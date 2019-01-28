Дума о современном рабочем классе (часть 6)



(«Манифест Коммунистической партии», К. Маркс, Ф. Энгельс)



«Сам себя считаю городским теперь я,



Здесь моя работа, здесь мои друзья,

Но всё так же ночью снится мне деревня,

Отпустить меня не хочет родина моя».

(С. Беликов) «Буржуазия подчинила деревню господству города. Она создала огромные города, в высокой степени увеличила численность городского населения по сравнению с сельским и вырвала таким образом значительную часть населения из идиотизма деревенской жизни».(«Манифест Коммунистической партии», К. Маркс, Ф. Энгельс)«Сам себя считаю городским теперь я,Здесь моя работа, здесь мои друзья,Но всё так же ночью снится мне деревня,Отпустить меня не хочет родина моя».(С. Беликов)

В.В. Путин в 1970 годуЕсли перефразировать известную поговорку «Скажи мне, что ты ешь и я скажу тебе кто ты» (или то же самое про друга), то может получиться вот такая сентенция: «Скажи мне, кто твой дед, и я скажу тебе кто ты!»В этом плане очень интересна судьба деда нашего президента. Спиридон Иванович Путин (19.12.1879—8.03.1965) в 12 лет был отдан «в поварское учение» в тверской трактир, хорошо проявил себя, попал на работу в петербургский ресторан и женился на односельчанке Ольге Ивановне Чурсановой (в замужестве Путиной), то есть родом был из села, но затем стал горожанином в первом поколении. Затем он работал кулинаром в ресторане «Астория» на Гороховой улице, а это говорит о многом. Работала там «элита» поварского искусства. В Первую мировую войну попал на фронт. После революции, спасаясь от городского голода, перебрался с семьей в деревню; затем опять вернулся в Москву. Работал поваром в Горках, готовил для Надежды Крупской, Марии и Дмитрия Ульяновых до самой их смерти!!! В 1940 году стал старшим поваром пансионата Московского горкома партии «Ильичёвский» в селе Ильинском, то есть заслужил абсолютное доверие партии и органов. Там он кормил министра культуры Екатерину Фурцеву, первых секретарей Московского ГК Виктора Гришина и Ивана Капитонова, Никиту Хрущёва и его мать и работал до восьмидесяти лет. То есть его сын — это уже 100%-ный горожанин, а сам Владимир Владимирович – горожанин в 3-ем поколении.Мы не можем двигаться вперед, не оборачиваясь назад, чтобы дурное прошлое нас не схватило бы за брюки. И кстати, опять же в прошлом, причем у тех же классиков марксизма, коим поклонялись русские революционеры, мы находим очень интересные пассажи о рабочих и… о крестьянах. Маркс писал об идиотизме деревенской жизни, а Энгельс вообще не воспринимал крестьянство как тип культурного человека. Так, в своем труде «Положение рабочего класса в Англии» Энгельс, например, написал про английских ткачей-надомников следующее: «Это были большей частью люди сильные, крепкие, своим телосложением мало или даже вовсе не отличавшиеся от окрестных крестьян… Легко себе представить, каков был моральный и интеллектуальный уровень этого класса. Отрезанные от городов, где они никогда не бывали, так как пряжу и ткань они сдавали разъездным агентам, от которых получали заработную плату…, они в моральном и интеллектуальном отношении стояли на уровне крестьян, с которыми они большей частью были и непосредственно связаны благодаря своему участку арендованной земли… Они были людьми «почтенными» и хорошими отцами семейств, вели нравственную жизнь, поскольку у них отсутствовали и поводы к безнравственной жизни… Одним словом, тогдашние английские промышленные рабочие жили и мыслили так, как живут еще и теперь кое-где в Германии, замкнуто и обособленно, без духовной деятельности и без резких колебаний в условиях своей жизни… В духовном отношении они были мертвы, жили только своими мелкими частными интересами, своим ткацким станком и садиком, и не знали ничего о том мощном движении, которым за пределами их деревень было охвачено все человечество… Они и не были людьми, а были лишь рабочими машинами на службе немногих аристократов, которые до того времени вершили историю».В предыдущем материале речь шла о том, что именно российская, а затем и советская деревня были постоянным источником рабочей силы для города, причем она давала ему более половины прироста его «рабочего класса», то есть рабочих, ставших горожанами в первом поколении. Но…крестьяне — это еще и патернализм, это еще и мелкобуржуазная мораль, и соответствующая психология.Впрочем, тут лучше всего будет чтение этой статьи прервать и забраться на… сайт КПРФ: http://cprf.info/library/zine/8702.shtml и там прочитать статью доктора философских наук В.В. Трушкова «СОВРЕМЕННЫЙ РАБОЧИЙ КЛАСС РОССИИ В ЗЕРКАЛЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ». Это удовольствие я оставляю для любителей наукообразия и множества цифр. Но вот этот абзац просто нельзя не привести в дополнение к вышесказанному – все-таки мнение доктора наук, философа, да еще и с сайта «партии рабочего класса». «А теперь о мелкобуржуазности. Она и у советского-то рабочего класса напоминала скрытую форму тяжелой болезни. Рабочие в третьем поколении в 80-е годы составляли абсолютное меньшинство рабочего класса. Среди всего городского населения России к 1990 году горожане в первом поколении составляли почти пятую часть городского населения, примерно еще такая же доля — горожане во втором поколении. Эти цифры можно распространить и на рабочий класс. Иначе говоря, мелкобуржуазные корни в нем дремали, но не высохли» (В.В. Трушков).Страница из записной книжки лектора РК КПСС, 1984 года. Слева данные о потреблении спиртного в СССР, справа – о системе профессионально-технического образования, количестве рацпредложений и эффекте от их внедрения.Хорошо сказано не правда ли? А как раз дальше он рассуждает о котлах, то есть – операторах энергоблоков, продавцах и пр. И он не сомневается в том, что они объективно пролетарии, то есть наемные эксплуатируемые работники, ничуть не сомневается, по его словам. «А вот относить в нынешних условиях к рабочим… Пока поосторожничаю. Чтобы избежать возможных лишних упреков, когда речь пойдет о гегемоне».Итак, что же у нас получилось? А получилось вот что: масса людей, числящихся рабочим классом, но с крестьянской, полукрестьянской и четвертькрестянской психологией в душе. При этом в 90-ые годы рабочие сами активно шли в кооперативы за легким рублем, а с другой стороны — массовая безработица этого же времени толкала их также в ряды этой самой «противной» мелкой буржуазии.Тут нужно вспомнить, что сознательность рабочего класса можно определить по его способности защищать свои классовые интересы. В 90-е годы рабочие устраивали забастовки и интересы свои защищали. И за десять лет, как об этом опять-таки пишет В.В. Трушков, они имели место на 61653 предприятиях, а общее количество бастовавших составило… всего лишь… 4 млн. 444 тыс. Вы посмотрите: 63653 предприятия и 4 млн. 444 тыс. протестующих.Особенно массовыми были выступления 1993-1994 гг. Но в среднем в каждом решившемся на протест коллективе участвовало до 450 работников. Пик выступлений пришелся на 1997 год, а в 2000 году, по данным Госкомстата (хотя у профсоюзов есть более высокие цифры), выступления имели место лишь на 48 предприятиях, причем 47 – это… учительские коллективы, то есть интеллигенция. И все аналитики согласны в том, что сегодня вновь воскресла вера в «доброго царя и плохих бояр», а это один из самых ярких проявлений мелкобуржуазной ментальности.То есть рабочий класс в современной России есть. Но… статистика говорит о том, что за последние годы количество людей, занятых на вредных и опасных производствах, медленно, но верно увеличивается, а также растет и доля занятых тяжелым физическим трудом. То есть качественные показатели современного пролетариата не растут или растут очень медленно. Как и раньше есть достаточно высокая концентрация рабочего класса в основных отраслях промышленности, что имело место еще до Октябрьской революции. На них трудилось чуть более 2 млн. класса пролетариев. Сегодня на них также в среднем работает не менее 5 млн. человек, так что рост за 100 лет составил… всего 3 млн., что, в общем-то, просто смешно. То есть основная масса рабочих России сегодня это по-прежнему трудящиеся мелких и средних предприятий, где опять-таки мелкобуржуазный менталитет процветает.Явно нетрезв, трусы наружу и протестная наколка с профилем «доброго царя» на груди… Тем не менее, и это «наш человек», «гражданин России», «имеет право избирать и быть избранным», и социологам и политтехнологам с ним, и с такими, как он, тоже приходится работать…Недовольство выплескивается в Интернете, который является просто фантастическим клапаном для сброса «пара». Периодически Левада-центр сообщает о росте протестных настроений. Но… на самом деле роли это никакой не играет! Рабочие предприятий ВПК, производители алюминия, стали и титана, а также нефтяники-вахтовики получают достаточно, а те, что трудятся на малых предприятиях, рады тому, что уже трудятся. Так что реально никакого движения сегодня у пролетариата нет и быть не может из-за его мелкобуржуазности. Причем сознательная активность рабочего класса в борьбе за собственные интересы и результативность ее лишь способствовала бы повышению его же социального благополучия, как и наемных работников умственного труда. Но… чего нет, того нет. И это был бы также еще и надежный инструмент ослабления криминальности того капитализма, установившегося в России. Однако сознательность его растет медленно. Уж слишком много гастарбайтеров у нас из близкого зарубежья, готовых на все!Теперь пара личных примеров, и тему можно закрывать. Знаком лично с двумя рабочими, причем довольно близко. Один учился на инженера, но работает сварщиком труб большого диаметра, поскольку здесь много платят, особенно когда варить приходится изнутри. И он же владелец ИП, продающего электроды тем, кому он варит. Прибыль получается из разницы между оптовыми закупками и розничной продажей. Сознание самое мелкобуржуазное. Его абсолютно все устраивает, и ни на какие баррикады он не пойдет, пока будет что варить.Другой крановщик, сын грузчика, родом из деревни, причем брат его и сейчас там живет. Но после армии уже горожанин. То есть первое поколение. Работает на немецком тяжелом колесном кране, весом, что танк «Тигр». Начитан, есть о чем с ним поговорить. Отдыхает за границей, на Крите и в Италии, живет в элитном поселке и платит ипотеку. Машина «Рено — Дастер», но есть авто и у отца. Что-то от работодателей терпит, что-то нет. Приезжает работать в село. Там стоит его кран, у костра сидят местные работяги и снежное поле вокруг. «А где вагончик мне переодеться? Где сортир, где горячее питание?» Работяги: «Ты что? Вот кустики, переоденься вон в кабине…» Он: «Пока всего, что я сказал не будет – на работу не выйду, а то еще и сообщу куда надо о нарушениях правил эксплуатации и техники безопасности!» Сел в свой «Дастер» и уехал. Позвонили уже на следующий день. Появился и свежесобранный сортир, и вагончик… Вот такой вот «рабочий». Кстати, коммунистов очень не любит и все удивляется почему на бюсте у Сталинского центра в Пензе никто Сталину башку не снесет.Но есть и цех, где шьют женские пальто женщины-работницы. Владелец фирмы «руководит» криком, на изменение обстановки не реагирует, опытные менеджеры, что могут снег зимой продать, к нему приходят и уходят. Бизнес понемногу катится в небытие (сначала было 80 швей, сейчас уже 30), но зато строит трехэтажный дом… с оружейной, курительной, горгульями по карнизу и… тайными комнатами и переходами, чтобы прятаться от… бандитов! Попытался продать эту «индийскую гробницу» за 50 млн. рублей, так никто не берет! А женщины терпят! Потому, что набраны из окрестных деревень и для них и то, что они имеют – счастье!И вот вывод: такие «бизнесмены», всплывшие в 90-ые, должны уйти, работницы, подобные этим швеям, изменить свою психологию. Таких рабочих, как этот крановщик на «Дастере», должно стать много. Никакие социальные катаклизмы сегодня ума таким женщинам, как выше описанные, не прибавят, а количество таких продвинутых рабочих не увеличат. Скорее уж наоборот. «Шариковы» выбьют их первыми. Так что исходя из мелкобуржуазного сознания основной массы сегодняшнего российского пролетариата, можно сказать, что любые «революции» сегодня ему противопоказаны категорически. На бунт (а-ля Пушкин) они способны. На революцию — нет! Нужно, чтобы в стране в бизнес и во власть пришли третье и четвертое поколение потомственных горожан. Вот тогда у нас что-то начнет меняться более или менее кардинально. Когда это будет, я не знаю. Хотя социологи, имеющие данные по рождениям и численности возрастных групп, могут это, скорее всего, подсчитать, но так будет. Люди на планете Земля смертны и естественную смену поколений никто не отменял. Главное – это не подменить ее сейчас «искусственной»…