Кто разжигал Гражданскую войну
В постсоветской России в разжигании Гражданской войны обвинили большевиков. Мол, они свергли «законное» Временное правительство, разогнали Учредительное собрание, своими декретами разрушили начавшуюся складываться буржуазно-демократическую республику. Разрушили демократическую Россию, идущую по пути воссоединения с европейской цивилизацией. Развязали «красный террор», уничтожая лучшую часть русского народа: аристократию, дворянство, духовенство, русскую интеллигенцию, купечество и буржуазию в целом.
При этом убили царя Николая, его семью. Это позволило создать миф о том, что именно большевики разрушили самодержавие, свергли царя и разрушили Российскую империю. А затем, чтобы удержать власть и создать свою «кровавую» тоталитарную империю (на Западе её позднее назовут «империей зла»), утопили страну в крови. Попытки же «благородных» белых спасти Россию, «единую и неделимую», провалились из-за излишней «рыцарственности». Красные действовали жестоко и кроваво, не боялись массовых убийств. Загоняли в свою армию толпы крестьян, в тылах ставили заградительные отряды из революционеров-интернационалистов (китайцев, венгров, латышей и т. д.), и завалили малочисленные белые войска «пушечным мясом».
Таким образом, якобы большевики и устроили кровавую Смуту на Руси, что привело к гибели «старой России», миллионам жертв и созданию «кровавой» Красной империи, «советского концлагеря». Этот миф весьма выгоден Западу, так как позволяет решить широкий круг задач. Во-первых, морально подавить русский народ, сделать его вечно «виноватым» во всех возможных и невозможных грехах. Получается так, что СССР был не самой передовой страной на планете, сделав рывок вперёд на сотни лет в деле созидания справедливого порядка в интересах народа, а «концлагерем», где истребили «лучшую часть» русского народа и остались одни «совки-рабы».
Во-вторых, использовать этот миф в информационной войне против России, заставлять оправдываться, извиняться. Создавать образ русской «империи зла», «Русского Мордора» в глазах западного обывателя. Что позволяет использовать в борьбе с Россией любые методы и заранее их оправдать. Мол, с «русскими недочеловеками (орками)» по-другому и нельзя.
В-третьих, можно постоянно сталкивать, стравливать русских с малыми народами, которые ещё остались в составе России, или народами, которые были отделены в ходе развала Союза и Российской империи, а также были в составе социалистического лагеря. Спекулировать на теме «русской (советской) оккупации», несправедливой депортации, русского колониализма и т. д. Договорились уже до того, что империя Сталина была хуже гитлеровского рейха и Европу Красная Армия не освобождала, а «оккупировала». Также предъявлять России всевозможные счета за «оккупацию» и «колонизацию». Всё это делается легко, так в самой России советский период истории считается значительной частью «элиты» потерянным, ущербным.
В-четвертых, можно вести информационную работу по окончательной «перекодировке» (программированию) верхушки Российской Федерации. Её постепенно объявляют наследницей элиты Российской империи, убирая советский период. И для «новых дворян» на Западе партнеры. СССР – «ошибка истории». Россия – периферия западной (европейской) цивилизации, а не отдельная самобытная русская цивилизация. Буржуазно-демократический, капиталистический, а по сути, неорабовладельческий, строй – это нормально.
В реальности же русская смута 1917-1920 гг. была вызвана двумя определяющими факторами. Первый – это тысячелетнее противостояние Руси и Запада. Хозяева Запада из века в век строят мировой рабовладельческий порядок – это их главная цель. Полное, абсолютное подчинение человека воле «хозяев-избранных».
Россия – главный противник западных «каменщиков-архитекторов». На Руси есть образ справедливого миропорядка, без паразитирования немногих «избранных» над народными массами. Поэтому Запад всегда нацелен на решение «русского вопроса» - уничтожение русской цивилизации и русской матрицы-кода (социальная справедливость и этика совести). А для этого необходимо расчленить и уничтожить русский суперэтнос, с перепрограммированием и ассимиляцией его остатков, превращением русских в этнографический материал, который во втором поколении станет уже часть американского, британского, французского, турецкого, китайского и т. д. населения.
Поэтому хозяева Запада, видя слабость Российской империи и проекта Романовых (который ы целом был направлен на слияние с «просвещённым Западом»), что было показано в ходе Крымской войны, войны с Японией и Первой революции, сделали ставку на разрушение царской России. Были использованы все методы и инструменты: от втягивания России в самоубийственную мировую войну и разрушительных действий дипломатов и спецслужб до активизации многочисленной «пятой колонны», которой оказали организационную, материальную поддержку в деле организации революции.
Главным детонатором для разрушения Российской империи стала Первая мировая война, развязанная хозяевами Франции, Англии и США. Война должна была разрушить старые империи – Русскую, Австро-Венгерскую, Германскую и Турецкую. Это позволяло построить «новый мировой порядок», на основе «демократических ценностей». В реальности вся реальная власть принадлежала финансовому капиталу – «золотой элите» («финансовому интернационалу», «хозяевам денег», «мировой закулисе» и т. п.). «Демократически избранные» президенты, премьеры, правительства, парламенты, губернаторы, сенаторы и депутаты были лишь ширмой реальных хозяев планеты.
Война позволила взорвать ослабленную внутренними проблемами Россию изнутри. Второй фактор, погубивший Российскую империю и самодержавие – это коренные внутренние противоречия. Если бы организм Российской империи был здоров, никакие внешние «вирусы» его не смогли бы разрушить.
Запад уже не раз пытался сокрушить Российскую державу, но все его атаки были отбиты – война со Шведской империей, вторжение всеевропейской армии Наполеона, восстание декабристов, Восточная (Крымская) война, спровоцированные западниками нападения Персии и Турции. Однако к концу XIX – началу XX вв. стало ясно, что Российская империя тяжело больна. Копившиеся столетиями противоречия и разломы необходимо были разрешить «революцией сверху», иначе смута была неизбежна. Николай I и Александр III «замораживали» империю, сдерживая разрушительные процессы. При Александре II пытались пойти по пути либерализации и западному пути – развития капиталистических и буржуазных отношений, чем только «раскачали лодку».
При Николае II Россия подошла к «точке перелома». Нужно было разрешить назревшие проблемы, или они и начавшееся отставание от передовых западных держав и культурная (элита говорила на западных языках, предпочитала жить в западных столицах, одевалась по западной моде и т. д.), финансовая, технологическая зависимость от них же, делали Россию полуколонией. Правительство Николая Александровича вело противоречивую политику – одновременно пыталось «заморозить» ситуацию и реформировать Россию, потакая ибералам-западникам. Это окончательно дестабилизировало ситуацию. При этом Петербург позволил Западу столкнуть нас с Японией, что стало репетицией мировой войны и показало западником слабость России. Первую революция смогли подавить, но было ясно, что новая большая война может привести к мощному социальному взрыву и смуте. Наиболее дальновидные люди в России это отлично понимали – Столыпин, Дурново, Распутин, Алексей Вандам, однако их не услышали. А Столыпина и Распутина, которые могли оказать влияние на царя, физически устранили. В итоге Россию столкнули с Германией, что позволило хозяевам Запада организовать Февраль и сокрушить самодержавие.
Хозяева Запада, не смогли бы разрушить самодержавие и империю Романовых, если бы в Россия для этого не созрела. При Романовых в России были заложены «мины», которые и привели к катастрофе 1917 года. Главных таких «мин» было несколько. Во-первых, при Никоне и позднее (особенно при Петре I), русское православие подверглось расколу и было выхолощено, утратило свою огненную суть. Лучшая часть русского народа — старообрядцы, с их этикой совести и духовной чистоты, трудолюбия, отказом от дурманов – табака и алкоголя, были исключены из общей жизни, подверглись жестоким репрессиям и в итоге создали свой мир. Никонианское православие стало официозом, формой без содержания. Россия утратила «связь с небом», духовную подпитку. К 1917 году основная часть населения была равнодушна к христианству, только внешне являясь христианами (к концу существования СССР тоже самое произошло с коммунистической идеологией, что привело к катастрофе 1985-1993 гг.). Отсюда и катастрофа 1917 г. и последующих лет, когда крушили храмы и монастыри, уничтожали духовенство, а люди в массе своей равнодушно на это взирали. Духовенство утратило «святой дух» (кроме отдельных праведников и старцев) и перестало быть одной их опор Российской державы.
Во-вторых, в Российской империи была разрушена социальная справедливость. Ранее русский народ также делился на высшее сословие — дворян (бояр, детей боярских) и трудовой люд. Но это было вызвано необходимость постоянной мобилизации сил и средств. Русь-Россия практически всё время воевала. Дворяне получали в пользование крестьян, чтобы иметь возможность вооружиться, вооружить слуг и ехать на войну по первому требованию князя-царя. Они за элитный статус платили кровью и потом, личной пожизненной службой и службой детей. При Романовых эта система была разрушена. Дворяне получили возможность всю жизнь жить социальными паразитами. Пока значительная часть дворян честно служила, были Румянцевы, Суворовы, Ушаковы, Нахимовы, Кутузовы и Багратионы. Но к концу существования империи значительная часть аристократии и дворянства выродилась, разучилась воевать, желала жить в роскоши и неге (желательно в столице или заграницей). А подавляющая часть народа – крестьяне, ощущали эту вселенскую несправедливость (особенно с учётом так и не решённого земельного вопроса), и жаждала восстановить справедливость.
В-третьих, Романовы раскололи народ не только на никонианцев и старообрядцев, но и на «дворян-европейцев» и остальной народ (более 90%). Верхушка общества «жила в Европе» — говорила на немецком, французском и английском языках, одевалась по европейской моде, подолгу жила в Западной Европе (часто и большую часть жизни), читала европейскую литературу, восхищалась европейскими достижениями искусства, науки и техники, строила дворцы (вместо школ, мануфактур и железных дорог). А средства для «красивой жизни» высасывались из России и народа. Простой же народ в целом сохранил русскую культуру и язык.
Из этих коренных ошибок происходили и остальные. В частности, внешняя политика Петербурга часто была в интересах европейских столиц – Берлина, Вены, Парижа и Лондона, а не русского народа. Русских солдат часто использовали как «пушечное мясо». К примеру, серия войн с Францией, Наполеоном была в интересах Австрии, Пруссии и Англии. А у русских и французов причин убивать друг друга не было. Первая мировая война решала глобальные интересы хозяев Запада, стратегические интересы, Соединенных Штатов, Великобритании, Франции. У русских и немцев причин убивать друг друга не было.
Таким образом, силы и средства, время России и русского народа тратились во имя чужих интересов. Хотя глобальные интересы России были на Юге и Востоке. Россия должна была решить тысячелетнюю задачу по овладению Константинополя-Царьграда, проливов. Закрепить за собой Кавказ, включая армянские области, остающиеся под турками, выйти в Персии и Индии к южным морям. На Востоке – сохранить и развивать Русскую Америку (продажа русскую Америки – одна из самых серьёзных стратегических ошибок Романовых), взяв под контроль северную часть Тихого океана, твердо закрепиться в Корее и Китае. Япония могла быть нашим партнером и союзником, помогая сдерживать англосаксов в зоне Тихого океана. То есть империя Романовых упустила возможность запустить процесс русской глобализации. При одновременном ускоренном развитии Русского Севера, Сибири, Дальнего Востока и Туркестана.
Не говоря уж о необходимости развития русского образования и науки, просвещения всего народа, форсированной индустриализации, решения земельного и рабочего вопросов, ликвидации перекосов в национальной политике (в частности, финский, польский вопросы). Всё это не сделали Романовы, что и вызвало крах их проекта. Эти проблемы и противоречия решили большевики.
Продолжение следует…
Автор: Самсонов Александр
Статьи из этой серии:Смута. 1918 год
Как создали Добровольческую армию
Как началась битва за Дон
"Ваша болтовня не нужна трудящимся. Караул устал!"
100 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флоту
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти