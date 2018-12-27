Европа из окна автобуса. Часть 5. Развод кроатов, галстуки и сабля бана Елачича

На улице уже зима, снег, но лето в памяти осталось, и так приятно бывает вспомнить (да и другим рассказать!) о тех жарких и приятных днях, насыщенных интересным процессом познания чего-то нового. Так, в прошлый раз мы побывали в Вараждине, где посмотрели интересный замок и прошлись по его тихим улицам. Ну, а теперь мы направляемся в столицу Хорватии Загреб – город интересной истории, традиций и культуры. В том числе и культуры военной, о чем в первую очередь речь и пойдет, поскольку мы находимся на сайте «ВО». Кстати, само название города некоторым образом связано с боевым прошлым Хорватии. Не раз приходилось жителям местности, где впоследствии появился этот город, защищать свою землю от врагов, ну а командовали хорватскими войсками баны – начальники, правители областей (волостей). И вот как-то некий храбрый, возвращаясь с поля боя (а день был очень жаркий!), вздумал испить воды и попросил встретившуюся ему девушку Манду, чтобы та заграбила (набрала) для него воды из родника. После этого родник стали называть Мандушевац, а вот выросший тут же город – Загреб. В одну сторону город лежит на равнине, в другую поднимается на два холма – светский Градец и церковный Каптол.Вот она современная дорога на Загреб. Хочешь быстро ехать – плати!Интересно, что первое упоминание о городе датируется 1094 годом, когда король Венгрии Владислав основал здесь Загребскую бискупию (епископство) на Каптоле. Однако, археологические раскопки доказывают, что люди – древние иллирийцы, жили здесь еще 35000 лет тому назад. В IV в. до н.э. сюда пришли кельты, а затем римляне, построившие крупный город Андаутонию, располагавшийся неподалеку от современного Загреба. Когда монгольские войска вторглись в Венгрию, именно сюда сбежал король Бела (о чем, кстати, здесь уже был мой материал) и, надо сказать, не пожалел об этом, потому что жители дали ему здесь надежное укрытие.С 1862 года Загреб стал связан с другими столицами Европы железной дорогой и начался его бурный рост. При этом Нижний город, находящийся на равнине, стали застраивать по единому плану, а вот Горний град трогать не стали, и он остался прекрасным памятником старины. Ну, а внизу все улицы должны были иметь одинаковую ширину, здания одного типа и одной высоты, а все массивы домов – прямоугольную форму. Соответственно при таком строительстве было легко разместить здесь и площади, и административные здания, а также театры и музеи. Последние возвели в духе классицизма и монументализма, добавив в качестве зеленого обрамления аллеи диких каштанов. Так родился современный облик Загреба, в котором его нижняя часть в центре города состоит из целого ряда площадей-парков, что дало основание называет ее «зеленой подковой», поскольку расположены они в форме большой буквы «U».Странный дом, с которого началось наше знакомство с этим городом.В Загреб наш автобус прибыл довольно ранним утром, однако было уже жарко. Впрочем, в комфортабельном автобусе сначала это особо и не чувствовалось, разве что солнце жгло через стекло. Сначала мы проехали мимо вокзала как раз вдоль всей «зеленой подковы», а затем поднялись к очень интересному и очень современному зданию, откуда и началось наше знакомство с городом. Вся центральная часть улицы, по которой мы шли, представляла один сплошной рынок, на котором торговали… ох чем только там не торговали, главное, что торговали… «своим». Своим вином – пробуй не хочу! Своей выпечкой, сыром… Так что, конечно, стоило бы здесь задержаться и все попробовать, но приходилось торопиться – «гид ждет».Макет города из бронзы с парками, зданиями и даже отдельными деревьями…Дошли мы до большого, отлитого из бронзы макета города, на котором очень хорошо виден весь Загреб, расположенный и на равнине, и на холмах, и от которого улица пошла как раз вверх, на Каптол. Не прошли и 50 метров и вот она – первая и очень важная достопримечательность города: загребский кафедральный собор в неоготическом стиле. В нем меня лично порадовали эффигии. Одна – рыцарская, 1624 года, другая – более поздняя и… богатая. Видимо, заслужил человек себе такое вот… «упокоение»!Собор действительно очень красив и как-то особенно воздушен.Рыцарь изображен по традиции в доспехах, но поза по сравнению с ранними эффигиями существенно изменилась. Что ж – каноны, есть каноны, но нет таких канонов, которые бы не менялись со временем…Вторая эффигия. Посмотрел на нее и вспомнил Экклезиаста: «…все – суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?» Ну получил он себе этот вот стеклянный ящик и красивую скульптуру, ну и что ему лично это прибавило?Впрочем, это было уже потом, когда я зашел в этот храм. А до того мне пришлось ускорить шаги, потому что впереди как-то очень странно, громко и ритмично забил барабан! Подхожу, вижу, что отовсюду сбегаются люди с камерами, тогда как на площади прямо перед собором разворачивается некое историческое действо. Под мерные удары барабана идут к нему 13 человек в костюмах… кроатов! А их встречают три всадника, верхом на лошадях! Все типичные такие… кроаты, с башлыками и с саблями!Вот, они, ребята – «строем издали выходят и себе дозором ходят»…Все равны как на подбор!А это отцы-командиры!В общем, как я понял, разыгрывалась сценка проверки одежды и амуниции перед… выступлением в поход или заступлением на дежурство. Причем, все было отработано до мелочей и, хотя и выглядело немного занудным, смотрелось по-настоящему интересно. Несмотря на жару, бедняги стойко сносили тяготы воинской службы. А их командир поочередно проверял башлыки, пояса и… сабли! Каждый раз ее вытаскивал, делал ей разные… «финты». Словом, мне лично лишний раз стало понятно, почему Фридрих Второй говорил, что солдат есть простой механизм, артикулом предусмотренный. В данном случае это было верно на все 100%.Офицер что-то там проверяет и так поочередно у каждого!Бравые ребята, ничего не скажешь!Ну, а потом все развернулись (одна лошадь после себя оставила большую лужу) и с площади ушли. Действо закончилось!Так выглядели кроаты в 1630 году, хотя, разумеется, были и всевозможные местные отличия.Что на меня произвело самое сильное впечатление, так это были их сабли. Типичные сабли килич с клинком шириной в ладонь, да еще и с елманью. Внешне – ну точные копии сабли Милославского (в Сети есть изображение, так что можно посмотреть), причем с точно таким же большим перекрестием. Рубануть такой – и голова с плеч, никакие доспехи не помогут!О кроатах же известно, что они существовали (до введения гусар, которыми их и заменили) в эпоху Тридцатилетней войны и комплектовались из представителей самых разных славянских народов, хотя именно хорватов было в них большинство. В боях кроаты проявляли исключительную храбрость, но их наклонность грабить местное население сделала их настоящей «притчей во языцах». В войсках Валленштейна, Паппенгейма, Пикколомини и Галласа большая часть их конницы составляли именно кроаты, причем Альбрехт фон Валленштейн говорил о них как о по-настоящему преданных ему солдатах. Обычно кроаты несли службу на границе, где постоянно схватывались с турками. Численность отряда кроатов обычно доходила до 50 человек во главе с капитаном.Буквально напротив собора на небольшой площади обнаружился рынок, опять-таки с массой всяких самоделок, сувениров и сельскохозяйственной продукции.Кстати, о сувенирах… Понятно, что о вкусах не спорят, и каждый из-за рубежа везет то, что ему к душе. Но в отношении Хорватии, можно сказать, что так как это страна родина галстука, то и везти отсюда мужчинам лучше всего именно галстук.Привезти вот такой бы, да? И повесить у себя в доме на стену... Магазины галстуков в Загребе часто рекламы ради заказывают себе и такие галстуки.Считается, что именно хорватские офицеры в XVII веке имели обыкновение носить яркие шейные платки из шелка. И вот в награду за проявленную на полях сражений Тридцатилетней войны их пригласили ко двору королевы Франции Анны Австрийской. Разумеется, столь необычного вида аксессуар заметил и король Людовик XIV, который был не чужд новаций и первым повязал себе такой же галстук, став таким образом первым законодателем моды на галстуки. Отсюда и версия происхождения французского слова cravate (галстук), как производного от слова хорват.Магазины корейских товаров стали встречаться в Европе все чаще и чаще. Косметика в них просто потрясающая.Одной из достопримечательностей Загреба является церковь Святого Марка. Узнать ее можно издали по совершенно необычной кровле с гербами Загреба, и объединенным гербом Далмации, Хорватии и Славонии.Считается символом и главной достопримечательностью хорватской столицы. Она небольшая и много раз с XIII в. перестраивалась. Но тем не менее внутри нее очень красиво и, что особенно ценно в жаркий день – прохладно.Готические своды покрыты позолотой и это тоже впечатляет и настраивает на какой-то особый лад.Ну, а спустившись вниз вы обязательно попадете на площадь бана Елачича - бывшего правителем Хорватии с 1848 по 1859 год, и увидите впечатляющий памятник, на котором сей доблестный бан изображен с саблей в руке. В 1947 году статую решили с площади убрать. Дело в том, что югославские коммунисты обвинили Елачича в том, что он «угнетал» Хорватию. К счастью, статую сохранили и все последующее время она находилась в подвале галереи «Глиптотека». Ну, а площади дали название – Площадь Республики. Однако в 1990 году роль Елачича в истории Хорватии пересмотрели и памятник на площадь возвратили. Правда, он теперь стоит не так, как стоял раньше.В прошлом он указывал саблей в сторону Венгрии (в память своего участия в подавлении там революции 1848 года), но теперь это признали не вполне корректным по отношению к соседу и сабля Елачича теперь указует на юг.А еще жители Загреба очень гордятся своими… трамваями! Они очень современные, комфортабельные, бесшумные, скоростные и вдобавок еще и снабжены кондиционерами.Фотографировать их не так уж и легко. Уж очень быстро проносятся они перед глазами.Продолжение следует...