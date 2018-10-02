История

"Великая чистка": борьба с бандитизмом

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Если Гражданская война и Белое движение в России довольно хорошо освещены, то о начавшейся в 1917 году крестьянской войне известно мало. Фактически до 1920 года она была скрытой частью общей Гражданской войны, когда наиболее заметными силами были красные, белые и «зеленые».

Но крестьянская война началась ещё при власти Временного правительства – когда крестьяне отказывались повиноваться властям и сотнями жгли помещичьи имения, делили земли. Война продолжалась и после того, как остатки белой армии эвакуировались из Крыма. Так, на подавление мятежей и восстаний в 1921 - 1922 гг. были направлены лучшие силы Красной Армии и войска ВЧК – ОГПУ. Общая их численность только в Тамбовской губернии доходила до 120 тыс. человек, на Украине – более 56 тыс. человек, в Карелии – 12 тыс. человек. По данным Статистического управления РККА боевые потери Красной Армии в 1921 году превысили 17 тыс. человек, а в 1921 г. – 21 тыс. человек. Сюда также следует добавить потери внутренних войск, продотрядов, а также тех людей, кто погиб от рук повстанцев.

Таким образом, официально Гражданская война закончилась в 1920 году и началось мирное социалистическое строительство, а война, по сути, ещё продолжалась. До конца 1922 года военное положение сохранялось в 39 губерниях, областях и автономных республиках Советской России. Основной ареной боевых столкновений правительственных сил и повстанцев стали территории центральной России, Северного Кавказа, Сибири, Украины, Белоруссии и Дальнего Востока. Так, в Приволжском районе в 1918 – 1922 гг. было 34 крестьянских восстания, в Уральском – 16, Центрально-Черноземном – 56, Центрально-Промышленном – 42 и т. д.


Большинство людей воспринимает такие известные эпизоды крестьянской войны, как восстание Антонова в Тамбовщине, кровавые бунты в Сибири, деятельность повстанческой армии Нестора Махно на Украине и т. д., как разрозненные явления. Однако по масштабу и угрозе безопасности государства их можно сравнить с крестьянской войной Емельяна Пугачева XVIII в. При этом восстание Пугачева хоть и потрясло Петербург, но всё же не имело такого значение как крестьянская война 1917 – 1922 гг. В это время крестьянская война создала настоящую угрозу государству. Россия была на грани полного развала и крушения цивилизационного проекта. Крестьяне с их проектом народной вольности реально могли взять власть в свои руки и изменить ход истории России.

Проблема была в том, что русская цивилизация и русский народ в этом случае проигрывали и исчезали с исторической арены. Россия переставала существовать как единое государство, распадалась на отдельные автономные регионы, не связанные общей властью, сильными вооруженными силами и хозяйством. В таком случае неизбежно вверх брали западные и восточные интервенты – США, Англия, Франция, Италия, Япония и т. д. Даже финны получали возможность создать «Великую Финляндию» за счёт русских обломков. А такие планы были – финские радикалы мечтали о державе вплоть до Северного Урала и даже больше. Даже при условии сохранении ядра исторической России – без Прибалтики, Финляндии, Закавказья, части Сибири и Дальнего Востока, в центральной России, то суверенитет сохранить не удалось.

Сообщество вольных хлебопашцев, аграрная территория, без мощных вооруженных сил и развитой промышленности, включая военно-промышленный комплекс, без развитого образования и науки, просто не смогла бы выжить в агрессивной Европе образца 1920 – 1930 гг. В это время в Европе у власти были авторитарные, нацистские и фашистские режимы, которые отличались агрессивностью и стремлением к экспансии, расширению «жизненного пространства» за чужой счёт. И крестьянская, аграрная Россия (с властью крестьянских Советов), с «армией», состоящей из тачанок и мужиков с винтовками, не выстояла бы даже под ударами панской Польши, мечтающей о возрождении державы от Чёрного до Балтийского моря за русский счёт или нацистской Финляндии. Не говоря уж войне с западной Антантой (США, Англия и Франция), милитаристской Японией или Третьим рейхом. Крах был бы очень быстрым и сокрушительным, сопровождался новой гражданской войной, всплеском сепаратизма и вёл к полному решению «русского вопроса», то есть гибели русской цивилизации и народа. Остатки стремительно дичающих русских и других коренных народов России стали бы рабами великих держав Запада и Востока, а затем ассимилированы. Русских ждала судьба великих индейских племен и цивилизаций Америки – алкогольный и табачный геноцид, экономический геноцид, роль прислуги и туземной экзотики, апатия и разложение, быстрое угасание, гибель языка, культуры вплоть до полной утраты самосознания.

Таким образом, крестьяне, после крушения проекта России Романовых – «старой России», бросили вызов власти и государству вообще, а не только большевикам. Они были против Временного правительства, против советского правительства и ряда различных белых правительств России. Они не желали выполнять указания властей, служить в армии и отдавать хлеб (кормить город). Крестьяне выдвинулись свой утопический проект будущего России – союз вольных хлебопашцев. В результате основной причиной конфликта советской власти и крестьян – стало желание крестьянства вольно жить и заниматься мелким частным бизнесом. Вырасти урожай, или скот – отвёз на рынок и продал по максимальной цене, при этом не платя налоги государству и не учитывая общегосударственные и национальные интересы. А из-за войны и разрухи город ничего не мог предложить деревне. Поэтому крестьяне стали запасать хлеб до лучших времен (этот процесс начался ещё при царском правительстве). Реакция властей была очевидна – изъять хлеб. Так появились продотряды, которые занимались изъятием излишков продовольствия. Люди были разные, происходили различные нехорошие эксцессы. Крестьяне сопротивлялись. И в условиях революции, смуты и полного краха «старой России», крестьянские повстанцы могли взять власть в свои руки и поменять ход истории России и человечества.

"Великая чистка": борьба с бандитизмом

Смерть бандитам! Ах, вы мерзавцы, мы строим хозяйство, а вы мешаете

Борьба с бандитизмом

В начале февраля 1921 года главное командование доложило Реввоенсовету республики о состоянии борьбы с бандитизмом. Среди особо опасных повстанческих формирований, действовавших на территории страны, были указаны: банда Антонова в Тамбовской губернии; банда Махно; банды в Правобережной Украине; восстания в Сибири; басмачество и восстания в Туркестане (на территории Туркестана действовали не только басмачи, но и остатки белогвардейцев и отряды местных крестьян).

Основную угрозу представляли восставшие крестьяне Тамбовской губернии и Сибири, а также басмачи из Средней Азии. Басмачи – это, по сути, бандитизм прикрытый идеологией, бандиты-джихадисты. Идеологической основой басмачества был панисламизм. Целью движения было отделение Туркестана от Советской России. Во время мировой войны поддержку басмачеству оказывала Османская империя, рассчитывавшая включить Туркестан в свою сферу влияния. Затем басмачам помогала Британия, стремившаяся оторвать Среднюю Азию от России.

Восстание Антонова на Тамбовщине, по мнению командования, «приняло размеры, которые угрожают жизненным интересам республики». В нем участвовало 15 тыс. человек. Правительству пришлось привлечь для подавления восстания большие силы: более 65 тыс. пехоты и кавалерии, усиленные бронепоездами, бронеотрядами и авиацией. Понятно, что при таком численном и техническом перевесе восставшие были обречены. Плюс богатый опыт советских вооруженных сил в антипартизанской борьбе, накопленный в годы Гражданской войны.

Только к лету 1922 года ситуация в стране стабилизировалась. Так, по подсчётам чекистов, против советской власти воевало: на Украине – 70 банд общей численностью 1500; на Юго-Востоке России и Закавказье – 1300 человек; только в Средней Азии советской власти противостояли значительные силы – 45 тыс. человек.

Руководители органов государственной безопасности так оценивали ситуацию в центре страны: «Бандитское движение, наблюдаемое ныне на территории РСФСР, представляет собой лишь жалкий отголосок того мощного и грозного потока, который весной прошлого года, казалось, грозил затопить всю Республику… крестьянский бандитизм не только численно уменьшился, но и качественно выродился… Бандитизм потерял вождей. Крупные люди, связанные с политическими партиями (как, например, Антонов), а иногда даже с настоящим правительством (Махно), либо перебиты, либо ушли из бандитского движения, и во главе его оказались, с одной стороны, чисто уголовный элемент, с другой – бандиты с профессиональной многолетней практикой, которых теперь уже, конечно, ни к какому другому делу пристроить невозможно. В корне также изменился состав рядовых бандитских ячеек: в связи с отменой разверстки (в связи с переходом от военного коммунизма к НЭПу 21 марта 1921 г. продразвёрстка была заменена продналогом. – Автор.) совершенно отмерло повстанчество; в связи с окончанием войны и с проведением демобилизации рассосалась и «зелёная» армия. С изменением же социального состава бандитских отрядов, разумеется, изменились и их политические устремления и, главное, совершенно переменилось их отношение с крестьянством. Бандитизм, бывших много лет формой крестьянского повстанческого движения, ныне стал в большинстве районов антикрестьянским, вызывающим в крестьянстве чувство острейшей вражды и нередко принуждающим крестьян активно браться за организацию самообороны».

Таким образом, масштабы бандитизма постоянно сокращались – власти и органы госбезопасности активно уничтожали банды, в стране налаживалась нормальная жизнь и бандитизм перестал быть формой крестьянского движения.

Одним из самых опасных восстаний в 1923 - 1924 гг. стали белоповстанческие мятежи на Амуре. В подготовке крестьянского восстания активное участие приняли белогвардейцы, которые после завершения Гражданской войны бежали в Китай. Они возглавили восстание и пытались превратить неорганизованные крестьянские группы в подобие армейских частей. Подготовка к восстанию в Зазейском районе Амурской губернии началась осенью 1923 года. Белые проводили разведку, копили оружие и продукты. В каждом селе создавалась подпольная организация численностью 4 – 10 человек. В декабре 1923 года в Благовещенском районе появились первые бандформирования. Само восстание началось 10 января 1924 года в Гильшинской волости. Мятежники разрушили линию связи. Одновременно из-за границы прибыл казачий отряд из 200 бойцов. Он должен был сформировать «Амурскую армию». За короткий срок число повстанцев выросло до 2 тыс. человек.

Вскоре восстанием было охвачено 20 сел Благовещенского района. Число восставших выросло до 7 тыс. человек, при этом сочувствовали повстанцам до 70 тыс. человек (треть населения района). Бунт стремительно распространялся. Село Тамбовка стало центром мятежа, там располагался постоянный гарнизон в 600 человек, вооруженных винтовками и пулеметами. Губерния была разбита на районы. В каждый входило несколько волостей и уездов со своим штабом. В нём имелся специальный военный отдел, который отвечал за мобилизацию и поддержание дисциплины в «Амурской армии».

К 24 января 1924 года восстание охватило 24 волости Амурской губернии, это был максимальный успех повстанцев. Затем началось затухание восстания: в регионе стали действовать части Красной Армии и войска ОГПУ. К началу февраля 1924 года мятеж восстание подавили. По официальным данным, во время операции по подавлению мятежа повстанцы потеряли убитыми и расстрелянными – 300 человек, взятыми в плен - до 1200. Потери Красной Армии – более 100 человек убитыми, ранеными, обмороженными и пропавшими без вести. Сумма ущерба экономике Благовещенского уезда – 2 млн. рублей золотом.

Правда, мятеж на этом не завершился. Часть повстанцев сумела уйти в Китай, где был сформирован отряд из 500 сабель. В ночь с 9 на 10 марта 1924 года бандиты захватили хутор Волковский, убили двух человек, забрали всё добро и лошадей. После этого чекисты предотвратили ещё одно восстание – было выявлено и ликвидировано 19 ячеек повстанцев, арестовано 200 активных участников заговора с целью свержения советской власти.

Таким образом, многие «невинные жертвы» сталинского режима на самом деле были бандитами, убийцами, грабителями, или политическими бандитами, то есть преступниками, которые прикрывали свои грязные дела «политикой», «высокими идеями». Вроде петлюровцев на Украине или белогвардейцев, делающих набеги в Россию с территории Китая.


Источник: http://propagandahistory.ru
Автор:
Самсонов Александр
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38 комментариев
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  1. тасха
    тасха Сегодня, 05:56
    +4
    Таким образом, многие «невинные жертвы» сталинского режима на самом деле были бандитами, убийцами, грабителями, или политическими бандитами

    Ничего не понимаю.. Каждая статья Самсонова будет теперь так заканчиваться?!
    Поздравляю, на ВО появился свой Марк Порций Катон Старший. Человек увлеченный, но чуточку сумасшедший.
    1. василий50
      василий50 Сегодня, 07:23
      +4
      Напоминание того что было в реальности ещё никому, кроме откровенных брехунов не навредило.
      Автор не упомянул про то как *временные* выпустили всех уголовников из тюрем и каторг, которых потом прозвали *птенцы керенского* и было их немало. Так-же не упомянуты монахи и монашки которых отринули от государственной кормушки, а кормиться сытно и жить вольно они привыкли. В двадцатых годах в РОССИИ все эти *бывшие* слились в экстазе ненависти и вместе с уголовниками и разрешили себе любую подлость.
      Мода на *народность* подвигла уголовников и тех кто ими руководил придумать себе идеологию и она для разных слоёв населения была придумана и усиленно внедрялась, тем более что было множество тех кто не умел ничего кроме как болтать. До сегодняшнего дня дожила только уголовное уложение сидельцев в виде - *вора в законе*.
      1. Николай С.
        Николай С. Сегодня, 08:14
        -7
        Результатом войны западного проекта-большевизма против России явился разгром тысячелетней России всего за 70 лет и отброс "русского суперэтноса" в границы 16 века. Но главные вехи войны большевиков с крестьянством - это не разгром и казни активных восставших и не высылка наиболее трудолюбивых крестьян в регионы малопригодные для сельского хозяйства и выживания. В том и другом случае речь о миллионах. Организацию голода в Поволжье и других регионах посчитаем отдельно. Наиболее значимого результата в уничтожении России они добились другим. Это уже коснулось десятков миллионов. Крестьяне в России традиционно селились крупными сёлами, станицами (общиной). Хуторов было мало, по крайней мере, по численности людей в них. Большевики разрушили традиционный уклад в первую очередь тем, что расселили сёла по посёлкам (скорее - выселкам). Обвиняли людей в кулачестве, отбирали всё, главное - дом, и иди селись в голом поле. Селили посёлки семей по двадцать и объединяли в слабосильный колхоз. Потом в войну многие (думаю - большинство) крестьяне ещё раз потеряли свои дома. При таких лишениях многие потеряли детей от голода и болезней. И получили зарубку, что десять детей большевики выкормить не дадут. При Хрущеве эти посёлки коммунисты объявили бесперспективными. Крестьяне вынуждены были убираться в город - в общежития, коммуналки, малосемейки и хрущобы. Где уже по условиям было не до рождения детей. В результате большевистскую Россию - СССР защищать стало некому. После этого коммунистическая верхушка сдала страну Западу на условиях позорной капитуляции. Рядовые же коммунисты, подавляющее большинство из 18-миллионной партии, даже те, кто давал присягу, защищать свою социалистическую Родину от своего преступного руководства не пошли. Не на войну, коммунисты не пошли на гражданские протесты. За свои жалкие привилегии тряслись и за свой не для всех приемлемым способом добытый статус.
        1. Alex_59
          Alex_59 Сегодня, 09:42
          +2
          Цитата: Николай С.
          И получили зарубку, что десять детей большевики выкормить не дадут.

          В семье моего прадеда до революции родилось 7 детей, выжили 4, остальные умерли в детстве от болезней и прочего. В семье моего деда после революции (переехал в город) было 4 детей, выжили все, несмотря на войну.
          Большевики разрушили традиционный уклад в первую очередь тем, что расселили сёла по посёлкам (скорее - выселкам).
          Расселили настолько бесчеловечно, что в одном только нечерноземье за 70 лет образован 101 новый город из ничего, а еще 186 "выселок" выросли настолько, что растерянные большевики вынуждены были дать им статус города. Итого 287 городов за 70 лет. Для сравнения на территории нынешней Германии за этот же период статус города получили лишь 80 поселков. Уровень урбанизации на 1910 год: Германия - 60%, Англия - 78%, США - 46%, Россия - 14%. Уровень урбанизации на 1990 год: Германия - 73,5%, Англия - 89%, США - 75%, СССР - 73%. Проклятые коммунисты! )))
          Где уже по условиям было не до рождения детей.
          Настолько "не до детей", что за 70 лет население выросло на 160 миллионов, увеличившись более чем в 2 раза.
          1. Ольгович
            Ольгович Сегодня, 10:46
            +1
            Цитата: Alex_59
            В семье моего прадеда до революции родилось 7 детей, выжили 4, остальные умерли в детстве от болезней и прочего. В семье моего деда после революции (переехал в город) было 4 детей, выжили все, несмотря на войну.

            РИ за 22 года Николая II : население выросло на 50%. За следующие 22 года-всего на 17% (тоже лживых). С 1964 началось вымирание, в 1992 -Русский Крест
            Цитата: Alex_59
            Уровень урбанизации на 1990 год: Германия - 73,5%, Англия - 89%, США - 75%, СССР - 73%. Проклятые коммунисты! )))

            Эк вы их... Но если посмотреть: уничтожено к 1985 году 60 тыс деревень из 180 тыс в Нечерноземье, умудрились оставить пустыми 500 000 жилых домов там, заброшенными миллионы га пашни и покосов....
            А плотность населения России сто лет назад 9,5 чел. Сегодня-8,5 чел (каки в 1991г)

            Так что соглашусь....
            1. Alex_59
              Alex_59 Сегодня, 11:03
              -1
              Цитата: Ольгович
              РИ за 22 года Николая II : население выросло на 50%

              Причем тут РИ? Вы еще каменный век вспомните. У первых двух гомосапиенсов когда первый ребенок появился население сразу за секунду на 33% подскочило - невиданный в истории человечества рост в единицу времени. Речь вообще не о РИ, и не о Николае втором.
              Цитата: Ольгович
              За следующие 22 года-всего на 17% (тоже лживых)

              Логично, добрый царь довёл страну до ручки в результате чего в ней расплодились всякого рода революционеры, всё рухнуло, погибла куча народу.
              Цитата: Ольгович
              Но если посмотреть: уничтожено к 1985 году 60 тыс деревень из 180 тыс в Нечерноземье, умудрились оставить пустыми 500 000 жилых домов там

              Плевать на них с высокой колокольни. Мои оба деда тоже уехали из деревни, переквалифицировались из работников физического труда в работников труда умственного, нарожали детей и всё великолепно. Голодать от убыли населения в деревнях почему-то нигде не начали. Может быть потому, что один комбайн "Ростсельмаша" делает за день работы больше, чем десяток крестьян за неделю? Вы застряли даже не в 20 веке, вы застряли в 19 веке. Вы еще по заброшенным пещерам древних людей слёзы начните проливать.
              Цитата: Ольгович
              заброшенными миллионы га пашни и покосов....

              В рыночной экономике (сегодня то есть) не будет заброшено то, что эффективно и дает прибыль. Я живу в регионе, где как вы утверждаете что-то очень ценное и дико нужное народу, заброшено. Дак вот я вам скажу - во-первых не всё заброшено, и где есть ценная земля, она обрабатывается. И не мотыгами, а техникой. В тех местах, где инфраструктура была убогой и экономически не выгодно что-то делать - там да, заброшено. Или выращивают не хлеб, а что-то более успешное. Кормовые культуры те же для скота. Заброшены совершенно не рентабельные дальние углы, где по современным меркам жить и производить какой-то конкурентный продукт с прибылью - не получается. В США такого заброшенного тоже хватает - тот же Детройт деградирует на глазах, т.к. производство в Китае дешевле и эффективнее. Это не большевики и не коммунисты виноваты - это жизнь такая, эстественный ход истории. При этом заметьте - голода нет, жратвы навалом, "Пятерочки" и "Магниты" уже у каждой автобусной остановки, и еда в них местного производства.
              С другой стороны я только что вернулся из Ростовской области и Краснодаре. Камазы груженные пшеницей, картошкой, свёклой там идут такими колоннами, что их тяжело обгонять. Обогнал парочку - сразу два других, и так сотни километров. Я не знаю что там заброшено, но работают там в поте лица. Не знаю кому может понадобится селить там дополнительные рабочие руки в деревнях, кому это могло бы быть нужно. Если и так еды навалом. Если только вы из своего кошелька это захотите оплатить.
              1. Николай С.
                Николай С. Сегодня, 11:20
                -1
                Цитата: Alex_59
                В семье моего прадеда до революции родилось 7 детей, выжили 4, остальные умерли в детстве от болезней и прочего. В семье моего деда после революции (переехал в город) было 4 детей
                В семье моего деда (в город не переехал), было 8 человек детей, выжило 5. Я о том, о чём написал, на судьбе своей семьи знаю и семей соседей. Пожил в посёлках. И насмотрелся на маргиналов из "партейных". А вот про царские времена старики говорили с уважением. Потому что порядок был и закон. И не грабили. А умирали при царе дети в тех семьях, которые трудиться не любили (если речь не об эпидемии) и не в состоянии были обратиться к врачу. Тогда, кстати, дети рождались более здоровыми, чем сейчас. Так что вырастить в семье десять детей для многих была не проблема.
                Цитата: Alex_59
                за 70 лет население выросло на 160 миллионов, увеличившись более чем в 2 раза.
                Что ж так то откровенно вводить в заблуждение. Проверяется (например, по Демоскопу). Перепись 1926 года: РСФСР - 100,9млн., 1989 года - 147,4 = всего 46.5 млн.чел. Причем нерусские приросли много больше; русские, у которых громили деревню - меньше. А если Вы решили привести цифры СССР, чтобы спрятать разгром русской деревни за счёт повышенной рождаемости в Средней Азии и Закавказье, то и там цифры другие: 1926-147.0млн.; 1989-286.7млн. Разница - 139.3 млн. Это уже с учётом плюса, который получился после присоединения Западной Украины, Западной Белоруссии, Прибалтики и т.д. Проверяйте, уж никак не меньше 20 млн. Итог, получилось, что для Вас 40 миллионов людей туда-сюда - ничто. Неужели для Вас люди - мусор?
                В вот в российской империи прирост за предыдущий период без Польши и Финляндии: 1811 - 43.8 млн., 1913-155.4млн. - итого в 3.55раза, в т.ч. 50 губерний Европейской России: 1811-41.8млн., 1913-121.8млн.
                Цитата: василий50
                Идиотизм отрицания очевидного и документально подтверждённого факта относится уже к медицине.
                Про идиотизм обычно разговаривают по принципу "у кого чего болит". Вы с этой темой обратились не по адресу.
                Если решили съехать с разгрома русской деревни и поговорить про 1917й. Человек, который только прочёл "Краткий курс ВКП(б)" и ничего больше, и то знает тот период лучше. Не надо выставлять большевиков белыми и пушистыми и всё валить на временное правительство. Это надо просто знать: что между февралём и октябрём в России было двоевластие. Причём Петросовет (с большевиками), который ни за что не отвечал, имел больше власти, чем ВП. Петросовет организован террористическими партиями 27 февраля (12 марта) ещё ДО отречения царя 2(15) марта. Это Петросовет издал Приказ №1. Не факт, что власть эсеров (другой проект из того же западного ларца, без октябрьского переворота) для России дала бы худший результат. Картинка об отношении большевиков к терроризму:
                1. Alex_59
                  Alex_59 Сегодня, 12:07
                  0
                  РСФСР - 100,9млн., 1989 года - 147,4 = всего 46.5 млн.чел.
                  Ну даже если так. Выходит что рост есть.
                  спрятать разгром русской деревни
                  То что вы называете "разгромом русской деревни" - не более чем естественный процесс развития общества. В 19 веке не было тракторов и комбайнов, не было минеральных удобрений. Единственный способ развития - большое число рук. В 20 веке, если вы не в курсе, физический труд повсеместно стал заменяться механизацией. Лишние рты на селе стали не нужны. Там где раньше пахало сто человек стал работать один комбайнер. Ну плюс еще пара механиков. Грубо говоря. Поэтому народ из села естественным образом поехал в города, заниматься чем-то более интеллектуальным, чем махание лопатой или мотыгой. Например занялся проектированием тех же самых тракторов или комбайнов. И если раньше повсеместный физический труд своей низкой эффективностью еще как-то уравнивал кубанских и сибирских колхозников, то в 20, а тем более в 21 веке, из-за сложного климата сельчане с Урала и из Сибири окончательно утратили возможность конкурировать с солнечными полями поволжья и Кубани. И ведь что характерно, уже нет давно никаких коммунистов и большевиков, а расцвета деревенской жизни в регионах со сложным климатом не произошло. Чего не скажешь о юге, где работа кипит невиданными темпами. И голодать не стали, наоборот - еды везде навалом.
                  Кстати, характерный пример - город Березники. На его месте было десятка два деревень, которые вы записываете в "разгромленные". Но в конце 20-х годов на месте этих (непонятно чем занимающихся) деревень построили новый город. Город построили, естественно не от балды, не ради процесса, а с конкретной целью. Было создано производство калийных и азотных удобрений, а вокруг него - город. И удобрения эти с нового производства поехали на юга, улучшать урожаи кубанских полей. Улавливаете? Вместо того чтобы ковырять промерзшую уральскую землю с призрачной целью заставить ее что-то родить, люди стали работать на производстве. За счет чего в другом регионе страны повысилась эффективность сельского хозяйства. По вашему это "разгром деревни"? По вашему так не поступили бы другие власти (не большевики)?
                2. Rastas
                  Rastas Сегодня, 12:11
                  0
                  Уважаемый, это как раз в советское время всяким лентяям жилось не очень, а те, кто трудился, жили вполне хорошо. И были очень даже зажиточные колхозы. И за западный проект лучше уж клеймите уважаемого Вами Столыпина. Вот он уж точно пытался по западному образцу организовать сельское хозяйство без всякого учета мнения самой деревни. Вот только не учел психологию крестьян, они были против частной собственности на землю и для них сразу государство стало врагом. И не даром в 17-м без всяких большевиков крестьяне начали черный передел, выжигая помещичьи усадьбы. И не надо сравнивать прирост населения в РИ, где 85% населения было аграрным, с СССР. Живя в городе, вы не будете рожать по 8 детей.
              2. Ольгович
                Ольгович Сегодня, 12:32
                0
                Цитата: Alex_59
                Причем тут РИ? Вы еще каменный век вспомните.

                Себя-уже совсем не помните:
                В семье моего прадеда до революции родилось 7 детей,
                7
                При этом и РИ.
                Цитата: Alex_59
                огично, добрый царь довёл страну до ручки в результате чего в ней расплодились всякого рода революционеры, всё рухнуло, погибла куча народу.

                НАРОД РУССКИЙ "расплодился" при царе. при следующей власти-вымирал
                Цитата: Alex_59
                Плевать на них с высокой колокольни.

                Доплевались плеватели -до Русского Креста. Без русской деревни с ее плодовитостью-Россию было не заселить. Не заселить -РУССКИМИ людьми
                Цитата: Alex_59
                Может быть потому, что один комбайн "Ростсельмаша" делает за день работы больше, чем десяток крестьян за неделю? Вы застряли даже не в 20 веке, вы застряли в 19 веке. Вы еще по заброшенным пещерам древних людей слёзы начните проливать

                Нет , уважаемый, просто таких комбайнов должно быть В РАЗЫ больше, как и населения. Иначе Россию заселят другие. Китайский уже учите?
                А так вам скоро и культиватора хватит-чтобы накормить уменьшившееся нселение.
                Цитата: Alex_59
                В рыночной экономике (сегодня то есть) не будет заброшено то, что эффективно и дает прибыль.

                А то. что НЕКОМУ эффективно работать просто физически-не хватает чего-то понять ? Сибирь мало заселена, потому, что неэффективно и невыгодно там жить и работать? Дайте китайцам, вьетнамцам самые заброшенные деревни и землю и увидите-КАК можно там заработать и на чем.
                Цитата: Alex_59
                Это не большевики и не коммунисты виноваты - это жизнь такая, эстественный ход истории

                Который раз обращаюсь к вам: ПРЕДЪЯВИТЕ десятки тысяч заброшенных "НЕрентабельных, бесперспективных деревень и миллионы га "нерентабельной" заросшей лесом пашни в Германии, Франции и т.д. Там деревни исчезли, став ГОРОДАМИ, а у нас--став пустынью.
                Цитата: Alex_59
                Я не знаю что там заброшено,

                Так легче жить-не зная. "Все хорошо. прекрасная маркиза"....

                А можно было бы знать, что В России заброшено 39 миллионов гектар, что превышает площадь Германии. Территории, занятые лесами в России, растут быстрее, чем в любой другой части мира.

                Но-еды навалом и экология повышается, зеленые легкие планеты: "ВСЕ ХОРОШО, прекрасная маркиза..." request
      2. василий50
        василий50 Сегодня, 08:38
        +5
        николаю
        Идиотизм отрицания очевидного и документально подтверждённого факта относится уже к медицине. Отречение царя во время ВОЙНЫ, провели высшие руководители РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, т.е они видели очевидный факт вредительства царя. Разрушали РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ *временные*, это они подготовили зоны оккупации, они уничтожили саму основу государства.
        Большевиков можно упрекать только в том что они отказались разрушать РОССИЮ, вышвырнули интервентов и их прислужников, отстроили СОВЕТСКИЙ СОЮЗ.
    2. Николай С.
      Николай С. Сегодня, 08:01
      -2
      Вот в первой части в обсуждении многократно повторялась. И никто этому не дал отпора.
      Цитата: Кошница
      34 279,3 тысячи человек.//+ НКВД А медали получили 15 млн. 20 млн-те кто не вернулся из боя.
      Поэтому я посмотрел данные наших историков с этой темы - д.и.н., проф. Курукова. Он приводит цифры потерь большие, чем Кривошеев. Из таблички ясно, где там 34.5 млн. (как я и написал в той части - это с мобилизованными в промышленность), где 21.6, а где наглая бандеровская хуцпа.
      Из безвозвратных потерь армии - 11 944 100 надо вычесть 1 836 562 вернувшихся из плена. Т.е. всего 10 107 500. Ну и сколько там немцы говорят у них было в плену - 4.5млн? Значит, они в лагерях смерти уничтожили 2.6млн. только военнослужаших, которые надо вычесть из 10.1 млн. Получится число погибших непосредственно на фронте ("поле боя") - 7.5 млн.
      1. Сыщик
        Сыщик Сегодня, 10:32
        +2
        Вообще поразительный этот автор! До крайности поразительный. Т.е. восставшие люди в Тамбовской и не только губернии это бандиты?! И большевики на самом деле просто порядок наводили и с бандитизмом боролись? Ничего себе!!! Газом, армией, артиллерией и авиацией искореняли бандитизм?!?!?! По поводу географии "такого бандитизма" автор явно скромничает - восстания против большевиков вспыхнули по всей России. И с количеством восставших Самсонов выглядит просто кокетливой барышней - только в Ишимском уезде Западной Сибири число восставших достигло 60 000 бойцов! Восстания вспыхнули в Тюменской, Челябинской, Тобольской, Екатеринбургской и других губерниях! Что же собственно привело к этому?! И неужели бандитами, как называет это Самсонов было у нас такое огромное количество крестьян?!?!?!
        22 мая 1917 года Ленин на Всероссийском съезде крестьянских депутатов говорил о не менее миллиона СЕМЕЙ (!!!!!) богатых крестьян. До этого в апреле 1917 года на всероссийском совещании Советов рабочих и солдатских депутатов Ленин говорил, что статистика по крестьянам ему вообще неизвестна (однако счастливыми он их сделать все равно страстно желал), В августе того же года Ильич говорил уже о 5 000 000 богатых СЕМЕЙ крестьян - "кровопийцах" и о 3 000 000 семей середняков ( не плохое признание "бедности и убогости" царской России из уст вождя пролетариата ). Так и это еще не все 21 сентября 1918 года в Декрете об обложении сельских хозяйств натуральным налогом Ленин уже говорит о 40% богатых крестьянских хозяйств!!!!!!! А дальше? А дальше средства производства для крестьян использующих "кулаческие приемы" не выдавать!!! Читайте материалы 8 Всероссийского съезда советов! "Кулак это тот, кто вообще применяет кулаческий прием, а кулаческий прием в отдельности применяет каждый середняк"! Таким вот образом врагами новой власти и бандитами по Самсонову стало большинство русского крестьянства! И в дело вступила продразверстка т.е. говоря по нашему по русски по бандитски ГРАБЕЖ! Просто русские крестьяне поверили в ленинский Декрет о земле в котором Ленин обещал крестьянам не только собственно землю, но и устройство жизни по своему крестьянскому разумению и ни как крестьяне не могли себе представить, что эти сладкие посулы превратятся уже менее чем через год в разгон Учредительного собрания! А менее чем через 3 года после Декрета вождь скажет, что - "... свобода торговли неминуемо приведет к белогвардейщине и победе капитала! И, что ... свободная торговля хлебом есть государственное преступление!!!!!!!!!!"
        По официальным данным ВЧК с июля по ноябрь 1918 года в России вспыхнули 108 восстаний! За весь 1918 год только в 20 губерниях центральной России 245 крупных антисоветских мятежей! Под какими лозунгами? Строительство новой народной власти! Советы без большевиков и т.д. Число участников этих восстаний превысило общее число солдат и офицеров Белой армии! Как новая власть воевала со своим народом и считала ли она русский народ своим это уже отдельная тема! Скажу только, что по Самсонову получается, что за Российскую государственность боролись сплошь большевики в основном евреи, латыши, эстонцы, венгры, китайцы и прочие интернационалисты в графе национальность писавшие коммунист, а вот "разрушали Россию" исключительно русские собственно... Или мы скоро услышим от Самсонова не только выражение типа "большевики русские коммунисты" но и "евреи землепашцы?!" Не порядок скажу я вам на таком читаемом ресурсе подобные статейки публиковать!
        1. Rastas
          Rastas Сегодня, 12:18
          +2
          Воевали против крестьянских восстаний кто? Марсиане? Такие же русские крестьяне. Большинство полководцев Великой Отечественной войны воевали в гражданской войны на стороне красных и не были никакими латышами. Причинами крестьянских восстаний была продразверстка, которую крестьяне, естественно, не приняли, ибо хотели продавать хлеб в город не по твердым ценам, которые устанавливали большевики, а по рыночным (считай своим). Только вот вопрос, уважаемый, Вам, например, надо кормить город, который голодает, а в деревне скопились излишки хлеба, Ваши действия? Что должны были делать большевики? Я так понимаю, что надо было проводить агитацию и объяснять крестьянам про голод в городе, только вот те послали бы Вас подальше.
      2. Кошница
        Кошница Сегодня, 11:05
        -1
        Медаль “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” вручалась:

        военнослужащим и лицам штатного вольнонаемного состава Красной Армии, ВМФ и войск НКВД, прослужившим не менее трех месяцев (для военнослужащих) и не менее шести месяцев (для вольнонаемного состава) в управлении военных округов, органах местного военного управления, в запасных и учебных частях всех родов войск, в военно-учебных заведениях и курсах, в специальных частях и службах, органах ОСО военной контрразведки, комендатурах, военных складах, базах, госпиталях, ветеринарных лазаретах, в составе местных стрелковых частей, аппаратов военпредов, на военных заводах, а также в центральных управлениях НКО, НКВМФ и войсках НКВД, обеспечившим победу своей успешной работой: по проведению мобилизации, по обучению и комплектованию пополнений для фронта по подготовке командных кадров для Красной Армии, ВМФ и войск НКВД; по бесперебойному снабжению и поставкам всех видов вооружения, боеприпасов, средств транспорта и связи, снаряжения, обмундирования и довольствия фронтам; по организации противовоздушной обороны; по охране и конвоированию военнопленных; по обеспечению оперативной связи с фронтами; по охране военных объектов, военного имущества, особо важных предприятий промышленности, строительств оборонных сооружений и порядка в тыловых районах; по снабжению и питанию войск в пути; по лечению и уходу за больными и ранеными бойцами и командирами Красной Армии, ВМФ и войск НКВД;
        личному составу органов НКВД, обеспечившему победу своей работой;
        военнослужащим и лицам штатного вольнонаемного состава, служившим в период Великой Отечественной войны в рядах действующей Красной Армии, ВМФ и войсках НКВД, но выбывшим по ранению, болезни или увечью, а также переведенным по решению государственных и партийных организаций на другую работу вне армии;
        работникам тыловых эвакогоспиталей Красной Армии и Военно-Морского Флота, переданным в ведение Наркомздрава СССР и считавшимся мобилизованными для обслуживания эвакогоспиталей;
        рабочим, служащим, колхозникам и другим лицам из гражданского населения, принимавшим активное участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в составе партизанских отрядов, действовавших в тылу врага.
        Вот такие дела, не сходятся Николай ваши бравурные агитки с реалиями.
        Потому что медаль они получили, те кто был мобилизован в промышленность.
  2. Jerk
    Jerk Сегодня, 06:30
    +4
    Ну насчет бандитизма у Махно - это еще вопрос. И военной силой его не разгромили, махновщину уничтожило исправление земельной реформы, ну и НЭП свое сыграл - теперь крестьяне могли продавать свой товар - и соответственно иссяк мобпотенциал армии батьки Махно. То есть, по факту, Махно своим самим существованием добился реформ в изначально городской революции, которая, происходив в АГРАРНОЙ стране - с*ать хотела на крестьян.
    То есть Махно для революции сделал как бы не больше, чем Ленин с Троцким - из-за него к Советам повернулись крестьяне, а точней он заставил Советы повернуться к крестьянам, так как иначе - они теряли всю Украину, разбить Махно они были тупо не в состоянии - только уничтожить всех селян, которые были готовым мобрезервом армии.
    Вы понимаете, что было бы, победи революция в сугубо виде страна для рабочих? Рабочих в стране - тфу, крестьянская она, а для крестьян не делает ничего - просто позже был бы очередной виток. И рабочих бы смели. Если бы не вот эти реформы. Благодаря ИМЕННО Махно
    1. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 09:27
      +2
      Согласен насчет Махно, автор как-то ему совсем мало внимания уделил. Да и бандами сложно было назвать его сторонников - там до ста тысяч общая численность доходила, с пушками и бронепоездами
  3. Ольгович
    Ольгович Сегодня, 06:46
    -2
    Таким образом, официально Гражданская война закончилась в 1920 году и началось мирное социалистическое строительство, а война, по сути, ещё продолжалась.

    Автор уже и советские учебники отвергает, которые гласили окончание войны в 1922 г (что и было в действительности -на Дальнем Востоке и война против народа (крестьян) в остальной России)
    В это время крестьянская война создала настоящую угрозу государству.

    Не государству, а власти. А государство Россию крестьяне ТЫСЯЧУ лет создавали и создали-это исторический факт
    А вот такие утверждения, как
    Россия была на грани полного развала и крушения цивилизационного проекта. Русских ждала судьба великих индейских племен и цивилизаций Америки – алкогольный и табачный геноцид, экономический геноцид, роль прислуги и туземной экзотики, апатия и разложение, быстрое угасание
    является просто домыслом, противоречащим этому историческому ФАКТУ

    Смерть бандитам! Ах, вы мерзавцы, мы строим хозяйство, а вы мешаете
    Хороший, очень символический плакат: народ в виде крестьянина в лаптях-рубит головы людям в официальной военной форме и сапогах
    главное командование доложило Реввоенсовету республики о состоянии борьбы с бандитизмом. Среди особо опасных повстанческих формирований, действовавших на территории страны, были указаны: банда Антонова в Тамбовской губернии;

    Реввоенсовет имел фамилии, стыдливо не упоминаемые:
    Председатель Троцкий (признан впоследствии агентом Германии, агентом гестапо, США, Англии, бандитом),
    Члены:А -Овсеенко, Смилга, Уборевич, Якир и прочая и прочая-тоже признанные впоследствии в большинстве "шайкой бандитов" (прокурор Вышинский) и шпионами.
    Так кто же, получается, боролся с "бандитизмом" (т.е. с крестьянством, как убедительно доказал автор)?
    Таким образом, многие «невинные жертвы» сталинского режима на самом деле были бандитами, убийцами, грабителями, или политическими бандитами, то есть преступниками, которые прикрывали свои грязные дела «политикой», «высокими идеями»

    Таким образом, судя по решениям Верховного Суда СССР с 1930 г и далее, многие ведущие борцы с бандитизмом (Троцкий, Вацетис и прочие уборевичи с овсеенками) -юридически были признаны
    бандитами, убийцами, . политическими бандитами, то есть преступниками, которые прикрывали свои грязные дела «политикой», «высокими идеями»
    -см. Приговоры ВС СССР.
    1. Boris55
      Boris55 Сегодня, 07:47
      -2
      Цитата: Ольгович
      Не государству, а власти.

      Нельзя противопоставлять чиновников, олицетворяющих власть государства и являющихся частью народа - остальному народу этого государства.

      Вышли мы все из народа,
      Дети семьи трудовой.
      «братский союз и свобода»
      Вот наш девиз боевой!

      Долго в цепях нас держали,
      Долго нас голод томил,
      Черные дни миновали,
      Час искупленья пробил!
      1. kalibr
        kalibr Сегодня, 07:53
        -1
        Можно, еще как можно. Вся история государства Российского это бегство народа от власти!
        1. Boris55
          Boris55 Сегодня, 08:01
          0
          Цитата: kalibr
          Можно, еще как можно.

          Если бы народ не поддержал революцию и их лидеров, в последствии ставших руководителями государства - властью, могла бы она свершиться? Вряд ли. Народ сам кузнец своего счастья и не счастья то-же.
          "Пока идея не овладела массами - она мертва".
          "Ничто не может остановить идею, время которой пришло".
          1. Сыщик
            Сыщик Сегодня, 11:44
            +1
            Цитата: Boris55
            Если бы народ не поддержал революцию и их лидеров, в последствии ставших руководителями государства - властью, могла бы она свершиться?

            А разве не народом были те миллионы людей этой власти противостоявшие?! В том числе и в тех крестьянских и не только восстаниях о которых сейчас идет речь! Причем заметьте простые русские люди крестьяне часто плохо вооруженные противостояли артиллерии и авиации, регулярным военным формированиям большевиков! Разве не народом являлась многомиллионная иммиграция превратившаяся просто в русский исход?!
            1. Rastas
              Rastas Сегодня, 12:25
              0
              Уж не надо про многомиллионную армию крестьян , воевавших против большевиков. Если бы так было, никакие большевики бы не победили, которые, кстати, вооружены были очень посредственно. Смела бы большевиков такая масса. И никаких миллионов эмигрантов не было. И потом, если человек ненавидит власть, то лучше ему уехать, вот и уехали те, кто не хотел сотрудничать с советской властью, а многие остались, а некоторые потом вернулись. А среди эмигрантов публика была очень разношерстная. Многие потом Гитлеру потворствовали. По ним тоже надо сожалеть? Нет, такого народа нам не надо.
      2. Ольгович
        Ольгович Сегодня, 10:56
        0
        Цитата: Boris55
        Нельзя противопоставлять чиновников, олицетворяющих власть государства и являющихся частью народа - остальному народу этого государства.

        Эту власть никто никуда нигде не выбирал и ничего ей не поручал
        1. Rastas
          Rastas Сегодня, 12:27
          0
          Абсолютную монархию в России тоже никто не выбирал.
  4. kalibr
    kalibr Сегодня, 07:47
    +1
    Беда данного автора заключается в том, что он игнорирует очень важные источники информации, а именно диссертации, защищенные по избранным им темам. То есть ограничивается той информационной базой, что "лежит на поверхности". Поэтому легковесность изложения приходится компенсировать "оригинальностью идей!. Между тем можно набрать слово "диссертация" и тему и получить несколько на выбор тем. Можно добавить слово "обложки" или даже "картинки" и получить десятки копий обложек и тем - выбирай не хочу. Скачивать всю диссертацию целиком... да, дорого, 500 р. Но зато и материала там не на одну статью. Окупится! Но и научности будет больше и ссылками можно блеснуть настоящими. Словом "поднять уровень". Вот, например, диссертация по моей Пензе: Борьба с преступностью и охрана общественного порядка как основные направления деятельности милиции Пензенской области в послевоенные годы: 1945-1953
    тема диссертации и автореферата по ВАК 07.00.02, кандидат исторических наук Зимин, Дмитрий Викторович
    ВВЕДЕНИЕ
    Раздел I. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 1945-1953 гг.
    1.1. Государственная политика борьбы с преступностью в послевоенный период. Криминогенная ситуация в Пензенской области в послевоенные годы.
    1.2.Структура послевоенной преступности в Пензенской области.
    1.3. Организационная структура и кадровый состав пензенской милиции в 1945 - 1953 гг.
    Раздел II. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕНЗЕНСКОЙ МИЛИЦИИ В 1945-1953 гг.
    11.1. Борьба пензенской милиции с бандитизмом и уголовной преступностью в Пензенской области в 1945-1953 гг.
    Н.2.0храна общественного порядка в Пензенской области в 19451953 гг.
    Не нравится Пенза - полно других регионов и тем!
  5. kalibr
    kalibr Сегодня, 07:51
    +1
    А вот еще одна работа и какая интересная...
    Правовое регулирование борьбы с бандитизмом в Советском государстве 1917-1958 гг.
    тема диссертации и автореферата по ВАК 12.00.01, кандидат юридических наук Таймасов, Рашид Ниазович
    Год: 2011
    Таймасов, Рашид Ниазович
    ВВЕДЕНИЕ.
    Глава 1. ИСТОРИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ БОРЬБЫ С БАНДИТИЗМОМ В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 1917-1958 гг.
    § 1. Правовая регламентация борьбы с бандитизмом в докодификационный период развития советского уголовного законодательства.
    § 2. Квалификация бандитизма по уголовному законодательству 1920-х гг.
    § 3. Особенности уголовной ответственности за бандитизм по законодательству Советского государства* 1930-х — 1950-х гг.
    § 4. Специфика борьбы с бандитизмом в местах лишения свободы в 1930-е-1950-е гг.
    Глава 2. ПРАВОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ БАНДИТИЗМА И ПРОБЛЕМЫ ЕГО КВАЛИФИКАЦИИ В ТЕОРИИ СОВЕТСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ.
    § 1. Понятие бандитизма и признаки его объективной стороны
    § 2. Субъективная сторона бандитизма. Специфика определения ответственности соучастников бандитизма
    Глава 3: ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ БАНДИТИЗМА СОВЕТСКОЙ ТЕОРИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА.
    § 1. Дилемма ограничительного и расширительного толкования банды (разграничение банды и шайки).
    § 2. Бандитизм и смежные составы преступлений.
    Кстати, автореферат скачивается БЕСПЛАТНО.
  6. тасха
    тасха Сегодня, 08:37
    +5
    Сегодня в разделе "История" размещена статья об Егоре Башкатове - "«Микстура» для упокоения".
    Революция освободила картежника и дезертира. В знак благодарности Егор Иванович вступил в ряды Красной армии и оказался в продотряде. Башкатов в одночасье получил все то, о чем мечтал – власть и безнаказанность. Прикрываясь революционными лозунгами и большевистскими идеалами, он выбивал из несчастных крестьян те скромные продовольственные запасы, которыми они располагали. Есть версия, что Башкатов развернулся так сильно, что его действия больше напоминали целенаправленный террор. Несложно догадаться, что за любую попытку сопротивления «великий и могучий» Башкатов моментально жестоко наказывал.

    После визита такого Башкатова в село с мандатом от действующей власти поневоле за винтовку возьмёшься.. Потом, лет через пятнадцать, тебя запишут в бандиты и насильники. Вот так.
  7. hrulevv
    hrulevv Сегодня, 08:47
    +3
    Откуда такая ненависть к крестьянам? Вас в юности деревенская молодежь побила? Две мировые и гражданская не смогли уничтожить русских крестьян(а именно они составили большую часть погибших,т.к.на заводах ,,бронь,, давали),а власть советов справилась ... Сейчас почти все население городские жители ... Радуйтесь.
    1. Alex_59
      Alex_59 Сегодня, 10:02
      0
      Цитата: hrulevv
      Сейчас почти все население городские жители ...

      Дополнение: во всех развитых странах почти все население городские жители. И в США, и в UK, и в Германии, и во Франции. Невидимая рука большевизма уничтожила крестьянство развитых стран Запада. Во дела!
      Странно что никто не стонет по вымершим пещерам древних людей, бессовестно загнанных в деревни из своих уютных каменных схронов, жестоким феодальным режимом средних веков. Столько ведь уютных пещерок загубили, негодяи. Там где горели очаги, жарили мамонтов, бегали босые ребятишки теперь сырость, запустение и летучие мыши. Ужос, ужос!
      1. Ольгович
        Ольгович Сегодня, 11:01
        +1
        Цитата: Alex_59
        Дополнение: во всех развитых странах почти все население городские жители. И в США, и в UK, и в Германии, и во Франции.

        Дополнение: И в США, и в UK, и в Германии, и во Франции НЕТ заброшенных миллионов га пашни, покосов, лугов, десятков тысяч вымерших деревень, малонаселенной сибири и плотности населения в 8,5 чел: там она (в Европе) в ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ -ТРИДЦАТЬ раз выше.
        А так -да, "похоже..... no
        1. Alex_59
          Alex_59 Сегодня, 11:09
          -2
          Цитата: Ольгович
          и во Франции НЕТ заброшенных миллионов га пашни, покосов, лугов,

          Вы голодаете? Я - нет, и вокруг таких не вижу. Не будет хватать посевных площадей в Поволжье и на Дону - возьмутся и за заброшенные гектары.
          Цитата: Ольгович
          десятков тысяч вымерших деревень,

          Да плевать на эти деревни, что вы к ним прицепились?

          Цитата: Ольгович
          малонаселенной сибири

          Дак езжайте в сибирь, повышайте плотность населения. В деревню, возделывать заброшенные луга, покосы и пашни. Вперед!
          1. Сыщик
            Сыщик Сегодня, 11:49
            +1
            Алексей, ну статья то о крестьянах так или иначе... Так? Если вам плевать так зачем в таком случае вообще, что то комментировать?
            1. Alex_59
              Alex_59 Сегодня, 12:19
              -1
              Цитата: Сыщик
              Если вам плевать так зачем в таком случае вообще, что то комментировать?

              Комментировать за тем, что с ног на голову всё ставят тут некоторые. На деревни - да плевать. На людей - нет. Исход из деревни в города - процесс неизбежный и всегда болезненный. С этим никто не спорит. Но если наша страна хотела оставаться в лидерах, в города перебираться пришлось бы в любом случае.
              1. Кошница
                Кошница Сегодня, 12:29
                0
                Одно дело валить в города с "колхозного рабства", а другое СВОЁ хозяйство бросать.
                Так бы и жила бы Россия, одна нога в городе, другая у себя ,в деревне.
                Нечерноземье-это говядина, молоко, картофель, лён, корнеплоды всякие, да много чего.
                Продавали бы за границу,а не закупали.
  8. нивасандер
    нивасандер Сегодня, 09:08
    +4
    прямые цитаты из "Сибирской Вандеи" очень одиозного(и замаранного кровью) писателя Г.Лосьева
    1. Кошница
      Кошница Сегодня, 10:58
      +1
      Крестьяне с их проектом народной вольности реально могли взять власть в свои руки и изменить ход истории России.
      Проблема была в том, что русская цивилизация и русский народ в этом случае проигрывали и исчезали с исторической арены.
      Такого о русском народе и его основе крестьянстве даже Гитлер не позволял себе говорить.Статья 282 УК РФ налицо.
      Что Самсонов, лавры Бориса Стомахина не дают покоя?
  9. Сыщик
    Сыщик Сегодня, 11:46
    +1
    Цитата: kalibr
    А вот еще одна работа и какая интересная...
    Правовое регулирование борьбы с бандитизмом в Советском государстве 1917-1958 гг.
    тема диссертации и автореферата по ВАК 12.00.01, кандидат юридических наук Таймасов, Рашид Ниазович
    Год: 2011
    Таймасов, Рашид Ниазович
    ВВЕДЕНИЕ.
    Глава 1. ИСТОРИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ БОРЬБЫ С БАНДИТИЗМОМ В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 1917-1958 гг.
    § 1. Правовая регламентация борьбы с бандитизмом в докодификационный период развития советского уголовного законодательства.
    § 2. Квалификация бандитизма по уголовному законодательству 1920-х гг.
    § 3. Особенности уголовной ответственности за бандитизм по законодательству Советского государства* 1930-х — 1950-х гг.
    § 4. Специфика борьбы с бандитизмом в местах лишения свободы в 1930-е-1950-е гг.
    Глава 2. ПРАВОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ БАНДИТИЗМА И ПРОБЛЕМЫ ЕГО КВАЛИФИКАЦИИ В ТЕОРИИ СОВЕТСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ.
    § 1. Понятие бандитизма и признаки его объективной стороны
    § 2. Субъективная сторона бандитизма. Специфика определения ответственности соучастников бандитизма
    Глава 3: ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ БАНДИТИЗМА СОВЕТСКОЙ ТЕОРИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА.
    § 1. Дилемма ограничительного и расширительного толкования банды (разграничение банды и шайки).
    § 2. Бандитизм и смежные составы преступлений.
    Кстати, автореферат скачивается БЕСПЛАТНО.

    Конечно интересная, только ведь это смотря что бандитизмом называть?! Особенно в плане смежных составов преступлений!