Пять малоизвестных танков периода Второй мировой войны. Часть 5. Итальянская «тридцатьчетвёрка» P26/40

Прототип танка P26/40 в Германии, на заднем плане деревянный макет Ягдтигра

Танки P26/40 внутри завода Ansaldo

Итальянские партизаны на броне танка P26/40

Источники информации:

http://www.aviarmor.net/tww2/tanks/italy/p40.htm

https://amonov.livejournal.com/398910.html

http://panzerw.narod.ru/it.html

Материалы из открытых источников

Завершая рассказ о малоизвестных танках Второй мировой войны, стоит рассказать об итальянском танке P26/40, который должен был занять в итальянских вооруженных силах ту же нишу, что и Т-34 в Красной Армии. История данного танка интересна хотя бы тем, что работы над ним начались еще в 1940 году, однако в серийное производство танк пошел только в 1943 году, когда новое правительство Италии уже решило выйти из Второй мировой войны. В результате боевая машина была выпушена мелкой серией (не более 100 танков), но уже по заказу немецких оккупационных войск и принимала участие в боях с англо-американскими войсками в Италии на стороне Вермахта. Немцы приняли данный танк на вооружение под обозначением Panzerkampfwagen P40 737(i).Полное наименование танка Carro Armato Pesante P26/40 – по итальянской классификации он считался тяжелым, но по массе был средним танком. P расшифровывается как Pesante – тяжелый, 26 – масса танка, 40 – год начала разработки – 1940. К созданию танка P26/40 итальянские конструкторы приступили в конце 1940 года, когда командование итальянских бронетанковых войск сформулировало технические требования для танка нового типа, который должен был получить более мощное бронирование и вооружение. Хотя работы начались еще в 1940 году, продвигались они с переменным успехом, что затянуло принятие танка на вооружение.Начатая в 1940 году в Италии программа создания нового танка среднего типа подразумевала разработку более совершенной боевой машины, которая должна была по своим характеристикам превзойти недавно принятый на вооружение «танк поддержки» М11/39. В данном случае конструкторы компании Ansaldo решили идти по пути наименьшего сопротивления, использовав уже имеющуюся ходовую часть под размещение нового корпуса и башни с вооружением. Построенный в 1940 году прототип М13/40 не устроил в полном объеме представителей Верховного командования итальянской армии (Commando Supremo). На их взгляд максимальное бронирование в 42 мм и 47-мм пушка были не достаточно адекватным ответом на массовое появление на полях сражений британских танков Matilda II и первых американских танков М3. Итальянские военные были заинтересованы в более мощном танке.В итоге были начаты работы над проектом, получившим обозначение Р26. Как и в случае с танком М13/40 для данного проекта была выбрана стандартная ходовая часть, однако корпус и башню начали разрабатывать заново. Согласно техническому заданию боевая масса танка ограничивалась примерно 25 тоннами, в качестве основного вооружения предполагалось использовать 75-мм орудие.Осенью 1941 года, когда в СССР уже находился итальянский экспедиционный корпус в России (CSIR), итальянцы познакомились с конструкцией и особенностями советского среднего танка Т-34, который произвел на них сильное впечатление, это знакомство дало итальянским конструкторам новую пищу для размышлений. Основное внимание они уделили рациональным углам наклона брони у советской «тридцатьчетверки», данного решения в то время не хватало не только итальянским, но и немецким танкам. Помимо этого их неподдельный интерес вызвал дизельный двигатель В-2. Как и в случае с немцами, итальянцы сначала собирались даже заняться выпуском полностью аналогичного Т-34 танка, однако затем остановились на отечественном проекте, в котором решили использовать некоторые конструктивные особенности «тридцатьчетверки».В конце 1941 года представителям итальянского Генштаба был показан макет будущего танка Р26. Внешне он все еще очень сильно напоминал другие итальянские средние танки, отличаясь от них главным образом лобовыми листами корпуса, которые были установлены под существенным углом наклона и более приземистой башней. Военные потребовали от промышленности доработать проект и в обязательном порядке обеспечить установку дизельного двигателя, аналогичного советскому. Сложность положения была в том, что в то время в Италии просто не существовало ни танкового дизеля, ни бензинового мотора мощностью более 300 л.с. Работы над новым дизельным двигателем мощностью 420 л.с. только стартовали.Первый прототип нового танка был готов в начале 1942 года. Летом он уже был передан для испытаний. Задержка практически в два года была связана с отсутствием подходящего дизельного двигателя и сменой вооружения. Так первый прототип был вооружен короткоствольной 75-мм пушкой с длиной ствола всего 18 калибров, второй получил пушку 75/32, а четвертый получил модифицированные корпус и башню и новое орудие, на этот раз 75-мм пушку с длиной ствола 34 калибра.Новый танк сохранил ходовую часть от проекта М13/40. Применительно к каждому борту она состояла из 8 сдвоенных опорных катков с резиновым бандажом, которые были сблокированы друг с другом в 4 тележки. Каждая пара таких тележек собиралась в единый блок с общей амортизацией на пластинчатых рессорах. Данная система подвески для 26-тонной боевой машины была уже достаточно архаичной, но в то же время признавалась итальянцами приемлемым решением. Остальные элементы ходовой части включали также по 4 поддерживающих катка на борт, передние ведущие и задние направляющие колеса.Корпус нового итальянского танка отдаленно напоминал своей конструкцией советскую «тридцатьчетверку», особенно сходство было заметно в лобовой части. Верхняя лобовая деталь была установлена под большим углом наклона, в ней располагался прямоугольный люк механика-водителя, однако борта корпуса были установлены под небольшими углами. По толщине бронирования танк P26/40 практически полностью повторял Т-34, бронирование лба корпуса – 50 мм, бортов и кормы – 40 м, бронирование лба башни – 60 мм, бортов и кормы 45 мм. Самое слабое бронирование имели днище и крыша корпуса – 14 мм. Если формируя внешний облик, итальянцы действительно постарались учесть влияние советского танка, компоновку они явно заимствовали у немцев, разместив трансмиссию и отделение управления в носовой части. В целом компоновка была классической с расположением боевого отделения в средней части танка, а моторного отсека в корме. По причине того, что 420-сильный дизельный двигатель к намеченному сроку так и не был готов, на танк пришлось установить 12-цилиндровый дизельный двигатель SPA 342, развивавший максимальную мощность 330 л.с. при 2100 оборотах в минуту. Экипаж танка состоял из четырех человек: командира боевой машины (выполнял также функции наводчика), заряжающего, механика-водителя и радиста. На танке была размещена радиостанция RF 1 CA.Достаточно быстро итальянские конструкторы отказались от короткоствольной 75-мм пушки, заменив ее на более совершенное орудие с длиной ствола 34 калибра. Точно такая же артиллерийская система была размещена ими на самоходном орудии Semovente da 75/34, данная установка отлично проявила себя во время сражений в пустынях Северной Африки. При этом скорострельность нового орудия доходила до 6-8 выстрелов в минуту, а выпущенный из пушки бронебойный снаряд развивал скорость 620 м/с. Пробивная способность данного орудия была аналогична советской танковой пушке Ф-34 или орудию американского танка «Шерман» выпуска 1942 года. Дополнительное вооружение было представлено двумя 8-мм пулеметами Breda 38, один из которых можно было разместить на башне и использовать в качестве зенитного.Представленный в июле 1942 года на испытания прототип танка, известный как Carro Pesante P.40 или P26/40, уже незначительно отличался от серийных машин, несмотря на разницу в деталях внешний облик танка больше не менялся. Для итальянского танкостроения данная боевая машина была значительным шагом вперед: танк получил противоснарядное бронирование с рациональными наклонами броневых листов, неплохое по итальянским меркам вооружение и хорошие, современные приборы наблюдения. Однако итальянской армии новый танк помочь уже не мог. Серийное производство танка было развернуто лишь весной 1943 года и шло очень медленно. К тому моменту Италия уже потеряла все свои колонии в Северной Африке, где главным противником на полях сражений становился американский танк М4 Sherman, который по толщине бронирования превосходил все итальянские не только серийные, но и опытные танки. Однако особых вариантов у компании Ansaldo на тот момент просто не существовало, P26/40 все равно был запущен в серийное производство, так как в противном случае итальянские вооруженные силы рисковали остаться совсем без новой боевой техники.По своему классу новый итальянский танк P26/40 был аналогичен советской «тридцатьчетверке» и немецкому танку Pz.IV. Но при этом значительно уступал обоим танкам, в первую очередь своей ходовой, которая была построена на архаичной к тому моменту подвеске, а также клепаной броней корпуса. Но даже несмотря на эти недостатки по сравнению с остальными моделями серийных танков итальянского производства это был значительный шаг вперед. По своим основным характеристикам – защищенности, огневой мощи, подвижности его можно было сравнить с иностранными аналогами, но с поправкой на использование устаревших решений. К тому же итальянские конструкторы сделали башню танка двухместной, в такой ситуации командир боевой машины выполнял еще и функции наводчика, а это снижало боевые возможности всего танка, проблемой было и отсутствие командирской башенки. Надежность выбранного дизельного двигателя также вызывала вопросы.Всего с 1943 по 1945 год в Италии было выпущено чуть более 100 танков данного типа, считается, что до 103 единиц. При этом часть из них и достаточно существенная даже не получила двигателей, но и такие боевые машины нашли себе применение. Серийное производство танков стартовало весной 1943 года, однако к моменту капитуляции Италии в сентябре 1943 года ни один из танков не покинул заводских стен. В результате немцами на заводе было захвачено 5 предсерийных машин, а также порядка 200 комплектов для производства серийных танков. На состоявшемся 23 сентября 1943 года совещании у Гитлера, на котором обсуждалась судьба захваченной итальянской техники, было отмечено, что танк P26/40 обладает лучшим бронированием, но его орудие будет недостаточно эффективным для борьбы с современными танками союзников. Несмотря на это, танк было решено принять на вооружение, его неспешный выпуск продолжался вплоть до марта 1945 года.Самым крупным эксплуататором итальянских псевдотяжелых танков стала 24-я войсковая горно-егерская бригада СС «Karstjager», которая получила 20 или 22 танка P26/40 в октябре 1944 года. Из них удалось сформировать полноценную танковую роту, данные боевые машины немцы использовали против Югославской армии на Балканах, а также против итальянских партизан на севере Италии. В начале мая 1945 года данная рота вела бои в проходе Тарвисио, где потеряла два танка. После капитуляции немецкой армии, все сохранившиеся в строю танки были просто брошены на дороге недалеко от населенного пункта Виллах в Австрии.В середине ноября 1944 года, 13 танков данного типа пополнили состав 15-й полицейской танковой роты. Данные танки применялись немцами на северо-западе Италии. В конце войны рота сдалась итальянским партизанам, танки остались в Новаре. В декабре 1944 года 15 танков P26/40 получила 10-я полицейская танковая рота, которая была расквартирована в Вероне. В конце апреля 1945 года данная рота сдалась в плен американцам возле Больцано.Около 40 танков, которые так и не получили двигателей, немцы использовали в качестве неподвижных огневых точек. Такие импровизированные ДОТы были расположены на реке Анцио, а также на Готской линии обороны в северной части Италии. Как отмечали итальянские исследователи, немецкие войска использовали итальянские танки P26/40 главным образом во второстепенных воинских формированиях, которые действовали против партизан. Во многом это было связано с дизельным двигателем танка и трудностями снабжения (все немецкие танки имели бензиновые двигатели), технического несовершенства, сложностей с обслуживанием, скромного бронирования и вооружения, отсутствия командирской башенки. Несмотря на все перечисленное Carro Armato Pesante P26/40 был наиболее мощным танком, который был спроектирован и воплощен в металле итальянской оборонной промышленностью в годы Второй мировой войны.Тактико-технические характеристики Carro Armato Pesante P26/40:Габаритные размеры: длина корпуса – 5800 мм, ширина – 2800 мм, высота – 2500 мм.Боевая масса – 26 тонн.Силовая установка – 12-цилиндровый дизельный двигатель SPA 342 мощностью 330 л.с.Максимальная скорость – до 40 км/ч (по шоссе), до 25 км/ч по пересеченной местности.Запас хода – 280 км (по шоссе).Вооружение – 75-мм пушка Ansaldo L/34 и 2х8-мм пулемета Breda 38.Боекомплект – 74 снаряда.Экипаж – 4 человека.