Легенда о цуба-цубе (часть 5)

За праздничный стол

по-свойски уселась кошка –

старый год проводить…

Исса

Разные народы, разные цивилизации, разные культуры… А кошки везде одинаково садятся с хозяевами за стол, как в праздник, так и в будни. Моя нынешняя кошка, например, имеет собственную табуретку за кухонным столом и сидит на ней, любопытничает: «А что вы едите!» Причем не просит. Еда в двух мисочках на выбор ждет ее на полу. А до нее была кошка, которая ела с уголка стола… манную кашу и сгущенное молоко. Такое кошки не едят, это им вредно!!! Да, наверное, вот только прожила она 19,5 лет – для кошек срок более чем приличный…«Фазан и хризантемы». Цуба, подписанная мастером-цубако Гото Мицуакира, ок. 1816–1856 гг. Вся поверхность оформлена в технике нанако. Материал: сякудо, золото, серебро, медь. Длина 7 см; ширина 6,5 см; толщина 0,8 см; вес 124,7 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Та же цуба – реверс.Ну а вступление это, как и эпиграф, лишний раз показывают, что при всей нашей несхожести, мы, люди, «все с одного корабля», одинаково любим, одинаково ненавидим… Хотя естественно-географические условия и наложили на их культуры очень сильный отпечаток. Для японцев таким последствием проживания на своих островах стал крайний минимализм во всем и прежде всего в искусстве.Проявился он и в мастерстве кузнецов цубако. Технологии, которыми они владели, были многочисленны, владели они ими в совершенстве, но… при этом все они сводились к одной главной цели, как при минимуме средств добиться максимума впечатления. К тому же им и работать приходилось точно так же, как и жить. А именно в «совершенно экстремальных условиях». О жизни японцев среди гор, непроходимых бамбуковых зарослей, болот и горных речек, а также тайфунов, вулканических извержений и ежедневных землетрясений мы уже говорили. Однако и мастерам цубако было так же нелегко. Дело в том, что им нужно было создать «говорящую картинку» на куске металла весьма ограниченного размера. Мало того, на нем еще были и отверстия. Так что изображение на цубе было серьезно ограничено по площади. Добро бы на ней было бы всего одно отверстие под клинок, а то ведь сразу целых три, причем вполне определенного размера. А еще нельзя было занимать поверхность сеппадаи. То есть в принципе (если не брать всякие экзотического вида цубы) мастеру только и оставалось, что пространство дзи, которое располагалось как раз между сеппадаи и мими – краем цубы.Конечно, можно было «зайти за край», сделать «бесформенную» цубу (и мы в предыдущих выпусках цикла такие уже видели), но… все это нетипично. «Типично» было так: вот край, вот отверстия для клинка, когая и кодзуки и… радуйся мастер, демонстрируй свое мастерство.Цуба неправильной формы с изображением дракона. Нарочито грубая поверхность, обработанная молотком. Время изготовления: XVIII в. Материал: железо, золото. Длина:10,8 см; ширина 9,8 см. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Та же цуба – реверс.Вот почему именно техника обработки поверхности цубы имела столь большое значение для японцев. То есть опять-таки – «у меня все, как и всех, цуба самая традиционная и простая, но вот технология ее оформления такова, что я… самый-самый, могу себе позволить даже такое!»Итак, какие же техниками обработки поверхности цуб пользовались японские мастера цубако для создания своих маленьких шедевров?\• Самой простой была техника микаги – это простая полированная поверхность, вот только японцы ее не слишком любили.• Техника хари («игла») – более, так сказать, японская. Суть ее в том, что поверхность, обработанная таким образом, смотрелось так, словно ее искололи иглой.• Поверхность наси («груша») была покрыта мелкой и равномерной шероховатостью.• Годзамэ (циновка из соломы») – поверхность, напоминающая плетение из соломы.• Техника кокуин («печать») предусматривала штамповку узоров на раскаленной поверхности.• Очень популярной и любимой японцами была поверхность цутимэ («молоток»), то есть носящая на себе следы ковки.• Якитэ-ситатэ («обжиг») – поверхность специально оплавлялась.• Исимэ («каменное зерно»), то есть обработка под камень, причем во множестве вариантов, каждый из которых имел собственное название.То есть исимэ бывает самым разным и всякий раз получается новая поверхность.• Например, тиримэн-исимэ – это когда поверхность металла выглядит словно мятая ткань.• Хари-исимэ – «поверхность, исколотая иглой».• Кава-исимэ – «кава» – значит кожа. Следовательно, внешний вид поверхности смотрится так, словно она из кожи.• Но кожа бывает разная. Так, гама-исимэ – имитирует жабью кожу.• Цути-исимэ – поверхность, носящая следы молотка.• Цуя-исимэ – поверхность, носящая следы от острой стамески, причем углубления должны блестеть.• Орекути-исимэ, напротив, имеет поверхность обработанную тупой стамеской.• Годзамэ-исимэ – поверхность-плетенка.Цуба-мокко, оформленная в технике нанако. (Вулвергэмптонская галерея искусств, Вулвергэмптон, Англия)Однако самой впечатляющей, является техника нанако или «рыбья икра», известная также в Индии и во Франции, но нигде не достигавшая таких высот, как в Японии. На железе она применялась редко (и дальше будет понятно, почему!), а вот на цубах из мягких металлов ее можно увидеть очень часто. Суть ее в том, чтобы покрыть всю поверхность цубы очень мелкими выпуклостями, напоминающими половинку рыбьих икринок. Для этого имелся специальный штамп-перфоратор, по которому мастер раз за разом ударял молотком и таким образом «закрывал» этими полусферами всю нужную ему поверхность. При этом их диаметр мог быть от 0,2 до 1 мм. Сами нанако могли покрывать всю поверхность цубы, идти по ней полосами, а также занимать квадраты или ромбы с резко очерченными гранями.Очень редкая цуба-чашка, напоминающая европейскую чашку-гарду для рапиры. Вид изнутри. Время изготовления: XVIII в. Материал: железо, лак, золото, серебро, медь. Диаметр: 7,8 см; толщина 1,7 см; вес 56,7 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)По мнения японцев, это очень изысканный, хотя и простой способ оформления цуб. Поэтому его считали достойным богатых самураев.Для более дешевых нанако использовался один штамп. Для дорогих – целых три. Первым полусфера намечалась, вторым – она углублялась, и, наконец, третий штамп, самый острый, использовался для получения хорошо очерченного края. А ведь таких полусфер на цубе были тысячи, и все наносились на глаз!Специально для даймё в XVII в. придумали стиль оформления цубы, само название которого подчеркивало его предназначение – даймё-нанако. В этом стиле на цубах ряды полос нанако чередовались с полосами полированного металла.Использовалась и техника нанако-кин, когда поверхность покрывалась золотой фольгой и перфоратор работал по позолоченной поверхности. Но японцы не были бы японцами, если бы их удовлетворило бы только это. Нет, позолоченную поверхность еще и протравливали так, что в углублениях золото растворялось, а вот на верхушках полусфер сохранялось и таким образом «икринки» на черно-фиолетовой поверхности сплава сякудо блестели теплым золотым блеском!«Сокол и воробей». Очень оригинальная цуба, поверхность которой имитирует дерево. Подписана мастером Хамано Масанобу. (Художественный музей Уолтерса, Балтимор)Эта же цуба – реверс.Однако самое главное заключается в том, что очень часто с покрытием поверхности цубы зернами нанако работа над ней только лишь начиналась. И на нее еще крепились отдельно отлитые и гравированные фигурки людей и животных, предметы и растения.Оригинальным способом оформления поверхности цубы являлась техника нэко-гаки или «кошачьих когтей». Острым инструментом на поверхности цубы или хабаки, а также обратной стороны рукояти кодзуки делались штрихи, постепенно расширявшиеся и углубляющиеся так, как если бы это кошка запустила в этот материал свои острые когти. Причем, там, где они заканчивались и где обычно оставался заусенец, его не убирали, а оставляли. Видимо только для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что это так сделал не мастер, а… кошка!Ясуримэ – это тоже косые линии, которые обычно наносили на хвостовик японского меча. Но и на цубах такие штрихи тоже встречаются и могут, например, имитировать косые струи дождя, которые назывались сигурэ.«Хризантема под дождем». Время изготовления:1615–1868 гг. Материал: железо, сентоку, золото, серебро, медь. Длина 8,3 см; ширина 7,3 см; толщина 0,8 см; вес 167,3 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)О технике плетения, мукадэ-дзоган нам пришлось рассказать в прошлом материале, так что туда вполне можно заглянуть еще раз… Но вот эта цуба стоит того, чтобы рассказать о ней поподробнее. Она сделана в стиле симэнава («веревка из рисовой соловы»). Это важный атрибут в религии Синто, означает очищение и святость. Знаменитый японский полководец Такэда Сингэн, не проигравший за свою жизнь ни одной битвы, считал такие веревки оберегами. Естественно, что это нашло свое отражение и в творчестве цубако, в результате чего появились вот такие «плетеные» цубы, и даже получили собственное наименование – стиль «Сингэн». Время изготовление данной цубы: XVII в. Материал: медь и бронза. (Национальный музей дизайна Купера-Хьюита, Нью-Йорк)Продолжение следует…