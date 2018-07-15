Самые известные крупнокалиберные снайперские винтовки. Часть 5. OM 50 Nemesis

Источники информации:

http://sniper-weapon.ru/shvejtsariya/162-krupnokalibernaya-snajperskaya-vintovka-om-50-nemesis

http://weaponland.ru/load/snajperskaja_vintovka_amsd_om_50_nemesis/97-1-0-466

http://ohrana.ru/weapon/sniper_rifles/2541

Материалы из открытых источников

Рассказ о наиболее известных крупнокалиберных снайперских винтовках современности был бы неполным без швейцарской разработки OM 50 Nemesis. Данная модель была создана в начале 2000-х годов и серийно производилась крупной швейцарской оборонной компанией Advanced Military System Design (A.M.S.D.). Швейцарская крупнокалиберная винтовка изначально проектировалась под популярный натовский патрон .50 BMG и задумывалась как достаточно компактное оружие для проведения «ювелирных» спецопераций в условиях города и ограниченного пространства.Стоит отметить, что винтовка получилась на редкость удачной. Конструкторы хорошо поработали над ее эргономикой и кучностью стрельбы, добившись отличнейших показателей. Точность стрельбы из винтовки OM 50 Nemesis в полевых условиях при использовании специальных снайперских патронов – менее 0,5 МОА (угловой минуты) на дистанции 300 метров и менее 1 МОА на дистанции 1000 метров. Подготовленный снайпер легко попадает из данной винтовки в игральную карту с дистанции 900 метров. И это не шутка. Профессиональный снайпер морской пехоты США в условиях испытательного полигона с расстояния в 900 метров сумел уложить серию из пяти выстрелов в прямоугольную мишень размерами 5х6 см, что составило тогда менее 0,25 МОА. Такой результат можно смело отнести к выдающимся.Крупнокалиберная снайперская винтовка OM 50 Nemesis была разработана в 2001 году офицером морской пехоты США в отставке и профессиональным снайпером Джеймсом Оуэном и швейцарским конструктором стрелкового оружия Крисом Мовиглиатти. Именно заглавные буквы их фамилий и дали название оружию, а число 50 обозначает калибр винтовки – .50 BMG. Второе название винтовки – Nemesis. Это отсылка к древнегреческой крылатой богине возмездия Немезиде, которая карала провинившихся за нарушение нравственных и общественных порядков.Целью конструкторов OM 50 Nemesis было создание высокоточного образца крупнокалиберного снайперского оружия, пригодного для использования в самых разных условиях, в том числе в условиях боев в городе и в плотной застройки с прицелом на использование специалистами армейских и полицейских спецподразделений. В условиях «городской войны» оружие планировалось использовать для стрельбы с небольших дистанций и по хорошо защищенным целям. Благодаря модульности конструкции и доступности широкой линейки сменных стволов, винтовку OM 50 Nemesis (с длинным тяжелым стволом) можно использовать и для спортивной стрельбы на дальние и сверхдальние дистанции.В 2002 году право на данный бренд, опытный образец снайперской винтовки и всю техническую документацию на нее были переданы крупной швейцарской оружейной компании Advanced Military Systems Design или сокращенно A.M.S.D. Уже в 2003 году данная компания произвела первую серийную партию крупнокалиберных винтовок, которые получили официальное обозначение AMSD OM 50 Nemesis, с этого момента для нового образца стрелкового оружия началась полноценная жизнь, винтовка получила заслуженное признание во многих странах Европы.Интересным представляется тот факт из истории создания OM 50 Nemesis, что от появления идеи до ее воплощения в металле путем создания первоначального варианта прошло всего лишь три месяца. Но это вовсе не значит, что конструкторы винтовки старались сделать все как можно быстрее, для того чтобы наладить выпуск нового оружия в кратчайшие сроки. Столь небольшой срок разработки опытного образца объясняется тем, что оба конструктора, работавших над своим детищем, четко представляли себе, что именно они хотят получить на выходе. В то же время конечный вариант крупнокалиберной снайперской винтовки, который можно было бы смело показывать широкой публике, был создан почти через три года, за которые все было подогнано и отлажено идеальнейшим образом, как в знаменитых на весь мир швейцарских часах.Благодаря высокому качеству исполнения, отличной продуманной эргономике, высокой кучности стрельбы и иным положительным качествам новая винтовка практически сразу же приобрела популярность среди военных и сотрудников полицейских спецподразделений. Начиная с 2003 года, когда винтовка пошла в серийное производство, она состоит на вооружении специальных подразделений полиции и армии Швейцарии. Также она находится на вооружении ряда европейских государств, среди которых Бельгия, Голландия, Германия, Люксембург и Швеция. По некоторым данным, в мае 2008 года некоторое количество таких винтовок успели получить и спецподразделения грузинской армии.Компанией A.M.S.D. винтовка выпускалась в трех модификациях, которые отличались друг от друга незначительно. Все они имели модульный принцип построения. Первая версия OM 50 Nemesis Mk I представляла собой однозарядную крупнокалиберную снайперскую винтовку с продольно-скользящим поворотным затвором и нескладывающимся, но регулируемым по длине и высоте прикладом. Винтовки OM 50 Nemesis Mk II и Mk III получили коробчатый отъемный магазин, рассчитанный на пять 12,7-мм патронов. Также они получили регулируемый, но при этом складываемый вбок приклад, оснащенный дополнительной складной опорой, расположенной непосредственно под ним. Модель Mk III, помимо всего прочего, выделялась наличием удлиненного цевья с длинной направляющей монтажной планкой типа Пикатинни, отлично подходящей для установки дневных и ночных оптических прицелов.Все три снайперских винтовки OM 50 Nemesis были выполнены на едином «шасси» по одной модульной схеме. Основные компоненты снайперской винтовки – ствольная коробка, затворная группа и ударно-спусковой механизм. Все детали оружия выполнены из качественных высокопрочных материалов и отлично подогнаны друг к другу. Запирание канала ствола осуществляется при помощи продольно-скользящего поворотного затвора, имеющего три боевых упора, входящих в зацепление непосредственно с казенной частью ствола винтовки. Ни одна из трех винтовок не комплектуется открытыми штатными прицельными приспособлениями.Модульность конструкции позволяет использовать широкую гамму стволов. Стволы тяжелые, быстросъемные длиной от 381 мм до 838 мм (всего стволов пять: 381 мм, 457 мм, 558 мм, 711 мм, 838 мм) с различной толщиной стенок. Они могут комплектоваться либо массивным дульным тормозом-компенсатором, либо тактическим глушителем. Широкая линейка стволов позволяет легко менять тактические возможности оружия, снижать массу и габариты винтовки, обеспечивая ее владельцу большую мобильность. Крепление ствола винтовки осуществляется при помощи пяти винтов, которые проходят через ствольную коробку и входят в вырезы, расположенные под патронником. Сообразно стоящим перед снайпером задачам он может легко при помощи входящего в комплект поставки специального ключа заменять стволы, тратя на это не более двух минут своего времени.Канал ствола винтовки OM 50 Nemesis запирается на три боевых упора, при этом сцепление осуществляется с казенной частью ствола, что позволило при стрельбе снять часть нагрузки со ствольной коробки, а значит позволило уменьшить и ее вес, который составляет от 10 до 13 кг в зависимости от используемого сменного ствола. К передней части цевья крупнокалиберной винтовки крепятся регулируемые складные телескопические сошки.Компания A.M.S.D. прорабатывала планы по созданию моделей винтовки Mk IV и Mk V, но они не были реализованы на практике. В декабре 2010 года швейцарская фирма A.M.S.D. передала все права на бренд OM 50 Nemesis, производство винтовки и техническую документацию к ней другой оружейной компании из Швейцарии – SAN Swiss Arms AG. Уже в 2011 году данная фирма выпустила ряд новых образцов обновленной версии «Немезиды», но уже под собственным брендом – SAN 511.Тактико-технические характеристики OM 50 Nemesis Mk III:Калибр – 12,7 мм.Патрон – 12,7 × 99 мм НАТО (.50BMG).Длина ствола – 381-838 мм.Общая длина – 1029-1562 мм.Масса – от 10 до 13 кг (в зависимости от ствола, без оптики)Эффективная дальность стрельбы – 1600 м.Максимальная дальность – 2500 м.Емкость магазина – 5 патронов.