Земля за океаном. Судьба индейцев, строителей курганов (часть 5)

В прошлом материале мы рассказали о «столице» индейцев Миссисипской культуры, городе Кахокия, «застроенном» в прошлом курганами-постаментами для… каких-то зданий, вернее, глинобитных сооружений, крытых маисовой соломой. Однако вышло так, что это всего лишь частный случай в истории Северной Америки. Потому, что культур индейцев-строителей курганов там было много. В чем-то они были похожи, а в чем-то различались. Одни были раньше, другие позже, так что даже сумели встретиться с европейцами. И для американских ученых термин «строители курганов (англ. Mound Builders) — это всего лишь общий термин, который они в самом широком смысле применяют к индейцам, жившим на территории США вплоть до самого прихода европейцев, и строивших на обширной территории самого разного вида земляные насыпные курганы, служившие и для погребения усопших, и постройки жилья либо храмов. Он объединяет в одно целое сооружения и архаичного, и лесного (вудлендского) периодов: в соответствии с североамериканской хронологией культуры Адена и Хоупвелл, ну и, конечно, Миссисипскую культуру, о которой мы здесь подробно рассказывали, которые с начала III тыс. до н. э. и по XVI в. н. э. существовали в районе Великих Озер, а также бассейнах таких рек, как Огайо и Миссисипи.В штате Теннеси обнаружено множество раковин с вырезанными узорами, в том числе и это нагрудное украшение. Считается, что они принадлежат древним «строителям курганов».Курганы на юго-западе США – культуры древних индейцев пуэбло, тоже встречались, например, курган Гэтлин в штате Аризона, но были более редкими по сравнению с землями северо-восточных и центральных штатов.Как всегда, когда люди встречаются с тем, чего точно объяснить не могут, в некоторых из них, отличающихся особенностями психики или развитым воображением, просыпается вера в чудесное. И они начинают… придумывать. Вот и в США такие люди встречаются, как и у нас, и также встречались в прошлом. То есть свои «фоменковцы» там тоже имеются. Поэтому, например, там долгое время утверждалось, что «строители курганов» это древняя и мудрая раса, то есть кто угодно, но только не индейцы, так как поскольку американцы XVI—XIX вв. свято верили, что индейцы просто не могли бы такое построить.Интересно, что кроме, в общем-то, обычных курганов вроде того же Кургана Монахов в Кахокия в Северной Америке можно встретить и «фигурные курганы» в форме животных. Таков, например, является Змеиный курган на юге штата Огайо, имеющий высоту всего1,5 м, и ширину 6 м, но зато тянущийся примерно на 400 м в виде извивающейся змеи. Неодинакова и плотность распределения курганов на карте США. Больше всего их на территории современного штата Висконсин.Описывать свои древние земляные сооружения американцы начали еще в 1848 году, когда Смитсоновский институт опубликовал работу «Древние памятники долины Миссисипи» Эфраима Сквайра и Эдвина Х. Дэвиса. Работа оказалась невероятно ценной, поскольку многие курганы впоследствии были запаханы.Студент колледжа участвует в археологических раскопках на территории Штатов.Однако раньше всех о курганах на территории Северной Америки узнали европейцы, и не какие-нибудь, а испанцы, сподвижники Кортеса. Таким был, например, Эрнандо де Сото, испанский конкистадор, организовавший экспедицию на юго-восток США в 1540—1542 гг., в ходе которой ему встретились многие народности, относившиеся явно к Миссисипской культуре. Де Сото встретился здесь с индейцами племени маскоги и записал, что они живут в укрепленных поселениях, в которых построены роскошные курганы, многие из которых служат платформами для храмов. Добрался он почти до современного города Огаста, что находится в штате Джорджия, и там встретил группу индейцев «строителей курганов», которыми, по его словам, правила «королева», и вот она ему сказала, что курганы на ее земле служат для погребения индейской знати.Французский художник Жак Ле Муан посетил в 1560-х годах северо-восток Флориды, после чего записал, что местные индейцы используют существующие курганы и не только используют, но и сооружают новые. Им была написана серия акварелей, на которых он представил их жизнь, но, к сожалению, большая их часть затем была утрачена. Но зато в 1591 году одной фламандской компанией на основе его оригиналов были созданы, а затем изданы гравюры, на одной из которых как раз показано погребение местного племенного вождя. Подпись под гравюрой такова: «Иногда умершего правителя этой провинции хоронили с большими почестями, а его большой кубок, из которого он обычно пил, помещался на холм, со множеством стрел, воткнутых вокруг».Раскопки дело сложное. Грунт снимается вручную пластами. Копают в основном тоже студенты и добровольцы, и последних хватает.В 1619 году священник Ордена иезуитов Матюрен Ле Пти и Лё Паж дю Пратц (1758), французский исследователь, последовательно изучали племя индейцев натчез, жившее на земле нынешнего штата Миссисипи. Всего их было около 4 тысяч человек, жили они в селениях, поклонялись Солнцу, а их вождя называли Великое Солнце, и он обладал абсолютной властью. Они описали высоки курганы, построенные этими индейцами для того, чтобы их вождь мог общаться с богом-солнце. А еще на кургане был построен его дом.Но уже всего через несколько десятков лет после этих путешественников, те европейцы, что пришли по их следам, сообщали, что поселения заброшены, курганами никто не пользуется, а все люди куда-то исчезли. Так как в то время никаких войн с европейцами здесь не было – «нет золота, нет и войны», самым логичным объяснением является гипотеза массовой эпидемии оспы или гриппы, уничтоживших цивилизацию «строителей курганов» «естественным образом».Культуру индейцев «строителей курганов» можно разделить примерно на три периода или стадии развития:Архаичная эпоха. Раннее курганное сооружение (около 2500 г. до н. э. — 1000 г. до н. э.) Поверти-Пойнт на территории штата Луизиана. Известен также и ряд более ранних курганов в Уотсон-Брейк, хотя Поверти-Пойнт является едва ли не лучшим образцом этого времени.Период «Вудленд» (лесной период). Лесной (вудлендский) период (около 1000 г. до н. э.) последовал за архаическим: культура Адена в Огайо и культура Хоупвелл, распространившаяся от Иллинойса до Огайо в более позднее время. Древние хоупвелы насыпали земляные сооружения правильных геометрических форм. Известны и другие курганные культуры этого периода. То есть насыпать курганы стало… «модным».Миссисипская культура. В штате Миссисипи данная культура существовала в период 1250—1600 н. э. В 900—1450 н. э. эта культура распространилась на всю восточную часть североамериканского материка, и распространялась вдоль речных долин. Самый известный древний памятник – город Кахокия.Еще раз подчеркнем: столкнувшись с древней загадочной культурой «строителей курганов», американцы в большинстве своем вплоть до конца XIX века не верили, что курганы на территории восточных штатов – работа индейцев.Поверить в это пришлось после публикации обстоятельного отчета, Сайруса Томаса из Бюро американской этнологии, сделанного в 1894 году. Знаменитый Томас Джефферсон тоже раскопал один курган и обнаружил, что погребальная практика «строителей курганов» очень похожа на практику современных ему индейцев.Тем не менее на протяжении всего XIX века неоднократно высказывались различные альтернативные теории относительно этих древних курганов и их строителей:Первое предположение относительно «строителей курганов» вопреки всякой очевидности было таково: их насыпали викинги, приплывшие в Америку и затем неведомо куда исчезнувшие. А ведь было известно, что викинги курганов не насыпали…Затем кандидатами в «насыпатели» поочередно стали древние греки, приплывшие на триерах, африканцы – на пирогах, китайцы – на джонках и даже европейские народы, живущие далеко от моря. Были и те, кто толковали Библию дословно и потому считали, что десять потерянных колен Израиля как в Америке-то доисторической и потерялись, а потерявшись, занялись строительством курганов.Куда интереснее сортировать уже найденные артефакты и описывать их.Причем в XIX веке среди американцев мнение будто евреи — и в частности, как раз эти десять потерянных колен — и были предками индейцев и именно они-то и есть «строители курганов». Более того, в известной «Книге Мормона» (впервые опубликованной в 1830 году) рассказывалось даже о двух волнах мигрантов из Месопотамии: джаредитов (около 3000 — 2000 до н. э.) и израильтян (около 590 до н. э.), названных в этой книге «нефийцами», «ламанийцами» и «мулекийцами». По «Книге Мормона» именно они причастны к созданию в Америке великих цивилизаций, но все они погибли в результате случившейся около 385 года н. э. «большой войны».Понятно, что нашлись люди, объявившие индейцев просто неспособными насыпать такие курганы, ведь при европейцах они же их не насыпали. А раз так, то… насыпали их негры из Африки. Но тоже, понятно, затем исчезли неведомо куда.Наконец, нашелся священник Лэндон Уэст, заявивший, что Серпент-Маунд в Огайо (то есть Змеиный холм) творение самого Господа Бога в память о злокозненности змия, и что райский Эдемский сад находился именно в Огайо. Вот так, и никак иначе. Просто и со вкусом!Ну и, конечно, среди всех этих «гипотез» нашлось место и для Атлантиды Платона: их насыпали атланты, а потом утонули вместе со своим материком. А кто не утонул – одичал!А вот практические выводы практичные янки из некоторых этих «гипотез» сделали очень быстро. Так, насильственное переселение индейцев в 30-ые годы по «Дороге слез» было объявлено вполне оправданным, поскольку раз курганы построили переселенцы из Европы, то ясно куда они все исчезли – их уничтожили индейцы! Поэтому выселение «диких» индейцев – это не более чем возвращение утраченных европейцами-первопоселенцами земель.И да, действительно, современные данные говорят о том, что индейцы-маскоги действительно приложили руку к уничтожению Миссисипской культуры, но… последняя никоим образом европейской не была. То есть это было внутреннее дело самих индейцев.Самое интересное заключалось в том, что на востоке США буквально рядом с европейцами имели место быть индейские культуры, которые занимались сельским хозяйством и вели оседлый образ жизни. Многие из их городов-поселков окружали оборонительные деревянные стены. И если они могли создавать такие сооружения, то почему им не по силам было насыпать курган? Но, как говорится, люди, когда не хотят ничего замечать, то и в упор не видят!Более того, утверждалось, что индейцы кочевники, а кочевники курганов не насыпают. Ну не знали многие американцы истории, не знали. Не слышали о скифах, сарматах, а кроме того, кочевниками на территории США были апачи, команчи, но множество племен – те же семинолы во Флориде, вели оседлый образ жизни.Песчаный и лессовидный грунт всегда просеивается… Вдруг попадется маленькая бусинка?!И, да, действительно, когда колонисты начали заселять Северную Америку, индейцы курганов уже не насыпали, а на вопросы белых поселенцев о том, кто это сделал, ответить не могли. Но, были же письменные сообщения и конкистадоров, и ранних европейских путешественников о том, что курганы были построены индейцами. Например, Гарсиласо де ла Вега описал и сооружение курганов, и святилища на их вершинах. Но… так бывает очень часто. Информация в одном месте, а масса ее потенциальных потребителей в другом и связать их (даже сегодня в век компьютеров и Интернета) очень часто просто не удается. Ну не хотят многие люди расставаться с выстраданными предубеждениями.Ну, а как обстоит дело с изучением американских древностей сегодня? Сегодня все это обстоятельно изложено в соответствующей литературе и учебниках. Во всяком случае про «строителей курганов» в американских школах, не говоря уже про университеты, молодым американцам рассказывают. Ведутся раскопки и создаются музеи. И это хорошо, потому что раньше этого не было или почти не было. И древняя земля Америки, вот так, понемногу свои тайны открывает…