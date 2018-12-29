Перспективные образцы оружия ХХI века. Что будет, то и будет (часть 5)
Итак, мы закончили публикацию материалов о перспективных образцах оружия XXI века, причем в качестве одного из них вниманию читателей была предложена винтовка… авторской разработки ЭВШ-18 (электронная винтовка Шпаковского образца 2018 года). В общем-то, данный материал уже в который раз подтвердил правильность закона Парето о том, что люди делятся в отношении 20 и 80, причем последние зачастую даже тексты читают невнимательно.
«Наш ответ Мартину Гриру»
Начнем с того, что речь в самом первом материале шла о винтовке Мартина Грира, которой заинтересовался Пентагон и в которой было сразу пять стволов. И тут же пошла «критика», суть которой сводилась к тому, что в США эту винтовку осмеивают сами американцы. Ничего себе аргумент… В одних случаях мы пишем: «Ну они тупые…» В других – радостно приветствуем их «тупое мнение». Но стоит вспомнить опять же правило 80 и 20. Мнение первых вообще ничего не стоит, и совсем неудивительно, что… данная инновация людьми как раз таковыми высмеивается.
Впрочем, вернемся к опубликованным материалам. В них речь шла о том, какие тренды существуют в развитии оружейного дела, и в данном случае пример с разработкой Мартина Грира, как бы смешно она не выглядела, на фоне всех прочих публикаций говорит о том, что это в определенной степени тоже тренд. Но ведь было же черным по белому написано, что разработка подобного оружия может иметь место лишь только тогда, когда основная часть заводов перейдет на работу в автоматическом режиме, и технологии 3D-печати при всеобщей компьютеризации даже самых обыденных вещей. Это лишь сегодня кажется странным, но к этому все идет. То есть логика подсказывает, что и оружие будет выпускаться на тех же заводах, что станут делать и компьютеры. И те страны, которые на это перейдут, окажутся лидерами, а всем остальным придется их догонять. Так может быть стоило бы подумать о таком варианте развития событий заранее?
А теперь вспомним, что существует так называемый «Кодекс тиранов», который привел Бертран Рассел в своей «Истории западной философии», а затем академик Н. Амосов в своей статье в журнале «Наука и жизнь» №5 за 1989 год. Вот какие в него входят положения:
1. Не позволять выдвигаться достойным. Даже казнить.
2. Запретить совместные обеды (считайте – «отменить свободу собраний»).
3. Содержать шпионов.
4. Давать обещания лучшей жизни в будущем.
5. Строить общественные сооружения, чтобы держать людей занятыми.
6. Вести войны (или готовиться к ним), так как при этом народ нуждается в единовластном руководителе.
И положения этого «Кодекса» однозначно говорят о том, что ради своей единоличной власти можно и должно и войны вести, и готовиться к ним. Но… только не ракетно-ядерную войну. То, что она невозможна, поняли уже все, от кого она зависит. Однако говорят о ней непрерывно. Потому, что выгодно держать людей в напряжении. В страхе… Ведь напуганным стадом легче всего управлять. На деле же оружие будет в дальнейшем создаваться в тренде наукоемких технологий не столько ради реальной войны, сколько… своего доминирования на планете. То есть оружие со временем будет объявляться «экологичным», «малолетальным», оно будет баснословно дорогим и все это ради того, чтобы… отстроиться от конкурентов. Всякое нападение с применением традиционного оружия (каким бы совершенным оно ни было!) станет в глазах мирового общественного мнения проявлением терроризма со всеми вытекающими из этого последствиями.
Английские солдаты занимаются пристрелкой винтовок SA-80, изображение с видеокамеры которой передается на экран компьютера командира подразделения.
Соответственно гибель 1-2 солдат станет уже трагедией (это мы уже сегодня видим!), а потеря танка или самолета будет означать и вовсе конец локальной войне! Солдаты – как это, кстати, очень верно заметил один из комментаторов (хорошо, что хоть один это заметил!) тоже станут другими. Здесь у меня была специально размещена статья про теорию поколений, которая, кстати, именно у нас в России активно используется в области ПР и рекламы и… показывает свою высокую эффективность. Так вот скоро во взрослую жизнь придет поколение Зет, а затем и дети поколения Зет. И это будет совсем другой мир и… «другие солдаты». А еще через поколение им потребуется и другое оружие просто потому, что старое – «отстой».
Удобный «неубиваемый» смартфон на запястье. Все в духе дня!
Соответственно, под него нужны будут и другие, новые технологии. Именно поэтому я, кстати, и написал здесь о перспективных разработках Пензенского госуниверситета. В его стенах разработаны принципиально новые и оригинальные биметаллические сплавы – один из комментаторов почему-то решил, что это для водопроводных труб, и многие другие перспективные разработки. Именно у нас работает доктор наук, профессор… придумавший устройство для напрессовки … одного узла автомата Калашникова, без которого до этого каждый десятый автомат шел в брак, причем выявить этот брак до отстрела было очень сложно. То есть не придумай он его, и качество этого изделия было бы намного хуже. Так что у нас есть специалисты очень высокого уровня и есть разные идеи. Только вот стоимость некоторых очень высока, например, лишь стандартизация одной разработки стоит семь миллионов рублей. По сути – это пачка бумаг! А вот грант, который нужно отрабатывать, демонстрируя эту винтовку Медведеву – как об этом написал один из комментаторов (моя фантазия просто блекнет перед уровнем его инсинуаций про критическое положение автора и его должность заведующего кафедры ПР и рекламы – интересно откуда это, сам-то я ведь никогда такого не писал в принципе…) – это не более, чем измышление. Хотя… согласен, это было бы здорово. В принципе!
А этот и вовсе воюет с ноутбуком…
Ну, а большой вес винтовки, о котором идет речь у многих «критиков», это вообще ни о чем. Его всегда можно уменьшить в разы, применяя разные перспективные, хотя и дорогие на сегодня технологии. Да и число стволов можно спокойно уменьшить до 10-15. 50 – это чтобы сразу «вынести мозги» и посмотреть, что будет в итоге! То же самое касается и электроники… Ей-богу, люди пишут бог весть что, но даже на сайт агентства ДАРПА не заходят. Между тем, как вполне можно посмотреть и все их активные проекты, и результаты по ним. Можно даже подписаться на рассылку их пресс-релизов.
Я не знаю, как будут выглядеть солдаты через 10-20 лет, но где это записано, что они не могут выглядеть и вот так? И для левши хорошо, и для правши…
А перспективных идей сегодня очень много. Вот, например, одна: заменить традиционный порох в патронах на перекись водорода. Речь, понятно, идет о 80%-ой перекиси, а не о той, что используется у нас в медицинских целях. Выгода в том, что один литр такой перекиси водорода при разложении дает до шести тысяч литров газа, а один килограмм пороха – всего одну тысячу! То есть это будет метательное вещество в шесть раз сильнее пороха. Боеприпас – в шесть раз меньше или при тех же размерах – мощнее. Кроме того, температура получаемого газа 500 градусов, тогда как у пороха – 2500 – 3000 градусов. То есть это даст еще и решение проблемы перегрева ствола при стрельбе. Да и перекись намного дешевле и проще в плане производства. За чем же дело стало, если это так перспективно?
Заряжаем картридж с гранатой в гранатомет…
А куда девать старое оружие, которого выпущено на годы вперед? Ведь само по себе оружие никому не нужно. Его не едят, не пьют, машины на нем не ездят. Убийство ближнего противно человеческой природе и грех с точки зрения религии. Поэтому оно должно быть на всякий случай… но совершенствовать его особо и незачем. Кроме того, перекись плохо реагирует на металл. Поэтому контакт ее с пулей и гильзой необходимо исключить. Это усложняет конструкцию, хотя применительно к боеприпасам для ЭВШ-18 сделать это проще всего. Но самое главное – перекись водорода довольно быстро разлагается и превращается в воду. Бездымный порох можно хранить десятилетия, дымный и вовсе века, но у концентрированной перекиси 2-3 года хранения и все... Нужен стабилизатор и над этим сейчас работают. Как появится – это изменит очень многое.
А вот так стреляем, используя его в качестве легкого миномета!
Кстати, недаром в одной из статей речь шла о конструировании «из кубиков». Придется повториться: все, о чем шла здесь речь, так или иначе уже создано и работает. Не в перспективе, а уже! Другое дело, что – да, что-то очень дорого, а что-то еще только входит в жизнь. Например, американцы распечатали свой любимый армейский Кольт в технологии 3D и стоимость его превысила 2000 долларов. Попытались делать в этой же технологии и гранаты к 40-мм гранатомету, но… столкнулись с рядом трудностей. Хотя… все-таки сделали. В начале все новое всегда делать трудно, но потом… потом трудоемкость падает, а вместе с ней падает и цена.
…и уходим. Антабки, как об этот уже было написано – переставляются.
Поэтому поспешу всех скептиков успокоить. Не завтра я к Медведеву с этой винтовкой поеду, и от старого, верного «калашникова» отказываться никого не призываю. Но хочется напомнить, что было время, когда объем знаний удваивался каждые 25 лет, потом 15, потом 10, сейчас он удваивается каждые 5! По ФГОС – Федеральному государственному стандарту обучения в высшей школе в список литературы для студентов бакалавриата и магистратуры ЗАПРЕЩЕНО вставлять книги, выпущенные позднее, чем за пять лет, до текущего учебного года. То есть учебная программа должна обновляться каждый год и прежде всего – ее образовательная база. То есть в свою программу 2018 года я мог бы вставить книги, изданные в 2013 году, но уже 2012 года литературу следовало немедленно исключить! А пройдет еще лет десять, что будет тогда?
Солдаты поколения Зет. Кстати, у каждого на шлеме видно устройство для крепления видеокамеры.
И последнее. Да, конечно, каждым делом должны заниматься специалисты своего дела. Но специалисты нередко «пухнут в одну сторону». И пора понять, что генерация идей тоже может быть профессией и в ней тоже могут быть свои профессионалы, обладающие достаточно редкой способностью к синтезу большого количества разноплановых материалов.
«Наш ответ Мартину Гриру»
Начнем с того, что речь в самом первом материале шла о винтовке Мартина Грира, которой заинтересовался Пентагон и в которой было сразу пять стволов. И тут же пошла «критика», суть которой сводилась к тому, что в США эту винтовку осмеивают сами американцы. Ничего себе аргумент… В одних случаях мы пишем: «Ну они тупые…» В других – радостно приветствуем их «тупое мнение». Но стоит вспомнить опять же правило 80 и 20. Мнение первых вообще ничего не стоит, и совсем неудивительно, что… данная инновация людьми как раз таковыми высмеивается.
Впрочем, вернемся к опубликованным материалам. В них речь шла о том, какие тренды существуют в развитии оружейного дела, и в данном случае пример с разработкой Мартина Грира, как бы смешно она не выглядела, на фоне всех прочих публикаций говорит о том, что это в определенной степени тоже тренд. Но ведь было же черным по белому написано, что разработка подобного оружия может иметь место лишь только тогда, когда основная часть заводов перейдет на работу в автоматическом режиме, и технологии 3D-печати при всеобщей компьютеризации даже самых обыденных вещей. Это лишь сегодня кажется странным, но к этому все идет. То есть логика подсказывает, что и оружие будет выпускаться на тех же заводах, что станут делать и компьютеры. И те страны, которые на это перейдут, окажутся лидерами, а всем остальным придется их догонять. Так может быть стоило бы подумать о таком варианте развития событий заранее?
А теперь вспомним, что существует так называемый «Кодекс тиранов», который привел Бертран Рассел в своей «Истории западной философии», а затем академик Н. Амосов в своей статье в журнале «Наука и жизнь» №5 за 1989 год. Вот какие в него входят положения:
1. Не позволять выдвигаться достойным. Даже казнить.
2. Запретить совместные обеды (считайте – «отменить свободу собраний»).
3. Содержать шпионов.
4. Давать обещания лучшей жизни в будущем.
5. Строить общественные сооружения, чтобы держать людей занятыми.
6. Вести войны (или готовиться к ним), так как при этом народ нуждается в единовластном руководителе.
И положения этого «Кодекса» однозначно говорят о том, что ради своей единоличной власти можно и должно и войны вести, и готовиться к ним. Но… только не ракетно-ядерную войну. То, что она невозможна, поняли уже все, от кого она зависит. Однако говорят о ней непрерывно. Потому, что выгодно держать людей в напряжении. В страхе… Ведь напуганным стадом легче всего управлять. На деле же оружие будет в дальнейшем создаваться в тренде наукоемких технологий не столько ради реальной войны, сколько… своего доминирования на планете. То есть оружие со временем будет объявляться «экологичным», «малолетальным», оно будет баснословно дорогим и все это ради того, чтобы… отстроиться от конкурентов. Всякое нападение с применением традиционного оружия (каким бы совершенным оно ни было!) станет в глазах мирового общественного мнения проявлением терроризма со всеми вытекающими из этого последствиями.
Английские солдаты занимаются пристрелкой винтовок SA-80, изображение с видеокамеры которой передается на экран компьютера командира подразделения.
Соответственно гибель 1-2 солдат станет уже трагедией (это мы уже сегодня видим!), а потеря танка или самолета будет означать и вовсе конец локальной войне! Солдаты – как это, кстати, очень верно заметил один из комментаторов (хорошо, что хоть один это заметил!) тоже станут другими. Здесь у меня была специально размещена статья про теорию поколений, которая, кстати, именно у нас в России активно используется в области ПР и рекламы и… показывает свою высокую эффективность. Так вот скоро во взрослую жизнь придет поколение Зет, а затем и дети поколения Зет. И это будет совсем другой мир и… «другие солдаты». А еще через поколение им потребуется и другое оружие просто потому, что старое – «отстой».
Удобный «неубиваемый» смартфон на запястье. Все в духе дня!
Соответственно, под него нужны будут и другие, новые технологии. Именно поэтому я, кстати, и написал здесь о перспективных разработках Пензенского госуниверситета. В его стенах разработаны принципиально новые и оригинальные биметаллические сплавы – один из комментаторов почему-то решил, что это для водопроводных труб, и многие другие перспективные разработки. Именно у нас работает доктор наук, профессор… придумавший устройство для напрессовки … одного узла автомата Калашникова, без которого до этого каждый десятый автомат шел в брак, причем выявить этот брак до отстрела было очень сложно. То есть не придумай он его, и качество этого изделия было бы намного хуже. Так что у нас есть специалисты очень высокого уровня и есть разные идеи. Только вот стоимость некоторых очень высока, например, лишь стандартизация одной разработки стоит семь миллионов рублей. По сути – это пачка бумаг! А вот грант, который нужно отрабатывать, демонстрируя эту винтовку Медведеву – как об этом написал один из комментаторов (моя фантазия просто блекнет перед уровнем его инсинуаций про критическое положение автора и его должность заведующего кафедры ПР и рекламы – интересно откуда это, сам-то я ведь никогда такого не писал в принципе…) – это не более, чем измышление. Хотя… согласен, это было бы здорово. В принципе!
А этот и вовсе воюет с ноутбуком…
Ну, а большой вес винтовки, о котором идет речь у многих «критиков», это вообще ни о чем. Его всегда можно уменьшить в разы, применяя разные перспективные, хотя и дорогие на сегодня технологии. Да и число стволов можно спокойно уменьшить до 10-15. 50 – это чтобы сразу «вынести мозги» и посмотреть, что будет в итоге! То же самое касается и электроники… Ей-богу, люди пишут бог весть что, но даже на сайт агентства ДАРПА не заходят. Между тем, как вполне можно посмотреть и все их активные проекты, и результаты по ним. Можно даже подписаться на рассылку их пресс-релизов.
Я не знаю, как будут выглядеть солдаты через 10-20 лет, но где это записано, что они не могут выглядеть и вот так? И для левши хорошо, и для правши…
А перспективных идей сегодня очень много. Вот, например, одна: заменить традиционный порох в патронах на перекись водорода. Речь, понятно, идет о 80%-ой перекиси, а не о той, что используется у нас в медицинских целях. Выгода в том, что один литр такой перекиси водорода при разложении дает до шести тысяч литров газа, а один килограмм пороха – всего одну тысячу! То есть это будет метательное вещество в шесть раз сильнее пороха. Боеприпас – в шесть раз меньше или при тех же размерах – мощнее. Кроме того, температура получаемого газа 500 градусов, тогда как у пороха – 2500 – 3000 градусов. То есть это даст еще и решение проблемы перегрева ствола при стрельбе. Да и перекись намного дешевле и проще в плане производства. За чем же дело стало, если это так перспективно?
Заряжаем картридж с гранатой в гранатомет…
А куда девать старое оружие, которого выпущено на годы вперед? Ведь само по себе оружие никому не нужно. Его не едят, не пьют, машины на нем не ездят. Убийство ближнего противно человеческой природе и грех с точки зрения религии. Поэтому оно должно быть на всякий случай… но совершенствовать его особо и незачем. Кроме того, перекись плохо реагирует на металл. Поэтому контакт ее с пулей и гильзой необходимо исключить. Это усложняет конструкцию, хотя применительно к боеприпасам для ЭВШ-18 сделать это проще всего. Но самое главное – перекись водорода довольно быстро разлагается и превращается в воду. Бездымный порох можно хранить десятилетия, дымный и вовсе века, но у концентрированной перекиси 2-3 года хранения и все... Нужен стабилизатор и над этим сейчас работают. Как появится – это изменит очень многое.
А вот так стреляем, используя его в качестве легкого миномета!
Кстати, недаром в одной из статей речь шла о конструировании «из кубиков». Придется повториться: все, о чем шла здесь речь, так или иначе уже создано и работает. Не в перспективе, а уже! Другое дело, что – да, что-то очень дорого, а что-то еще только входит в жизнь. Например, американцы распечатали свой любимый армейский Кольт в технологии 3D и стоимость его превысила 2000 долларов. Попытались делать в этой же технологии и гранаты к 40-мм гранатомету, но… столкнулись с рядом трудностей. Хотя… все-таки сделали. В начале все новое всегда делать трудно, но потом… потом трудоемкость падает, а вместе с ней падает и цена.
…и уходим. Антабки, как об этот уже было написано – переставляются.
Поэтому поспешу всех скептиков успокоить. Не завтра я к Медведеву с этой винтовкой поеду, и от старого, верного «калашникова» отказываться никого не призываю. Но хочется напомнить, что было время, когда объем знаний удваивался каждые 25 лет, потом 15, потом 10, сейчас он удваивается каждые 5! По ФГОС – Федеральному государственному стандарту обучения в высшей школе в список литературы для студентов бакалавриата и магистратуры ЗАПРЕЩЕНО вставлять книги, выпущенные позднее, чем за пять лет, до текущего учебного года. То есть учебная программа должна обновляться каждый год и прежде всего – ее образовательная база. То есть в свою программу 2018 года я мог бы вставить книги, изданные в 2013 году, но уже 2012 года литературу следовало немедленно исключить! А пройдет еще лет десять, что будет тогда?
Солдаты поколения Зет. Кстати, у каждого на шлеме видно устройство для крепления видеокамеры.
И последнее. Да, конечно, каждым делом должны заниматься специалисты своего дела. Но специалисты нередко «пухнут в одну сторону». И пора понять, что генерация идей тоже может быть профессией и в ней тоже могут быть свои профессионалы, обладающие достаточно редкой способностью к синтезу большого количества разноплановых материалов.
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
- Статьи из этой серии:
- Перспективные образцы оружия ХХI века: какими они могут быть?
Перспективные образцы оружия ХХI века: оружие из кубиков (часть 2)
Перспективные образцы оружия ХХI века: чистка, прицел и микроэлектроника (часть 3)
Перспективные образцы оружия ХХI века. Боеприпасы и эргономика (часть 4)
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter