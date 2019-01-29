Даёшь границы 1772 года! Создание Второй Речи Посполитой

100 лет назад, в январе 1919 года, началась Советско-польская война 1919 – 1921 гг. Польша, получившая независимость в ходе развала Российской империи, претендовала на западнорусские земли – Белую Русь и Малую Россию, Литву. Польская верхушка планировала восстановить Речь Посполитую в границах 1772 года, создать Великую Польшу «от моря до моря». Поляки отвергли мирные предложения Москвы и начали наступление на восток.В ходе развала империи Рюриковичей (Древнерусского государства) западнорусские земли оказались под властью Литвы и Польши. В XVI веке Литва и Польша заключили унию, была образована Речь Посполитая. Огромная славянская империя претендовала на господство в Восточной Европе. Её демографический и экономический потенциал был намного мощнее, чем у Московского государства. Польша могла стать центром объединения большей части русских земель. Однако польская элита оказалась не способна к этому. Польская верхушка не смогла объединить поляков и русских в один проект развития. Хотя в этот период поляне-поляки и русские практически ещё были частью одного суперэтноса. Ведь буквально при первых князьях Рюриковичах западные поляне (поляки) и русы-русские имели единую духовную и материальную культуру, один язык и веру.Но польская верхушка стала частью западного проекта развития, западной матрицы. То есть проекта по созданию глобальной рабовладельческой цивилизации. Тогда центром управления этого проекта был католический Рим. Польша на тысячелетие с лишним, вплоть до наших дней, стала инструментом для войны с Русью (русской цивилизацией и русским суперэтносом). Хозяева Запада раз за разом бросали братьев славян-поляков на Русь-Россию. Речь Посполитая во время кризиса Руси захватила огромные территории, включая Киев, Минск и Смоленск. Поляки претендовали на Псков и Новгород, ломали копья о стены Москвы.Однако польская верхушка, подчинившись западному проекту (через католичество), не сумела и не захотела создать общее государство для поляков и русских. В самой Польше большая часть населения (крестьяне) были для панов-шляхтичей хлопами. Рабочей скотиной (быдлом) для «избранных»-панов, господ-шляхтичей. По этой же схеме выстраивались отношения и в западнорусских землях. Русскую княжеско-боярскую верхушку ополячили, окатоличили. А русские народные массы превратили в рабов, которых угнетали не только социально-экономически, но и по национальному и религиозному признакам. При этом польские господа погрязли в роскоши, пирах и разврате. Качество управления резко упало.Неудивительно, что рыхлая восточноевропейская империя долго (в историческом отношении) не просуществовала. Её подкосили восстания русского населения, бесконечные войны с соседями и гражданские конфликты, когда паны создавали конфедерации-союзы и вели войны между собой за своего кандидата на королевский престол и по иным причинам. По мере восстановления Русского царства Речь Посполитая, не имевшая внутреннего единства, стала терпеть одно поражение за другим. В ходе национально-освободительной войны Богдана Хмельницкого в середине XVII в. Русское царство воссоединилось с частью земель Западной Руси (Левобережная Укриана, Запорожское войско). В 1772—1795 гг. в ходе трех разделов Речи Посполитой (жесткий внутренний кризис Польши при участии внешних игроков) польская государственность была уничтожена, и в состав России вернулись западнорусские земли – Белая Русь и Малая Русь-Россия (без Галицкой Руси). Этнические польские земли разделили между собой Пруссия и Австрия.В 1807 году после поражения Пруссии Наполеон передал России Белостокский округ. А на территории польских владений Пруссии было образовано Герцогство Варшавское. После поражения империи Наполеона Герцогство Варшавское разделили между Пруссией, Австрией и Россией. Император Александр I даровал полякам автономию – создано Царство Польское. Из-за роста польского национализма и восстаний 1830 – 1831 и 1863 – 1864 гг. польскую автономию урезали. В 1867 году её статус понижен, и она получила название Привисленский край: Варшавская, Калишская, Петроковская, Калецкая, Радомская, Сувалкская, Ломжинская, Люблинская и Седлецкая (с 1912 года – Холмская) губернии.С началом Первой мировой войны русский государь Николай II пообещал после победы объединить польские земли в составе России с польскими областями, которые были в составе Австро-Венгрии и Германии. Восстановленное польское государство должно было существовать в унии с Россией. Польские националисты в это время разделились на две партии: первые считали, что Польша будет восстановлена при помощи России и за счёт Германии и Австро-Венгрии; вторые – считали главным врагом русских и путь к независимости Польши лежит через поражение Российской империи, она активно сотрудничали с немцами и австрийцами. Юзеф Пилсудский, один лидеров Польской социалистической партии, стал создавать Польские легионы в составе австро-венгерской армии.В 1915 году австро-германские войска оккупировали территорию Царства Польского. В 1916 году германские власти провозгласили создание марионеточного Королевства Польского. Берлин пытался вовлечь поляков борьбу против России и наиболее эффективно использовать ресурсы Польши в своих интересах. В реальности Польшу не собирались восстанавливать как независимое государство, а германизировать и сделать провинцией Второго рейха. После Февральской революции 1917 года Временное правительство России заявило, что будет способствовать восстановлению Польского государства на всех землях, населенных в большинстве поляками, при условии заключения с Россией военного союза. Началось формирование 1-го польского корпуса под командованием И. Довбор-Мусницкого. После Октябрьской революции советское правительство декретом от 10 декабря 1917 года признало независимость Польши.В январе 1918 года польский корпус Довбор-Мусницкого поднял мятеж. Красные войска под началом Вацетиса разбили поляков, те отступали. Однако затем при поддержке немцев и белорусских националистов перешли в контрнаступление и в феврале заняли Минск. Польский корпус стал частью германских оккупационных сил в Белоруссии (затем его расформировали). После капитуляции Германии в ноябре 1918 года Регентский совет Королевства назначил Пилсудского (он тогда был самым популярным польским политиком) временным главой государства. Создана Польская Республика (Вторая Речь Посполитая).Новое польское руководство во главе с Пилсудским поставило задачу восстановить Речь Посполитую в границах 1772 года, с установлением контроль над западнорусскими землями (Белой и Малой Русью) и Прибалтикой. Варшава планировала создать мощную державу от Балтики до Чёрного моря, доминировать в Восточной Европе – от Финляндии до Кавказа. Россию, отрезанную от Балтийского и Чёрного морей, от земель и ресурсов юга и юго-запада, надеялись превратить во второразрядную державу. Война с Советской Россией в таких условиях была неизбежна. Стоит отметить, что одновременно поляки претендовали на часть земель Чехословакии и Германии.«Чем кончится панская затея». Советский плакатПо условиям Брестского мира Советская Россия отказывалась в Пользу Центральных держав от Прибалтики, части Белоруссии и Украины. Западнорусские земли были оккупированы австро-германской армией. Москва не имела возможности продолжать войну с Германией, но уступка была временной мерой. Советское правительство не отказывалось от Белоруссии и Украины. Кроме того, в рамках концепции мировой революции Ленин считал необходимым сделать Варшаву советской, чтобы разрушить Версальскую систему и соединиться с Германией. Советская Россия и победа социалистической Революции в Германии создавали основу победы мировой революции.В ноябре 1918 года, после капитуляции Германии, советское правительство отдало приказ о выдвижении Красной Армии (7-я и Западная армии – всего около 16 тыс. штыков и сабель) на западные земли России за отступающими немецкими войсками с целью установления советской власти. При этом наступление советских войск осложнялось действиями немцев: разрушением коммуникаций, задержкой в эвакуации; помощь белым, местным националистам и полякам в формировании собственных отрядов, их вооружение и оснащение; задержка германских гарнизонов в Западной Белоруссии и Прибалтике.10 декабря 1918 года Красная Армия заняла Минск. Польское правительство Пилсудского отдало приказ занять Вильно. 1 января 1919 года поляки захватили Вильно. В декабре 1918 — январе 1919 красные заняли большую часть территорий Литвы. 5 января советские войска выбили поляков из Вильно.Формируются новые советские республики. 16 декабря 1918 года образована Литовская советская республика. 30 — 31 декабря 1918 года в Смоленске было создано белорусское Временное революционное рабоче-крестьянское правительство. 1 января 1919 Временное революционное правительство опубликовало манифест, который провозгласил образование Советской Социалистической Республики Белоруссия (ССРБ). 31 января 1919 года ССРБ вышла из состава РСФСР и была переименована в Белорусскую Советскую Социалистическую Республику, независимость которой официально признало правительство Советской России. 27 февраля происходи слияние Литовской и Белорусской республик, создана Литовско-Белорусская ССР (Литбел) со столицей в Вильне. Литбел предложил Варшаве вступить в переговоры и урегулировать вопрос общей границы. Пилсудский проигнорировал это предложение.Польша не смогла сразу перейти в решительно наступление, так как немцы ещё не завершили эвакуацию, и часть польских сил были отвлечены на западную границу (пограничные конфликты с Чехословакией и Германией). Только после вмешательства Антанты в феврале, которая переводила Польшу в свою сферу влияния (как тысячелетнее антирусское орудие), германские войска пропустили поляков на восток. В результате польские войска в феврале 1919 года заняли Ковель, Брест-Литовск, Кобри, а в Малороссии – Холмщину, Влдамир-Волынский. 9 — 14 февраля 1919 года германцы пропустили поляков на линию р. Неман — р. Зельвянка — р. Ружанка — Пружаны — Кобрин. Вскоре туда же подошли части Западного фронта Красной Армии. Таким образом, образовался польско-советский фронт на территории Литвы и Белой Руси.Одновременно началось противостояние и на южном стратегическом направлении (Польско-украинская война 1918 – 1919 гг.). Сначала там схлестнулись польские и украинские националисты в Галиции, в битве за Львов. Галицкая армия Западно-украинской республики (ЗУНР), которую затем поддержала киевская Директория, проиграла эту войну. Это привело к оккупации Галиции поляками. Кроме того, в ходе войны Буковину захватили румыны, а Закарпатье – чехи. Весной 1919 года в соприкосновение с польской армией на южном направлении вошёл советский Украинский фронт, который к этому времени восстановил советскую власть в Малороссии.Перегруппировав силы, в конце февраля 1919 года польская армия форсировала Неман и перешла в наступление. Советские войска на западном направлении насчитывали 45 тыс. человек, но к этому времени наиболее боеспособные части были направлены на другие направления. А ситуация на Восточном (наступление армии Колчака), Южном и Украинском фронтах (наступление Деникина, восстания) не позволила в дальнейшем усилить Западный фронт. В марте 1919 года польские войска захватили Слоним, Пинск, в апреле – Лиду, Новогрудок, Барановичи, Вильно и Гродно. В мае – июле 1919 года польские силы были значительно усилены 70-тысячной армией Юзефа Халлера, которую Антанта ранее сформировала во Франции для войны с Германией. В июле поляки захватили Молодечно, Слуцк, в августе – Минск и Бобруйск. Осенью войска Красной Армии контратаковали, но неудачно. После этого на фронте наступила пауза.Во многом это было связано с наступлением армии Деникина и позицией держав Антанты (Декларация о восточной границе Польши ограничивала аппетиты поляков). Польское правительство было обеспокоено успехами армии Деникина на Юге России. Белое правительство признало независимость Польши, но выступало против претензий поляков на русские земли. Поэтому поляки решили взять паузу. Пилсудский недооценивал Красную Армию, не желал победы деникинцев и ждал, что русские обескровят друг друга, что позволит реализовать планы по созданию «Великой Польши». Он ждал, что красные разгромят деникинцев, а затем можно будет побить Красную Армию и продиктовать выгодный Польше мир. Кроме того, Пилсудский занимался внутренними вопросами, боролся с оппозицией. На западе поляки боролись с немцами, в Галиции с украинскими националистами. В августе 1919 года в Силезии восстали рабочие-шахтеры. Польская армия подавила восстание, но напряжение осталось. Поэтому Пилсудский решил приостановить движение на восток, дождаться более благоприятной обстановки.Юзеф Пилсудский в Минске. 1919 год