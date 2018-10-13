«Ручные» комплексы ПВО. Часть 5. ПЗРК FIM-92 Stinger
К одним из самых известных во всем мире переносным зенитным ракетным комплексам наряду с ПЗРК «Игла» и «Стрела», безусловно, относится американский ПЗРК FIM-92 Stinger. «Стингер» (от английского Stinger – «жало») имеет в американский армии общевойсковой индекс FIM-92 и, как и его «коллеги» из других стран, предназначен для поражения низколетящих воздушных целей: беспилотников, вертолетов и самолетов. Помимо этого, Stinger обеспечивает стрелку-оператору ограниченные возможности по обстрелу небронированных наземных или надводных целей. Принятый на вооружение американской армии в 1981 году комплекс по-прежнему остается на вооружении.
Созданный в США комплекс с 1981 года не только находится на вооружении американской армии, но и активно поставляется на экспорт. Помимо США его производством занималась компания European Aeronautic Defence and Space Company (EADS) в Германии и Roketsan в Турции. За все время производства было выпущено более 70 тысяч ракет к данным комплексам всех типов. ПЗРК является одним из самых распространенных в мире, находится на вооружении 30 государств.
ПЗРК «Стингер» предназначен для поражения самолетов, включая сверхзвуковые, и вертолетов как на встречных, так и на догонных курсах. В том числе целей, совершающих полеты на малых и предельно малых высотах. Разработкой комплекса занимались специалисты компании «General Dynamics». Разработке ПЗРК «Stinger» предшествовали работы по программе ASDP (Advanced Seeker Development Program), которые начались еще в середине 1960-х годов, незадолго до начала серийного выпуска первого американского ПЗРК «Red Eye». Целью данных работ была теоретическая проработка и экспериментальное подтверждение осуществимости концепции переносного комплекса «Red Eye 2» с зенитной ракетой, на которой планировалось использовать всеракурсную инфракрасную головку самонаведения.
Успешное выполнение данной программы позволило Минобороны США в 1972 году приступить к финансированию разработки перспективного ПЗРК, который сразу же получил наименование «Stinger». Разработка комплекса, несмотря на возникшие в процессе работ трудности, была завершена к 1977 году. В том же году компания «General Dynamics» приступила к выпуску первой партии готовых образцов. Их испытания проводились в США в течение 1979-1980 годов и закончились успешно.
Результаты испытаний нового ПЗРК с зенитной управляемой ракетой FIM-92A, которая была оснащена инфракрасной (ИК) ГСН (диапазон волн 4,1-4,4 мкм), подтвердила способности комплекса по поражению воздушных целей на встречных курсах. Продемонстрированные результаты позволили Минобороны США принять решение о серийном выпуске комплексов и принятии их на вооружение. С 1981 года они массово начали поступать на вооружение сухопутных войск США в Европе. При этом объем выпуска ПЗРК в этой модификации был значительно сокращен в связи с достигнутыми успехами в создании новой ГСН POST, разработка которой велась с 1977 года и к началу 1980-х годов находилась уже на завершающем этапе.
Двухдиапазонная ГСН POST, которая использовалась в ракете FIM-92B, работает не только в ИК, но и в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне длин волн. В отличие от ГСН ракеты FIM-92A, где информация о положении воздушной цели относительно ее оптической оси извлекалась из сигнала, модулированного вращающимся растром, в новой ракете использовался безрастровый координатор цели. Его детекторы УФ и ИК излучений, функционирующие в одном контуре с двумя цифровыми микропроцессорами, позволяли осуществлять розеткообразное сканирование. Это обеспечивало ГСН ракеты возможность селекции воздушной цели в условиях фоновых помех, а также защищенность от средств противодействия ИК диапазона.
Производство данных ракет началось в 1983 году, но в связи с тем, что уже в 1985 году компания «General Dynamics» приступила к работам по созданию новой зенитной ракеты FIM-92C, темпы выпуска ЗУР FIM-92B также были снижены по сравнению с предусмотренными ранее. В новой ракете, разработка которой была полностью закончена в 1987 году, использовалась новая ГСН POST-RPM, оснащенная перепрограммируемым микропроцессором, который обеспечивал возможность адаптации характеристик системы наведения ракеты к помеховой и целевой обстановке за счет выбора подходящих программ. Сменные блоки памяти, в которых хранились типовые программы, размещались в корпусе пускового механизма ПЗРК «Stinger-RPM». До 1991 года было выпущено около 20 тысяч ракет FIM-92C, все они поставлялись только в армию США. Дальнейшие работы по усовершенствованию ракет, оснащенных ГСН POST-RPM, велись в части оснащения ракеты FIM-92C литиевой батареей, кольцевым лазерным гироскопом, улучшенным датчиком угловой скорости по крену.
Широкое распространение получили ЗУР FIM-92E Block I, которые были оснащены двухдиапазонной помехозащищенной ГСН розеточного типа, работающей в ИК и УФ диапазонах длин волн. Данные ракеты оснащались осколочно-фугасной боевой частью весом 3 кг, их дальность полета выросла до 8 километров, а скорость ракеты составляет М=2,2 (около 750 м/с). Ракеты FIM-92E Block II комплектовались всеракурсной тепловизионной ГСН с расположенной в фокальной плоскости оптической системы матрицей ИК-детекторов. Первые ракеты FIM-92E начали поступать на вооружение американской армии в 1995 году. Практически весь запас ракет ПЗРК «Стингер», находившихся на вооружении армии США, был заменен на эти ЗУР.
ПЗРК «Stinger» всех без исключения модификаций состоит из следующих основных компонентов:
- зенитной управляемой ракеты в транспортно-пусковом контейнере;
- пускового механизма;
- оптического прицела для визуального обнаружения и сопровождения воздушной цели, а также приближенного определения дальности до цели;
- блока электроснабжения и охлаждения с электрической батареей, а также емкостью с жидким аргоном;
- аппаратуры опознавания «свой-чужой» AN/PPX-1 (электронный блок, который носится на поясном ремне стрелка-оператора комплекса).
Ракета ПЗРК «Стингер» выполнена по аэродинамической схеме «утка». В носовой части ракеты расположены четыре аэродинамических поверхности, две из которых являются рулями, а еще две остаются неподвижными относительно корпуса ракеты. Для управления с помощью одной пары аэродинамических рулей ракета вращается вокруг своей продольной оси, а сигналы управления, которые поступают на рули, согласуются с ее движением относительно этой оси. ЗУР приобретает начальное вращение за счет наклонного расположения сопел стартового ускорителя относительно ее корпуса. Для поддержания вращения ракеты в полете плоскости хвостового стабилизатора, которые, как и рули, раскрываются при выходе ЗУР из ТПК, установлены под некоторым углом к ее корпусу. Управление с помощью одной пары рулей позволило конструкторам достичь значительного снижения массы, а также стоимости аппаратуры управления полетом.
Ракета оснащается двухрежимным маршевым твердотопливным двигателем «Atlantic Research Mk27», который обеспечивает ее разгон до скорости 750 м/с и поддержание столь высокой скорости в течение всего полета до цели. Маршевый двигатель ЗУР включается лишь после отделения стартового ускорителя и удаления ракеты на безопасное расстояние от стрелка-оператора комплекса (примерно на 8 метров). Поражение воздушных целей обеспечивается мощной осколочно-фугасной боевой частью массой около трех килограмм. БЧ оснащена взрывателем ударного действия и предохранительно-исполнительным механизмом, который обеспечивает снятие ступеней предохранения взрывателя и передачу команды на самоликвидацию ЗУР в случае ее промаха.
Зенитная ракета помещается в герметичный цилиндрический ТПК из стеклопластика, который заполняется инертным газом. Оба конца данного контейнера закрываются разрушающимися в момент пуска крышками. Передняя из них выполнена из материала, который пропускает ИК и УФ излучение, что позволяет головке самонаведения производить захват цели без нарушения уплотнения и герметичности ТПК. Достаточно высокая надежность аппаратуры ЗУР и герметичность ТПК обеспечивают хранение зенитных ракет в войсках без проведения технического обслуживания в течение 10 лет.
Пусковой механизм, при помощи которого осуществляется подготовка ЗУР к запуску и осуществляется пуск, присоединяется к ТПК при помощи специальных замков. Электрическая батарея блока энергосбережения и охлаждения (данный блок устанавливается в корпус пускового механизма при подготовке к ведению огня) подключается к бортовой сети ракеты через штепсельный разъем, а емкость с жидким аргоном через штуцер соединяют с магистралью системы охлаждения. На нижней поверхности пускового механизма ПЗРК расположен штепсельный разъем, предназначенный для подключения электронного блока аппаратуры опознавания «свой-чужой», а на рукоятке находится спусковой крючок с двумя рабочими и одним нейтральным положениями. После нажатия на спусковой крючок и перевода его в первое рабочее положение, происходит активизация блока энергоснабжения и охлаждения, после чего электроэнергия от батареи (напряжение 20 вольт, продолжительность работы составляет не менее 45 секунд) и жидкий аргон поступают на борт ЗУР, обеспечивая охлаждение детекторов ГСН, раскрутку гироскопа и выполнение других операций, которые непосредственно связаны с подготовкой ракеты к пуску. При дальнейшем давлении стрелка-оператора на спусковой крючок и занятии им второго рабочего положения активизируется бортовая электрическая батарея, которая в состоянии питать электронную аппаратуру ЗУР в течение 19 секунд и срабатывает воспламенитель стартового двигателя зенитной ракеты.
В процессе боевой работы данные о воздушных целях поступают от внешней системы обнаружения и целеуказания или номера расчета, который осуществляет наблюдение за воздушным пространством. После того как воздушная цель обнаружена стрелок-оператор кладет ПЗРК «Стингер» себе на плечо и наводить комплекс на выбранную цель. После того как ГСН зенитной ракеты захватывает цель и начинает ее сопровождать, включается звуковой сигнал и вибрационное устройство оптического прицела, к которому оператор прижимается щекой, предупреждая о захвате воздушной цели. Затем оператор нажатием кнопки активирует гироскоп. Перед самим пуском стрелок-оператор вводит также необходимые углы упреждения. Указательным пальцем стрелок нажимает на пусковую скобу, после чего начинает работать бортовая батарея. Выход батареи на нормальный режим работы обеспечивает срабатывание патрона со сжатым газом, который отбрасывает отрывной штекер, отключая питание от блока электроснабжения и охлаждения, включая пиропатрон запуска стартового двигателя ракеты.
Расчет ПЗРК «Стингер» состоит из двух человек – стрелка-оператора и командира, в распоряжении которых имеются 6 ракет ЗУР в ТПК, электронный блок оповещения и отображения воздушной обстановки, а также автомобиль повышенной проходимости. Расчеты ПЗРК имелись в штатах зенитных дивизионов американских дивизий (в бронетанковой – по 75, в легкой пехотной – по 90, в воздушно-штурмовой – 72), а также в дивизионах ЗРК «Patriot» и «Improved Hawk».
Американские переносные комплексы «Стингер» активно применялись в различных локальных конфликтах последних десятилетий. В том числе афганскими моджахедами против советских войск. Термоловушки не всегда спасали самолеты и вертолеты от выпущенных ракет, а мощная боевая часть достаточно эффективно поражала даже двигатели штурмовиков Су-25. Потери советской авиации от ПЗРК «Stinger» в Афганистане были ощутимыми. По разным оценкам, до половины из 450 потерянных в Афганистане советских самолетов и вертолетов могли быть сбиты с земли огнем ПЗРК.
Появление в Афганистане американских ПЗРК «Стингер» в конце 1986 – начале 1987 года стало по-настоящему серьезной проблемой для советской авиации. Только за девять месяцев 1987 года американцы передали афганским моджахедам около 900 комплексов данного типа. Решить проблему широкого применения противником ПЗРК пытались разными способами, не только установкой на вертолеты и самолеты систем отстрела ложных тепловых целей. Была изменена и тактика применения авиации как транспортных вертолетов и самолетов, так и ударных машин. Полеты транспортной авиации стали выполняться на больших высотах, где их не могли достать ракеты ПЗРК. Посадка и взлет самолетов происходили по спирали с резким набором или наоборот резкой потерей высоты. Вертолеты во время полетов наоборот начали прижиматься к земле, используя для полетов сверхмалые высоты, пытаясь укрыться в складках местности. Несмотря на все меры, массовое появление у моджахедов современных ПЗРК снизило эффективность действий советской авиации на конечном этапе Афганской войны.
Стоит отметить, что у ПЗРК «Стингер» существуют и альтернативные варианты боевого применения. С его помощью можно обстреливать также небронированные наземные и надводные цели. По своим критериям данный комплекс соответствует определению ракет «поверхность-поверхность». Ограниченное применение ПЗРК «Stinger» для этих целей было наглядно продемонстрировано во время совместных испытаний, которые проводились Корпусом морской пехоты США и американской армией летом 2003 года в Техасе на полигоне Макгрегор базы Форт-Блисс. Во время испытаний ракетами «Стингер» были подбиты: средний армейский грузовик типа пикап M880, грузовик с фургоном, плавающий гусеничный бронетранспортер типа Amtrack, быстроходная моторная лодка. На основании данных испытаний рассматривалась возможность вооружения ПЗРК «Stinger» нарядов американских военнослужащих на блок-постах для защиты от шахид-мобилей вместо ПТРК «Javelin», которые стоили на порядок дороже «Стингеров», однако до воплощения этой идеи в жизнь дело так и не дошло.
Необходимо отметить, что разработанный в 1970-е годы комплекс по-прежнему актуален. Это единственный ПЗРК, находящийся на вооружении американских военных. При этом сейчас он выходит из практически 15-летнего забвения. 17 января 2018 года интернет-портал defensenews.com сообщил о том, что американская армия возобновила программы обучения стрелков-операторов ПЗРК FIM-92 Stinger, которые практически не велись все последние годы. «Возвращение ПЗРК Stinger связано с самоидентифицированным разрывом, созданным и признанным американской армией. Мы возвращаемся к основам и возвращаем в боевые подразделения ракетные системы ПВО ближнего радиуса действия», – рассказал журналистам подполковник Аарон Фелтер, являющийся руководителем учебных программ Объединенного управления противовоздушной обороны (Air Defense Integrated Office).
Согласно новой программе обучения операторов, ПЗРК в первую очередь будет использоваться для борьбы с многочисленными беспилотными летательными аппаратами, а также ударными вертолетами. По словам американского генерала Рэндалла Макинтайра, «в продолжающемся российско-украинском конфликте произошли трансформации российской армии, БПЛА все активнее применяются в военных целях, поэтому нам необходимо иметь инструменты для защиты европейских стран». По сути, американские военные включили свою старую «пластинку», что, однако, никак не отменяет того факта, что любые ПЗРК еще очень рано списывать со счетов, особенно при наблюдаемом росте использования всевозможных беспилотников в военных конфликтах различной степени интенсивности по всему миру.
Тактико-технические характеристики FIM-92 Stinger:
Дальность поражаемых целей (вдогон) – до 4750 м (до 8000 м для FIM-92E).
Минимальная дальность поражаемых целей – 200 м.
Высота поражения целей – до 3500-3800 м.
Максимальная скорость ракеты – 750 м/с.
Диаметр ракеты – 70 мм.
Длина ракеты – 1,52 м.
Стартовая масса ракеты – 10,1 кг.
Масса боевой части ракеты – 3 кг.
Масса комплекса в боевом положении – 15,2 кг.
Боевая часть – осколочно-фугасная.
Источники информации:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/stinger/stinger.shtml
https://warspot.ru/11011-stingery-vozvraschayutsya
https://militaryarms.ru/boepripasy/rakety/fim-92-stinger
Материалы из открытых источников
Созданный в США комплекс с 1981 года не только находится на вооружении американской армии, но и активно поставляется на экспорт. Помимо США его производством занималась компания European Aeronautic Defence and Space Company (EADS) в Германии и Roketsan в Турции. За все время производства было выпущено более 70 тысяч ракет к данным комплексам всех типов. ПЗРК является одним из самых распространенных в мире, находится на вооружении 30 государств.
ПЗРК «Стингер» предназначен для поражения самолетов, включая сверхзвуковые, и вертолетов как на встречных, так и на догонных курсах. В том числе целей, совершающих полеты на малых и предельно малых высотах. Разработкой комплекса занимались специалисты компании «General Dynamics». Разработке ПЗРК «Stinger» предшествовали работы по программе ASDP (Advanced Seeker Development Program), которые начались еще в середине 1960-х годов, незадолго до начала серийного выпуска первого американского ПЗРК «Red Eye». Целью данных работ была теоретическая проработка и экспериментальное подтверждение осуществимости концепции переносного комплекса «Red Eye 2» с зенитной ракетой, на которой планировалось использовать всеракурсную инфракрасную головку самонаведения.
Успешное выполнение данной программы позволило Минобороны США в 1972 году приступить к финансированию разработки перспективного ПЗРК, который сразу же получил наименование «Stinger». Разработка комплекса, несмотря на возникшие в процессе работ трудности, была завершена к 1977 году. В том же году компания «General Dynamics» приступила к выпуску первой партии готовых образцов. Их испытания проводились в США в течение 1979-1980 годов и закончились успешно.
Результаты испытаний нового ПЗРК с зенитной управляемой ракетой FIM-92A, которая была оснащена инфракрасной (ИК) ГСН (диапазон волн 4,1-4,4 мкм), подтвердила способности комплекса по поражению воздушных целей на встречных курсах. Продемонстрированные результаты позволили Минобороны США принять решение о серийном выпуске комплексов и принятии их на вооружение. С 1981 года они массово начали поступать на вооружение сухопутных войск США в Европе. При этом объем выпуска ПЗРК в этой модификации был значительно сокращен в связи с достигнутыми успехами в создании новой ГСН POST, разработка которой велась с 1977 года и к началу 1980-х годов находилась уже на завершающем этапе.
Двухдиапазонная ГСН POST, которая использовалась в ракете FIM-92B, работает не только в ИК, но и в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне длин волн. В отличие от ГСН ракеты FIM-92A, где информация о положении воздушной цели относительно ее оптической оси извлекалась из сигнала, модулированного вращающимся растром, в новой ракете использовался безрастровый координатор цели. Его детекторы УФ и ИК излучений, функционирующие в одном контуре с двумя цифровыми микропроцессорами, позволяли осуществлять розеткообразное сканирование. Это обеспечивало ГСН ракеты возможность селекции воздушной цели в условиях фоновых помех, а также защищенность от средств противодействия ИК диапазона.
Производство данных ракет началось в 1983 году, но в связи с тем, что уже в 1985 году компания «General Dynamics» приступила к работам по созданию новой зенитной ракеты FIM-92C, темпы выпуска ЗУР FIM-92B также были снижены по сравнению с предусмотренными ранее. В новой ракете, разработка которой была полностью закончена в 1987 году, использовалась новая ГСН POST-RPM, оснащенная перепрограммируемым микропроцессором, который обеспечивал возможность адаптации характеристик системы наведения ракеты к помеховой и целевой обстановке за счет выбора подходящих программ. Сменные блоки памяти, в которых хранились типовые программы, размещались в корпусе пускового механизма ПЗРК «Stinger-RPM». До 1991 года было выпущено около 20 тысяч ракет FIM-92C, все они поставлялись только в армию США. Дальнейшие работы по усовершенствованию ракет, оснащенных ГСН POST-RPM, велись в части оснащения ракеты FIM-92C литиевой батареей, кольцевым лазерным гироскопом, улучшенным датчиком угловой скорости по крену.
Широкое распространение получили ЗУР FIM-92E Block I, которые были оснащены двухдиапазонной помехозащищенной ГСН розеточного типа, работающей в ИК и УФ диапазонах длин волн. Данные ракеты оснащались осколочно-фугасной боевой частью весом 3 кг, их дальность полета выросла до 8 километров, а скорость ракеты составляет М=2,2 (около 750 м/с). Ракеты FIM-92E Block II комплектовались всеракурсной тепловизионной ГСН с расположенной в фокальной плоскости оптической системы матрицей ИК-детекторов. Первые ракеты FIM-92E начали поступать на вооружение американской армии в 1995 году. Практически весь запас ракет ПЗРК «Стингер», находившихся на вооружении армии США, был заменен на эти ЗУР.
ПЗРК «Stinger» всех без исключения модификаций состоит из следующих основных компонентов:
- зенитной управляемой ракеты в транспортно-пусковом контейнере;
- пускового механизма;
- оптического прицела для визуального обнаружения и сопровождения воздушной цели, а также приближенного определения дальности до цели;
- блока электроснабжения и охлаждения с электрической батареей, а также емкостью с жидким аргоном;
- аппаратуры опознавания «свой-чужой» AN/PPX-1 (электронный блок, который носится на поясном ремне стрелка-оператора комплекса).
Головка самонаведения ракеты: Под прозрачным колпаком виден следящий координатор цели на гиростабилизированной платформе
Ракета ПЗРК «Стингер» выполнена по аэродинамической схеме «утка». В носовой части ракеты расположены четыре аэродинамических поверхности, две из которых являются рулями, а еще две остаются неподвижными относительно корпуса ракеты. Для управления с помощью одной пары аэродинамических рулей ракета вращается вокруг своей продольной оси, а сигналы управления, которые поступают на рули, согласуются с ее движением относительно этой оси. ЗУР приобретает начальное вращение за счет наклонного расположения сопел стартового ускорителя относительно ее корпуса. Для поддержания вращения ракеты в полете плоскости хвостового стабилизатора, которые, как и рули, раскрываются при выходе ЗУР из ТПК, установлены под некоторым углом к ее корпусу. Управление с помощью одной пары рулей позволило конструкторам достичь значительного снижения массы, а также стоимости аппаратуры управления полетом.
Ракета оснащается двухрежимным маршевым твердотопливным двигателем «Atlantic Research Mk27», который обеспечивает ее разгон до скорости 750 м/с и поддержание столь высокой скорости в течение всего полета до цели. Маршевый двигатель ЗУР включается лишь после отделения стартового ускорителя и удаления ракеты на безопасное расстояние от стрелка-оператора комплекса (примерно на 8 метров). Поражение воздушных целей обеспечивается мощной осколочно-фугасной боевой частью массой около трех килограмм. БЧ оснащена взрывателем ударного действия и предохранительно-исполнительным механизмом, который обеспечивает снятие ступеней предохранения взрывателя и передачу команды на самоликвидацию ЗУР в случае ее промаха.
Зенитная ракета помещается в герметичный цилиндрический ТПК из стеклопластика, который заполняется инертным газом. Оба конца данного контейнера закрываются разрушающимися в момент пуска крышками. Передняя из них выполнена из материала, который пропускает ИК и УФ излучение, что позволяет головке самонаведения производить захват цели без нарушения уплотнения и герметичности ТПК. Достаточно высокая надежность аппаратуры ЗУР и герметичность ТПК обеспечивают хранение зенитных ракет в войсках без проведения технического обслуживания в течение 10 лет.
Пусковой механизм, при помощи которого осуществляется подготовка ЗУР к запуску и осуществляется пуск, присоединяется к ТПК при помощи специальных замков. Электрическая батарея блока энергосбережения и охлаждения (данный блок устанавливается в корпус пускового механизма при подготовке к ведению огня) подключается к бортовой сети ракеты через штепсельный разъем, а емкость с жидким аргоном через штуцер соединяют с магистралью системы охлаждения. На нижней поверхности пускового механизма ПЗРК расположен штепсельный разъем, предназначенный для подключения электронного блока аппаратуры опознавания «свой-чужой», а на рукоятке находится спусковой крючок с двумя рабочими и одним нейтральным положениями. После нажатия на спусковой крючок и перевода его в первое рабочее положение, происходит активизация блока энергоснабжения и охлаждения, после чего электроэнергия от батареи (напряжение 20 вольт, продолжительность работы составляет не менее 45 секунд) и жидкий аргон поступают на борт ЗУР, обеспечивая охлаждение детекторов ГСН, раскрутку гироскопа и выполнение других операций, которые непосредственно связаны с подготовкой ракеты к пуску. При дальнейшем давлении стрелка-оператора на спусковой крючок и занятии им второго рабочего положения активизируется бортовая электрическая батарея, которая в состоянии питать электронную аппаратуру ЗУР в течение 19 секунд и срабатывает воспламенитель стартового двигателя зенитной ракеты.
В процессе боевой работы данные о воздушных целях поступают от внешней системы обнаружения и целеуказания или номера расчета, который осуществляет наблюдение за воздушным пространством. После того как воздушная цель обнаружена стрелок-оператор кладет ПЗРК «Стингер» себе на плечо и наводить комплекс на выбранную цель. После того как ГСН зенитной ракеты захватывает цель и начинает ее сопровождать, включается звуковой сигнал и вибрационное устройство оптического прицела, к которому оператор прижимается щекой, предупреждая о захвате воздушной цели. Затем оператор нажатием кнопки активирует гироскоп. Перед самим пуском стрелок-оператор вводит также необходимые углы упреждения. Указательным пальцем стрелок нажимает на пусковую скобу, после чего начинает работать бортовая батарея. Выход батареи на нормальный режим работы обеспечивает срабатывание патрона со сжатым газом, который отбрасывает отрывной штекер, отключая питание от блока электроснабжения и охлаждения, включая пиропатрон запуска стартового двигателя ракеты.
Расчет ПЗРК «Стингер» состоит из двух человек – стрелка-оператора и командира, в распоряжении которых имеются 6 ракет ЗУР в ТПК, электронный блок оповещения и отображения воздушной обстановки, а также автомобиль повышенной проходимости. Расчеты ПЗРК имелись в штатах зенитных дивизионов американских дивизий (в бронетанковой – по 75, в легкой пехотной – по 90, в воздушно-штурмовой – 72), а также в дивизионах ЗРК «Patriot» и «Improved Hawk».
Американские переносные комплексы «Стингер» активно применялись в различных локальных конфликтах последних десятилетий. В том числе афганскими моджахедами против советских войск. Термоловушки не всегда спасали самолеты и вертолеты от выпущенных ракет, а мощная боевая часть достаточно эффективно поражала даже двигатели штурмовиков Су-25. Потери советской авиации от ПЗРК «Stinger» в Афганистане были ощутимыми. По разным оценкам, до половины из 450 потерянных в Афганистане советских самолетов и вертолетов могли быть сбиты с земли огнем ПЗРК.
Появление в Афганистане американских ПЗРК «Стингер» в конце 1986 – начале 1987 года стало по-настоящему серьезной проблемой для советской авиации. Только за девять месяцев 1987 года американцы передали афганским моджахедам около 900 комплексов данного типа. Решить проблему широкого применения противником ПЗРК пытались разными способами, не только установкой на вертолеты и самолеты систем отстрела ложных тепловых целей. Была изменена и тактика применения авиации как транспортных вертолетов и самолетов, так и ударных машин. Полеты транспортной авиации стали выполняться на больших высотах, где их не могли достать ракеты ПЗРК. Посадка и взлет самолетов происходили по спирали с резким набором или наоборот резкой потерей высоты. Вертолеты во время полетов наоборот начали прижиматься к земле, используя для полетов сверхмалые высоты, пытаясь укрыться в складках местности. Несмотря на все меры, массовое появление у моджахедов современных ПЗРК снизило эффективность действий советской авиации на конечном этапе Афганской войны.
Стоит отметить, что у ПЗРК «Стингер» существуют и альтернативные варианты боевого применения. С его помощью можно обстреливать также небронированные наземные и надводные цели. По своим критериям данный комплекс соответствует определению ракет «поверхность-поверхность». Ограниченное применение ПЗРК «Stinger» для этих целей было наглядно продемонстрировано во время совместных испытаний, которые проводились Корпусом морской пехоты США и американской армией летом 2003 года в Техасе на полигоне Макгрегор базы Форт-Блисс. Во время испытаний ракетами «Стингер» были подбиты: средний армейский грузовик типа пикап M880, грузовик с фургоном, плавающий гусеничный бронетранспортер типа Amtrack, быстроходная моторная лодка. На основании данных испытаний рассматривалась возможность вооружения ПЗРК «Stinger» нарядов американских военнослужащих на блок-постах для защиты от шахид-мобилей вместо ПТРК «Javelin», которые стоили на порядок дороже «Стингеров», однако до воплощения этой идеи в жизнь дело так и не дошло.
Необходимо отметить, что разработанный в 1970-е годы комплекс по-прежнему актуален. Это единственный ПЗРК, находящийся на вооружении американских военных. При этом сейчас он выходит из практически 15-летнего забвения. 17 января 2018 года интернет-портал defensenews.com сообщил о том, что американская армия возобновила программы обучения стрелков-операторов ПЗРК FIM-92 Stinger, которые практически не велись все последние годы. «Возвращение ПЗРК Stinger связано с самоидентифицированным разрывом, созданным и признанным американской армией. Мы возвращаемся к основам и возвращаем в боевые подразделения ракетные системы ПВО ближнего радиуса действия», – рассказал журналистам подполковник Аарон Фелтер, являющийся руководителем учебных программ Объединенного управления противовоздушной обороны (Air Defense Integrated Office).
Согласно новой программе обучения операторов, ПЗРК в первую очередь будет использоваться для борьбы с многочисленными беспилотными летательными аппаратами, а также ударными вертолетами. По словам американского генерала Рэндалла Макинтайра, «в продолжающемся российско-украинском конфликте произошли трансформации российской армии, БПЛА все активнее применяются в военных целях, поэтому нам необходимо иметь инструменты для защиты европейских стран». По сути, американские военные включили свою старую «пластинку», что, однако, никак не отменяет того факта, что любые ПЗРК еще очень рано списывать со счетов, особенно при наблюдаемом росте использования всевозможных беспилотников в военных конфликтах различной степени интенсивности по всему миру.
Тактико-технические характеристики FIM-92 Stinger:
Дальность поражаемых целей (вдогон) – до 4750 м (до 8000 м для FIM-92E).
Минимальная дальность поражаемых целей – 200 м.
Высота поражения целей – до 3500-3800 м.
Максимальная скорость ракеты – 750 м/с.
Диаметр ракеты – 70 мм.
Длина ракеты – 1,52 м.
Стартовая масса ракеты – 10,1 кг.
Масса боевой части ракеты – 3 кг.
Масса комплекса в боевом положении – 15,2 кг.
Боевая часть – осколочно-фугасная.
Источники информации:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/stinger/stinger.shtml
https://warspot.ru/11011-stingery-vozvraschayutsya
https://militaryarms.ru/boepripasy/rakety/fim-92-stinger
Материалы из открытых источников
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter