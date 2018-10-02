"Великая чистка": борьба с бандитизмом
Если Гражданская война и Белое движение в России довольно хорошо освещены, то о начавшейся в 1917 году крестьянской войне известно мало. Фактически до 1920 года она была скрытой частью общей Гражданской войны, когда наиболее заметными силами были красные, белые и «зеленые».
Но крестьянская война началась ещё при власти Временного правительства – когда крестьяне отказывались повиноваться властям и сотнями жгли помещичьи имения, делили земли. Война продолжалась и после того, как остатки белой армии эвакуировались из Крыма. Так, на подавление мятежей и восстаний в 1921 - 1922 гг. были направлены лучшие силы Красной Армии и войска ВЧК – ОГПУ. Общая их численность только в Тамбовской губернии доходила до 120 тыс. человек, на Украине – более 56 тыс. человек, в Карелии – 12 тыс. человек. По данным Статистического управления РККА боевые потери Красной Армии в 1921 году превысили 17 тыс. человек, а в 1921 г. – 21 тыс. человек. Сюда также следует добавить потери внутренних войск, продотрядов, а также тех людей, кто погиб от рук повстанцев.
Таким образом, официально Гражданская война закончилась в 1920 году и началось мирное социалистическое строительство, а война, по сути, ещё продолжалась. До конца 1922 года военное положение сохранялось в 39 губерниях, областях и автономных республиках Советской России. Основной ареной боевых столкновений правительственных сил и повстанцев стали территории центральной России, Северного Кавказа, Сибири, Украины, Белоруссии и Дальнего Востока. Так, в Приволжском районе в 1918 – 1922 гг. было 34 крестьянских восстания, в Уральском – 16, Центрально-Черноземном – 56, Центрально-Промышленном – 42 и т. д.
Большинство людей воспринимает такие известные эпизоды крестьянской войны, как восстание Антонова в Тамбовщине, кровавые бунты в Сибири, деятельность повстанческой армии Нестора Махно на Украине и т. д., как разрозненные явления. Однако по масштабу и угрозе безопасности государства их можно сравнить с крестьянской войной Емельяна Пугачева XVIII в. При этом восстание Пугачева хоть и потрясло Петербург, но всё же не имело такого значение как крестьянская война 1917 – 1922 гг. В это время крестьянская война создала настоящую угрозу государству. Россия была на грани полного развала и крушения цивилизационного проекта. Крестьяне с их проектом народной вольности реально могли взять власть в свои руки и изменить ход истории России.
Проблема была в том, что русская цивилизация и русский народ в этом случае проигрывали и исчезали с исторической арены. Россия переставала существовать как единое государство, распадалась на отдельные автономные регионы, не связанные общей властью, сильными вооруженными силами и хозяйством. В таком случае неизбежно вверх брали западные и восточные интервенты – США, Англия, Франция, Италия, Япония и т. д. Даже финны получали возможность создать «Великую Финляндию» за счёт русских обломков. А такие планы были – финские радикалы мечтали о державе вплоть до Северного Урала и даже больше. Даже при условии сохранении ядра исторической России – без Прибалтики, Финляндии, Закавказья, части Сибири и Дальнего Востока, в центральной России, то суверенитет сохранить не удалось.
Сообщество вольных хлебопашцев, аграрная территория, без мощных вооруженных сил и развитой промышленности, включая военно-промышленный комплекс, без развитого образования и науки, просто не смогла бы выжить в агрессивной Европе образца 1920 – 1930 гг. В это время в Европе у власти были авторитарные, нацистские и фашистские режимы, которые отличались агрессивностью и стремлением к экспансии, расширению «жизненного пространства» за чужой счёт. И крестьянская, аграрная Россия (с властью крестьянских Советов), с «армией», состоящей из тачанок и мужиков с винтовками, не выстояла бы даже под ударами панской Польши, мечтающей о возрождении державы от Чёрного до Балтийского моря за русский счёт или нацистской Финляндии. Не говоря уж войне с западной Антантой (США, Англия и Франция), милитаристской Японией или Третьим рейхом. Крах был бы очень быстрым и сокрушительным, сопровождался новой гражданской войной, всплеском сепаратизма и вёл к полному решению «русского вопроса», то есть гибели русской цивилизации и народа. Остатки стремительно дичающих русских и других коренных народов России стали бы рабами великих держав Запада и Востока, а затем ассимилированы. Русских ждала судьба великих индейских племен и цивилизаций Америки – алкогольный и табачный геноцид, экономический геноцид, роль прислуги и туземной экзотики, апатия и разложение, быстрое угасание, гибель языка, культуры вплоть до полной утраты самосознания.
Таким образом, крестьяне, после крушения проекта России Романовых – «старой России», бросили вызов власти и государству вообще, а не только большевикам. Они были против Временного правительства, против советского правительства и ряда различных белых правительств России. Они не желали выполнять указания властей, служить в армии и отдавать хлеб (кормить город). Крестьяне выдвинулись свой утопический проект будущего России – союз вольных хлебопашцев. В результате основной причиной конфликта советской власти и крестьян – стало желание крестьянства вольно жить и заниматься мелким частным бизнесом. Вырасти урожай, или скот – отвёз на рынок и продал по максимальной цене, при этом не платя налоги государству и не учитывая общегосударственные и национальные интересы. А из-за войны и разрухи город ничего не мог предложить деревне. Поэтому крестьяне стали запасать хлеб до лучших времен (этот процесс начался ещё при царском правительстве). Реакция властей была очевидна – изъять хлеб. Так появились продотряды, которые занимались изъятием излишков продовольствия. Люди были разные, происходили различные нехорошие эксцессы. Крестьяне сопротивлялись. И в условиях революции, смуты и полного краха «старой России», крестьянские повстанцы могли взять власть в свои руки и поменять ход истории России и человечества.
Смерть бандитам! Ах, вы мерзавцы, мы строим хозяйство, а вы мешаете
Борьба с бандитизмом
В начале февраля 1921 года главное командование доложило Реввоенсовету республики о состоянии борьбы с бандитизмом. Среди особо опасных повстанческих формирований, действовавших на территории страны, были указаны: банда Антонова в Тамбовской губернии; банда Махно; банды в Правобережной Украине; восстания в Сибири; басмачество и восстания в Туркестане (на территории Туркестана действовали не только басмачи, но и остатки белогвардейцев и отряды местных крестьян).
Основную угрозу представляли восставшие крестьяне Тамбовской губернии и Сибири, а также басмачи из Средней Азии. Басмачи – это, по сути, бандитизм прикрытый идеологией, бандиты-джихадисты. Идеологической основой басмачества был панисламизм. Целью движения было отделение Туркестана от Советской России. Во время мировой войны поддержку басмачеству оказывала Османская империя, рассчитывавшая включить Туркестан в свою сферу влияния. Затем басмачам помогала Британия, стремившаяся оторвать Среднюю Азию от России.
Восстание Антонова на Тамбовщине, по мнению командования, «приняло размеры, которые угрожают жизненным интересам республики». В нем участвовало 15 тыс. человек. Правительству пришлось привлечь для подавления восстания большие силы: более 65 тыс. пехоты и кавалерии, усиленные бронепоездами, бронеотрядами и авиацией. Понятно, что при таком численном и техническом перевесе восставшие были обречены. Плюс богатый опыт советских вооруженных сил в антипартизанской борьбе, накопленный в годы Гражданской войны.
Только к лету 1922 года ситуация в стране стабилизировалась. Так, по подсчётам чекистов, против советской власти воевало: на Украине – 70 банд общей численностью 1500; на Юго-Востоке России и Закавказье – 1300 человек; только в Средней Азии советской власти противостояли значительные силы – 45 тыс. человек.
Руководители органов государственной безопасности так оценивали ситуацию в центре страны: «Бандитское движение, наблюдаемое ныне на территории РСФСР, представляет собой лишь жалкий отголосок того мощного и грозного потока, который весной прошлого года, казалось, грозил затопить всю Республику… крестьянский бандитизм не только численно уменьшился, но и качественно выродился… Бандитизм потерял вождей. Крупные люди, связанные с политическими партиями (как, например, Антонов), а иногда даже с настоящим правительством (Махно), либо перебиты, либо ушли из бандитского движения, и во главе его оказались, с одной стороны, чисто уголовный элемент, с другой – бандиты с профессиональной многолетней практикой, которых теперь уже, конечно, ни к какому другому делу пристроить невозможно. В корне также изменился состав рядовых бандитских ячеек: в связи с отменой разверстки (в связи с переходом от военного коммунизма к НЭПу 21 марта 1921 г. продразвёрстка была заменена продналогом. – Автор.) совершенно отмерло повстанчество; в связи с окончанием войны и с проведением демобилизации рассосалась и «зелёная» армия. С изменением же социального состава бандитских отрядов, разумеется, изменились и их политические устремления и, главное, совершенно переменилось их отношение с крестьянством. Бандитизм, бывших много лет формой крестьянского повстанческого движения, ныне стал в большинстве районов антикрестьянским, вызывающим в крестьянстве чувство острейшей вражды и нередко принуждающим крестьян активно браться за организацию самообороны».
Таким образом, масштабы бандитизма постоянно сокращались – власти и органы госбезопасности активно уничтожали банды, в стране налаживалась нормальная жизнь и бандитизм перестал быть формой крестьянского движения.
Одним из самых опасных восстаний в 1923 - 1924 гг. стали белоповстанческие мятежи на Амуре. В подготовке крестьянского восстания активное участие приняли белогвардейцы, которые после завершения Гражданской войны бежали в Китай. Они возглавили восстание и пытались превратить неорганизованные крестьянские группы в подобие армейских частей. Подготовка к восстанию в Зазейском районе Амурской губернии началась осенью 1923 года. Белые проводили разведку, копили оружие и продукты. В каждом селе создавалась подпольная организация численностью 4 – 10 человек. В декабре 1923 года в Благовещенском районе появились первые бандформирования. Само восстание началось 10 января 1924 года в Гильшинской волости. Мятежники разрушили линию связи. Одновременно из-за границы прибыл казачий отряд из 200 бойцов. Он должен был сформировать «Амурскую армию». За короткий срок число повстанцев выросло до 2 тыс. человек.
Вскоре восстанием было охвачено 20 сел Благовещенского района. Число восставших выросло до 7 тыс. человек, при этом сочувствовали повстанцам до 70 тыс. человек (треть населения района). Бунт стремительно распространялся. Село Тамбовка стало центром мятежа, там располагался постоянный гарнизон в 600 человек, вооруженных винтовками и пулеметами. Губерния была разбита на районы. В каждый входило несколько волостей и уездов со своим штабом. В нём имелся специальный военный отдел, который отвечал за мобилизацию и поддержание дисциплины в «Амурской армии».
К 24 января 1924 года восстание охватило 24 волости Амурской губернии, это был максимальный успех повстанцев. Затем началось затухание восстания: в регионе стали действовать части Красной Армии и войска ОГПУ. К началу февраля 1924 года мятеж восстание подавили. По официальным данным, во время операции по подавлению мятежа повстанцы потеряли убитыми и расстрелянными – 300 человек, взятыми в плен - до 1200. Потери Красной Армии – более 100 человек убитыми, ранеными, обмороженными и пропавшими без вести. Сумма ущерба экономике Благовещенского уезда – 2 млн. рублей золотом.
Правда, мятеж на этом не завершился. Часть повстанцев сумела уйти в Китай, где был сформирован отряд из 500 сабель. В ночь с 9 на 10 марта 1924 года бандиты захватили хутор Волковский, убили двух человек, забрали всё добро и лошадей. После этого чекисты предотвратили ещё одно восстание – было выявлено и ликвидировано 19 ячеек повстанцев, арестовано 200 активных участников заговора с целью свержения советской власти.
Таким образом, многие «невинные жертвы» сталинского режима на самом деле были бандитами, убийцами, грабителями, или политическими бандитами, то есть преступниками, которые прикрывали свои грязные дела «политикой», «высокими идеями». Вроде петлюровцев на Украине или белогвардейцев, делающих набеги в Россию с территории Китая.
Но крестьянская война началась ещё при власти Временного правительства – когда крестьяне отказывались повиноваться властям и сотнями жгли помещичьи имения, делили земли. Война продолжалась и после того, как остатки белой армии эвакуировались из Крыма. Так, на подавление мятежей и восстаний в 1921 - 1922 гг. были направлены лучшие силы Красной Армии и войска ВЧК – ОГПУ. Общая их численность только в Тамбовской губернии доходила до 120 тыс. человек, на Украине – более 56 тыс. человек, в Карелии – 12 тыс. человек. По данным Статистического управления РККА боевые потери Красной Армии в 1921 году превысили 17 тыс. человек, а в 1921 г. – 21 тыс. человек. Сюда также следует добавить потери внутренних войск, продотрядов, а также тех людей, кто погиб от рук повстанцев.
Таким образом, официально Гражданская война закончилась в 1920 году и началось мирное социалистическое строительство, а война, по сути, ещё продолжалась. До конца 1922 года военное положение сохранялось в 39 губерниях, областях и автономных республиках Советской России. Основной ареной боевых столкновений правительственных сил и повстанцев стали территории центральной России, Северного Кавказа, Сибири, Украины, Белоруссии и Дальнего Востока. Так, в Приволжском районе в 1918 – 1922 гг. было 34 крестьянских восстания, в Уральском – 16, Центрально-Черноземном – 56, Центрально-Промышленном – 42 и т. д.
Большинство людей воспринимает такие известные эпизоды крестьянской войны, как восстание Антонова в Тамбовщине, кровавые бунты в Сибири, деятельность повстанческой армии Нестора Махно на Украине и т. д., как разрозненные явления. Однако по масштабу и угрозе безопасности государства их можно сравнить с крестьянской войной Емельяна Пугачева XVIII в. При этом восстание Пугачева хоть и потрясло Петербург, но всё же не имело такого значение как крестьянская война 1917 – 1922 гг. В это время крестьянская война создала настоящую угрозу государству. Россия была на грани полного развала и крушения цивилизационного проекта. Крестьяне с их проектом народной вольности реально могли взять власть в свои руки и изменить ход истории России.
Проблема была в том, что русская цивилизация и русский народ в этом случае проигрывали и исчезали с исторической арены. Россия переставала существовать как единое государство, распадалась на отдельные автономные регионы, не связанные общей властью, сильными вооруженными силами и хозяйством. В таком случае неизбежно вверх брали западные и восточные интервенты – США, Англия, Франция, Италия, Япония и т. д. Даже финны получали возможность создать «Великую Финляндию» за счёт русских обломков. А такие планы были – финские радикалы мечтали о державе вплоть до Северного Урала и даже больше. Даже при условии сохранении ядра исторической России – без Прибалтики, Финляндии, Закавказья, части Сибири и Дальнего Востока, в центральной России, то суверенитет сохранить не удалось.
Сообщество вольных хлебопашцев, аграрная территория, без мощных вооруженных сил и развитой промышленности, включая военно-промышленный комплекс, без развитого образования и науки, просто не смогла бы выжить в агрессивной Европе образца 1920 – 1930 гг. В это время в Европе у власти были авторитарные, нацистские и фашистские режимы, которые отличались агрессивностью и стремлением к экспансии, расширению «жизненного пространства» за чужой счёт. И крестьянская, аграрная Россия (с властью крестьянских Советов), с «армией», состоящей из тачанок и мужиков с винтовками, не выстояла бы даже под ударами панской Польши, мечтающей о возрождении державы от Чёрного до Балтийского моря за русский счёт или нацистской Финляндии. Не говоря уж войне с западной Антантой (США, Англия и Франция), милитаристской Японией или Третьим рейхом. Крах был бы очень быстрым и сокрушительным, сопровождался новой гражданской войной, всплеском сепаратизма и вёл к полному решению «русского вопроса», то есть гибели русской цивилизации и народа. Остатки стремительно дичающих русских и других коренных народов России стали бы рабами великих держав Запада и Востока, а затем ассимилированы. Русских ждала судьба великих индейских племен и цивилизаций Америки – алкогольный и табачный геноцид, экономический геноцид, роль прислуги и туземной экзотики, апатия и разложение, быстрое угасание, гибель языка, культуры вплоть до полной утраты самосознания.
Таким образом, крестьяне, после крушения проекта России Романовых – «старой России», бросили вызов власти и государству вообще, а не только большевикам. Они были против Временного правительства, против советского правительства и ряда различных белых правительств России. Они не желали выполнять указания властей, служить в армии и отдавать хлеб (кормить город). Крестьяне выдвинулись свой утопический проект будущего России – союз вольных хлебопашцев. В результате основной причиной конфликта советской власти и крестьян – стало желание крестьянства вольно жить и заниматься мелким частным бизнесом. Вырасти урожай, или скот – отвёз на рынок и продал по максимальной цене, при этом не платя налоги государству и не учитывая общегосударственные и национальные интересы. А из-за войны и разрухи город ничего не мог предложить деревне. Поэтому крестьяне стали запасать хлеб до лучших времен (этот процесс начался ещё при царском правительстве). Реакция властей была очевидна – изъять хлеб. Так появились продотряды, которые занимались изъятием излишков продовольствия. Люди были разные, происходили различные нехорошие эксцессы. Крестьяне сопротивлялись. И в условиях революции, смуты и полного краха «старой России», крестьянские повстанцы могли взять власть в свои руки и поменять ход истории России и человечества.
Смерть бандитам! Ах, вы мерзавцы, мы строим хозяйство, а вы мешаете
Борьба с бандитизмом
В начале февраля 1921 года главное командование доложило Реввоенсовету республики о состоянии борьбы с бандитизмом. Среди особо опасных повстанческих формирований, действовавших на территории страны, были указаны: банда Антонова в Тамбовской губернии; банда Махно; банды в Правобережной Украине; восстания в Сибири; басмачество и восстания в Туркестане (на территории Туркестана действовали не только басмачи, но и остатки белогвардейцев и отряды местных крестьян).
Основную угрозу представляли восставшие крестьяне Тамбовской губернии и Сибири, а также басмачи из Средней Азии. Басмачи – это, по сути, бандитизм прикрытый идеологией, бандиты-джихадисты. Идеологической основой басмачества был панисламизм. Целью движения было отделение Туркестана от Советской России. Во время мировой войны поддержку басмачеству оказывала Османская империя, рассчитывавшая включить Туркестан в свою сферу влияния. Затем басмачам помогала Британия, стремившаяся оторвать Среднюю Азию от России.
Восстание Антонова на Тамбовщине, по мнению командования, «приняло размеры, которые угрожают жизненным интересам республики». В нем участвовало 15 тыс. человек. Правительству пришлось привлечь для подавления восстания большие силы: более 65 тыс. пехоты и кавалерии, усиленные бронепоездами, бронеотрядами и авиацией. Понятно, что при таком численном и техническом перевесе восставшие были обречены. Плюс богатый опыт советских вооруженных сил в антипартизанской борьбе, накопленный в годы Гражданской войны.
Только к лету 1922 года ситуация в стране стабилизировалась. Так, по подсчётам чекистов, против советской власти воевало: на Украине – 70 банд общей численностью 1500; на Юго-Востоке России и Закавказье – 1300 человек; только в Средней Азии советской власти противостояли значительные силы – 45 тыс. человек.
Руководители органов государственной безопасности так оценивали ситуацию в центре страны: «Бандитское движение, наблюдаемое ныне на территории РСФСР, представляет собой лишь жалкий отголосок того мощного и грозного потока, который весной прошлого года, казалось, грозил затопить всю Республику… крестьянский бандитизм не только численно уменьшился, но и качественно выродился… Бандитизм потерял вождей. Крупные люди, связанные с политическими партиями (как, например, Антонов), а иногда даже с настоящим правительством (Махно), либо перебиты, либо ушли из бандитского движения, и во главе его оказались, с одной стороны, чисто уголовный элемент, с другой – бандиты с профессиональной многолетней практикой, которых теперь уже, конечно, ни к какому другому делу пристроить невозможно. В корне также изменился состав рядовых бандитских ячеек: в связи с отменой разверстки (в связи с переходом от военного коммунизма к НЭПу 21 марта 1921 г. продразвёрстка была заменена продналогом. – Автор.) совершенно отмерло повстанчество; в связи с окончанием войны и с проведением демобилизации рассосалась и «зелёная» армия. С изменением же социального состава бандитских отрядов, разумеется, изменились и их политические устремления и, главное, совершенно переменилось их отношение с крестьянством. Бандитизм, бывших много лет формой крестьянского повстанческого движения, ныне стал в большинстве районов антикрестьянским, вызывающим в крестьянстве чувство острейшей вражды и нередко принуждающим крестьян активно браться за организацию самообороны».
Таким образом, масштабы бандитизма постоянно сокращались – власти и органы госбезопасности активно уничтожали банды, в стране налаживалась нормальная жизнь и бандитизм перестал быть формой крестьянского движения.
Одним из самых опасных восстаний в 1923 - 1924 гг. стали белоповстанческие мятежи на Амуре. В подготовке крестьянского восстания активное участие приняли белогвардейцы, которые после завершения Гражданской войны бежали в Китай. Они возглавили восстание и пытались превратить неорганизованные крестьянские группы в подобие армейских частей. Подготовка к восстанию в Зазейском районе Амурской губернии началась осенью 1923 года. Белые проводили разведку, копили оружие и продукты. В каждом селе создавалась подпольная организация численностью 4 – 10 человек. В декабре 1923 года в Благовещенском районе появились первые бандформирования. Само восстание началось 10 января 1924 года в Гильшинской волости. Мятежники разрушили линию связи. Одновременно из-за границы прибыл казачий отряд из 200 бойцов. Он должен был сформировать «Амурскую армию». За короткий срок число повстанцев выросло до 2 тыс. человек.
Вскоре восстанием было охвачено 20 сел Благовещенского района. Число восставших выросло до 7 тыс. человек, при этом сочувствовали повстанцам до 70 тыс. человек (треть населения района). Бунт стремительно распространялся. Село Тамбовка стало центром мятежа, там располагался постоянный гарнизон в 600 человек, вооруженных винтовками и пулеметами. Губерния была разбита на районы. В каждый входило несколько волостей и уездов со своим штабом. В нём имелся специальный военный отдел, который отвечал за мобилизацию и поддержание дисциплины в «Амурской армии».
К 24 января 1924 года восстание охватило 24 волости Амурской губернии, это был максимальный успех повстанцев. Затем началось затухание восстания: в регионе стали действовать части Красной Армии и войска ОГПУ. К началу февраля 1924 года мятеж восстание подавили. По официальным данным, во время операции по подавлению мятежа повстанцы потеряли убитыми и расстрелянными – 300 человек, взятыми в плен - до 1200. Потери Красной Армии – более 100 человек убитыми, ранеными, обмороженными и пропавшими без вести. Сумма ущерба экономике Благовещенского уезда – 2 млн. рублей золотом.
Правда, мятеж на этом не завершился. Часть повстанцев сумела уйти в Китай, где был сформирован отряд из 500 сабель. В ночь с 9 на 10 марта 1924 года бандиты захватили хутор Волковский, убили двух человек, забрали всё добро и лошадей. После этого чекисты предотвратили ещё одно восстание – было выявлено и ликвидировано 19 ячеек повстанцев, арестовано 200 активных участников заговора с целью свержения советской власти.
Таким образом, многие «невинные жертвы» сталинского режима на самом деле были бандитами, убийцами, грабителями, или политическими бандитами, то есть преступниками, которые прикрывали свои грязные дела «политикой», «высокими идеями». Вроде петлюровцев на Украине или белогвардейцев, делающих набеги в Россию с территории Китая.
Источник: http://propagandahistory.ru
- Автор:
- Самсонов Александр
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