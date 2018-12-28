Как Хрущёв разрушил фундамент советского государства
После смерти Сталина партийное руководство не решилось продолжить дело его жизни. Партия отказалась от своей роли главной (концептуально-идеологической) силы развития общества, морального и интеллектуального лидера советской цивилизации. Партийная верхушка предпочла борьбу за власть и постепенно переродилась в новый класс «господ», что и завершилось новой цивилизационной и геополитической катастрофой 1991 года.
Поэтому партийное руководство стало сворачивать сталинскую «мобилизационную модель» с помощью сначала слома идеологической основы, а затем и организационной. Первым шагом в русле политики популизма стала ликвидация министра внутренних дел Л. П. Берии и его помощников. Берия был опасен как соратник Сталина, «лучший управленец» XX столетия (Чёрный миф о "кровавом" Берии; Часть 2), человек, контролирующий спецслужбы. Он вполне мог стать новым лидером Союза. Поэтому его убили и свалили вину за «произвол и массовые репрессии». Одновременно провели реорганизацию и чистку силовых структур. Раздельные МВД и МГБ (госбезопасность) были слиты. Затем сокращены штаты и проведена большая чистка МВД. Часть сотрудников отдали под суд и приговорили к различным срокам, других наказали в административном порядке. В 1954 году из МВД выделили Комитет госбезопасности (КГБ) при Совете министров СССР. Было ликидировано Особое совещание при министре внутренних дел СССР (ОСО). За время своего существования ОСО с 1934 по 1953 г. им было приговорено к смертной казни 10 101 человек. Хотя публицистическая литература о репрессиях преподносила ОСО как орган, который вынес чуть ли не большую часть приговоров.
В свете особого внимания к теме репрессий были проведены изменения в уголовном праве. В 1958 году были приняты «Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик»; 1960 году был принят разработанный на базе «Основ» новый Уголовный кодекс, который заменил кодекс 1926 года. Также велась большая работа по пересмотру дел репрессий и реабилитации. Началось восстановление прав государственных образования депортированных народов. Так, в 1957 году восстановлена Чечено-Ингушская АССР (она существовала с 1936 по 1944 год), причём в больших размерах, чем была ранее. После реабилитации карачаевцев Черкесская автономная область преобразована в Карачаево-Черкесскую АО, ей было передано три района Ставропольского края. Кабардинская АСС, после реабилитации балкарцев снова была преобразована в Кабардино-Балкарскую АССР (существовала в 1936–1944 годы). В 1957 году была восстановлена Калмыцкая автономная область: в 1935–1947 гг. существовала Калмыцкая АССР. В 1958 году автономная область преобразована в Калмыцкую АССР. В 1956 году, после укрепления дружбы с Финляндией, Карело-Финская ССР была преобразована в Карельскую АССР в составе РСФСР. Таким образом, с этого момента в СССР было 15 республик, и их права были существенно расширены. То есть политика Сталина по укреплению единства СССР была нарушена, что в итоге станет одной из причин гибели Союза. Под СССР снова будет подведена национальная «мина».
В 1956 году эволюционная (скрытая) десталинизация сменилась радикальным разрывом с прошлым: на закрытом заседании XX Съезда Коммунистической партии Н. С. Хрущёв сделал доклад с разоблачением культа личности Сталина. Это был мощнейший удар по фундаменту советского проекта, советской цивилизации и государства. Это был первый шаг к разрушению его законности. Начался такой же разрушительный процесс, который привёл к катастрофе 1917 года – расхождение цивилизационного проекта (поддержанного при Сталине народом) с политическими проектами собственной элиты. Именно это базовое противоречие и взорвало страну в 1917 и 1991 гг. (по этому же пути, но гораздо быстрее, идёт и нынешняя РФ). Этот трагический разлад, дефект не позволяет прийти Руси-России к гармонии, воплотить в жизнь идеалы Светлой Руси.
Кроме того, в результате XX Съезда возник кризис коммунистического движения, который положил начало ликвидации коммунистического движения в Европе. Произошёл раскол социалистического лагеря. В частности, ревизионизм Хрущёва не принял Китай. Москва утратила стратегический союз со «вторым человечеством». При этом Пекин продолжал использовать военные, технические, атомные, ракетные и пр. достижения СССР для своего развития.
Дело было не в «исправлении ошибок и восстановлении истины», и не в попытке новой власти очернить старую, чтобы укрепить свою. Это был именно удар по основам советской цивилизации. Партийная верхушка испугалась новой реальности, которую создавал Сталин, высокой миссии и ответственности перед народом. Партийные функционеры предпочли вместо развития стабилизацию, вместо перемен – незыблемость. Партийная элита предпочла примириться со старым миром, договориться о сосуществовании: первый шаг, затем будет попытка слияния. Ставку сделали на материальные потребности и личный интерес. Это привет к гниению и перерождению партийной верхушки, к капитуляции 1985–1991 гг.
Поэтому Хрущёв пошёл на откровенную и большую ложь. Он завалил мусором могилу красного императора, очернил его образ, чтобы исключить возможность возвращения к сталинскому курсу в будущем. К примеру, именно тогда с помощью Хрущёва, а затем и Солженицына, был создан миф о «миллионах невинно репрессированных», «жертвах сталинских репрессий» (подробнее в статьях на «ВО»: Миф о "кровавом геноциде Сталина"; Пропагандистская ложь Солженицына; ГУЛАГ: архивы против лжи). Так, Хрущёв заявил в своём докладе: «Когда Сталин умер, в лагерях находилось до 10 млн. человек». В реальности на 1 января 1953 года в лагерях содержалось 1,7 млн. заключенных, о чём Хрущёв должен был знать. Ему об этом сообщили докладной запиской. В феврале 1954 года ему была представлена справка, подписанная Генпрокурором СССР, министром внутренних дел СССР и министром юстиции СССР, содержавшая точную информацию о числе осужденных всеми видами судебных органов за время с 1921 года по 1 февраля 1954 года. Таким образом, в докладе XX Съезду КПСС и во множестве других выступлений Хрущёв исказил правду сознательно, в политических целях.
С этого момента тема репрессий стала чуть ли не главным информационным оружием новой «пятой колонны» (диссидентов) и «мирового сообщества» в ходе холодной войны против СССР. Запад получил мощное оружие против СССР и стал раскручивать миф о «кровавых репрессиях Сталина». Советский Союз лишился поддержки либеральной и левой интеллигенции мирового сообщества, которое до этого момента верила в советский проект сопроцветания народов и в победу социализма над капитализмом. Начался поворот мировой общественности в сторону противников СССР в холодной войне. Этот процесс активно внедрялся с среду советской и национальной интеллигенции, чему способствовала хрущевская «оттепель». Советская интеллигенция, как до 1917 года российская, становится оружием Запада против своего же государства. Кроме того, «угнетенные» национальные меньшинства натравливались на русских – «оккупантов» и «сталинских палачей». Таким образом, тема репрессия стала сильным информационно-психологическим оружием против советского народа и страны.
Хрущёву удалось лишить святости советскую цивилизацию, государство, разрушить его духовные связи с народом, оторвать партию от народа и одновременно создать комплекс вины в тех, кто строил и защищал Союз. Прежние герои, защитники и созидатели стали «кровавыми палачами» или «подручными палачей», «винтиками» сталинской «империи зла».
Также происходило разрушение идеократической основы государства (большой идеи, образа светлого будущего). Оно шло через материализацию, «приземление идеалов» — замену далекого образа справедливой и братской жизни в советской общине («светлого будущего» для всех) на потребительское общество западного типа. Идеократическая основа включает в себя утопию (идеал, большую идею) и теорию, программу (разумное объяснение жизни и проекта будущего). Хрущевская «перестройка» испортила обе части и разъединила их. Идея была уничтожена очернением образа Сталина, её приближением («нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме») и опошлением (материализацией). Теория была испорчена отходом от здравого смысла при выполнении даже вполне обоснованных программ вроде освоения целины, а также различных кампаний – «мясной», «молочной», «кукурузной», «химизации народного хозяйства», отказа от излишней милитаризации и т. д.
В области государственного устройства радикальная десталинизация была сведена к резкой децентрализации и разделению всей системы управления. Из союзного в республиканское управление в 1954–1955 гг. было передано более 11 тыс. предприятий. В 1957 году отраслевую систему управления сменили на территориальную. Верховные Советы республик сформировали 107 экономических районов (70 из них в РСФСР), в которых учреждались коллегиальные органы управления – совнархозы (СНХ). Было расформировано 141 союзное и республиканское министерство. Возникло 107 маленьких правительств с отраслевыми и функциональными отделами. Над ними надстроили республиканские СНХ – параллельно с оставшимися совминами. Разделение управления хозяйством привело к разделению органов власти. В 1962 году в большинство краев и областей было создано по два Совета депутатов трудящихся – промышленный и сельский.
В 1962 году совнархозы укрупнили и учредили общесоюзный Совнархоз СССР, а в 1963 году – Высший совет народного хозяйства СССР, которому был подчинены Госплан, Госстрой и другие хозяйственные комитеты. Децентрализация привела к снижению технического уровня производства, а ликвидация министерств лишила СССР важнейшего преимущества – способности концентрации сил и средств для развития науки и техники, проводить единую по всему советскому государству технологическую политику и распространять лучшие достижения на все производства.
«Перестройка» Хрущева не привела СССР к краху. В 1964 году его отстранили от власти. Партийная элита испугалась радикализма и волюнтаризма Хрущева. Она желала стабильности и ещё не была готова к развалу СССР. Часть прежних реформ свернули. Было проведено объединение промышленных и сельскохозяйственных областных парторганизаций; восстановлен отраслевой принцип управления промышленности, республиканские СНХ и СНХ экономических районов упразднили.
Советская система и хозяйство обладили такой устойчивостью, что необоснованные или вредительские действия верховной власти не могли сразу вызвать катастрофу. Радикальные движения «гасились» внутри системы. Поэтому СССР по инерции ещё шёл вперёд, быстро развивались наука, техника и образование, военно-промышленный комплекс, вооруженные силы, массовое жилищное строительство, улучшалось благосостояние народа. Начали давать плоды крупные программы, запущенные ещё при Сталине, в частности, космическая программа. Советский Союз был сверхдержавой, позиции которой определяли равновесие сил в мире, что позволяло избегать новой мировой и крупных региональных войн. В частности, невозможность для Америки ликвидировать революционный режим на Кубе (у себя под носом) оказала на мировое мнение большое впечатление. Было множество других позитивных явлений: во внешней политике, хозяйстве, космосе, вооруженных силах, спорте, науке и образовании, культуре.
Однако главное Хрущёв сделал: его десталинизация, «перестройка-1» нанесли смертельный удар по идеологической основе советской цивилизации. Процессы разрушения были запущены и привели к катастрофе 1991 года.
Поэтому партийное руководство стало сворачивать сталинскую «мобилизационную модель» с помощью сначала слома идеологической основы, а затем и организационной. Первым шагом в русле политики популизма стала ликвидация министра внутренних дел Л. П. Берии и его помощников. Берия был опасен как соратник Сталина, «лучший управленец» XX столетия (Чёрный миф о "кровавом" Берии; Часть 2), человек, контролирующий спецслужбы. Он вполне мог стать новым лидером Союза. Поэтому его убили и свалили вину за «произвол и массовые репрессии». Одновременно провели реорганизацию и чистку силовых структур. Раздельные МВД и МГБ (госбезопасность) были слиты. Затем сокращены штаты и проведена большая чистка МВД. Часть сотрудников отдали под суд и приговорили к различным срокам, других наказали в административном порядке. В 1954 году из МВД выделили Комитет госбезопасности (КГБ) при Совете министров СССР. Было ликидировано Особое совещание при министре внутренних дел СССР (ОСО). За время своего существования ОСО с 1934 по 1953 г. им было приговорено к смертной казни 10 101 человек. Хотя публицистическая литература о репрессиях преподносила ОСО как орган, который вынес чуть ли не большую часть приговоров.
В свете особого внимания к теме репрессий были проведены изменения в уголовном праве. В 1958 году были приняты «Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик»; 1960 году был принят разработанный на базе «Основ» новый Уголовный кодекс, который заменил кодекс 1926 года. Также велась большая работа по пересмотру дел репрессий и реабилитации. Началось восстановление прав государственных образования депортированных народов. Так, в 1957 году восстановлена Чечено-Ингушская АССР (она существовала с 1936 по 1944 год), причём в больших размерах, чем была ранее. После реабилитации карачаевцев Черкесская автономная область преобразована в Карачаево-Черкесскую АО, ей было передано три района Ставропольского края. Кабардинская АСС, после реабилитации балкарцев снова была преобразована в Кабардино-Балкарскую АССР (существовала в 1936–1944 годы). В 1957 году была восстановлена Калмыцкая автономная область: в 1935–1947 гг. существовала Калмыцкая АССР. В 1958 году автономная область преобразована в Калмыцкую АССР. В 1956 году, после укрепления дружбы с Финляндией, Карело-Финская ССР была преобразована в Карельскую АССР в составе РСФСР. Таким образом, с этого момента в СССР было 15 республик, и их права были существенно расширены. То есть политика Сталина по укреплению единства СССР была нарушена, что в итоге станет одной из причин гибели Союза. Под СССР снова будет подведена национальная «мина».
В 1956 году эволюционная (скрытая) десталинизация сменилась радикальным разрывом с прошлым: на закрытом заседании XX Съезда Коммунистической партии Н. С. Хрущёв сделал доклад с разоблачением культа личности Сталина. Это был мощнейший удар по фундаменту советского проекта, советской цивилизации и государства. Это был первый шаг к разрушению его законности. Начался такой же разрушительный процесс, который привёл к катастрофе 1917 года – расхождение цивилизационного проекта (поддержанного при Сталине народом) с политическими проектами собственной элиты. Именно это базовое противоречие и взорвало страну в 1917 и 1991 гг. (по этому же пути, но гораздо быстрее, идёт и нынешняя РФ). Этот трагический разлад, дефект не позволяет прийти Руси-России к гармонии, воплотить в жизнь идеалы Светлой Руси.
Кроме того, в результате XX Съезда возник кризис коммунистического движения, который положил начало ликвидации коммунистического движения в Европе. Произошёл раскол социалистического лагеря. В частности, ревизионизм Хрущёва не принял Китай. Москва утратила стратегический союз со «вторым человечеством». При этом Пекин продолжал использовать военные, технические, атомные, ракетные и пр. достижения СССР для своего развития.
Дело было не в «исправлении ошибок и восстановлении истины», и не в попытке новой власти очернить старую, чтобы укрепить свою. Это был именно удар по основам советской цивилизации. Партийная верхушка испугалась новой реальности, которую создавал Сталин, высокой миссии и ответственности перед народом. Партийные функционеры предпочли вместо развития стабилизацию, вместо перемен – незыблемость. Партийная элита предпочла примириться со старым миром, договориться о сосуществовании: первый шаг, затем будет попытка слияния. Ставку сделали на материальные потребности и личный интерес. Это привет к гниению и перерождению партийной верхушки, к капитуляции 1985–1991 гг.
Поэтому Хрущёв пошёл на откровенную и большую ложь. Он завалил мусором могилу красного императора, очернил его образ, чтобы исключить возможность возвращения к сталинскому курсу в будущем. К примеру, именно тогда с помощью Хрущёва, а затем и Солженицына, был создан миф о «миллионах невинно репрессированных», «жертвах сталинских репрессий» (подробнее в статьях на «ВО»: Миф о "кровавом геноциде Сталина"; Пропагандистская ложь Солженицына; ГУЛАГ: архивы против лжи). Так, Хрущёв заявил в своём докладе: «Когда Сталин умер, в лагерях находилось до 10 млн. человек». В реальности на 1 января 1953 года в лагерях содержалось 1,7 млн. заключенных, о чём Хрущёв должен был знать. Ему об этом сообщили докладной запиской. В феврале 1954 года ему была представлена справка, подписанная Генпрокурором СССР, министром внутренних дел СССР и министром юстиции СССР, содержавшая точную информацию о числе осужденных всеми видами судебных органов за время с 1921 года по 1 февраля 1954 года. Таким образом, в докладе XX Съезду КПСС и во множестве других выступлений Хрущёв исказил правду сознательно, в политических целях.
С этого момента тема репрессий стала чуть ли не главным информационным оружием новой «пятой колонны» (диссидентов) и «мирового сообщества» в ходе холодной войны против СССР. Запад получил мощное оружие против СССР и стал раскручивать миф о «кровавых репрессиях Сталина». Советский Союз лишился поддержки либеральной и левой интеллигенции мирового сообщества, которое до этого момента верила в советский проект сопроцветания народов и в победу социализма над капитализмом. Начался поворот мировой общественности в сторону противников СССР в холодной войне. Этот процесс активно внедрялся с среду советской и национальной интеллигенции, чему способствовала хрущевская «оттепель». Советская интеллигенция, как до 1917 года российская, становится оружием Запада против своего же государства. Кроме того, «угнетенные» национальные меньшинства натравливались на русских – «оккупантов» и «сталинских палачей». Таким образом, тема репрессия стала сильным информационно-психологическим оружием против советского народа и страны.
Хрущёву удалось лишить святости советскую цивилизацию, государство, разрушить его духовные связи с народом, оторвать партию от народа и одновременно создать комплекс вины в тех, кто строил и защищал Союз. Прежние герои, защитники и созидатели стали «кровавыми палачами» или «подручными палачей», «винтиками» сталинской «империи зла».
Также происходило разрушение идеократической основы государства (большой идеи, образа светлого будущего). Оно шло через материализацию, «приземление идеалов» — замену далекого образа справедливой и братской жизни в советской общине («светлого будущего» для всех) на потребительское общество западного типа. Идеократическая основа включает в себя утопию (идеал, большую идею) и теорию, программу (разумное объяснение жизни и проекта будущего). Хрущевская «перестройка» испортила обе части и разъединила их. Идея была уничтожена очернением образа Сталина, её приближением («нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме») и опошлением (материализацией). Теория была испорчена отходом от здравого смысла при выполнении даже вполне обоснованных программ вроде освоения целины, а также различных кампаний – «мясной», «молочной», «кукурузной», «химизации народного хозяйства», отказа от излишней милитаризации и т. д.
В области государственного устройства радикальная десталинизация была сведена к резкой децентрализации и разделению всей системы управления. Из союзного в республиканское управление в 1954–1955 гг. было передано более 11 тыс. предприятий. В 1957 году отраслевую систему управления сменили на территориальную. Верховные Советы республик сформировали 107 экономических районов (70 из них в РСФСР), в которых учреждались коллегиальные органы управления – совнархозы (СНХ). Было расформировано 141 союзное и республиканское министерство. Возникло 107 маленьких правительств с отраслевыми и функциональными отделами. Над ними надстроили республиканские СНХ – параллельно с оставшимися совминами. Разделение управления хозяйством привело к разделению органов власти. В 1962 году в большинство краев и областей было создано по два Совета депутатов трудящихся – промышленный и сельский.
В 1962 году совнархозы укрупнили и учредили общесоюзный Совнархоз СССР, а в 1963 году – Высший совет народного хозяйства СССР, которому был подчинены Госплан, Госстрой и другие хозяйственные комитеты. Децентрализация привела к снижению технического уровня производства, а ликвидация министерств лишила СССР важнейшего преимущества – способности концентрации сил и средств для развития науки и техники, проводить единую по всему советскому государству технологическую политику и распространять лучшие достижения на все производства.
«Перестройка» Хрущева не привела СССР к краху. В 1964 году его отстранили от власти. Партийная элита испугалась радикализма и волюнтаризма Хрущева. Она желала стабильности и ещё не была готова к развалу СССР. Часть прежних реформ свернули. Было проведено объединение промышленных и сельскохозяйственных областных парторганизаций; восстановлен отраслевой принцип управления промышленности, республиканские СНХ и СНХ экономических районов упразднили.
Советская система и хозяйство обладили такой устойчивостью, что необоснованные или вредительские действия верховной власти не могли сразу вызвать катастрофу. Радикальные движения «гасились» внутри системы. Поэтому СССР по инерции ещё шёл вперёд, быстро развивались наука, техника и образование, военно-промышленный комплекс, вооруженные силы, массовое жилищное строительство, улучшалось благосостояние народа. Начали давать плоды крупные программы, запущенные ещё при Сталине, в частности, космическая программа. Советский Союз был сверхдержавой, позиции которой определяли равновесие сил в мире, что позволяло избегать новой мировой и крупных региональных войн. В частности, невозможность для Америки ликвидировать революционный режим на Кубе (у себя под носом) оказала на мировое мнение большое впечатление. Было множество других позитивных явлений: во внешней политике, хозяйстве, космосе, вооруженных силах, спорте, науке и образовании, культуре.
Однако главное Хрущёв сделал: его десталинизация, «перестройка-1» нанесли смертельный удар по идеологической основе советской цивилизации. Процессы разрушения были запущены и привели к катастрофе 1991 года.
- Автор:
- Самсонов Александр
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