Брестский мир для Польши: с аннексиями и с контрибуциями

Остаток дней, остаток вьюг,

Суждённых башням в восемнадцатом.

Б. Пастернак, "Кремль в буран 1918 года"

"…считаю маневры русских блефом; если же они не приедут, то мы снесёмся с украинцами, которые, как говорят, уже прибыли в Брест".

"2. По заключении мира плебисцит Польши, Курляндии и Литвы должен решить судьбу этих народов; система голосования подлежит дальнейшему обсуждению; она должна обеспечить русским уверенность, что голосование происходит без давления извне. Такое предложение, по-видимому, не улыбается ни одной из сторон. Положение очень ухудшается" (9).

