя слабость Российской империи и проекта Романовых (который ы целом был направлен на слияние с «просвещённым Западом»), что было показано в ходе Крымской войны, войны с Японией и Первой революции, сделали ставку на разрушение царской России. Были использованы все методы и инструменты: от втягивания России в самоубийственную мировую войну и разрушительных действий дипломатов и спецслужб до активизации многочисленной «пятой колонны», которой оказали организационную, материальную поддержку в деле организации революции.

Главным детонатором для разрушения Российской империи стала Первая мировая война, развязанная хозяевами Франции, Англии и США. Война должна была разрушить старые империи – Русскую, Австро-Венгерскую, Германскую и Турецкую. Это позволяло построить «новый мировой порядок», на основе «демократических ценностей». В реальности вся реальная власть принадлежала финансовому капиталу – «золотой элите» («финансовому интернационалу», «хозяевам денег», «мировой закулисе» и т. п.). «Демократически избранные» президенты, премьеры, правительства, парламенты, губернаторы, сенаторы и депутаты были лишь ширмой реальных хозяев планеты.

Война позволила взорвать ослабленную внутренними проблемами Россию изнутри. Второй фактор, погубивший Российскую империю и самодержавие – это коренные внутренние противоречия. Если бы организм Российской империи был здоров, никакие внешние «вирусы» его не смогли бы разрушить.

Запад уже не раз пытался сокрушить Российскую державу, но все его атаки были отбиты – война со Шведской империей, вторжение всеевропейской армии Наполеона, восстание декабристов, Восточная (Крымская) война, спровоцированные западниками нападения Персии и Турции. Однако к концу XIX – началу XX вв. стало ясно, что Российская империя тяжело больна. Копившиеся столетиями противоречия и разломы необходимо были разрешить «революцией сверху», иначе смута была неизбежна. Николай I и Александр III «замораживали» империю, сдерживая разрушительные процессы. При Александре II пытались пойти по пути либерализации и западному пути – развития капиталистических и буржуазных отношений, чем только «раскачали лодку».

При Николае II Россия подошла к «точке перелома». Нужно было разрешить назревшие проблемы, или они и начавшееся отставание от передовых западных держав и культурная (элита говорила на западных языках, предпочитала жить в западных столицах, одевалась по западной моде и т. д.), финансовая, технологическая зависимость от них же, делали Россию полуколонией. Правительство Николая Александровича вело противоречивую политику – одновременно пыталось «заморозить» ситуацию и реформировать Россию, потакая ибералам-западникам. Это окончательно дестабилизировало ситуацию. При этом Петербург позволил Западу столкнуть нас с Японией, что стало репетицией мировой войны и показало западником слабость России. Первую революция смогли подавить, но было ясно, что новая большая война может привести к мощному социальному взрыву и смуте. Наиболее дальновидные люди в России это отлично понимали – Столыпин, Дурново, Распутин, Алексей Вандам, однако их не услышали. А Столыпина и Распутина, которые могли оказать влияние на царя, физически устранили. В итоге Россию столкнули с Германией, что позволило хозяевам Запада организовать Февраль и сокрушить самодержавие.

Хозяева Запада, не смогли бы разрушить самодержавие и империю Романовых, если бы в Россия для этого не созрела. При Романовых в России были заложены «мины», которые и привели к катастрофе 1917 года. Главных таких «мин» было несколько. Во-первых, при Никоне и позднее (особенно при Петре I), русское православие подверглось расколу и было выхолощено, утратило свою огненную суть. Лучшая часть русского народа — старообрядцы, с их этикой совести и духовной чистоты, трудолюбия, отказом от дурманов – табака и алкоголя, были исключены из общей жизни, подверглись жестоким репрессиям и в итоге создали свой мир. Никонианское православие стало официозом, формой без содержания. Россия утратила «связь с небом», духовную подпитку. К 1917 году основная часть населения была равнодушна к христианству, только внешне являясь христианами (к концу существования СССР тоже самое произошло с коммунистической идеологией, что привело к катастрофе 1985-1993 гг.). Отсюда и катастрофа 1917 г. и последующих лет, когда крушили храмы и монастыри, уничтожали духовенство, а люди в массе своей равнодушно на это взирали. Духовенство утратило «святой дух» (кроме отдельных праведников и старцев) и перестало быть одной их опор Российской державы.

Во-вторых, в Российской империи была разрушена социальная справедливость. Ранее русский народ также делился на высшее сословие — дворян (бояр, детей боярских) и трудовой люд. Но это было вызвано необходимость постоянной мобилизации сил и средств. Русь-Россия практически всё время воевала. Дворяне получали в пользование крестьян, чтобы иметь возможность вооружиться, вооружить слуг и ехать на войну по первому требованию князя-царя. Они за элитный статус платили кровью и потом, личной пожизненной службой и службой детей. При Романовых эта система была разрушена. Дворяне получили возможность всю жизнь жить социальными паразитами. Пока значительная часть дворян честно служила, были Румянцевы, Суворовы, Ушаковы, Нахимовы, Кутузовы и Багратионы. Но к концу существования империи значительная часть аристократии и дворянства выродилась, разучилась воевать, желала жить в роскоши и неге (желательно в столице или заграницей). А подавляющая часть народа – крестьяне, ощущали эту вселенскую несправедливость (особенно с учётом так и не решённого земельного вопроса), и жаждала восстановить справедливость.

В-третьих, Романовы раскололи народ не только на никонианцев и старообрядцев, но и на «дворян-европейцев» и остальной народ (более 90%). Верхушка общества «жила в Европе» — говорила на немецком, французском и английском языках, одевалась по европейской моде, подолгу жила в Западной Европе (часто и большую часть жизни), читала европейскую литературу, восхищалась европейскими достижениями искусства, науки и техники, строила дворцы (вместо школ, мануфактур и железных дорог). А средства для «красивой жизни» высасывались из России и народа. Простой же народ в целом сохранил русскую культуру и язык.

Из этих коренных ошибок происходили и остальные. В частности, внешняя политика Петербурга часто была в интересах европейских столиц – Берлина, Вены, Парижа и Лондона, а не русского народа. Русских солдат часто использовали как «пушечное мясо». К примеру, серия войн с Францией, Наполеоном была в интересах Австрии, Пруссии и Англии. А у русских и французов причин убивать друг друга не было. Первая мировая война решала глобальные интересы хозяев Запада, стратегические интересы, Соединенных Штатов, Великобритании, Франции. У русских и немцев причин убивать друг друга не было.

Таким образом, силы и средства, время России и русского народа тратились во имя чужих интересов. Хотя глобальные интересы России были на Юге и Востоке. Россия должна была решить тысячелетнюю задачу по овладению Константинополя-Царьграда, проливов. Закрепить за собой Кавказ, включая армянские области, остающиеся под турками, выйти в Персии и Индии к южным морям. На Востоке – сохранить и развивать Русскую Америку (продажа русскую Америки – одна из самых серьёзных стратегических ошибок Романовых), взяв под контроль северную часть Тихого океана, твердо закрепиться в Корее и Китае. Япония могла быть нашим партнером и союзником, помогая сдерживать англосаксов в зоне Тихого океана. То есть империя Романовых упустила возможность запустить процесс русской глобализации. При одновременном ускоренном развитии Русского Севера, Сибири, Дальнего Востока и Туркестана.

Не говоря уж о необходимости развития русского образования и науки, просвещения всего народа, форсированной индустриализации, решения земельного и рабочего вопросов, ликвидации перекосов в национальной политике (в частности, финский, польский вопросы). Всё это не сделали Романовы, что и вызвало крах их проекта. Эти проблемы и противоречия решили большевики.

Продолжение следует…
Автор: Самсонов Александр


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 36

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  1. Квадратный Сегодня, 06:46
    Кто разжигал Гражданскую?
    Всегда виноваты двое (или все).
    Остальное - от лукавого
    Квадратный
    1. василий50 Сегодня, 07:39
      Ну конечно в насилии всегда *оба виноваты*. Грабители и работорговцы рассуждающие о правах и законности владения рабами и награбленным, конечно возмущены. А сегодня находятся и те кто предъявляет претензии за предков грабителей. А может таким стоит предъявить претензии за многовековую работорговлю и за то что сопровождало работорговлю?
      Желаю всем кто рассуждает о *взаимной ответственности* попасть к грабителям и вместе со своей семьёй.
      Подлость в том что так и поляки и прочие европейцы стали претензии предъявлять СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ и КРАСНОЙ АРМИИ, прощая себе всё что творили.
      василий50
    2. Венд Сегодня, 09:51
      Цитата: Квадратный
      Кто разжигал Гражданскую?
      Всегда виноваты двое (или все).
      Остальное - от лукавого

      Верно, никто Гражданскую войну не разжигал. Сошлись две идеологии, две веры в Россию. Обвинять одну из сторон это близорукость.
      Венд
    3. ротмистр Сегодня, 10:19
      Цитата: Квадратный
      Кто разжигал Гражданскую?
      Всегда виноваты двое (или все).
      Остальное - от лукавого

      "Превращение современной империалистской войны в гражданскую войну есть единственно правильный пролетарский лозунг!".
      Ленин В. И. Полное собрание сочинений.т 26
      а все остальное от лукавого. Гражданская война была нужна большевикам, для уничтожения правящего класса и людей , которые могли противостоять большевикам. Читай те Троцкого( соратник Ленина).
      ротмистр
  2. Ольгович Сегодня, 07:11
    чтобы удержать власть и создать свою тоталитарную империю , утопили страну в крови. Красные действовали жестоко и кроваво, не боялись массовых убийств. Загоняли в свою армию толпы крестьян, в тылах ставили заградительные отряды из революционеров-интернационалистов (китайцев, венгров, латышей и т. д.),
    Все факты автор перечислил верно-их оспорить невозможно
    Первая мировая война, развязанная хозяевами Франции, Англии и США.
    Война развязана 1 августа 1914 г нападением Германии на Россию. точно так же, как и ВМВ нападением на Польшу.
    Если бы организм Российской империи был здоров, никакие внешние «вирусы» его не смогли бы разрушить.
    Не больнее других был. Но когда организм ослаблен невиданной войной, то "чумные бациллы" большевиков (по Черчилю), занесенные внешними врагами извне, становятся смертельно опасны.. И Сталин это знал-сразу уничтожив в начале войны потенциальных "миротворцев"-бацилл.
    .
    Лучшая часть русского народа - старообрядцы,

    Т.е. омтальные сотни миллионов-худшая часть?!
    Опять русский народ не угодил кому-то.. request
    Ольгович
    1. Andy Сегодня, 07:30
      тоже к мироточащему бюсту прикладываешься?
      Andy
      1. Ольгович Сегодня, 07:55
        Цитата: Andy
        оже к мироточащему бюсту прикладываешься?

        Фи... no Вы уж как-нибудь сами, без меня, прикладывайтесь к дедуле- "вечно живому".. yes
        Ольгович
    2. Монархист Сегодня, 07:39
      Ольгович, разрешите Вас слегка подкорректировать: ПМВ началась нападением Австро- Венгрии на Серию и одновременно сосредоточила силы на русской границе,а Россия пыталась ВСЕМИ СИЛАМИ ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ. Об этом можно прочесть у А.И. Деникина:" Путь русского офицера"
      Монархист
      1. Ольгович Сегодня, 08:44
        Цитата: Монархист
        Ольгович, разрешите Вас слегка подкорректировать: ПМВ началась нападением Австро- Венгрии на Серию

        Это был конфликт между 2 странами. А с нападением на Россию-началась Мировая.
        Ольгович
    3. воттак Сегодня, 08:03
      дядя с нападением 1 августа на Россию вам в школу надо историю поучить ну или в википедию
      воттак
      1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:41
        «Племянник», по нормам права того времени объявление войны приравнивалось к нападению и считалось актом агрессии. После этого акта немецкие войска в любой момент могли войти на территорию России.
        ПоручикТетеринъ
      2. Ольгович Сегодня, 10:14
        Цитата: воттак
        дядя с нападением 1 августа на Россию вам в школу надо историю поучить ну или в википедию

        Тетя, расскажите чему Вас в- спец lol школе "научили"" hi
        Ольгович
  3. Монархист Сегодня, 07:27
    Цитата: Квадратный
    Кто разжигал Гражданскую?
    Всегда виноваты двое (или все).
    Остальное - от лукавого

    Это точно без лукавого не обошлось
    Монархист
  4. sibiryak10 Сегодня, 07:46
    Так кто же ражигал Гражданскую войну по мнению автора статьи?
    Опять какой-то неопределённый "Запад"
    Не было никакого "Запада", каждая страна решала свои интересы. Или франко-прусская война тоже была направлена против России? laughing laughing laughing
    Российская империя проиграла Крымскую войну, проиграла Русско-Японскую войну. Россию заставили замириться с Турцией в 1878 году, когда Турция была почти повержена. О каком расширении бредит автор?
    О каком процессе "русской глобализации", когда империю сотрясают голод и крестьянские бунты, а большая часть населения безграмотны?
    Что мы могли предложить соседним народам?
    Поэтому и проиграла Белая армия в Гражданскую. Нечего им было предложить народу России - "страшно далеки они от народа".
    sibiryak10
    1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:37
      Цитата: sibiryak10
      Российская империя проиграла Крымскую войну, проиграла Русско-Японскую войну. Р

      Вообще-то в Крымскую Россия воевала против двух сильнейших государств планеты того времени. И планы у наших врагов были—на отторжение Прибалтики, Крыма и Кавказа. Но у коалиции получилось только занять в течение года южную часть Севастополя, после чего страны коалиции охотно пошли на мирные переговоры. Так что поражение сомнительное—скорее ничейный результат войны. Мы не смогли изгнать врага со своей земли, но и противник назначенных целей тоже не добился.
      Ну а в русско-японскую Россия была принуждена к мирным переговорам не силой оружия, а террористической войной в тылу воюющей армии.
      Цитата: sibiryak10
      империю сотрясают голод и крестьянские бунты, а большая часть населения безграмотны?

      Последний документированный голод в РИ—1892 год. Позднейшие локальные неурожаи компенсировались перераспределением продовольствия из урожайных регионов. «Бунты» после 1907 года стали частью истории, агитаторам стало очень сложно смущать умы людей, правительство активно ликвидировало возможные поводы для общественного возмущения. А по поводу неграмотности... бюджет министерства народного просвещения к 1913 году вырос в разы. Данные есть в статистических справочниках за те годы.
      ПоручикТетеринъ
      1. Монархист Сегодня, 09:09
        Поручик, по мой Крымской войны согласен100%
        Монархист
      2. свой1970 Сегодня, 09:16
        Цитата: ПоручикТетеринъ
        Ну а в русско-японскую Россия была принуждена к мирным переговорам не силой оружия, а террористической войной в тылу воюющей армии.
        -Порт Артур и Цусима тоже из-за "террористической войны в тылу"? или все ж таки бездари флота/армии/промышленности постарались?
        свой1970
        1. Dzmicer Сегодня, 10:10

          То чувство, когда японцы лучшего мнения о России и русской императорской армии, чем советчики.
          Как были русофобами-пораженцами с самого начала, так до сих пор ими и остаетесь.
          Dzmicer
      3. smaug78 Сегодня, 10:15
        Ну а в русско-японскую Россия была принуждена к мирным переговорам не силой оружия, а террористической войной в тылу воюющей армии.- смешно)))
        smaug78
  5. samarin1969 Сегодня, 07:46
    "В постсоветской России в разжигании Гражданской войны обвинили большевиков. Мол, они свергли «законное» Временное правительство, разогнали Учредительное собрание, своими декретами разрушили начавшуюся складываться буржуазно-демократическую республику...."
    Автор как то странно сам ушёл от вопроса, который сам поставил....Неужели большевистское государство под лозунгами бородатых пророков - это попытка сохранить тысячелетнее государство? "Проект Романовых" был сложной эпохой. немало было лентяев, казнокрадов, бездарных военачальников. Но Россия жила трудами и тысяч военачальников, инженеров, ученых, деятелей искусства - патриотов России. Существенная часть их служила России и при большевиках. (Сейчас "РФ" - это бледная тень на Империю по части великих людей) ....Зачем понадобилось разбивать Империю "до основания" и строить "новый мир", убивать миллионы людей автор не объяснил. ...
    samarin1969
    1. Монархист Сегодня, 09:12
      [b][/b] Видимо,он сам не знает, а иначе сказал бы и не наводил "тень на плетень"
      Монархист
    2. Dzmicer Сегодня, 09:28
      Зачем понадобилось разбивать Империю "до основания" и строить "новый мир", убивать миллионы людей автор не объяснил. ...

      Они все были поголовно врагами народа (какого именно не уточняется), вредителями и контрреволюционерами - хотели уничтожить самое прогрессивное первое в мире государство рабочих и крестьян с самой прогрессивной и гуманной системой перевоспитания несознательных контрреволюционных элементов через ударный труд в специальных лагерях на благо мировой революции - очевидно же.
      Dzmicer
  6. Andy Сегодня, 07:58
    расжигали гражданскую войну голубокровые хрустобулочники, относящиеся к народу как к скоту. причем эти "патриоты" так в раж вошли что не остановились на сотрудничестве с интервентами в 1920-х, а продолжили и с Гитлером. шкуро, краснов.
    Andy
    1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:56
      Уважаемый, это по-Вашему, русские дворяне в октябре 1917 года насильственно захватили власть и потом развязали террор, основав ВЧК?
      Цитата: Andy
      и, относящиеся к народу как к скоту.

      Как аристократы относились к народу видно по ПМВ, когда они, не считаясь с титулами и званиями, в штыковые атаки ходили вместе с мобилизованными крестьянами. Своими телами закрывая солдат, как это сделал князь императорской крови Олег Константинович.
      А вот как к людям относилась «народная власть» большевиков видно из ее деяний. Расстрел народной демонстрации в январе 1918 года, насильственный отъем земли у крестьян и загон их в колхозы. Расстрел рабочей демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Политика «коренизации» и создание национальных республик. Этот список можно продолжать долго. Ну и кто же в итоге относился к народу, как к бессловесному источнику ресурсов для государственно-партийной машины?
      ПоручикТетеринъ
      1. Монархист Сегодня, 09:15
        В данном случае ( Новочеркасск) бесспорно:" забота партии и верного ленинцаХруова
        Монархист
      2. свой1970 Сегодня, 09:25

        ст. 187
        Немножко странно за совращение из православия в иную христианскую веру получать от года до двух арестантских рот.Не?
        Это конкуренция между церквями или Бог не любит внутри конфессиональных шастаний?
        И это вполне обыденное отношение царизма к народу на тот момент - ибо нехрен делать что-либо противоречащее ОФИЦИАЛЬНОЙ идеологии,власть все за них решила....
        свой1970
        1. Dzmicer Сегодня, 10:03
          ст. 187

          В отличие от судов СССРФ, в судах РИ вину нужно было доказать. Так что очень сомневаюсь, что кто-то когда-то по этой статье привлекался.
          Dzmicer
  7. Монархист Сегодня, 08:08
    Уважаемый автор, Вы правы в том,что некоторые наивные люди начало Гражданской войны видят в свержении Временного правительства, он НЕ БОЛЕЕ ЗАКОННОЕ ЧЕМ СНК. Лигитимным на тот исторический отрезок была монархия.
    Вы забыли, что после Петра первого еще была Екатерина Великая, а она в значительной степени " реабилитировала" старообрядцев.
    Автор, если следовать вашей логике ,что старообрядцы паиньки то большевики- антихристы: помните в ВОВ были различные колоборционисты? В Белоруссии была т.н."Зотовская республика“ старообрядцы в своей округе уничтожали советских патриотов и помогали фашистам. А потом "старообрядцы" канонизировали: Каминского бригаденфюрера СС,а это зверь был еще тот,что его за мародерство гестапо таво.... Даже Гитлер решил,что его надо ликвидировать и вот такого" паиньку" старообрядцы канонизировали!
    Монархист
  8. parusnik Сегодня, 08:11
    русское православие подверглось расколу и было выхолощено, утратило свою огненную суть. Лучшая часть русского народа — старообрядцы, с их этикой совести и духовной чистоты, трудолюбия, отказом от дурманов – табака и алкоголя, были исключены из общей жизни
    ,    ...Да ладно...При Василии III РПЦ стала стяжательской церковью...в прямом и переносном смысле.. "Не стяжатели" подверглись репрессиям...
    parusnik
    1. bober1982 Сегодня, 09:07
      Цитата: parusnik
      "Не стяжатели" подверглись репрессиям...

      Здесь вы сильно преувеличиваете,насчет репрессий, заточили в монастырь Вассиана Косого и Максима Грека,на этом все репрессии закончились.
      Цитата: parusnik
      При Василии III РПЦ стала стяжательской церковью

      Здесь лучше промолчать.
      bober1982
      1. parusnik Сегодня, 09:25
        Здесь вы сильно преувеличиваете
        ,        ...Конечно, мои предки последователи "нестяжателей", от преследований на Урал бежали..
        parusnik
  9. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:24
    Статье минус. Автор, перечисляя реальные факты, попутно занимается активным мифотворчеством и упорно воюет с реальностью, игнорируя ее.
    Во-первых, морально подавить русский народ, сделать его вечно «виноватым» во всех возможных и невозможных грехах.

    Здесь надо сказать, что вину на русский народ пытаются возложить так называемые «генетические либералы»—потомки советской номенклатуры, придерживающиеся псевдолиберальных взглядов. Эти господа без совести и чести пытаются возложить вину на народ, более иных пострадавший от рук их предков, «забывая», что слово «русский» не равнозначно слову «коммунист».
    истребили «лучшую часть» русского народа и остались одни «совки-рабы».

    Одни «совки-рабы» в стране не оставались, а вот воля народа и умение самостоятельно действовать были основательно подорваны. Доказательство тому—декабрь 1991 года, когда все население СССР, включая чины КГБ, КПСС и армии сидело на месте, безучастно наблюдая за расколом страны.
    это тысячелетнее противостояние Руси и Запада.
    А вот это—чистейшей воды фэнтези. Страны запада воевали друг с другом и интриговали друг против друга чаще и жёстче, чем с Россией. Автору, видимо, импонирует психология «осаждённой крепости», но нельзя же ради самоуспокоения отрицать реальность.
    .
    Лучшая часть русского народа — старообрядцы, с их этикой совести и духовной чистоты,
    . Хохочу в голос. Это, видимо, от особой духовной чистоты старообрядцы финансировали террористов в начале 20 века и плели заговоры против Императора, продвигая своего ставленника Гучкова.
    .
    к концу существования империи значительная часть аристократии и дворянства выродилась, разучилась воевать, желала жить в роскоши и неге (желательно в столице или заграницей).

    Автор, видимо начисто игнорирует массовый героизм русских дворян-офицеров, шедших во главе пехотных цепей в ПМВ, отдавая свои жизни за свою Родину. И забывает, что русские эмигранты за границей работали таксистами и официантами, потому что все их заработанные деньги вкладывались в России и на благо России.
    Так что статья—очередная мифотворческая попытка поспорить с реальностью.
    ПоручикТетеринъ
  10. Dzmicer Сегодня, 09:22
    Красные действовали жестоко и кроваво, не боялись массовых убийств. Загоняли в свою армию толпы крестьян, в тылах ставили заградительные отряды из революционеров-интернационалистов (китайцев, венгров, латышей и т. д.), и завалили малочисленные белые войска «пушечным мясом».

    Так все и было.
    Во-первых, морально подавить русский народ, сделать его вечно «виноватым» во всех возможных и невозможных грехах.

    Ложь. Никто не пострадал от большевизма сильнее русского народа. Винить русских в большевизме равносильно обвинению евреев в холокосте.
    Получается так, что СССР был не самой передовой страной на планете, сделав рывок вперёд на сотни лет в деле созидания справедливого порядка в интересах народа,

    Какого именно народа?)
    Во-вторых, использовать этот миф в информационной войне против России, заставлять оправдываться, извиняться.

    СССР не Россия - большевики разорвали правопреемство как с РИ, так и с РР, упразднили всю систему органов государственной власти и обширное, продуманное законодательство, которое созидалось лучшими умами России сотни лет. Так что русским извиняться не за что.
    Ну и в остальном, "политрук как всегда лжет"
    Dzmicer
  11. ЛИХОй Сегодня, 09:42
    Великолепная статья. Очень точно названы основные действительные причины развала царской России. Именно разрыв с небом, раскол общества на дворян - бездельников и работное простолюдство и единого народа на русских европейцев и собственно русских так легко кончали старую Россию. Ну и, конечно, умелая англо-саксонская работа. Помимо всего прочего...
    ЛИХОй
  12. smaug78 Сегодня, 10:13
    В продолжении обязательно ждём жидариев и жидоангло-саксов, которые натравливают скифариев на славянариев...
    smaug78
  13. Житель Урала Сегодня, 10:36
    В статье вроде говорится вначале о противоречиях в обществе и о том, вроде виноваты все стороны. С этим можно согласиться. Говорится что неверно возлагать вину только на большевиков - с большим трудом, но тоже можно согласиться - пусть делят ответственность все. Но далее почему то сам собой назревает вывод из статьи - во всем виноваты Романовы.
    Особенно порадовало в конце: "Россия должна была овладеть Константинополем, выйти в Персии и Индии развивать Русскую Америку закрепиться в Корее и Китае и пр..." - а раз всего этого Романовы не сделали, то в итоге случилась революция.
    Вывод - в гражданской войне виноваты не большевики а белые?...
    Житель Урала
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