Мифы о происхождении Украины и украинцев. Миф 5. Тавро вместо герба

Государственный герб — отличительный знак, передаваемый по наследству, один из символов государственности, отражающий историческую и философскую сущность любого государства.Согласно Конституции Украины, «Большой Государственный Герб Украины устанавливается с учетом малого Государственного герба Украины и герба Войска Запорожского… Главным элементом большого Государственного герба Украины является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины)».Открою небольшой секрет: у Украины сегодня нет государственного герба, есть только малый герб — на синем щите золотистого цвета трезубец. При этом пафосно указано, что это «Знак Княжеского Государства Владимира Великого». Авторы сего утверждения ссылаются на знак государства, которого, да еще с таким названием, никогда не существовало. Также до сих пор нет и большого герба, есть только законопроект об этом гербе, который так и не рассмотрен парламентом Украины.Итак, основным символом государства пока что является трезубец, история которого окутана туманом. Откуда он появился и что означает этот символ, никто точно не знает. Существует более тридцати украинских версий его происхождения. Это совершенно ненормально, символом государства является знак, смысл которого никому точно неизвестен, даже тем, кто его принимал.Есть несколько версий его происхождения. По одной, князь Владимир как будто бы использовал его как личный геральдический знак на печатях и монетах. Трезубец при этом был исключительно его личным символом, не имеющим ничего общего с родовыми геральдическими знаками Рюриковичей. Кроме трезубца, разные древнерусские князья использовали еще и забытый ныне «двузуб» и массу прочей державной символики, напоминающей клейма для скота. Государственным гербом Руси трезубец также никогда не был.Скорее, это всего лишь отличительный княжеский символ, личный знак князя, которым тот метил всё, что ему принадлежало, от своих монет до скота, кирпичей и рабов. То есть он был сугубо хозяйственным знаком собственности, не имеющим никакого отношения к геральдике. Именно поэтому у каждого князя был свой личный трезубец или двузубец.Относительно того, что именно изображает этот знак, существует множество предположений: хоругвь, якорь, паникадило, топор, пикирующий сокол (как на гербе древнего русского города Ладоги). Что только ни пытались разглядеть в княжеском тавро! Мы не знаем, о чём думали Рюриковичи, клеймя свою скотину. Но они наверняка и в страшном сне не предполагали, что это тавро через века может стать символом украинского государства.Что интересно, этот символ в разных вариантах использовали только ближайшие преемники князя Владимира: Святополк Окаянный и Ярослав Мудрый. Впоследствии Рюриковичи и русские цари никогда не использовали трезубец в качестве герба Руси.В связи с этим забавно наблюдать за украинскими «державотворцами», которые овеяли трезубец романтическими легендами, даже вычитали в нём слово «воля» и с благоговением поклоняются ему как древнему символу украинской государственности.Трезубец же отсылает нас и к мифу о Нептуне, античному богу моря, чья тёмная энергия направлена на разрушение. Как атрибут Нептуна, этого опасного и жестокого бога, трезубец символизирует неподвластную человеку стихию.С христианских времён трезубец часто упоминается как один из символов духовной власти князя тьмы. Сатана нередко изображается с трезубцем в руке. Да и пресловутых чертей изображают с вилами, и именно трёхзубыми.По другой версии, княжеский трезубец действительно похож на навершие скипетра императоров Византии. А по наличию христианского креста на трезубце князя Ярослава Мудрого можно предположить о его связи с византийскими императорами.Что представляла собой верхушка скипетра византийских императоров? На печатях видны лишь общие контуры. Если учитывать, что символом правящей династии Палеологов и государственным символом Византийской империи был орел, то на императорском скипетре должен был восседать именно он.То есть навершие скипетра, скопированное затем русскими князьями, представляло собой упрощённое изображение двуглавого орла – символа христианского единства Востока и Запада. Таким образом, можно предположить, что, по иронии судьбы, малый герб Украины – это стилизованный имперский орёл, перелетевший ныне на герб России.По наиболее убедительной третьей версии, подтвержденной фактами, самое раннее изображение трезубца появилось на монетах киевского князя Владимира в конце X века. В 985 году князь Владимир овладел Хазарией, и хазарская держава прекратила свое существование.В связи с тем, что до X века монеты на Руси не чеканились, первые монеты Владимира были подражанием ходившей в то время на купеческом рынке хазарской тамги, тем более что этим подчеркивалась победа над каганатом. Как видно из рисунков, изображение трезубца на монетах — это прямая калька с хазарской тамги, которая была в широком использовании в Хазарском каганате.По мере укрепления христианства победа над Хазарией становилась историей, и тамгообразные знаки исчезают из употребления на монетах Руси. На лицевой стороне последующих монет был изображен князь, восседающий на престоле, а на оборотной изображен Иисус Христос, как на византийских солидах. То есть появление изображения трезубца-тамги носило временный характер.Поэтому использовать в качестве государственного герба Украины изображение тамги почившего во тьме веков иудейского Хазарского каганата, к тому же с неустановленным смысловым значением, — это не только проявление низкой исторической грамотности, а признак отсутствия у государства исторических событий и традиций, которые можно было бы использовать как материал для герба.Теперь о том, чего нет, — о большом гербе, проект которого так до сих пор не принят парламентом Украины. Он выполнен в «геральдическом» стиле африканских государств, недавно получивших независимость, и больше всего похож на эмблему какой-то коммерческой фирмы, чем на государственный герб. Это полный уход от элементарных эстетических норм, отсутствие вкуса, стиля и чувства меры с одновременным агрессивным опошлением и примитивизацией всего и вся.Прежде всего бросается в глаза символическая и смысловая несовместимость деталей. В него просто впихнули всё, что кто-то посчитал сугубо украинским. И это не случайно.Европейская геральдика напрямую связана с аристократическим прошлым, рыцарством, дворянством и ограничена чёткими символическими и смысловыми правилами, когда каждая деталь несёт свой чёткий смысл и находится на своём определённом месте.У стран, которые лишены дворянского, аристократического прошлого, нет потребности в соблюдении законов геральдики. Они просто размещают на своих гербах символы повседневной жизни своего народа. Хоть автомат Калашникова. Тут совершенно иная, не европейская логика. Именно поэтому проект большого герба Украины сугубо «народный», похожий на сувенирный лоток с лубочными безделушками.В проекте герба изображен лев, символизирующий Галицко-Волынское княжество, и казак Запорожского войска, которые как будто олицетворяют единство Западной и Восточной Украины. В чём же может проявиться единство между диким зверем и мужиком с ружьем? Это очевидно – стремление к взаимному уничтожению. Точнее показать на символическом уровне отношения между всей Украиной и Галицией вряд ли удастся.К тому же лев на проекте герба — это слегка изменённый лев с эмблемы Львова и 14-й дивизии СС «Галичина». На голову эсэсовского зверёныша просто надели золотую корону королевства Галиция, входившего когда-то в Австро-Венгерскую империю. Получился чудесный символ Западной Украины – эсэсовский лев с австрийской короной на голове.А державотворчество Восточной Украины символизирует казак. И это при том, что казачество всегда несло в себе неуправляемую, анархическую стихию, отрицающую всякую государственность! В казаки через Дикое Поле, на Сечь Запорожскую, бежали за волей, а не за свободой. За волей!Так что проект большого герба получился весьма символичным, к тому же лев и мужик втаптывают в грунт пшеницу и калину – щедрость и богатство земли, как бы подчеркивая разрушительную силу этого государства.О трезубце вообще с XIV века более чем на пятьсот лет напрочь забыли. На территории нынешней Украины с подачи представителей Галиции трезубец попытались возродить в символике Украинской народной республики, гетманата Скоропадского и директории Петлюры. Кроме упадка, гражданской войны и очередной руины, ничего путного это не принесло. Что символично, все эти якобы республики существовали исключительно за счет иностранных штыков. Немцев ли, поляков, не важно. Главное условие – нахождение иностранной армии на территории, объявленной очередной Украиной.В годы Великой Отечественной галицкие коллаборанты из ОУН-УПА под этой символикой уничтожали своих соотечественников. И опять же, исключительно после появления на нашей земле иностранных, на этот раз гитлеровских, сапог. Хорошо написал о них Владимир Симоненко:«Не зря вас люды называлы псами,Бо вы лизалы нимцям постолы.Оралы Хайль охрыплымы басамы,Та «Ще нэ вмэрла!» голосно рэвлы».Из Галиции он пришёл в 1991-м в сепаратистский парламент Украины и был навязан в качестве государственной символики.Символизм украинской государственности настолько же нелеп, как и ее действительная реальность. По этой символике несложно увидеть ее ближайшее нерадостное будущее и удручающие перспективы.Непредвзято сравнив герб Украинской ССР с малым гербом и проектом большого герба Украины, мы увидим разительное отличие. Насколько первый говорит о возвышенности устремлений его создателей, настолько второй — об убогости, провинциализме и нежизнеспособности государства с такой символикой. Это, в свою очередь, указывает на искусственность самой идеи украинской государственности, придавая ей налет обреченности и нежизнеспособности.