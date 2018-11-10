Конкистадоры против ацтеков. Часть 7. Бригантины Кортеса

Христофор Колумб — один,А другой — Фернандо Кортес.Он, как и Колумб, титанВ пантеоне новой эры.Такова судьба героев,Таково ее коварствоСочетает наше имяС низким, именем злодея.Генрих Гейне. «Вицлипуцли»