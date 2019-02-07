Ан-22: «Летающий собор» Страны Советов. Триумф и трагедии. Часть 5

«18 июля, в 17 ч. 30 мин. по московскому времени, с грузом продовольствия и медикаментов пропал над Атлантическим океаном через 47 минут после взлёта из аэропорта Кефлавик (Исландия). Самолёт направлялся в Лиму (Перу) для доставки помощи пострадавшим от землетрясения. Радиограмм, свидетельствующих о каких-либо отказах, от экипажа не поступало.

Причину исчезновения самолёта так и не удалось установить. По всем документам командиром корабля был майор Бояринцев А.Я., но на самом деле командиром корабля был командир авиационного отряда майор Агеев Е.А. Майор Бояринцев А.Я. в составе экипажа был в качестве инструктора и давал допуск командиру корабля для полётов по международным воздушным линиям. Штурман, бортовой инженер, старший бортовой техник по АО тоже давали допуск своим стажёрам. На борту находились специалисты инженерно-авиационной службы полка и пассажиры».







«По запуску двигателей НК-12МА воздушным стартером хочу отметить один момент, не предусмотренный программой испытаний, но после реализации повысивший надежность самолета. Запуск маршевого двигателя от одного пускового агрегата оказался невозможным. В принципе на это и не рассчитывали. Что же делать в критической ситуации, ведь машина-то боевая? Выход был найден: после первого цикла запуска мы без паузы включали повторный запуск, и ротор дораскручивался, обеспечивая нормальный запуск с хорошими запасами по температуре перед турбиной. Мы назвали этот метод «запуск вдогонку».

По материалам изданий:

Якубович Н. В. Военно-транспортный гигант Ан-22 «Антей». 2013.

О.К. Антонов: многогранность таланта. 2006.

Летный риск. 2009.

Заярин В., Краснощеков А. Античный герой ХХ века // Авиация и время. № 5. 1997.

Половников И. Записки авиаконструктора. 2010.

vta81vtap.narod.ru

Конструкторы и производственники – это порой люди, отстаивающие разные интересы. Подобная ситуация случилась и с Ан-22, когда в Ташкенте директор завода К. Поспелов и главный инженер В. Сивец не смогли обеспечить производство и сборку цельного крыла самолета. Они вышли с предложением разделения конструкции крыла на несколько мелких элементов, что увеличивало массу «Антея» сразу на тонну без малого. Специалисты киевского КБ не смогли добиться неизменности собственной конструкции и 64-метровое крыло разделили на семь частей. Стоит отдельно отметить, что подобное сплошь и рядом случалось в отечественной промышленности. Конструкторская мысль в отраслевых КБ, следуя в авангарде мировых трендов, неизбежно сталкивалась с тем, что подрядчики, смежники и производственники не могли или откровенно не хотели качественно и своевременно выполнять заказы. Вот и приходилось упрощать, утяжелять, удешевлять…Производственная логика Ан-22 постоянно улучшалась и модернизировалась – самый первый «Антей» и последний были собраны фактически по разным методикам. Так, в 1971 году внедрили камеры для сварки титана «Атмосфера-4Т», которые были обитаемы и наполнялись инертным аргоном. В итоге трудоемкость производства Ан-22 за все время уменьшилась в семь раз!Даже в сравнительно небольшой серии «Антей» успел обзавестись несколькими модификациями, многие из которых так и остались на бумаге. Вначале на серийную технику установили прицельно-навигационный комплекс «Купол-22», оснащенный цифровым вычислителем. В его обязанности входили навигация, обзор подстилающей поверхности, обнаружение грозовых фронтов, прицельный сброс грузов и десанта, а также вождение транспортного самолета в боевых порядках. «Купол-22» пришел на смену аналогичной, но несовершенной на то время системе «Полет» с локатором «Инициатива-4-100». Общий объем доработок по навигационно-прицельным комплексам существенно отставал по времени от требований заказчика, и решено было первые три серии машин выпускать без доработок. Николай Якубович в книге «Военно-транспортный гигант. Ан-22» пишет, что причиной такой ситуации стали жесткие требования к электронике со стороны военных – климатические испытания проходили по нормали «Мороз-2» в диапазоне от -60 до +60 градусов. Удовлетворительных итогов по подобным испытаниям конструкторы добивались более двух лет и в полном объеме новое навигационно-прицельное оборудование под индексом «Купол-22» пошло в серию только на «Антеях» четвертой серии.Мгновения боевой работы 81 военно-транспортного полка ВВС СССР18 июля 1970 г. Ан-22 с бортовым номером CCCР-09303 (00340207) из состава 81 втап открыл печальный счет катастрофам «Антея». На сайте 81 военно-транспортного авиационного полка (vta81vtap.narod.ru) приводятся следующие комментарии по этой трагедии:Мгновения боевой работы 81 военно-транспортного полка ВВС СССРВ общей сложности погибло 23 человека. Официальная причина гибели так и не была озвучена – не были обнаружены средств объективного контроля, как и останки самого «Антея».Официальный отчет о гибели Ан-22 с бортовым номером CCCР-09303Открытие памятника погибшим в катастрофе борта СССР-09303 на Новодевичьем кладбищеСпустя всего полгода 19 декабря 1970 г. Ан-22 CCCР-09305 (9340205) также из состава 81 полка транспортной авиации разбился в Индии. Спустя 40 минут после взлета выключились все 4 двигателя, один из которых удалось-таки включить, но аварийная посадка в Панагархе закончилась трагически. Экипажу военного лётчика 1 класса подполковника Скока Николая Степановича приходилось планировать с высоты 6000 метров без возможности как-то снизить посадочную скорость. Гасить её было просто нечем – закрылки и шасси убраны, а из-за многочисленных попыток запуска моторов батареи разрядились. На запредельной для посадки скорости «Антей» пролетел на метровой высоте почти всю ВПП Панагарха и при попытке выравнивания задел консолью крыла землю. Консоль разрушилась, топливо хлынуло и тут же воспламенилось. Погибли двенадцать членов экипажа. Анализ источников объективного контроля после катастрофы показал, что до самой гибели на борту самолета не было паники… Официальная причина трагедии — отрыв одной из лопастей заднего винта второй силовой установки, разрушившей проводку управления двигателями. Виновник – завод-изготовитель.Официальный отчет о гибели борта Ан-22 CCCР-09305Первые две авиакатастрофы заставили провести масштабные доработки конструкции Ан-22. В частности, провели следующие работы:— увеличили емкость топливной системы и изменили компоновку отдельных её частей;— проводку управления продублировали по обоим бортам фюзеляжа (ранее было по одному борту, что и стало причиной катастрофы в Панагархе);— перевели большую часть электрооборудования на переменный трехфазный ток;— запуск двигателей перевели с электрического на воздушный, что также стало ответом на катастрофу в Индии.Упоминаемый ранее ведущий летчик-испытатель проекта Ан-22 В. Терской по поводу последнего пункта модернизации сказал:Мгновения боевой работы 81 военно-транспортного полка ВВС СССРСамым заметным следствием первой масштабной модернизации стал перенос локатора навигационно-прицельной системы с правого обтекателя шасси (из-за искажений) под кабину штурмана в носовую часть. Так появился характерный «второй подбородок» Ан-22. В 1973 году в Ташкенте на ТАПОиЧ появились первые 7 самолетов с новым индексом Ан-22А. Всего машин модернизированной серии было выпущено 28 экземпляров. Вместе с ранее версией Ан-22, серия А стала самой массовой модификаций русского богатыря.Продолжение следует…