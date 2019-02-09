Совершенствование системы ПВО КНР на фоне стратегического соперничества с США (ч. 5)

Прототип J-10

Спутниковый снимoк Gооglе Eаrth: истребители J-10 на заводском аэродроме в Ченду

Серийный истребитель J-10A

Учебно-боевой двухместный истребитель J-10АS

Истребитель J-10В

Истребитель J-10С

БРЛС LKF601E

Спутниковый снимoк Gооglе Eаrth: истребитель 5 поколения J-20 на заводском аэродроме в Ченду

Предсерийный экземпляр J-20 с бортовым номером "2011"

Прототип J-31

По материалам:

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1400/RR1416/RAND_RR1416.pdf

http://geimint.blogspot.com/2007/10/chinas-j-10-imagery-analysis.html

https://www.globalsecurity.org/military/world/china/yanliang.htm

http://mil.news.sina.com.cn/2015-11-25/0848844774.html

http://airwar.ru/enc/fighter/lavi.html

http://www.dogswar.ru/voennaia-aviaciia/samolety/4612-mnogocelevoi-istrebi.html

http://bastion-karpenko.ru/j-10/

https://thaimilitaryandasianregion.wordpress.com/2015/10/25/

https://defense-update.com/20181106_j10b_tvc_testbed.html

http://chinesemilitaryreview.blogspot.com/2011/11/china-replaces-al-31fn-with-ws-10a.html

К началу 1980-х годов стало ясно, что лёгкий однодвигательный истребитель c треугольным крылом J-7 не может конкурировать с американскими и советскими истребителями 4 поколения. По маневренности, тяговооруженности, характеристикам БРЛС и вооружения китайские версии МиГ-21 безнадёжно отставали от F-16 и МиГ-29. Хотя совершенствование и серийное производство J-7 в КНР продолжалось до 2013 года, разработка нового лёгкого истребителя в Китае началась приблизительно 30 лет назад.Первоначально предполагалось создать самолет "с опорой на собственные силы". Однако вскоре стало ясно, что столь сложную задачу при приемлемых сроках китайские специалисты способны решить лишь в кооперации с зарубежными коллегами, в чьём распоряжении имелись соответствующие наработки и технологии. Незадолго до принятия этого решения, в 1987 году, в Израиле под давлением США была прекращена разработка лёгкого истребителя 4 поколения IAI Lavi (иврит: Львёнок). Проектирование этого самолёта началось во второй половине 1982 года, а первый полёт опытной машины состоялся в декабре 1986 года. Работы шли высокими темпами, начало поставок первых серийных экземпляров было запланировано на 1990 год. Однако американцы, опасаясь, что «Лави» составит конкуренцию «Сражающемуся Соколу», заблокировали финансовую поддержку этой программы. В итоге многие наработки по израильскому лёгкому истребителю были использованы при создании китайского J-10. По всей видимости, американское руководство было в курсе китайско-израильского контракта и не препятствовало ему, что стало своеобразной компенсацией за отказ Израиля от запуска в серийное производство истребителя собственной разработки.В основу проекта нового китайского самолета были положены основные компоновочные решения израильского истребителя, но считать J-10 полной копией «Лави» нельзя. Хотя китайско-израильское сотрудничество на первом этапе осуществлялось в обстановке глубокой секретности, передавать в КНР американский ТРДДФ Pratt & Whitney PW1120 израильтяне не рискнули. В начале 90-х к программе присоединились российские разработчики, и в качестве силовой установки был предложен ТРДДФ АЛ-31Ф, устанавливаемый на экспортные Су-27СК. Также на J-10 испытывалась БРЛС Н010Э «Жук». Впрочем, как минимум на одном прототипе установили израильский радар Elta EL / M ELM-2021.Первая информация о новом китайском истребителе появилась в открытой печати осенью 1994 года, когда со ссылкой на американские разведывательные органы было сообщено, что на авиазаводе в Ченду средства космической разведки зафиксировали самолет, своими очертаниями и размерами напоминающий истребители Eurofighter EF-2000 Typhoon или Dassault Rafale.Первый полёт прототипа J-10 состоялся 23 марта 1998 года. Официальные фотографии истребителя были представлены в 2007 году. До этого в интернете публиковались фотографии, сделанные китайскими споттерами, после чего некоторые из них попали за решетку. Именно на основании этих нелегальных фотоснимков стало понятно, что J-10 выполнен по аэродинамической схеме "утка" с треугольным среднерасположенным крылом, стреловидным, близкорасположенным к крылу ПГО и однокилевым вертикальным оперением. Воздухозаборник расположен под фюзеляжем. Позже в китайских СМИ была опубликована информация о том, что в конструкции планера, выполненном на основе алюминиевых сплавов, велика доля композитных материалов. Серийный истребитель J-10A выполнен статически неустойчивым, что должно обеспечить высокий уровень маневренности. Это потребовало применения электродистанционной системы управления с четырехкратным резервированием и современной вычислительной техники.В китайских источниках сказано, что истребитель J-10A оснащён БРЛС Type 1473 собственной разработки. Эта станция способна на встречном курсе обнаружить самолёт МиГ-21 на дальности до 100 км. Разработчик утверждает, что БРЛС Type 1473, с цифровой системой управления вооружением может одновременно сопровождать до 10 воздушных целей и обстреливать ракетами средней дальности две из них. То есть характеристики станции Type 1473 немного превосходят советскую БРЛС БРЛС Н001Э, устанавливавшуюся на истребителе Су-27СК. В состав БРЭО J-10A также входит: навигационное оборудование GPS/INS с цифровым вычислителем параметров полета, ИЛС и система оповещения о радиолокационном облучении ARW9101. Внутренний запас авиационного керосина составляет 4950 л. На внутренних подкрыльевых и центральном подфюзеляжном пилоне могут подвешиваться дополнительные топливные баки. Для увеличения радиуса действия и продолжительности полета самолёты J-10A с 2006 года оснащаются системой приема топлива в полете.Истребитель J-10A вооружен встроенной 23-мм пушкой Type 23 (китайская копия ГШ-23). Для борьбы с воздушным противником могут применяться УР ближнего боя с ИК ГСН PL-8 (лицензионные израильские Python 3) или российские Р-73. Для ракетных дуэлей или перехвата вражеских бомбардировщиков на средней дальности изначально были предназначены УР с радиолокационной ГСН PL-11 (лицензионная итальянская УР Aspide Mk.1). Максимальная дальность пуска PL-11 составляет 55 км. В общей сложности на J-10A имеется 11 внешних узлов подвески, на которых может быть размещена полезная нагрузка массой 7250 кг. Сообщается, что с целью повышения боевых возможностей в состав вооружения введены современные высокоманёвренные ракеты ближнего боя PL-10, которые якобы превосходят имеющиеся в КНР российские Р-73. Повысить огневые возможности на большей дальности должны УР PL-12 с активной радиолокационной ГСН.Согласно рекламным данным, представленным на аэрокосмических салонах, истребитель J-10А с максимальной взлётной массой 19 277 кг, оснащённый ТРДДФ АЛ-31ФН, имеет боевой радиус до 800 км. Максимальная скорость полёта на большой высоте 2340 км/ч. Крейсерская – 970 км/ч. Сообщается, что без включения форсажа самолёт может совершать полёт со скоростью 1110 км/ч. Потолок – 18000 м. Тяговооруженность при снаряженной массе 18000 кг – 0,7.Одновременно с принятием J-10A на вооружение, в Ченду началась серийная постройка двухместной учебно-боевой модификации J-10АS. Эта модель оснащена полным комплектом бортового оборудования и вооружения, но имеет меньшую дальность полёта.В 2008 году стартовали испытания усовершенствованного J-10В, а во второй половине 2013 года в китайском интернете появились фотографии серийного самолёта с бортовым номером «101», сделанные на аэродроме в Ченду. В 2013 году было официально объявлено, что налажен серийный выпуск истребителей J-10В. К концу 2015 года было построено уже 50 самолётов J-10В.Основным отличием истребителя J-10В от J-10А является использование в составе БРЭО новой БРЛС с АФАР. Благодаря отсутствию тяжелого механизма вращения антенны имеется возможность снизить массу радара и сделать самолёт легче. Также J-10В получил высокоэффективную оптоэлектронную станцию, для обнаружения целей по их тепловому излучению.В качестве силовой установки на серийных J-10В используется турбореактивный двигатель с форсажной камерой АЛ-31ФН российского производства. Однако в СМИ просочилась информация, что с 2011 по 2015 год велись испытания истребителя с двигателем WS-10А, и в настоящее время модификация с китайским двигателем готова для массового производства.В июне 2017 года в китайском интернете были опубликованы фотографии истребителя J-10С с УР PL-10 ближнего боя и с новейшими дальнобойными PL-15. С учётом того, что по американским данным дальность пуска ракет PL-15 может достигать 150 км, на истребителе J-10С должен быть радар с очень высокими энергетическими показателями.Также в конструкции планера J-10С реализован ряд технических решений, направленных на снижение радиолокационной заметности, главным образом за счёт изменения конструкции воздухозаборника и широкому использованию композитных материалов.В мае 2017 года китайская корпорация АVIC официально заявила о создании первого в мире радиолокатора LKF601E с АФАР воздушного охлаждения. Предположительно эта радиолокационная станция предназначена для установки на истребители J-10С.Согласно информации, озвученной на авиационно-космическом салоне в Чжухае, БРЛС LKF601E способна сопровождать до 15 целей типа «истребитель» на дальности 170 км. Станция работает на частоте 3 ГГц. Мощность – 4 кВт. Масса – около 145 кг.Первым строевым полком ВВС НОАК, перевооружившимся с J-7 на J-10 в 2004 году, стал 131-й иап дислоцированный на авиабазе Luliang в окрестностях города Куньмин провинции Юньнань на юге КНР.В настоящее время истребители J-10 играют заметную роль в обеспечении противовоздушной обороны Китая. Так, 131-й иап на J-10А совместно с 125-м иап на J-7G и 6-м иап на Су-30МКК и J-11В осуществляют прикрытие границы КНР с Вьетнамом. В данный момент на авиабазе Luliang на постоянной основе также базируются самолеты ДРЛО KJ-500, что говорит о том, что в ВВС НОАК налажено успешное взаимодействие воздушных радарных постов и пунктов управления с новыми лёгкими истребителями.В целом J-10A является твёрдым середнячком в классе лёгких истребителей. Но даже сейчас самолёты первых серий, с двигателем от нашего Су-27, по ряду параметров превосходят американские F-16 и европейские Eurofighter EF-2000.Уже в первых учебных воздушных схватках с Су-27СК и их китайскими клонами J-11 выяснилось, что в силу высокой манёвренности в горизонтальной плоскости, J-10A являются сложными противниками. Ожидается, что после доводки авиационного двигателя WS-10 с управляемым вектором тяги, он будет установлен на серийных истребителях семейства J-10. Прототип истребителя с УВТ, известный как J-10В ТVC, демонстрировался на авиакосмических салонах.Ряд авиационных экспертов считает, что именно в связи с успешным созданием собственного самолёта J-10 Китай отказался от приобретения в России лёгких истребителей МиГ-29. В настоящее время J-10А/В серьёзно потеснили в ВВС НОАК устаревшие лёгкие истребители J-7 и перехватчики J-8. В общей сложности на предприятии Chengdu Aircraft Industry Corporation построено более 350 самолётов J-10 всех модификаций. Объём годового производства может достигать 40 экземпляров.Помимо совершенствования истребителей 4 поколения в КНР ведётся создание боевых самолётов, способных вывести ВВС НОАК на новый уровень. Более 10 лет назад появилась информация о работах по созданию тяжелого китайского истребителя с широким использованием технологий малой радиолокационной заметности, способного совершать полёт на крейсерской сверхзвуковой скорости. Прототип истребителя 5 поколения J-20 создавался на предприятии Chengdu Aircraft Industry Corporation в городе Ченду, где уже была налажена сборка лёгких истребителей J-10.Первый полёт опытного экземпляра J-20 cостоялся 11 января 2011 года. Внешне J-20 сильно напоминает опытный российский истребитель МиГ 1.44, в то же время его отдельные части имеют сходство с американскими самолётами F-22 и F-35. Для испытаний было построено 8 прототипов, отличавшихся составом БРЭО и двигателями.В феврале 2014 года поднялся в воздух самолёт с бортовым номером «2011», конструкция которого имела серьёзные отличия от предшествующих лётных прототипов. Изменению подверглись воздухозаборники, получившие меньшее сечение, стала другой форма задних кромок крыла и оперения. С целью снижения радиолокационной заметности изменилась конфигурация створок внутреннего отсека вооружений и шасси, а также геометрия хвостовых балок и расположенных на них подфюзеляжных гребней. В дополнение к этому под остеклением фонаря появилась силовая дуга. На самолёте установлена убираемая во внутрь штанга топливоприёмника.Сообщается, что данный экземпляр с полным набором вооружения и БРЭО стал эталонным образцом для партии истребителей, предназначенных для войсковых испытаний. В октябре 2017 года китайские СМИ сообщили, что самолет готов для серийного производства и эксплуатации в войсках. Предсерийная партия, направленная на войсковые испытания, составила 20 самолётов. В западных источниках со ссылкой на китайских представителей говорится, что модификация J-20А официально принята на вооружение ВВС НОАК.Согласно сведениям, опубликованным в открытых источниках, истребитель J-20 имеет максимальный взлётный вес около 37000 кг. Масса пустого – 13900 кг. Длина — 20,4 м, размах крыла — 13,5 м. Дальность полёта – более 5000 км. На первых опытных экземплярах и самолётах, предназначавшихся для войсковых испытаний, установлены двигатели АЛ-31Ф российского производства. В китайском интернате пишут, что на самолёте с бортовым номером «2016» используются ТРДДФ китайского производства с изменяемым вектором тяги. Скорей всего речь идёт о двигателях WS-10G, но в перспективе серийные J-20А должны получить ТРДДФ WS-15 с тягой на форсаже более 190 кН. Максимальная скорость полёта – около 2,2 М.Истребитель J-20 оснащён весьма совершенным БРЭО китайского производства. В прошлом западные эксперты писали, что на самолёте будет установлена БРЛС с АФАР Type 1475 (KLJ-5). Но недавно выяснилось, что этот радар предназначен для истребителя J-11D, а на J-20 планируют установить более мощную радиолокационную станцию. В носовой части самолёта расположена оптоэлектронная станция, ещё шесть дополнительных датчиков размещены на планере. Аппаратура связи с высокоскоростными линиями обмена цифровой информацией позволяет взаимодействовать с наземными командными пунктами, самолётами ДРЛО, другими истребителями и управлять беспилотными летательными аппаратами. Самолёт имеет «стеклянную кабину» с многофункциональными цветными жидкокристаллическими сенсорными дисплеями. Прицельная и тактическая информация может отображаться с помощью голографического проектора.Вооружение истребителя J-20 размещается на внешних узлах подвески и во внутренних отсеках, закрываемых створками. Для ведения ближнего боя предназначены УР PL-10. Дальние ракетные дуэли предполагается вести с помощью УР PL-12 и PL-15. Специально для китайского истребителя 5 поколения создана дальнобойная ракета PL-21. Испытания УР PL-21 начались в 2012 году. По американским данным, эта ракета весит около 300 кг и имеет максимальную дальность пуска до 200 км.По мнению американских экспертов, с момента формального принятия J-20А на вооружение должно пройти 3-4 года, после чего китайский истребитель 5 поколения начнёт поступать в строевые авиаполки. Вряд ли серийному истребителю J-20A удастся превзойти по лётным и боевым характеристикам американский F-22A и российский Су-57. Тем не менее, J-20A с боевым радиусом около 2000 км, оснащённый мощной БРЛС с АФАР, вооруженный дальнобойными ракетами с активной радиолокационной системой наведения и способный совершать длительные полёты на сверхзвуковой крейсерской скорости, существенно повысит возможности ПВО КНР. По мнению американских экспертов, в течение ближайшего десятилетия в КНР может быть построено до 300 истребителей J-20A. Таким образом, ВВС НОАК сможет численно компенсировать превосходство американских и российских истребителей 5 поколения в лётных данных. Как известно, производство Lockheed Martin F-22A Raptor завершено в 2011 году, и всего построено 187 серийных самолётов. Что касается российского Cу-57, то он пока не принят на вооружение, и вряд ли до 2028 года объёмы его производства превысят 100 единиц.Ещё одним разрабатываемым в КНР истребителем 5 поколения является J-31. На Западе этот самолёт склонны рассматривать как функциональный аналог американского Lockheed Martin F-35 Lightning II. Самолёт, созданный на предприятии Shenyang Aircraft Corporation, совершил первый полёт 31 октября 2012 года.На авиационно-космическом салоне Чжухай-2014 были объявлены предварительные лётные данные J-31. На самолёте с максимальным взлётным весом 28000 кг в качестве силовой установки используются два ТРДДФ российского производства РД-93 с тягой на форсаже 85 кН. Эти двигатели изначально разрабатывались для истребителя МиГ-29 и используются в КНР на китайском экспортном истребителе JF-17. В перспективе российские РД-93 должны быть заменены китайским WS-13Е, с форсажной тягой 90 кН. Проектная максимальная скорость полёта 2200 км, боевой радиус без дозаправки в воздухе 1200 км.На J-31 установлена БРЛС с АФАР Type 1478. На фоне земли, на дальности 90 км эта станция способна обнаружить цель с ЭПР 3 м² и одновременно сопровождать 10 целей. Масса радиолокатора 120 кг. Также в состав БРЭО должен войти стандартный набор оптоэлектронных датчиков и современная авионика. Не известно, есть ли на J-31 внутренние отсеки вооружения, но если даже они имеются, объём их не велик. При подвеске бомб и ракет на наружных пилонах, меры по снижению радиолокационной заметности во многом будут обесценены.Хотя программа создания J-31 финансируется из государственного бюджета, судя по всему она не находится в числе приоритетных и её развитие идёт не высокими по китайским меркам темпами. В настоящее время построено всего два лётных экземпляра. В перспективе место истребителя J-31 в ВВС НОАК не определено. Этот самолёт не сможет превзойти более крупный J-20А, а по своим лётным данным, и при гораздо более высокой стоимости в воздушном бою не будет иметь превосходства над серийными китайскими J-11В/D и российскими Су-30МКК и Су-30МК2.