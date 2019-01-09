Шифровальная служба Советского Союза. Противостояние с немцами. Часть 7

«С самого начала войны диверсионные группы немцев, включаясь в проводные линии связи и используя свои рации, передавали командованию наших частей от имени вышестоящих советских командиров ложные приказы, вносящие дезорганизацию в управление войсками. Эта деятельность приняла столь широкое распространение, что СНК СССР 24.06.1941 года принял специальное постановление по борьбе с диверсантами в прифронтовой полосе».

«Чуть позже стало известно, что перед рассветом 22 июня во всех западных приграничных округах была нарушена проводная связь… Заброшенные на нашу территорию агентура и диверсионные группы разрушали проводную связь, убивали делегатов связи… Радиосредствами значительная часть войск приграничных округов не была обеспечена».

Перед нападением на Советский Союз гитлеровцы провели масштабную операцию по подготовке диверсионно-разведывательных групп для нарушения связи между подразделениями Красной Армии. Историк Юрий Долгополов пишет:Подтверждает слова историка Георгий Жуков:Как следствие этого, Жуков описывает постоянное запаздывание сведений об оперативной обстановке на фронтах, а также нередкие случаи нарушения связи даже с Генеральным штабом.Советский солдат-связист, вооруженный ППШ, принимает телефонограммуСлучались инциденты с попаданием отечественной шифровальной техники к немцам. Вольфганг Янг, пилотируя ночной истребитель, сбил советский транспортный самолет, который осуществлял перелет в блокадный Ленинград. На борту была группа генералов и шифровальная машина, которая и попала в руки неприятеля. До сих пор неизвестно, какие манипуляции совершали с трофейной аппаратурой немецкие специалисты.В другом известном случае немцам помогли финские товарищи, когда 21 октября 1942 года потопили советскую подлодку С-7. Атаку провела субмарина «Весихииси» в Аландским море. Из 44 членов экипажа спаслись пятеро вместе с командиром судна Лисиным. Чуть позже, 5 ноября, подлодка «Весихинен» тараном отправила на дно Щ-305.В 1942 году Балтийский флот потерял сразу 11 субмарин, что стало печальным антирекордом среди всех флотов страны за все годы войны. Тщательная работа спецслужб по этому вопросу дала достаточно веские основания считать, что немецкие и финские «охотники» располагали дешифровками переговоров советского флотского командования.Финская субмарина "Весихиис", потопившая советскую С-7С-7, торпедированная финской подлодкой "Весихиис" 21 октября 1942 года в надводном положении во время зарядки аккумуляторовДопрашивая одного из пленных, контрразведчики выяснили, что командир финской «Весихииси» в беседе с командиром Лисиным хвастался своим знанием расположения субмарины С-7 и времени ее выхода из Кронштадта. Кроме того, 22 мая 1942 года пропал У-2, который следовал из Новой Ладоги в Ленинград. Он доставлял шифровальщика со всей документацией, касающейся организации спецсвязи. Место крушения самолета так и не нашли. В итоге спустя несколько дней сменили коды флота. Уже в 1945 году оставшийся в живых шифровальщик со злополучного У-2 рассказывал на допросе, что успел перед пленением уничтожить всю документацию. Но факт остается фактом – в руки к немцам в 1942 году попал как минимум один работник шифрорганов, что повышало вероятность «взлома» действующих шифров Балтийского флота неприятелем.Финская "Ветехинен", протаранившая Щ-305 "Лунь" 5 ноября 1942 годаМеста гибели советских лодок Балтийского флота. С большой вероятностью можно утверждать, что они стали жертвой дешифровки радиообмена советского флота немцами и финнамиНехватка шифровальной аппаратуры для кодирования радиопереговоров с Ленинградским фронтом к концу 1941 года поставила вопрос о проведении ВЧ-связи. Единственным возможным выходом стала прокладка кабеля по дну Ладожского озера. Все работы связистов были, безусловно, героическими: противник вел непрекращающийся обстрел. В итоге все-таки удалось провести устойчивую «воздушно-подводную» ВЧ-связь Москвы с Ленинградом через Вологду, Тихвин и Всеволжск. Уже в 1942 года связистам и шифровальщикам снова пришлось налаживать правительственную ВЧ-связь под бомбежками и артобстрелом, только уже значительно южнее – на Воронежском фронте. В Поворино был основан один из узлов такой линии, который сооружался между ударами гитлеровской авиации. Участник тех событий офицер-связист П. Н. Воронин пишет: «Однажды, вернувшись из укрытия, увидели догорающие обломки зданий, где разместили наши узлы. Погибло и все оборудование. Нашлись «когти» и телефонный аппарат. Взлезли на столб с сохранившимися проводами. А. А. Конюхов и я доложили свои руководителям о случившимся. Но к этому времени обстановка изменилась, и ВЧ-связь развернули в деревне Отрадное, куда вскоре переместился и штаб фронта. Вскоре мне было приказано срочно выехать в Сталинград».Переправа на другой берег. Связист тянет за собой кабельСталинградское сражение стало испытанием для всех родов и видов войск Красной Армии, и связисты с криптографами не стали исключением. Беда была в том, что все коммуникации с Москвой шли по правому берегу Волги, который после выхода немцев к реке оказался блокирован для связи. Связистам под ураганным огнем и бомбардировками пришлось в конце августа 1942 года эвакуировать все спецоборудование на левый берег. Узел связи организовали в Капустином Яре, линия из которого уходила на Астрахань и Саратов. При это в самом Сталинграде работающего узла связи не было, а штаб фронта был на правом берегу. Связисты фронта приступили к проводке линии по дну Волги. Но для начала проверили возможность использования готового кабельного перехода около Рынка. Под обстрелом связисты подобрались к кабельной будке и оценили исправность кабеля.Советские связисты прокладывают телефонную линию в районе Сталинграда. Зима 1943 года. Фото: Наталья БодеОн оказался вполне рабочим, но на другом конце линии связистам ответили… немцы. Теперь оставалось только по дну реки тянуть связь к осажденному городу. В запасах связистов не оказалось речного кабеля, поэтому на первое время решили использовать полевой кабель ПТФ-7, который замокал на вторые сутки. Кроме постоянного минометного обстрела, огромную проблему представляли пробитые снарядами нефтеналивные баржи, медленно погружающиеся под воду и регулярно перерезающие кабели связи. Фактически, пока не пришел специальный речной кабель, связисты каждый день прокладывали новые пучки ВЧ-линий. Пришедший из Москвы речной кабель вместе с барабаном весил больше тонны, а все подходящие судна для него были давно разбиты в щепки. Пришлось сооружать плот и ночью отправляться в опасное плавание на другой берег Волги. В первый же выход немцы минометами потопили плот. Катушку с кабелем как-то вытащили и со второго захода протянули его на правый берег Волги. Когда лед встал, по нему провели уже воздушную линию на вмороженных столбах.Момент нелегких будней связиста Красной АрмииКомандование Красной Армии различных уровней принимало все усилия для сохранения секретности переговоров по ВЧ-связи. Так, в первые часы войны один из командиров передал: «Нас обстреливают. Что нам делать?» В ответ пришло: «Вы с ума сошли! Почему сообщение не зашифровано?» В итоге уже на третьи сутки войны с Германией вышла директива НКГБ СССР, в которой особое внимание уделялось сохранности шифров во избежание их попадания к противнику. По причине нехватки шифровальной радиотелефонии приказы приходилось передавать открытым текстом по заранее закодированной карте. Каждый населенный пункт, овраг, лощина и бугор были заранее обозначены условным номером, что вводило немцев в ступор при прослушивании радиоперехватов.Лидеры стран антигитлеровской коалиции во время Тегеранской конференцииНо не только противник нарушал линии связи Красной Армии. Часто виновником выступала суровая погода. Показательным стал пример организации связи на пути следования Сталина на Тегеранскую конференцию. Иосиф Виссарионович по своей старой привычке двигался до Баку на поезде и в пунктах остановки пользовался ВЧ-связью. Но из-за налипания снега и обледенения линия постоянно рвалась. В итоге только в Рязани Сталин смог связаться со ставкой, а в Сталинграде, Армавире и Минеральных Водах это оказалось невозможно. Ответственный за спецсвязь Лаврентий Берия в истерике потребовал наказать виновных, но тут его возможностей оказалось недостаточно.Продолжение следует…