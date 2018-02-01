Кто разжигал Гражданскую войну

В постсоветской России в разжигании Гражданской войны обвинили большевиков. Мол, они свергли «законное» Временное правительство, разогнали Учредительное собрание, своими декретами разрушили начавшуюся складываться буржуазно-демократическую республику. Разрушили демократическую Россию, идущую по пути воссоединения с европейской цивилизацией. Развязали «красный террор», уничтожая лучшую часть русского народа: аристократию, дворянство, духовенство, русскую интеллигенцию, купечество и буржуазию в целом.При этом убили царя Николая, его семью. Это позволило создатьА затем, чтобы удержать власть и создать свою «кровавую» тоталитарную империю (на Западе её позднее назовут «империей зла»), утопили страну в крови. Попытки же «благородных» белых спасти Россию, «единую и неделимую», провалились из-за излишней «рыцарственности». Красные действовали жестоко и кроваво, не боялись массовых убийств. Загоняли в свою армию толпы крестьян, в тылах ставили заградительные отряды из революционеров-интернационалистов (китайцев, венгров, латышей и т. д.), и завалили малочисленные белые войска «пушечным мясом».Таким образом, якобы большевики и устроили кровавую Смуту на Руси, что привело к гибели «старой России», миллионам жертв и созданию «кровавой» Красной империи, «советского концлагеря». Этот миф весьма выгоден Западу, так как позволяет решить широкий круг задач. Во-первых, морально подавить русский народ, сделать его вечно «виноватым» во всех возможных и невозможных грехах. Получается так, что СССР был не самой передовой страной на планете, сделав рывок вперёд на сотни лет в деле созидания справедливого порядка в интересах народа, а «концлагерем», где истребили «лучшую часть» русского народа и остались одни «совки-рабы».Во-вторых, использовать этот миф в информационной войне против России, заставлять оправдываться, извиняться. Создавать образ русской «империи зла», «Русского Мордора» в глазах западного обывателя. Что позволяет использовать в борьбе с Россией любые методы и заранее их оправдать. Мол, с «русскими недочеловеками (орками)» по-другому и нельзя.В-третьих, можно постоянно сталкивать, стравливать русских с малыми народами, которые ещё остались в составе России, или народами, которые были отделены в ходе развала Союза и Российской империи, а также были в составе социалистического лагеря. Спекулировать на теме «русской (советской) оккупации», несправедливой депортации, русского колониализма и т. д. Договорились уже до того, что империя Сталина была хуже гитлеровского рейха и Европу Красная Армия не освобождала, а «оккупировала». Также предъявлять России всевозможные счета за «оккупацию» и «колонизацию». Всё это делается легко, так в самой России советский период истории считается значительной частью «элиты» потерянным, ущербным.В-четвертых, можно вести информационную работу по окончательной «перекодировке» (программированию) верхушки Российской Федерации. Её постепенно объявляют наследницей элиты Российской империи, убирая советский период. И для «новых дворян» на Западе партнеры. СССР – «ошибка истории». Россия – периферия западной (европейской) цивилизации, а не отдельная самобытная русская цивилизация. Буржуазно-демократический, капиталистический, а по сути, неорабовладельческий, строй – это нормально.В реальности же- уничтожение русской цивилизации и русской матрицы-кода (социальная справедливость и этика совести). А для этого необходимо расчленить и уничтожить русский суперэтнос, с перепрограммированием и ассимиляцией его остатков, превращением русских в этнографический материал, который во втором поколении станет уже часть американского, британского, французского, турецкого, китайского и т. д. населения.Поэтому хозяева Запада, видя слабость Российской империи и проекта Романовых (который ы целом был направлен на слияние с «просвещённым Западом»), что было показано в ходе Крымской войны, войны с Японией и Первой революции, сделали ставку на разрушение царской России. Были использованы все методы и инструменты: от втягивания России в самоубийственную мировую войну и разрушительных действий дипломатов и спецслужб до активизации многочисленной «пятой колонны», которой оказали организационную, материальную поддержку в деле организации революции.Война должна была разрушить старые империи – Русскую, Австро-Венгерскую, Германскую и Турецкую. Это позволяло построить «новый мировой порядок», на основе «демократических ценностей». В реальности вся реальная власть принадлежала финансовому капиталу – «золотой элите» («финансовому интернационалу», «хозяевам денег», «мировой закулисе» и т. п.). «Демократически избранные» президенты, премьеры, правительства, парламенты, губернаторы, сенаторы и депутаты были лишь ширмой реальных хозяев планеты.Война позволила взорвать ослабленную внутренними проблемами Россию изнутри.Запад уже не раз пытался сокрушить Российскую державу, но все его атаки были отбиты – война со Шведской империей, вторжение всеевропейской армии Наполеона, восстание декабристов, Восточная (Крымская) война, спровоцированные западниками нападения Персии и Турции. Однако к концу XIX – началу XX вв. стало ясно, что Российская империя тяжело больна. Копившиеся столетиями противоречия и разломы необходимо были разрешить «революцией сверху», иначе смута была неизбежна. Николай I и Александр III «замораживали» империю, сдерживая разрушительные процессы. При Александре II пытались пойти по пути либерализации и западному пути – развития капиталистических и буржуазных отношений, чем только «раскачали лодку».При Николае II Россия подошла к «точке перелома». Нужно было разрешить назревшие проблемы, или они и начавшееся отставание от передовых западных держав и культурная (элита говорила на западных языках, предпочитала жить в западных столицах, одевалась по западной моде и т. д.), финансовая, технологическая зависимость от них же, делали Россию полуколонией. Правительство Николая Александровича вело противоречивую политику – одновременно пыталось «заморозить» ситуацию и реформировать Россию, потакая ибералам-западникам. Это окончательно дестабилизировало ситуацию. При этом Петербург позволил Западу столкнуть нас с Японией, что стало репетицией мировой войны и показало западником слабость России. Первую революция смогли подавить, но было ясно, что новая большая война может привести к мощному социальному взрыву и смуте. Наиболее дальновидные люди в России это отлично понимали – Столыпин, Дурново, Распутин, Алексей Вандам, однако их не услышали. А Столыпина и Распутина, которые могли оказать влияние на царя, физически устранили. В итоге Россию столкнули с Германией, что позволило хозяевам Запада организовать Февраль и сокрушить самодержавие.Хозяева Запада, не смогли бы разрушить самодержавие и империю Романовых, если бы в Россия для этого не созрела.Лучшая часть русского народа — старообрядцы, с их этикой совести и духовной чистоты, трудолюбия, отказом от дурманов – табака и алкоголя, были исключены из общей жизни, подверглись жестоким репрессиям и в итоге создали свой мир. Никонианское православие стало официозом, формой без содержания. Россия утратила «связь с небом», духовную подпитку. К 1917 году основная часть населения была равнодушна к христианству, только внешне являясь христианами (к концу существования СССР тоже самое произошло с коммунистической идеологией, что привело к катастрофе 1985-1993 гг.). Отсюда и катастрофа 1917 г. и последующих лет, когда крушили храмы и монастыри, уничтожали духовенство, а люди в массе своей равнодушно на это взирали. Духовенство утратило «святой дух» (кроме отдельных праведников и старцев) и перестало быть одной их опор Российской державы.Во-вторых,Ранее русский народ также делился на высшее сословие — дворян (бояр, детей боярских) и трудовой люд. Но это было вызвано необходимость постоянной мобилизации сил и средств. Русь-Россия практически всё время воевала. Дворяне получали в пользование крестьян, чтобы иметь возможность вооружиться, вооружить слуг и ехать на войну по первому требованию князя-царя. Они за элитный статус платили кровью и потом, личной пожизненной службой и службой детей. При Романовых эта система была разрушена. Дворяне получили возможность всю жизнь жить социальными паразитами. Пока значительная часть дворян честно служила, были Румянцевы, Суворовы, Ушаковы, Нахимовы, Кутузовы и Багратионы. Но к концу существования империи значительная часть аристократии и дворянства выродилась, разучилась воевать, желала жить в роскоши и неге (желательно в столице или заграницей). А подавляющая часть народа – крестьяне, ощущали эту вселенскую несправедливость (особенно с учётом так и не решённого земельного вопроса), и жаждала восстановить справедливость.В-третьих, Романовы раскололи народ не только на никонианцев и старообрядцев, но и на «дворян-европейцев» и остальной народ (более 90%). Верхушка общества «жила в Европе» — говорила на немецком, французском и английском языках, одевалась по европейской моде, подолгу жила в Западной Европе (часто и большую часть жизни), читала европейскую литературу, восхищалась европейскими достижениями искусства, науки и техники, строила дворцы (вместо школ, мануфактур и железных дорог). А средства для «красивой жизни» высасывались из России и народа. Простой же народ в целом сохранил русскую культуру и язык.Из этих коренных ошибок происходили и остальные. В частности, внешняя политика Петербурга часто была в интересах европейских столиц – Берлина, Вены, Парижа и Лондона, а не русского народа. Русских солдат часто использовали как «пушечное мясо». К примеру, серия войн с Францией, Наполеоном была в интересах Австрии, Пруссии и Англии. А у русских и французов причин убивать друг друга не было. Первая мировая война решала глобальные интересы хозяев Запада, стратегические интересы, Соединенных Штатов, Великобритании, Франции. У русских и немцев причин убивать друг друга не было.Таким образом, силы и средства, время России и русского народа тратились во имя чужих интересов. Хотя глобальные интересы России были на Юге и Востоке. Россия должна была решить тысячелетнюю задачу по овладению Константинополя-Царьграда, проливов. Закрепить за собой Кавказ, включая армянские области, остающиеся под турками, выйти в Персии и Индии к южным морям. На Востоке – сохранить и развивать Русскую Америку (продажа русскую Америки – одна из самых серьёзных стратегических ошибок Романовых), взяв под контроль северную часть Тихого океана, твердо закрепиться в Корее и Китае. Япония могла быть нашим партнером и союзником, помогая сдерживать англосаксов в зоне Тихого океана. То есть империя Романовых упустила возможность запустить процесс русской глобализации. При одновременном ускоренном развитии Русского Севера, Сибири, Дальнего Востока и Туркестана.Не говоря уж о необходимости развития русского образования и науки, просвещения всего народа, форсированной индустриализации, решения земельного и рабочего вопросов, ликвидации перекосов в национальной политике (в частности, финский, польский вопросы). Всё это не сделали Романовы, что и вызвало крах их проекта. Эти проблемы и противоречия решили большевики.Продолжение следует…