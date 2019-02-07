Польша в подарок. Из Бреста, от Троцкого

"Германия очистит оккупированную территорию к востоку от р. Березины по мере того, как Россия будет уплачивать взносы, указанные в ст.2 русско-германского финансового соглашения.

Германия не будет вмешиваться в отношения Русского государства с национальными областями и не будет побуждать их к отложению от России или к образованию самостоятельных государственных организмов.

Россия предпримет немедленные действия, чтобы удалить из своих северорусских областей боевые силы Антанты" (7).

"Все договоры и акты, заключённые правительство бывшей Российской империи с правительством Королевства Прусского и Австро-Венгерской империи, касающиеся раздела Польши ввиду их противоречия принципу самоопределения наций и революционному правосознанию русского народа, признающим за польским народом неотъемлемое право на самостоятельность и единство, — отменяются настоящим бесповоротно" (8).

Примечания

1. В.И.Ленин, VII Съезд РКП(б), Заключительное слово по политическому отчету центрального комитета 8 марта, ПСС, т.36, стр.30.

2. Witos W. Moje wspomnienia. Warszawa, 1988. Cz.I. S.410.

3. В.И.Ленин, VII Съезд РКП(б), Заключительное слово по политическому отчету центрального комитета 8 марта, ПСС, т.36, стр.30.

4. Вiстник… V рiк, число 8. стр.11.

5. Там же. Дорошенко Д. Iсторiя України... т.1. стр.431-432 .

6. Айронсайд Э., Архангельск 1918-1919, Цит. по Заброшенные в небытие. Интервенция на Русском Севере глазами ее участников, сост. Голдин В.И., Архангельск, Правда Севера, 1997 г.

7. Цит. по А.Широкорад, Великие противостояния. Давний спор славян. Россия, Польша, Литва. М. 2007 г, стр.582.

8. Декреты Советской власти, Т.III, М. 1964 г.

9. Постановление ВЦИК, Правда, 1918 г., 14 нояб.