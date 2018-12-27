Немецкие малокалиберные зенитные установки против советской авиации (часть 5)
Во второй половине 1943 года, после провала летнего наступления на Восточном фронте Германия была вынуждена перейти к стратегической обороне. В условиях всё более усиливающегося давления на Востоке и ростом масштабов бомбардировок британской и американской авиацией, стало совершенно очевидно, что военная промышленность рейха даже с учётом роста объёмов производства не успевает удовлетворять нужды фронта. Хотя немецкая зенитная артиллерия по праву считалась лучшей во Второй мировой войне, войскам остро не хватало зенитного прикрытия. Эта ситуация ещё больше обострилась в 1944 году после высадки союзников в Нормандии. Потеряв господство в воздухе, командование Люфтваффе было вынуждено направить значительное число опытных лётчиков-истребителей в эскадрильи, специализировавшиеся на перехвате британских и американских тяжелых бомбардировщиков, армады которых методично уничтожали немецкие города и промышленные предприятия. Проблема защиты от разрушительных авианалётов усугублялась дефицитом авиационного бензина. Даже при наличии исправной авиатехники, немецкие истребители не всегда было чем заправить. Нехватка горючего привела к радикальному сокращению часов налёта в авиашколах, что не могло отрицательно не сказаться на уровне лётной подготовки молодых пилотов. Как следует из воспоминаний немецких солдат уцелевших в мясорубке Второй мировой, в 1944 году у них выработался так называемый «немецкий взгляд», когда фронтовики, даже не находясь в прифронтовой полосе с тревогой смотрели на небо в ожидании ударов штурмовиков. Лишившись действенного истребительного прикрытия немецкие сухопутные войска требовали больше скорострельных зенитных автоматов, и в сложившейся обстановке в дело пошли различные эрзац-зенитки и системы захваченные в оккупированных странах.
Войска СС и Вермахт помимо 20-мм зенитных автоматов произведенных в Швейцарии и Германии располагали значительным количество трофейных установок, а также 20-мм зенитками, переделанными из авиационных пушек. Типичным примером немецкой зенитной системы созданной во второй половине войны стала строенная установка, в которой использовались авиационные 20-мм пушки MG.151/20. Это оружие с автоматикой работавшей на использовании отдачи подвижного ствола, с которым во время выстрела прочно сцеплен затвор, было создано конструкторами компании Mauser Werke на базе 15-мм авиационного пулемёта MG.151/15. В связи с увеличением калибра до 20-мм, изменению подверглись не только ствол, ставший короче, но и патронник. Также пришлось использовать более мощный задний пружинный буфер, новые лентоприемник и шептало.
Для стрельбы из MG.151/20 был использован боеприпас 20x82 мм. Вес снаряда: от 105 до 115 г. Начальная скорость: 700-750 м/с. Помимо бронебойно-зажигательного, бронебойно-зажигательно-трассирующего, осколочно-зажигательно-трассирующего, в боекомплект также входил фугасный снаряд, содержавший 25 г взрывчатки на основе гексогена. При попадании 20-мм фугасного снаряда в бронекорпус Ил-2 в большинстве случаев происходил его пролом. Попадание фугасного снаряда в киль или плоскость советского штурмовика, как правило, вызывало разрушение этих элементов конструкции, что означало прекращение управляемого полета. Боезапас пушки 151/20 при стрельбе по воздушным целям первоначально комплектовался патронной лентой, которая содержала только 20% бронебойных выстрелов: 2 фугасных, 2 осколочно-зажигательно-трассирующих и 1 бронебойно-зажигательный или бронебойно-трассирующий. Однако ближе к концу войны в связи с нехваткой специальных снарядов, доля более дешевых бронебойно трассирующих снарядов в ленте стала составлять 50%. Бронебойно-трассирующий снаряд на дальности 300 м при попадании под углом 60 ° мог пробить 12 мм броню.
MG.151/20 выпускались в вариантах мотор-пушки, в синхронном и крыльевом, а так же для использования в турельных оборонительных установках. Масса пушки составляла 42 кг, темп стрельбы – 750 выстр/мин. Производство авиационной пушки MG.151/20 началось в 1940 году и продолжалось до конца войны. Она широко применялась в качестве основного вооружения истребителей Bf 109 и Fw 190 различных модификаций, а также истребителей-бомбардировщиков, ночных истребителей и штурмовиков, устанавливалась в механизированных и ручных турелях на бомбардировщиках. В немеханизированном турельном варианте пушка MG 151/20 комплектовалась двумя ручками с гашеткой и вынесенным на кронштейне рамочным прицелом.
В первой половине 1944 года на складах Люфтваффе имелось около 7000 пушек MG.151/20 и более 5 млн. снарядов для них. Первыми 20-мм пушками MG.151/20 приспособленными для ведения зенитного огня были турельные, демонтированные с повреждённых бомбардировщиков. Такие установки использовались для обеспечения ПВО полевых аэродромов. Турельные MG.151/20 крепились на импровизированные опоры в виде закопанных в землю брёвен или труб. Иногда на авиационную пушку используемую в качестве зенитной ставили бронированный щит.
Кустарно изготовленная зенитная установка MG.151/20 на окраине немецкого полевого аэродрома
Однако синхронные и крыльевые варианты, входившие в состав ударного вооружения истребителей и штурмовиков, на зенитные турели без серьёзной доработки установить было невозможно. Невостребованные 20-мм авиационные пушки переделывались для наземного использования на оружейных заводах и в крупных ремонтных мастерских. Основные изменения вносились в устройство перезарядки и спусковой механизм. Имевшиеся системы электроспуска и пневматические механизмы перезарядки заменялись механическими деталями, обеспечивающими ведение непрерывного огня при монтаже на зенитных установках. Судя по экземплярам сохранившимся в музейных экспозициях и запечатленным на фотографиях времён Второй мировой, с использованием авиационных пушек MG.151/20 было создано несколько вариантов одноствольных и спаренных зенитных установок.
Наиболее распространенной зениткой с использованием 20-мм пушек MG.151/20 стала строенная в горизонтальной плоскости установка на тумбовой опоре известная как 2,0 cm Flakdriling MG 151/20 или Fla.SL.151/3. Массовое производство данной установки началось весной 1944 года, и она конструктивно и внешне имела много общего с ЗПУ в которой применялись 15-мм пулемёты MG.151/15.
На поворотной тумбовой опоре ниже пушек крепились три снарядных ящика. В передний ящик вмещалась лента с 400 снарядами, в два боковых – по 250. Такая особенность хранения боекомплекта была связана с неудобством снаряжения переднего ящика в сравнении с боковыми. Некоторые зенитные установки имели пламегасители, которые снижали дульное пламя слепившее стрелка.
Наведение строенной установки на цель не было механизировано. Стрелку, упершись в плечевые опоры, приходилось прилагать значительные усилия для наводки орудия, масса которого с боеприпасами превышала 200 кг. Хотя конструкторы постарались сбалансировать пушки в горизонтальной плоскости, угловая скорость наводки была небольшой, а инерция при вращении на тумбе очень значительной. Тем не менее, зенитная установка с темпом стрельбы более 2000 выстр/мин для самолётов летящих на малой высоте представляла серьёзную опасность. Большим плюсом «трёхстволок» имевших ленточное питание по сравнению с 20-мм счетверёнными МЗА 2,0 cm Flakvierling 38, была возможность вести огонь длинными очередями большей продолжительности. Для этого требовался только один стрелок, в то время как для обслуживания счетверённой установки с магазинным заряжанием был необходим расчёт из восьми человек.
Точное число строенных установок 2,0 cm Flakdriling MG 151/20 поступивших в войска сейчас установить невозможно, но, судя по количеству фотографий, где они запечатлены, этих зениток выпустили немало. Трехствольные 20-мм зенитки монтировалась как стационарно для объектовой ПВО, так и на различной броне, авто и железнодорожной технике, в том числе ими вооружались бронепоезда ПВО.
В качестве бронированного шасси для размещения 2,0 cm Flakdriling MG 151/20 чаще всего использовали полугусеничные бронетранспортёры семейства SdKfz 251. Эта машина была создана в 1938 году фирмой Hanomag на базе артиллерийского тягача Sd Kfz 11, и производился серийно до марта 1945 года.
Строенная 20-мм зенитная установка в кузове бронетранспортёра, захваченного американскими войсками
Первоначально зенитные установки размещали на бронетранспортёрах с открытой задней площадкой. При хорошем обзоре, стрелок был защищён от пуль и осколков только бронированным щитом спереди. Начиная с октября 1944 года по февраль 1945 года, немецкая промышленность успела выпустить приблизительно 150 ЗСУ Sd.Kfz.251/21 со строенными пушечными установками. Экипаж открытой сверху ЗСУ по кругу прикрывался бронёй толщиной от 8 до 14,5 мм. Сама артустановка была помещена в бронированный короб.
При необходимости наводчик имел возможность вести огонь не только по воздушным, но и по наземным целям. Согласно американским отчетам о боевых действиях Sd.Kfz.251/21 на Западном фронте очень часто применялись для поддержки наземных войск. По совокупности характеристик зенитные самоходные установки Sd.Kfz.251/21 можно считать одними из самых удачных немецких образцов на полугусеничном шасси. Данная ЗСУ при относительно невысокой стоимости, и не плохих показателях подвижности и проходимости имела приемлемую огневую мощь. Тем не менее, построить много зенитных самоходок этого типа немцы не успели. ЗСУ Sd.Kfz.251/21 появилась слишком поздно, и заметного влияния на ход боевых действий не оказала. Также в ряде источников упоминается, что строенные 20-мм установки монтировались на захваченных у американцев трёхосных разведывательных бронеавтомобилях M8 Greyhound. Впрочем, вряд ли таких ЗСУ удалось выпустить много.
После капитуляции Италии в сентябре 1943 года значительная часть техники и вооружения итальянской армии оказалась в распоряжении Вермахта. В целом итальянские 20-мм зенитные автоматы вполне соответствовали тогдашним требованиям предъявляемым к малокалиберным зениткам и потому использовались в немецких подразделениях ПВО наравне с установками собственного производства.
В 1935 году в рамках техзадания выпущенного техническим отделом итальянского Министерства обороны фирма Breda Meccanica Bresciana на базе французского 13,2-мм пулемета Hotchkiss Мle 1930 создала универсальную 20-мм установку Cannone-Mitragliera da 20/65 modello 35 известную также как Breda Modèle 35, в которой использовался патрон «Длинный Солотурн» — 20х138 мм. Этот же боеприпас применялся в немецких скорострелках: 2,0 cm FlaK 30, 2,0 см Flak 38 и 2,0 cm Flakvierling 38.
20-мм установка Breda Modèle 35 на огневой позиции в положении для зенитной стрельбы
В итальянской армии 20-мм «Бреда» использовалась как лёгкое противотанковое и зенитное орудие. Бронебойный снаряд массой 120 г, разогнавшись в стволе длиной 1300 мм (65 калибров) до скорости 840 м/с на дистанции 200 метров мог пробить при попадании под прямым углом 30 мм гомогенную броню.
Питание, как и во французском пулемёте происходила из жесткой обоймы-ленты на 12 снарядов. Подача обоймы осуществлялась с левой стороны, и по мере расходования патронов она проходила насквозь приемника, выпадая справа. Темп стрельбы – 500 выстр/мин. Хорошо обученный расчет мог развить боевую скорострельность до 150 выстр/мин. Масса установки – около 340 кг. Вертикальные углы наводки: от -10 ° до + 80 °. При отделении колёсного хода имелась возможность вести огонь в секторе 360°.
Универсальная установка Breda Modèle 35 получила широкое распространение. По стоянию на сентябрь 1942 года в итальянских вооруженных силах имелось около 3000 таких установок. Они активно использовались в боевых действиях в Северной Африки и Сицилии. Очень часто итальянские 20-мм зенитки монтировали на различные транспортные средства. Для объектовой ПВО и военно-морских сил было выпущено более 200 единиц на стационарном поворотном лафете. Такая же установка впоследствии размещалась на железнодорожных платформах.
Захваченные в Италии 20-мм автоматы «Бреда» использовались в Вермахте под обозначением Breda 2,0 сm FlaK-282(i). Производство этих зенитных установок продолжалось и после сентября 1943 года на подконтрольных немцам северных территориях Италии, всего в распоряжении гитлеровцев было не менее 2000 таких зенитных орудий. Помимо вооруженных сил нацисткой Германии итальянские 20-мм МЗА активно использовались финской армией.
После вступления Италии в войну, армия и флот столкнулись с острой нехваткой МЗА. Принятые на вооружение 20-мм автоматы Breda Modèle 35 выпускались в недостаточном количестве. Ввиду этого было принято решение дополнительное закупить для итальянских вооруженных сил выпускаемые для иностранных заказчиков 20-мм пушки Cannone-Mitragliera da 20/77 фирмы Scotti. Данная 20-мм зенитная установка была создана совместно компаниями Scotti и Isotta Fraschini при содействии швейцарской Oerlikon в 1936 году. В итальянских ВМС это оружие именовалось 20 mm/70 Scotti Mod. 1939/1941.
20-мм автоматическая пушка Cannone-Mitragliera da 20/77 на универсальном колёсно-треножном станке
Масса установки на колёсно-треножном станке в боевом положении после отделения колёсного хода составляла 285 кг. При установке треноги на грунт имелась возможность кругового обстрела. Углы вертикально наводки: от -10°до +85°. Изделия фирм «Бреда» и «Скотти» вели огонь одинаковыми боеприпасами, и по баллистическим характеристикам были практически равноценны. Первый вариант 20-мм зенитки «Скотти» заряжался жесткими лентами-обоймами на 12 патронов. Позже появились варианты с 20-зарядным барабаном и с ленточным питанием. Установка с ленточным питанием и коробкой на 50 снарядов имела темп стрельбы 600 выстр/мин и могла производить до 200 выстр/мин.
Кроме установок на колёсно-треножном станке некоторое количество зениток «Скоти» смонтировали на тумбовых лафетах. Орудие на тумбовом лафете оснащалось уравновешивающей системой, позволявшей осуществлять горизонтальную и вертикальную наводку вручную без чрезмерных физических усилий.
В Милане на заводе фирмы Isotta Fraschini занимавшейся также выпуском дорогих легковых автомобилей было собрано более 500 20-мм автоматов «Скотти». Итальянская армия до сентября 1944 года активно использовала их в боевых действиях. Осенью 1944 года немецкие войска захватили около двух сотен МЗА Cannone-Mitragliera da 20/77, и использовали их под обозначением 2,0 cm Flak Scotti(i).
Помимо собственных и итальянских 20-мм зенитных автоматов в распоряжении немцев имелось значительное количество образцов захваченных в других странах. Среди них особняком стоит весьма удачная датская 20-мм зенитная установка M1935 Madsen на универсальном станке с отделяемым колёсным ходом.
20-мм установка M1935 Madsen на универсальном колёсно-треножном станке в экспозиции Пекинского военного музея
Также существовал вариант на крестообразном зенитном лафете с колёсным ходом. Малокалиберная датская пушка под патрон калибра 20х120 мм по принципу действия автоматики повторяла пехотный пулемёт Мадсена винтовочного калибра с коротким ходом ствола и качающимся затвором. Ствол воздушного охлаждения снабжался дульным тормозом. Питание осуществлялось из коробчатых магазинов на 15 или барабанных на 30 снарядов. 20-мм автоматическая пушка на универсальном станке, во второй половине 30-х годов пользовалась популярностью у зарубежных покупателей и широко поставлялась на экспорт. Боевое крещение 20-мм установок M1935 Madsen состоялось в ходе Советско-Финской зимней войны.
Зенитная установка на универсальном станке обладала для своего калибра рекордно малой массой, её вес в боевом положении составлял всего 278 кг. Темп стрельбы – 500 выстр/мин. Боевая скорострельность – до 120 выср/мин. Эффективная дальность стрельбы по воздушным целям – до 1500 м. В боекомплект входили выстрелы с бронебойным (массой 154 г), бронебойно-трассирующим (146 г), осколочным (127 г) снарядом. Согласно справочным данным, бронебойный снаряд с начальной скоростью 730 м/с, на дальности 500 м по нормали мог пробить 28 мм броню.
После оккупации Дании, Норвегии и Нидерландов, в распоряжении гитлеровцев оказалось несколько сотен 20-мм зениток «Мадсен». Оккупационные власти продолжили на датских предприятиях выпуск зенитных установок и боеприпасов для них. Впрочем, немцы в целях экономии отказались от производства достаточно сложных универсальных колёсно-треножных станков и устанавливали 20-мм автоматы M1935 Madsen на вертлюги, которые в свою очередь крепились к палубам боевых кораблей, основаниям различных мобильных платформ или на бетонированных стационарных позициях «Атлантического вала». Первоначально 20-мм «мадсены» на Восточном фронте использовались венгерской и румынской армиями. Однако после того как части РККА вступили на территорию Германии, были мобилизованы все немецкие резервы, и установки датского производства с нестандартными для Вермахта боеприпасами стали применяться против советской авиации.
Продолжение следует…
По материалам:
http://alternathistory.com/neizvestnaya-mg-151-i-soputstvuyushhie-stvoly/
https://en.valka.cz/topic/view/14077/2-cm-MG-151-20-Fla-SL-151-Drilling
http://www.maquetland.com/article-phototheque/3120-cannone-mitragliera-scotti-isotta-fraschini-model
https://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=156167
Войска СС и Вермахт помимо 20-мм зенитных автоматов произведенных в Швейцарии и Германии располагали значительным количество трофейных установок, а также 20-мм зенитками, переделанными из авиационных пушек. Типичным примером немецкой зенитной системы созданной во второй половине войны стала строенная установка, в которой использовались авиационные 20-мм пушки MG.151/20. Это оружие с автоматикой работавшей на использовании отдачи подвижного ствола, с которым во время выстрела прочно сцеплен затвор, было создано конструкторами компании Mauser Werke на базе 15-мм авиационного пулемёта MG.151/15. В связи с увеличением калибра до 20-мм, изменению подверглись не только ствол, ставший короче, но и патронник. Также пришлось использовать более мощный задний пружинный буфер, новые лентоприемник и шептало.
Кусок ленты со снарядами 20x82 мм
Для стрельбы из MG.151/20 был использован боеприпас 20x82 мм. Вес снаряда: от 105 до 115 г. Начальная скорость: 700-750 м/с. Помимо бронебойно-зажигательного, бронебойно-зажигательно-трассирующего, осколочно-зажигательно-трассирующего, в боекомплект также входил фугасный снаряд, содержавший 25 г взрывчатки на основе гексогена. При попадании 20-мм фугасного снаряда в бронекорпус Ил-2 в большинстве случаев происходил его пролом. Попадание фугасного снаряда в киль или плоскость советского штурмовика, как правило, вызывало разрушение этих элементов конструкции, что означало прекращение управляемого полета. Боезапас пушки 151/20 при стрельбе по воздушным целям первоначально комплектовался патронной лентой, которая содержала только 20% бронебойных выстрелов: 2 фугасных, 2 осколочно-зажигательно-трассирующих и 1 бронебойно-зажигательный или бронебойно-трассирующий. Однако ближе к концу войны в связи с нехваткой специальных снарядов, доля более дешевых бронебойно трассирующих снарядов в ленте стала составлять 50%. Бронебойно-трассирующий снаряд на дальности 300 м при попадании под углом 60 ° мог пробить 12 мм броню.
MG.151/20 выпускались в вариантах мотор-пушки, в синхронном и крыльевом, а так же для использования в турельных оборонительных установках. Масса пушки составляла 42 кг, темп стрельбы – 750 выстр/мин. Производство авиационной пушки MG.151/20 началось в 1940 году и продолжалось до конца войны. Она широко применялась в качестве основного вооружения истребителей Bf 109 и Fw 190 различных модификаций, а также истребителей-бомбардировщиков, ночных истребителей и штурмовиков, устанавливалась в механизированных и ручных турелях на бомбардировщиках. В немеханизированном турельном варианте пушка MG 151/20 комплектовалась двумя ручками с гашеткой и вынесенным на кронштейне рамочным прицелом.
Турельный вариант 20-мм пушки MG.151/20
В первой половине 1944 года на складах Люфтваффе имелось около 7000 пушек MG.151/20 и более 5 млн. снарядов для них. Первыми 20-мм пушками MG.151/20 приспособленными для ведения зенитного огня были турельные, демонтированные с повреждённых бомбардировщиков. Такие установки использовались для обеспечения ПВО полевых аэродромов. Турельные MG.151/20 крепились на импровизированные опоры в виде закопанных в землю брёвен или труб. Иногда на авиационную пушку используемую в качестве зенитной ставили бронированный щит.
Кустарно изготовленная зенитная установка MG.151/20 на окраине немецкого полевого аэродрома
Однако синхронные и крыльевые варианты, входившие в состав ударного вооружения истребителей и штурмовиков, на зенитные турели без серьёзной доработки установить было невозможно. Невостребованные 20-мм авиационные пушки переделывались для наземного использования на оружейных заводах и в крупных ремонтных мастерских. Основные изменения вносились в устройство перезарядки и спусковой механизм. Имевшиеся системы электроспуска и пневматические механизмы перезарядки заменялись механическими деталями, обеспечивающими ведение непрерывного огня при монтаже на зенитных установках. Судя по экземплярам сохранившимся в музейных экспозициях и запечатленным на фотографиях времён Второй мировой, с использованием авиационных пушек MG.151/20 было создано несколько вариантов одноствольных и спаренных зенитных установок.
Наиболее распространенной зениткой с использованием 20-мм пушек MG.151/20 стала строенная в горизонтальной плоскости установка на тумбовой опоре известная как 2,0 cm Flakdriling MG 151/20 или Fla.SL.151/3. Массовое производство данной установки началось весной 1944 года, и она конструктивно и внешне имела много общего с ЗПУ в которой применялись 15-мм пулемёты MG.151/15.
Зенитная установка 2,0 cm Flakdriling MG 151/20 на огневой позиции
На поворотной тумбовой опоре ниже пушек крепились три снарядных ящика. В передний ящик вмещалась лента с 400 снарядами, в два боковых – по 250. Такая особенность хранения боекомплекта была связана с неудобством снаряжения переднего ящика в сравнении с боковыми. Некоторые зенитные установки имели пламегасители, которые снижали дульное пламя слепившее стрелка.
Зенитная установка 2,0 cm Flakdriling MG 151/20 в экспозиции музея
Наведение строенной установки на цель не было механизировано. Стрелку, упершись в плечевые опоры, приходилось прилагать значительные усилия для наводки орудия, масса которого с боеприпасами превышала 200 кг. Хотя конструкторы постарались сбалансировать пушки в горизонтальной плоскости, угловая скорость наводки была небольшой, а инерция при вращении на тумбе очень значительной. Тем не менее, зенитная установка с темпом стрельбы более 2000 выстр/мин для самолётов летящих на малой высоте представляла серьёзную опасность. Большим плюсом «трёхстволок» имевших ленточное питание по сравнению с 20-мм счетверёнными МЗА 2,0 cm Flakvierling 38, была возможность вести огонь длинными очередями большей продолжительности. Для этого требовался только один стрелок, в то время как для обслуживания счетверённой установки с магазинным заряжанием был необходим расчёт из восьми человек.
Точное число строенных установок 2,0 cm Flakdriling MG 151/20 поступивших в войска сейчас установить невозможно, но, судя по количеству фотографий, где они запечатлены, этих зениток выпустили немало. Трехствольные 20-мм зенитки монтировалась как стационарно для объектовой ПВО, так и на различной броне, авто и железнодорожной технике, в том числе ими вооружались бронепоезда ПВО.
В качестве бронированного шасси для размещения 2,0 cm Flakdriling MG 151/20 чаще всего использовали полугусеничные бронетранспортёры семейства SdKfz 251. Эта машина была создана в 1938 году фирмой Hanomag на базе артиллерийского тягача Sd Kfz 11, и производился серийно до марта 1945 года.
Строенная 20-мм зенитная установка в кузове бронетранспортёра, захваченного американскими войсками
Первоначально зенитные установки размещали на бронетранспортёрах с открытой задней площадкой. При хорошем обзоре, стрелок был защищён от пуль и осколков только бронированным щитом спереди. Начиная с октября 1944 года по февраль 1945 года, немецкая промышленность успела выпустить приблизительно 150 ЗСУ Sd.Kfz.251/21 со строенными пушечными установками. Экипаж открытой сверху ЗСУ по кругу прикрывался бронёй толщиной от 8 до 14,5 мм. Сама артустановка была помещена в бронированный короб.
ЗСУ Sd.Kfz.251/21
При необходимости наводчик имел возможность вести огонь не только по воздушным, но и по наземным целям. Согласно американским отчетам о боевых действиях Sd.Kfz.251/21 на Западном фронте очень часто применялись для поддержки наземных войск. По совокупности характеристик зенитные самоходные установки Sd.Kfz.251/21 можно считать одними из самых удачных немецких образцов на полугусеничном шасси. Данная ЗСУ при относительно невысокой стоимости, и не плохих показателях подвижности и проходимости имела приемлемую огневую мощь. Тем не менее, построить много зенитных самоходок этого типа немцы не успели. ЗСУ Sd.Kfz.251/21 появилась слишком поздно, и заметного влияния на ход боевых действий не оказала. Также в ряде источников упоминается, что строенные 20-мм установки монтировались на захваченных у американцев трёхосных разведывательных бронеавтомобилях M8 Greyhound. Впрочем, вряд ли таких ЗСУ удалось выпустить много.
После капитуляции Италии в сентябре 1943 года значительная часть техники и вооружения итальянской армии оказалась в распоряжении Вермахта. В целом итальянские 20-мм зенитные автоматы вполне соответствовали тогдашним требованиям предъявляемым к малокалиберным зениткам и потому использовались в немецких подразделениях ПВО наравне с установками собственного производства.
20-мм универсальная установка Breda Modèle 35
В 1935 году в рамках техзадания выпущенного техническим отделом итальянского Министерства обороны фирма Breda Meccanica Bresciana на базе французского 13,2-мм пулемета Hotchkiss Мle 1930 создала универсальную 20-мм установку Cannone-Mitragliera da 20/65 modello 35 известную также как Breda Modèle 35, в которой использовался патрон «Длинный Солотурн» — 20х138 мм. Этот же боеприпас применялся в немецких скорострелках: 2,0 cm FlaK 30, 2,0 см Flak 38 и 2,0 cm Flakvierling 38.
20-мм установка Breda Modèle 35 на огневой позиции в положении для зенитной стрельбы
В итальянской армии 20-мм «Бреда» использовалась как лёгкое противотанковое и зенитное орудие. Бронебойный снаряд массой 120 г, разогнавшись в стволе длиной 1300 мм (65 калибров) до скорости 840 м/с на дистанции 200 метров мог пробить при попадании под прямым углом 30 мм гомогенную броню.
Жесткая кассета-обойма на 12 20-мм снарядов
Питание, как и во французском пулемёте происходила из жесткой обоймы-ленты на 12 снарядов. Подача обоймы осуществлялась с левой стороны, и по мере расходования патронов она проходила насквозь приемника, выпадая справа. Темп стрельбы – 500 выстр/мин. Хорошо обученный расчет мог развить боевую скорострельность до 150 выстр/мин. Масса установки – около 340 кг. Вертикальные углы наводки: от -10 ° до + 80 °. При отделении колёсного хода имелась возможность вести огонь в секторе 360°.
Универсальная установка Breda Modèle 35 получила широкое распространение. По стоянию на сентябрь 1942 года в итальянских вооруженных силах имелось около 3000 таких установок. Они активно использовались в боевых действиях в Северной Африки и Сицилии. Очень часто итальянские 20-мм зенитки монтировали на различные транспортные средства. Для объектовой ПВО и военно-морских сил было выпущено более 200 единиц на стационарном поворотном лафете. Такая же установка впоследствии размещалась на железнодорожных платформах.
Захваченные в Италии 20-мм автоматы «Бреда» использовались в Вермахте под обозначением Breda 2,0 сm FlaK-282(i). Производство этих зенитных установок продолжалось и после сентября 1943 года на подконтрольных немцам северных территориях Италии, всего в распоряжении гитлеровцев было не менее 2000 таких зенитных орудий. Помимо вооруженных сил нацисткой Германии итальянские 20-мм МЗА активно использовались финской армией.
После вступления Италии в войну, армия и флот столкнулись с острой нехваткой МЗА. Принятые на вооружение 20-мм автоматы Breda Modèle 35 выпускались в недостаточном количестве. Ввиду этого было принято решение дополнительное закупить для итальянских вооруженных сил выпускаемые для иностранных заказчиков 20-мм пушки Cannone-Mitragliera da 20/77 фирмы Scotti. Данная 20-мм зенитная установка была создана совместно компаниями Scotti и Isotta Fraschini при содействии швейцарской Oerlikon в 1936 году. В итальянских ВМС это оружие именовалось 20 mm/70 Scotti Mod. 1939/1941.
20-мм автоматическая пушка Cannone-Mitragliera da 20/77 на универсальном колёсно-треножном станке
Масса установки на колёсно-треножном станке в боевом положении после отделения колёсного хода составляла 285 кг. При установке треноги на грунт имелась возможность кругового обстрела. Углы вертикально наводки: от -10°до +85°. Изделия фирм «Бреда» и «Скотти» вели огонь одинаковыми боеприпасами, и по баллистическим характеристикам были практически равноценны. Первый вариант 20-мм зенитки «Скотти» заряжался жесткими лентами-обоймами на 12 патронов. Позже появились варианты с 20-зарядным барабаном и с ленточным питанием. Установка с ленточным питанием и коробкой на 50 снарядов имела темп стрельбы 600 выстр/мин и могла производить до 200 выстр/мин.
Кроме установок на колёсно-треножном станке некоторое количество зениток «Скоти» смонтировали на тумбовых лафетах. Орудие на тумбовом лафете оснащалось уравновешивающей системой, позволявшей осуществлять горизонтальную и вертикальную наводку вручную без чрезмерных физических усилий.
В Милане на заводе фирмы Isotta Fraschini занимавшейся также выпуском дорогих легковых автомобилей было собрано более 500 20-мм автоматов «Скотти». Итальянская армия до сентября 1944 года активно использовала их в боевых действиях. Осенью 1944 года немецкие войска захватили около двух сотен МЗА Cannone-Mitragliera da 20/77, и использовали их под обозначением 2,0 cm Flak Scotti(i).
Помимо собственных и итальянских 20-мм зенитных автоматов в распоряжении немцев имелось значительное количество образцов захваченных в других странах. Среди них особняком стоит весьма удачная датская 20-мм зенитная установка M1935 Madsen на универсальном станке с отделяемым колёсным ходом.
20-мм установка M1935 Madsen на универсальном колёсно-треножном станке в экспозиции Пекинского военного музея
Также существовал вариант на крестообразном зенитном лафете с колёсным ходом. Малокалиберная датская пушка под патрон калибра 20х120 мм по принципу действия автоматики повторяла пехотный пулемёт Мадсена винтовочного калибра с коротким ходом ствола и качающимся затвором. Ствол воздушного охлаждения снабжался дульным тормозом. Питание осуществлялось из коробчатых магазинов на 15 или барабанных на 30 снарядов. 20-мм автоматическая пушка на универсальном станке, во второй половине 30-х годов пользовалась популярностью у зарубежных покупателей и широко поставлялась на экспорт. Боевое крещение 20-мм установок M1935 Madsen состоялось в ходе Советско-Финской зимней войны.
20-мм установка M1935 Madsen в положении для зенитной стрельбы
Зенитная установка на универсальном станке обладала для своего калибра рекордно малой массой, её вес в боевом положении составлял всего 278 кг. Темп стрельбы – 500 выстр/мин. Боевая скорострельность – до 120 выср/мин. Эффективная дальность стрельбы по воздушным целям – до 1500 м. В боекомплект входили выстрелы с бронебойным (массой 154 г), бронебойно-трассирующим (146 г), осколочным (127 г) снарядом. Согласно справочным данным, бронебойный снаряд с начальной скоростью 730 м/с, на дальности 500 м по нормали мог пробить 28 мм броню.
После оккупации Дании, Норвегии и Нидерландов, в распоряжении гитлеровцев оказалось несколько сотен 20-мм зениток «Мадсен». Оккупационные власти продолжили на датских предприятиях выпуск зенитных установок и боеприпасов для них. Впрочем, немцы в целях экономии отказались от производства достаточно сложных универсальных колёсно-треножных станков и устанавливали 20-мм автоматы M1935 Madsen на вертлюги, которые в свою очередь крепились к палубам боевых кораблей, основаниям различных мобильных платформ или на бетонированных стационарных позициях «Атлантического вала». Первоначально 20-мм «мадсены» на Восточном фронте использовались венгерской и румынской армиями. Однако после того как части РККА вступили на территорию Германии, были мобилизованы все немецкие резервы, и установки датского производства с нестандартными для Вермахта боеприпасами стали применяться против советской авиации.
Продолжение следует…
По материалам:
http://alternathistory.com/neizvestnaya-mg-151-i-soputstvuyushhie-stvoly/
https://en.valka.cz/topic/view/14077/2-cm-MG-151-20-Fla-SL-151-Drilling
http://www.maquetland.com/article-phototheque/3120-cannone-mitragliera-scotti-isotta-fraschini-model
https://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=156167
- Автор:
- Линник Сергей
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