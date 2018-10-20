Линейные крейсеры типа "Измаил". Заключение

Сборка трехорудийной 356-мм башни для линейного крейсера "Измаил", фотография сделана 11 сентября 1917 г.

«…если бы даже пришлось ставить вместо 12 356-мм/52 пушек лишь 8 406-мм/45, то все же при одинаковой меткости вес металла снарядов и взрывчатого вещества, вносимого в неприятельский корабль в единицу времени, останется тот же, разрушительное же действие 406-мм снарядов, вследствие значительного превосходства пробивного действия и большей концентрации взрывчатого вещества будет значительно большим…».

Изменения в схеме бронирования по "Варианту №4"

Изменения в схеме бронирования по "Варианту №3"