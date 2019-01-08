Гвадалахарский разгром Бенито Муссолини. Часть 5

Перейдя к обороне, итальянцы оставили на фронте две дивизии. 1-ю волонтерскую - в районе Бриуэга, Паласио де Ибарра и дивизию «Литторио» - на направлении Французского шоссе. 2-я и 3-я волонтерские дивизии были выведены в резерв.Республиканцы решили перейти в контрнаступление 18-го марта – закончив сосредоточение всех необходимых сил и средств.Недостаток сил, имевшихся в распоряжении командования IV-го корпуса республиканцев, не позволял нанести одновременный удар на всем фронте итальянского Экспедиционного корпуса. Поэтому было решено разгромить противника по частям. В первую очередь намечалось разгромить 1-ю волонтерскую дивизию и овладеть Бриуэга, а затем, ударом на север и северо-восток, окружить и уничтожить дивизию «Литторио».Для атаки на Бриуэга была создана ударная группа из 4-х бригад. 12-я интернациональная бригада, 1-я ударная бригада Кампесино и 70-я бригада должны были атаковать Бриуэга с запада, охватывая правый фланг 1-й волонтерской дивизии, а 65-я бригада, наступая на Бриуэга с юга, должна была охватить левый фланг итальянцев. Приданные ударной группе 38 танков были распределены между бригадами. Всего в состав ударной группы назначалось: 10000 человек, 16 орудий, 38 танков и 70 самолетов.Сковывающая группа в составе 11-й интернациональной бригады и 2 бригады Листера должна была наступать на участке дивизии «Литторио» - вдоль Французского шоссе.Атака планировалась следующим образом:13. 30. – 13. 50. - налет авиации на Бриуэга.13. 50. – 14. 00. - артиллерийский огневой налет на передний край вражеской обороны.14. 00. - атака пехоты и танков.18 марта с утра была плохая погода - шел сильный дождь, небо было закрыто низко нависшими облаками. Несмотря на нелетную погоду, авиагруппа (70 самолетов) поднялась в воздух и в 13 часов 30 минут атаковала расположение вражеской пехоты у Бриуэга. Повторным заходом бомбардировщики сбросили бомбы на артиллерийские позиции севернее Бриуэга. За бомбардировщиками эскадрилья штурмовиков бомбами и пулеметным огнем обработала те же цели и скопления пехоты на восточных выходах из Бриуэга (дивизионный резерв). Передний край итальянцев атаковали истребители.После воздушной атаки началось наступление пехоты при поддержке танков.Через час боя первая линия обороны итальянцев была захвачена. Наступление затруднялось, ибо грязь, разбухшая почва и дождь очень стесняли действия пехоты и танков. Итальянцы пытались контратаками восстановить положение, но вскоре начали в беспорядке отходить к Бриуэга. К вечеру 1-я ударная бригада Кампесино вышла на шоссе в районе Хорка, отрезав путь отхода противника из Бриуэга.К 21 часу, под проливным дождем, республиканцы вступили в Бриуэга. Задача дня выполнена: 1-я волонтерская дивизия разгромлена (остатки бежали к Альмадронес). Республиканцы захватили 300 пленных, 6 танков, 130 автомашин, 30 орудий, свыше 150 пулеметов, около 1000 винтовок, 10000 снарядов и 1500000 патронов. Республиканцы потеряли 28 человек убитыми и 510 ранеными.Вследствие наступления темноты и перемешивания частей, республиканцы оказались сразу не в состоянии начать преследование. Это позволило дивизии «Литторио» беспрепятственно отойти.Преследование итальянцев началось только утром 19 марта. 65-я бригада наступала по северо-западному берегу Тахунья на Масегосо, 1-я ударная бригада - по шоссе на Баталья, 70-я бригада - на высоту 1041, 11-я интернациональная и 2 бригада Листера – вдоль Французского шоссе.Преследование велось очень медленно - вследствие сильной усталости войск и плохого состояния дорог. Благодаря этому частям итальянского корпуса удалось избежать окружения.20-го марта республиканская авиация обнаружила, что Французское шоссе на 10-км расстоянии (от Альмадронес до Альгора), забито автомашинами (около 1000 машин), двигающимися на север. В 14 часов 30 минут пять эскадрилий (14 штурмовиков, 11 бомбардировщиков и 42 истребителя) поднялись с аэродромов и пошли на цель.Атака начиналась ударом штурмовиков, идущих на бреющем полете, по голове колонны – и после того как движение головы колонны будет остановлено, остальные штурмовики должны были атаковать всю колонну - начиная с хвоста. После штурмовиков на колонну обрушиваются истребители, и, наконец, бомбардировщики забрасывают бомбами места максимального скопления автомашин, а также те пункты, где штурмовики и истребители вызовут наибольшую панику.План был реализован.Автоколонна итальянцев двигалась очень медленно. Первая же атака штурмовиков вызвала среди итальянцев панику - и движение автоколонны совсем остановилось. В этот момент основное ядро штурмовиков атаковало колонну с юга, и «побрило» ее от хвоста до головы. Летчикам выбирать цели было не нужно - все шоссе на протяжении 10 км являлось сплошной массой бегущих в разные стороны обезумевших людей и сгрудившихся автомашин. Поэтому бомбы и пуля попадали без промаха. Сразу же после налета штурмовиков налетели бомбардировщики и истребители - и разгром колонны был завершен.В 17 часов авиагруппа (45 самолетов) вновь атаковала эту автоколонну - в тот момент, когда она приводила себя в порядок.Итальянский корпус был деморализован. На смену ему были выдвинуты франкисты - которые и приняли на себя наступление республиканцев.Вследствие малочисленности и усталости войск, а также в связи с трудными метеорологическими условиями, республиканцы не смогли полностью развить достигнутый успех и, таким образом, не использовали плоды своей крупной победы. С 19 по 22 марта они продвинулись всего на 8 - 15 км, то есть преследовали со средним темпом 2 - 4 км в сутки. 23 марта, отказавшись от дальнейшего продолжения наступления, республиканцы закрепились на рубеже Масегосо, Когольор, Утанде, Коперналь.Гвадалахарская операция стала первой крупной победой республиканской армии - в которой был наголову разбит итальянский корпус. В ходе операции республиканцы захватили в плен 800 человек, трофеями стали 43 орудия, около 400 пулеметов, свыше 2000 винтовок, 10 танков, 170 автомашин и тракторов. Кроме того, итальянцы потеряли убитыми и ранеными около 10000 человек, выведенными из строя 40 танков, 12 самолетов, сотни автомашин и т. д.Победа показала быстрый рост боеспособности и оперативно-тактической выучки народной республиканской армии Испании и явилась важной вехой в ходе войны. После Гвадалахары фашисты убеждаются в невозможности быстро выиграть войну одним сокрушающим ударом. Они переходят и методам истощения и блокады, к методам политической и экономической изоляции Испании.Операция является примером наступательной операции, в которой наступающий, имея огромное численное превосходство в живой силе и технике, разбивается о наскоро организованную слабыми силами оборону - и в дальнейшем терпит полное поражение.Решающим фактором, предопределившим такой исход операции, явилось то, что с одной стороны в сражении участвовали итальянские «волонтеры», из-под палки завербованные фашистами и фактически не желавшие воевать, а с другой стороны сражались люди, отстаивавшие свою свободу и независимость.Большую роль сыграли и оперативно-тактические ошибки итальянского командования. Находясь под впечатлением побед, одержанных в Абиссинии, итальянское командование не принимает в расчет элементарных требований тактики и оперативного искусства.Огромный 70-тысячный корпус, оснащенный техникой, вытягивается по двум шоссе на фронте в 10 - 12 км - без какого-либо учета возможного сопротивления противника и условий местности. Вместо тарана получается слабоуправляемая кишка, лишенная возможности маневрирования. Однако итальянское командование наивно считает это кишкообразное построение «тараном», способным пробить оборону республиканцев вплоть до Мадрида, т. е. на глубину в 140 км.Отсюда проистекли и последующие неприятности для итальянского командования: корпус не мог своевременно развернуться и был бит по частям; он не мог маневрировать на фланги противника и в конце концов был разгромлен республиканской авиацией на шоссе, в походных колоннах, не способных ни развернуться, ни куда-либо двинуться.Необходимо отметить высокую боеспособность республиканских войск, особенно интернациональных бригад, хорошо организованное взаимодействие пехотных и танковых подразделений в бою, инициативу и решительность (вплоть до дерзости) в действиях младших командиров - особенно танкистов и летчиков.Но высшее командование республиканской армии не оказалось на той же высоте, как младшие командиры. Оно не сумело своевременно вскрыть группировку и начало большого наступления фашистов, слишком медлило с переброской резервов на Гвадалахарское направление, не смогло организовать преследование. Именно недостаточной решительностью и гибкостью в управлении со стороны республиканского командования следует объяснить тот факт, что в боях 18 - 19 марта не были окружены и уничтожены части дивизии «Литторио» и 1-й волонтерской дивизии.Гвадалахарская операция показала огромное значение в операции стойкой хорошо обученной пехоты. Несмотря на выдающуюся роль танков и авиации, исход операции под Гвадалахарой, был, в основном, решен пехотой. 11-я и 12-я интернациональные бригады, 2 бригада Листера, 1-я ударная бригада Кампесино и 50-я бригада стали костяком республиканской обороны - о который разбился фашистский корпус.Все тактические успехи республиканцев во время операции, в основном, были достигнуты благодаря тесному взаимодействию пехоты с артиллерией, танками и авиацией. Когда 12-го марта под Трихуэке авиация, танки, артиллерия и пехота синхронно обрушились на прорывающиеся части 3-й волонтерской дивизии и дивизии «Литторио», противник был потрясен и отброшен за 30 минут боя. А когда под Бриуэга 18 марта 40 танков, 70 самолетов, артиллерия и 11 батальонов пехоты сообща обрушились на 1-ю волонтерскую дивизию, последняя также была быстро разгромлена, потеряв до половины боевой техники.Обращает на себя внимание тот факт, что во время Гвадалахарской операции взаимодействие родов войск у республиканцев осуществлялось не только в соответствии с планами старших командиров, разработанных до начала боя, но и по инициативе младших командиров родов войск в процессе боя. Так, под Трихуэке 12 марта артгруппа по своей инициативе направила огонь на атакующую итальянскую пехоту, заставив ее залечь и этим обеспечила незаметный выход республиканских танков на фланги этой пехоты.В том же бою авиация, накрыв итальянскую артиллерию, нейтрализовала последнюю, позволив танкам открыто и без потерь расстрелять прорвавшуюся пехоту.Танки показали, что они являются одним из решающих средств общевойскового боя. Особенно большой эффект действия танков показали против не окопавшейся пехоты. В условиях Гвадалахарской операции (при недостатке артиллерии) они стали основной опорой для контратак республиканской пехоты.Следует отметить роль танков при отходе 8 - 9 марта, когда они не только прикрывали отход республиканской пехоты, но часто самостоятельно задерживали наступления противника.Исключительно большое влияние на исход Гвадалахарской операции оказала республиканская авиация. Несмотря на трудные метеорологические условия, она работала с большим напряжением, совершая по нескольку вылетов в день - в течение всей операции. Авиация действовала на поле боя, готовя атаку своей пехоты или отсекая вторые эшелоны и резервы наступающего противника, а также действовала по тылам противника - громя его моторизованные колонны.Взаимодействие родов войск, осуществлявшееся даже в младших звеньях республиканского командования и ставшее одной из важнейших причин его успеха и бою, в итальянском корпусе, наоборот, несмотря на большую насыщенность техникой, было организовано крайне неудовлетворительно - что также стало одной из основных причин поражения последнего.