Баллада о Максиме. Последняя песнь поэмы (часть 7)

Итак, мы заканчиваем цикл статей о человеке и пулемете, объединенных один именем – Максим. В историю техники Хайрем Стивенс Максим, родившийся 5 февраля 1840 года неподалеку от Сангервилля в штате Мэн, вошел как личность совершенно незаурядная, причем, и это нужно подчеркнуть особо, незаурядная во всем. В школе он не закончил и пяти классов, а все навыки работы с деревом и металлом перенял у своего отца. Изобретать начал с детства: придумал хронометр, оспицованное колесо для велосипеда и, вы только себе это представьте – мышеловку! Работ, как и всякий истый американец поменял великое множество. Освоим профессии плотника, каретного мастера, трудился маляром, подрядчиком, был даже профессиональным борцом и… барменом. Последняя профессия ему подходила в особенности: сам он пить не пил, и был физически достаточно силен, чтобы выставлять из бара перепившихся клиентов. А вот солдатом так и не стал, причем по закону. Так как в Гражданской войне погибли два его брата, то по американскому закону призыву он не подлежал.И на что только не ставили пулеметы Максима…Все, кто его знал, отмечали, что Хайрем решал возникавшие перед ним технические проблемы очень быстро, но часто при этом «изобретал велосипед», да и вопросы производства и сбыта его совершенно не интересовали. На предприятии своего дяди Стивенса он только тем и занимался, что придумывал разного рода усовершенствования и закончилось это все тем, что его уволили. Нет, дело не в том, что они были плохими. Напротив, хорошими и прибыльными. Вот только дядя не успевал под них переоборудовать свое производство.Но теряя работу, Максим также легко ее и находил. Особенно он любил паровые машины. Он придумывал к ним улучшенные манометры, клапаны, маховики, регуляторы подачи пара и горелки. Чтобы кататься с сыном по реке Гудзон он построил ботик с паровым двигателем «Флирт» длиной семь метров, что совсем немало для самоделки. В 1873 году Максим решил заняться, наконец, бизнесом и начал с того, что убедил А.Т. Стюарта, самого богатого на тот момент человека в Америке, его поддержать. Первым его успехом стала организация газового освещения почтового отделения на Манхэттене, курорта в Саратоге и отеля в Атланте. А еще он сконструировал газовый прожектор для локомотива, также нашедший свое применение.Один из вариантов щитового прикрытия пулемета Максима полностью закрывавшего стрелка.Однако газ уходил в прошлое, поэтому с 1876 года Максим занялся уже электричеством. Его разработки произвели столь сильное впечатление на нью-йоркских финансистов, что они дали ему денег на новую компанию, а Максим в свою очередь начал заниматься лампой накаливания. И получилось так, что его главным соперником стал сам Томас Эдисон, буквально чудом получивший патент на лампу накаливания раньше Хайрема Максима. И Эдисону он его победы так и не простил, но и тот отвечал ему тем же и звал «торговцем смертью».Тем не менее его лампы тоже работали, так что уже осенью 1880 года компания Максима организовала электрическое освещение первого здания в Нью-Йорке. И тем не менее, бизнес есть бизнес. Видя, что Эдисона им не одолеть, партнеры Максима услали его в турне по Европе, что он своим изобретательским азартом не мешал им делать деньги проверенными способами. Впрочем, зарплата его оставалась более чем приличной, но разобиженный Максим, как в 1881 году из Штатов уехал, так больше никогда туда не возвращался.Шотландские хайлендеры с пулеметом Максима.Правда, на Парижской всемирной выставке его ждал успех, которого он не ожидал: его достижениям в электротехнике организаторы выставки посвятили целый номер выставочного журнала. А по ее итогам его вместе с Эдисоном наградили орденом Почетного легиона.Именно тогда ему и пришло в голову заняться созданием скорострельного оружия. Уже осенью 1882 года появились первые его чертежи, а 13 месяцев спустя и первая его действующая модель больше всего похожая на двухтактную паровую машину. Вот только пороховые газы играли в ней роль пара, курок — являлся аналогом привода клапана, а затвор — ее поршня. Что касается энергии отдачи, то накапливалась в пружине, а та затем досылала затвор, запиравший казенную часть и воспламенявший капсюль вставленного в ствол патрона.Проекции аэроплана Максима.Производство пулемета Максима знаменовало собой начало нового этапа и в промышленности. Ведь для него требовалось с высотой точностью изготовить 280 взаимозаменяемых деталей, так что даже в Англии – «мастерской мира» соблюдать подобные стандарты качества еще только учились. Максим тут же телеграфировал своему брату Хадсону в Америку и попросил его срочно нанять и отправить в Европу первым же пароходом несколько американских механиков. А затем вместе с братьями Виккерс учредил компанию Maxim Gun уставной капитал которой равнялся £50 000. Прежних ошибок в деле с Эдисоном Максим уже не повторил и запатентовал чуть ли не каждую деталь своего пулемета, так что обойти его патенты оказалось практически невозможно. Чтобы еще больше повысить эффективность новинки, Максим вместе со своим братом разработали еще и рецепт бездымного пороха на основе хлопка, пропитанного нитроглицерином и касторовым маслом. Так родился еще и знаменитый кордит – тоже творение Максима, хотя и не его одного.И ему удалось и получить выгодные заказы и начать зарабатывать на своем пулемете большие деньги, пусть даже и не сразу, но бизнес и изобретательство вещи настолько противоположные друг другу, что Максим в итоге выбрал последнее. Было проведено слияние его компании и фирмы Норденфельда, после чего Максим сразу же вернулся к привычному для него образу жизни и целиком погрузился в изобретательство.Один из летательных аппаратов Максима.Особенно его заинтересовали… летательные аппараты тяжелее воздуха! А раз заинтересовали, то при его-то деньгах построить такой аппарат для него было вполне возможно, что и было сделано в 1894 году. И в этом же году финансовые потери на его экспериментах составили £21 000, в 1895-м — еще £13 000. На следующий год Виккерс просто выкупил долю Максима и других акционеров, отчего прибыль компании сразу же составила £138 000. Кстати, таким образом он приобрел не только права на пулемет, но также и на созданный Максимом аэроплан.Путем последовательных улучшений…31 июля 1894 года состоялись первые испытания аэроплана Максима, над которым он много работал и в который вложил большие деньги. Аппарат весил три тонны и имел весьма внушительные размеры. По его замыслу он должен был поднять в небо пилота и двух пассажиров.В качестве двигательной установки на нем были смонтированы специально сконструированные и очень легкие паровые машины общей мощностью 180 лошадиных сил. Аппарат должен был стартовать, разогнавшись по рельсам длиной в полкилометра, однако он так и не смог подняться в воздух. Причина заключалась в отсутствии профиля крыла, поэтому подъемная сила его была ничтожной.Обратите внимание на огромные воздушные винты!Максим решил, что все дело в количестве крыльев и поставил дополнительные несущие поверхности, причем на одном из вариантов их было три пары. Но все, чего сумел достичь его аппарат, это подняться в воздух на 30 сантиметров и пролететь около 60 метров. Кроме того, едва лишь аппарат оторвался от рельсов, как сразу же выяснилось, что в воздухе он неуправляем. Его развернуло вбок, он задел одним из винтов о землю и замер поперек рельсов, поломав шасси и нижнюю плоскость.Фотография создателя этого аэроплана в кругу своих помощников дает представление о размерах его детища.Поскольку Максим к этому времени уже израсходовал на эту машину более 200 тысяч долларов, а добиться устойчивого полета, так и не смог, он забросил свое увлечение авиацией, так и оставшись в истории техники «отцом пулемета», но никак не аэроплана.А вот на этом фото хорошо видна двигательная установка аэроплана и его трансмиссияИнтересно, что его работы безусловно повлияли на Герберта Уэллса в 1899 году закончившего свой роман «Когда спящий проснется» и в котором описаны аэропланы и аэропилы будущего в общих чертах напоминающие аэроплан Хайрема Максима.Один из патентов Перси Максима на вихревой глушитель с осевым каналом.Интересно, что сын Максима – Хирам Перси Максим также пошел по пути отца и изобрел глушитель для автомобилей, а затем и глушитель к огнестрельному оружию, запатентованный в 1909 году. Конструкция Максима была весьма оригинальной: он использовал изогнутые лопасти, чтобы заставить дульные газы вращаться внутри глушителя. При этом они охлаждались, а их давление падало. Получилась конструкция дорогая в изготовлении, а кроме того такой глушитель при частой стрельбе быстро нагревался. Поэтому в современных конструкциях чтобы замедлить газы используются перегородки, которые не поглощают слишком много тепла.Реклама глушителя П. Максима.Еще одна особенность глушителя Максима – это его несимметричность. Поместив осевую линию канала глушителя под дулом огнестрельного оружия, он добился того, что тот не закрывал мушку ни на винтовке, ни на пистолете. Известен он и как пионер и изобретателем американского радио и соучредителем Американской радиорелейной лиги (ARRL). То есть если природа на сыне Х.Максима и «отдохнула», то не так уж и много, хотя превзойти своего столь знаменитого отца ему так все-таки и не удалось!Ну, а сам Максим в 1900 году стал британским гражданином, и получил из рук королевы Виктории рыцарское звание — в знак признания его заслуг в успехе кампании в Судане (1896−1898) и в битве при Омдурмане (1898).«Трубка мира» — ингалятор Х.Максима.В 1911 году его компаньоны, разочаровались достижениями Максима в авиации, настояли на его отставке и даже изменили название фирмы с Vickers, Sons and Maxim на Vickers Ltd. Но и после своей отставки теперь уже сэр Хайрем Максим продолжал заниматься своим любимым. Он изобрел примитивный эхолокатор, использовавший энергию пара, и паровой ингалятор, который помог многим миллионам людей во всем мире, страдавших, как и он сам, от бронхита.Скончался этот выдающийся человек в 1916 году в разгар Первой мировой войны. Некрологи на его смерть были короткими и появились лишь в нескольких британских и американских газетах. Что неудивительно, ведь газетчиков теперь куда больше интересовали сообщения о сотнях тысяч жертв войны, погибавших на полях сражений, в том числе и от огня пулеметов Хайрема Максима.