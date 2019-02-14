План Андропова по интеграции России в западную цивилизацию
План Андропова заключался в конвергенции, интеграции России-СССР в западную цивилизацию на выгодных Москве условиях. Он считал, что русская цивилизация не может существовать самостоятельно, поэтому пока не поздно, нужно «перебросить» экономику и договориться с хозяевами Запада. Вступить с Западом в брак по расчёту, стать важной частью западного проекта.
По сути, Андропов шёл по пути Петра Великого (Романовы пытались вестернизировать, европеизировать русскую элиту, сделать Россию частью европейской цивилизации; правда, проект Романовых завершился катастрофой 1917 года, которая едва вообще не убила русскую цивилизацию, русскую государственность и народ). Но перед тем, как начать сближение с Западом, Андропов хотел провести экономическую модернизацию, навести порядок в стране.
Экономическая «перестройка» была ключевым элементом программы Андропова. В основе экономической модернизации было вычленение, отделение всего того, что в СССР-России было конкурентоспособным, работало хорошо, в особую «новую экономику». В принципе, в СССР уже со времён Сталина формировалась «параллельная Россия» — сказочный мир будущего. Так, «лучший управленец» XX века Л. Берия уже создал атомную, ракетную и электронную «корпорацию», работники которой получали высокую зарплату и хорошо снабжались. В дальнейшем это дело продолжили. При Брежневе и Андропове это была «оборонка» — военно-промышленный комплекс, «закрытые города», академгородки, НИИ и КБ, биотехнологические центры, Министерство среднего машиностроения СССР (Минсредмаш СССР) – атомная отрасль промышленности, космическая отрасль и т. д. В период существования советской цивилизации именно в этих отраслях и центрах сформировался настоящий «зародыш» будущей сверхцивилизации, новейшие технологии, способные сделать Россию передовой державой, обогнавшей остальной мир на десятилетия.
На основе этих передовых центров, конструкторских бюро, институтов, отраслей планировалось сформировать высокотехнологические корпорации, которые с помощью спецслужб СССР, должны были занять мощные позиции на мировом рынке. Таким образом, советские (российские) корпорации становились видной частью мировой системы, которая создавалась на основе западного проекта развития. Наши корпорации должны были создать отделения в третьих странах. В итоге появлялась страна-корпорация. Люди же работающие в «новой экономике» СССР-России должны были получать высокие зарплаты и доступ к материальным благам, формируя слой «новой элиты» (по сути, буржуазии, среднего класса).
Разленившихся же при Брежневе, в эпоху «большой сделки» советских граждан Андропов хотел дисциплинировать, восстановить порядок, увязать уровень зарплаты с производительностью труда. В некотором смысле это была и новая попытка ввести «опричнину» Ивана Грозного на новом витке истории. С разделением страны на земщину и опричнину. В земщине оставались старые порядки, а опричнина становилась ядром «нового государства», которое вобрало в себя все наиболее экономически развитые города и земли. Опричнина подчинялась лично царю и была свободна от старых удельно-вотчинных, княжеско-боярских традиций. Опричнина как образец «государства будущего должна была развиваться, расти и в итоге охватить всю русскую землю. Ивану Грозному в силу различных причин (кадровый вопрос, война, сопротивление элиты и т. д.) эта попытка не удалась. Истощение Руси и противостояние элитарных кланов в итоге вызвало Смуту.
Пётр и другие Романовы смогли европеизировать элиту, создали «европейское государство», которое, по сути, паразитировало на остальной России, питалось её соками и смотрело на Европу. Но остальная Россия осталась в патриархальном прошлом. В результате несоответствие цивилизационной матрицы русской цивилизации и западного проекта элиты привели к катастрофе 1917-1920 гг., к новой русской смуте. Россия едва не погибла. Её спас только советский проект, который впитал в себя лучшие начала русского цивилизационного проекта.
Андропов же решил сработать на неизмеримо более высоком технологическом, научном и экономическом уровне. Советская цивилизация создала мощнейший научно-технологический, образовательный и хозяйственный базис, который, как казалось, позволит России стать полноправной частью западного проекта, ядра капиталистической системы, а не его полуколониальной периферией, как большая часть остального мира.
Отсюда и действия, начинания Андропова: укрепление трудовой дисциплины, облавы на прогульщиков; борьба с коррупцией, нетрудовыми доходами, спекуляцией, злоупотреблениями в торговле; попытка навести порядок в Средней Азии, которая деградировала быстрее всей страны; борьба с криминальным миром (рост числа осужденных за уголовные преступления); чистка партийного и государственного аппарата, включая органы госбезопасности. Андропов стал удалять с важных партийных, государственных, военных постояв людей, которые бы могли выступить против «перестройки». Одновременно формировалась команда сподвижников, которые могли бы реализовать программу Андропова и после его ухода. В частности, шло продвижение Горбачёва, Шеварднадзе, Алиева, Лигачёва, Рыжкова, Романова и др. Готовилась команда «прорабов перестройки», западников вроде Арбатова, Заславской, Яковлева.
В 1983 году Андропов поручил Горбачёву и Рыжкову начать подготовку экономической реформы. Фактически план кардинальной «перестройки» промышленности и всего народного хозяйства начали готовить ещё при Андропове. Вырабатывается т. н. стратегия ускорения. Планировалось провести массированную модернизацию производства, перевод предприятий и организаций на хозрасчёт, автоматизацию производства. Много внимания уделялось интенсификации производства, ускорению научно-технического прогресса, усилению ответственности кадров, организованности и дисциплине и т. д. Таким образом, при Андропове готовилась кардинальная перестройка всего хозяйства СССР.
Очевидно, что в этот же период складываются тайные связи между верхушкой СССР и хозяевами Запада. В 1967 году Андропов возглавил КГБ, в 1968 году возникает Римский клуб – международная организация, объединяющая представителей мировой политической, финансовой, культурной и научной элиты. По сути, это один из главных «мозговых центров» мировой мафии, правящей на Западе контролирующей большую часть планеты.
Римский клуб был тесно связан и с другими ведущими центрами складывающегося «мирового правительства» — Бильдербергским клубом, Трёхсторонней комиссией, Королевским институтом международных отношений Великобритании, Советом по международным отношениям в США. Также клуб тесно взаимодействовал с ведущими исследовательскими центрами Западами, «мозговыми центрами», создаваемого нового мирового порядка – Стэндфордским и Йельским университетами, Гуверовским институтом в США. Таким образом, за Римским клубом стояли настоящие хозяева Запада, люди реально управляющие развитием мира.
По сути, Римский клуб стал одним из инструментов управления новейшей историей, переключения общества на новую стадию развития. Хозяева Запада в этот период пытаются остановить научно-технический прогресс (в частности, сворачиваются грандиозные космические программы), консервировать социальные преобразования, так как всё это ставило под угрозу многотысячелетний план «архитекторов-каменщиков» по формированию кастовой рабовладельческой цивилизации в планетарном масштабе. Научно-техническая революция и развитие социалистического общества вели к развитию человека, его творческого, созидательного потенциала. А хозяевам Запада нужен идеальны раб-потребитель, послушный и легко управляемый. Новейшие же технологии, включая долгожительство, должны быть доступны только глобальной элите.
Хозяева Запада, глобальная мафия испугалась появления советского проекта. Советская (русская) цивилизация с её обществом знания, служения и созидания стала реальной альтернативой рабовладельческого общества потребления, общества рабовладельцев и рабов, общества истребления и самоуничтожения.
Силой («крестовым походом» Гитлера) подавить Советский Союз не удалось. Тогда Запад развязал третью мировую войну – «холодную», информационную. Запад вёл информационную, идеологическую, экономическую, тайную войну против СССР. Одновременно глобальная мафия стала готовить «перезагрузку» самой западной цивилизации. Хозяева Запада понимали, что их проект привёл мир к тупику, за которым глобальная катастрофа. Что необходимо «перезагрузить» проект «нового мирового порядка» (рабовладельческой цивилизации), чтобы создать устойчивый порядок и самим не погибнуть. Поэтому на Западе начинается кампания запугивания. Мол, человечество открыло ящик Пандоры с развитием новых технологий, что привело к неконтролируемому приросту населения, энергетическим кризисам, нехватке ресурсов, экологической катастрофе, угрозе атомной войны, применения оружия массового поражения и множеству других бедствий.
Дан чёткий прогноз, что при имеющихся темпах роста населения планеты и роста потребления человечество подойдет к жесткому кризису на рубеже 2030-2050 гг. Глобальная мафия всерьёз задумывается о собственном выживании в условиях неминуемого системного кризиса. В итоге хозяева Запада и большей части мира, не желая менять общую концепцию жизнеустройства – порочную, несправедливую (в понятиях христианства – сатанинскую), приходят к выводу, что для собственного выживания и сохранения элитарного статуса и сверхпотребления, необходимо уничтожить большую часть народонаселения планеты. Уничтожить физически, истребить. Эти планы откровенно озвучил ещё Гитлер и его приспешники, желающие уничтожить «расово неполноценных», «недочеловеков», чтобы создать «жизненное пространство» для «избранных».
Таким образом, глобальная мафия осознала, что человечество подошло к порогу глобального биосферно-экологического кризиса. Кризис вызван ошибками в управлении людьми и общества в целом, как следствие ошибочно избранного пути развития всего человечества в рамках несправедливой безнравственной концепции жизнеустройства, где главенствуют деградационно-паразитические потребности «элиты», что развращает всё общество и человечество. Однако глобальная элита не желает менять свою психику, нравственно преобразиться, идти по пути создания справедливого мирового порядка, где люди живут в ладу с Богом, Законами Мироздания и Природой.
Поэтому хозяева Запада начинают «перезагрузку матрицы», чтобы снизить ошибки управления, но при этом ничего не меняя в самой несправедливой концепции развития и порождённой ею порочной культуры. В основе плана: сокращение потребления ресурсов за счёт сокращения населения планеты (с 7 млрд. до 2-3 млрд., или даже нескольких сотен миллионов человек) путём перманентных войн, революций, восстаний, конфликтов, голода, болезней, наркотиков, алкоголя, разрушения репродуктивных способностей человека и т. д. При этом паразитические сверхпотребности «элиты» сохраняются, а демографически обусловленные потребности оставшейся части народонаселения планеты сокращаются. В частности, отсюда и резкое сокращение среднего класса на Запада, он больше не нужен, как «витрина капитализма». Что в свою очередь ведёт к бунтам и революциям населения, которые привыкло потреблять по более высоким стандартам. А конфликты используются для разрушения и переформатирования прежней картины мира, «перезагрузки матрицы». То есть все нынешние волнения, бунты и восстания в той же Европе по причине либерально-людоедской политики властей или миграционного кризиса, или предыдущие «цветные революции» и «арабская весна» — всё это запрограммировано и часть общего плана.
Часть общего плана также является: перераспределение ресурсов в пользу глобальной элиты (богатые богатеют, а бедные беднеют); консервация части ресурсов, восстановление экологии; исключения возможности глобальной катастрофы путём сокращения ядерного, химического и биологического арсеналов, контроля технологий, особенно атомной отрасли и т. д.
То есть «новый мировой порядок» — это несправедливая, порочная концепция управления, отказ от творческого развития, преобразования человека и окружающего мира, закрепление и стабилизация существующего положения выгодного глобальной элите. Это была не та радужная конвергенция, которой соблазнились советские интеллектуалы, которая должна была объединить экономические возможности капиталистической системы и преимущества социализма в деле развития творческих способностей человека. Западные же «каменщики» считали, что существует врожденное и непреодолимое неравенство людей, неравенство доходящее до расизма и разделения людей на касты «господ-избранных» и «двуногих орудий-потребителей». Социалистический мир западные хищники, после «соблазнения», планировали расчленить и ограбить, сделать колониальной периферией западного мира.
Интеллектуалы Римского клуба подвели научную основу под необходимость отказа от научного прогресса, развития творческих способностей человека. Они обосновали необходимость жертвы значительной части населения планеты для того, чтобы остальные могли выжить. Они были идеологами разделения людей на две неравные части: касту «избранных», сверхбогатых господ, которые определяют судьбу остальных людей (рентабельное население) и рабы-потребители (нерентабельное население, те, кто не вписался в рынок). Здесь вычленили из человечества сначала «золотой миллиард» (ядро капиталистической системы), а затем и «платиновые» 100 миллионов. Так были заложены основы нынешней глобализации, создания «цифрового-электронного концлагеря». Запланировано физическое уничтожение большей части человечества, тотальный геноцид людей во имя сохранения паразитического сверхпотребления «избранных».
В Москве сразу оценили Римский клуб как возможного партнера по переговорам и сотрудничеству в будущем мире. Поэтому труды клуба тут же публиковали в СССР, в том числе и в популярной прессе. По работам клуба проводились специальные совещания и обсуждения. Интересно, что в условиях «холодной войны», информационно-идеологического противостояния советским учёным позволили поддерживать тесный контакт с Римским клубом участвовать в его работе. Вместе с Римским клубом было создано первое совместное гуманитарное исследовательское учреждение – Международный институт прикладного системного анализа (в Австрии). Со стороны СССР учредителем выступил Всесоюзный институт системного анализа во главе с академиком Д. Гвишиани, членом Римского клуба и одним из ближайших консультантов Юрия Андропова. Этот австрийский Институт международного прикладного анализа сыграет в последующем видную роль в подготовке «реформаторов» (разрушителей) начала 90-х годов. В 1989 году в СССР была создана Ассоциация содействия Римскому клубу.
Каналы сближения советского руководства и КГБ СССР с глобальной элитой не были ограничены Римским клубом. Так, по личному указанию Андропова был создан тайны канал для переговоров с западногерманской элитой, прежде всего с В. Брандтом. Другой канал связывал Кремль с госсекретарем США Г. Киссинджером.
Таким образом, налаживая тайные и видимые связи с реальными хозяевами Запада, стоящими над властью национальных государств, над международными политическими и финансовыми институтами, Андропов пытался воплотить свой план конвергенции, сближения с западным миром. Он надеялся заключить сделку с хозяевами Запада и тем самым создать основу для будущего мирового порядка. Участники этой сделки должны были признать несколько сфер национальных интересов (модель многополярного мира) и раздел мира между этими сферами. В итоге получалась новая политическая система, которая должна была сменить Ялтинско-Потсдамскую систему.
При этом Москва (советская верхушка) в обмен на вхождение в ядро западной цивилизации, клуб великих держав, правящих миром, соглашалась на сближение двух систем, создание мира, где будут сочетаться элементы социализма и капитализма.
По сути, Андропов шёл по пути Петра Великого (Романовы пытались вестернизировать, европеизировать русскую элиту, сделать Россию частью европейской цивилизации; правда, проект Романовых завершился катастрофой 1917 года, которая едва вообще не убила русскую цивилизацию, русскую государственность и народ). Но перед тем, как начать сближение с Западом, Андропов хотел провести экономическую модернизацию, навести порядок в стране.
Экономическая «перестройка» была ключевым элементом программы Андропова. В основе экономической модернизации было вычленение, отделение всего того, что в СССР-России было конкурентоспособным, работало хорошо, в особую «новую экономику». В принципе, в СССР уже со времён Сталина формировалась «параллельная Россия» — сказочный мир будущего. Так, «лучший управленец» XX века Л. Берия уже создал атомную, ракетную и электронную «корпорацию», работники которой получали высокую зарплату и хорошо снабжались. В дальнейшем это дело продолжили. При Брежневе и Андропове это была «оборонка» — военно-промышленный комплекс, «закрытые города», академгородки, НИИ и КБ, биотехнологические центры, Министерство среднего машиностроения СССР (Минсредмаш СССР) – атомная отрасль промышленности, космическая отрасль и т. д. В период существования советской цивилизации именно в этих отраслях и центрах сформировался настоящий «зародыш» будущей сверхцивилизации, новейшие технологии, способные сделать Россию передовой державой, обогнавшей остальной мир на десятилетия.
На основе этих передовых центров, конструкторских бюро, институтов, отраслей планировалось сформировать высокотехнологические корпорации, которые с помощью спецслужб СССР, должны были занять мощные позиции на мировом рынке. Таким образом, советские (российские) корпорации становились видной частью мировой системы, которая создавалась на основе западного проекта развития. Наши корпорации должны были создать отделения в третьих странах. В итоге появлялась страна-корпорация. Люди же работающие в «новой экономике» СССР-России должны были получать высокие зарплаты и доступ к материальным благам, формируя слой «новой элиты» (по сути, буржуазии, среднего класса).
Разленившихся же при Брежневе, в эпоху «большой сделки» советских граждан Андропов хотел дисциплинировать, восстановить порядок, увязать уровень зарплаты с производительностью труда. В некотором смысле это была и новая попытка ввести «опричнину» Ивана Грозного на новом витке истории. С разделением страны на земщину и опричнину. В земщине оставались старые порядки, а опричнина становилась ядром «нового государства», которое вобрало в себя все наиболее экономически развитые города и земли. Опричнина подчинялась лично царю и была свободна от старых удельно-вотчинных, княжеско-боярских традиций. Опричнина как образец «государства будущего должна была развиваться, расти и в итоге охватить всю русскую землю. Ивану Грозному в силу различных причин (кадровый вопрос, война, сопротивление элиты и т. д.) эта попытка не удалась. Истощение Руси и противостояние элитарных кланов в итоге вызвало Смуту.
Пётр и другие Романовы смогли европеизировать элиту, создали «европейское государство», которое, по сути, паразитировало на остальной России, питалось её соками и смотрело на Европу. Но остальная Россия осталась в патриархальном прошлом. В результате несоответствие цивилизационной матрицы русской цивилизации и западного проекта элиты привели к катастрофе 1917-1920 гг., к новой русской смуте. Россия едва не погибла. Её спас только советский проект, который впитал в себя лучшие начала русского цивилизационного проекта.
Андропов же решил сработать на неизмеримо более высоком технологическом, научном и экономическом уровне. Советская цивилизация создала мощнейший научно-технологический, образовательный и хозяйственный базис, который, как казалось, позволит России стать полноправной частью западного проекта, ядра капиталистической системы, а не его полуколониальной периферией, как большая часть остального мира.
Отсюда и действия, начинания Андропова: укрепление трудовой дисциплины, облавы на прогульщиков; борьба с коррупцией, нетрудовыми доходами, спекуляцией, злоупотреблениями в торговле; попытка навести порядок в Средней Азии, которая деградировала быстрее всей страны; борьба с криминальным миром (рост числа осужденных за уголовные преступления); чистка партийного и государственного аппарата, включая органы госбезопасности. Андропов стал удалять с важных партийных, государственных, военных постояв людей, которые бы могли выступить против «перестройки». Одновременно формировалась команда сподвижников, которые могли бы реализовать программу Андропова и после его ухода. В частности, шло продвижение Горбачёва, Шеварднадзе, Алиева, Лигачёва, Рыжкова, Романова и др. Готовилась команда «прорабов перестройки», западников вроде Арбатова, Заславской, Яковлева.
В 1983 году Андропов поручил Горбачёву и Рыжкову начать подготовку экономической реформы. Фактически план кардинальной «перестройки» промышленности и всего народного хозяйства начали готовить ещё при Андропове. Вырабатывается т. н. стратегия ускорения. Планировалось провести массированную модернизацию производства, перевод предприятий и организаций на хозрасчёт, автоматизацию производства. Много внимания уделялось интенсификации производства, ускорению научно-технического прогресса, усилению ответственности кадров, организованности и дисциплине и т. д. Таким образом, при Андропове готовилась кардинальная перестройка всего хозяйства СССР.
Очевидно, что в этот же период складываются тайные связи между верхушкой СССР и хозяевами Запада. В 1967 году Андропов возглавил КГБ, в 1968 году возникает Римский клуб – международная организация, объединяющая представителей мировой политической, финансовой, культурной и научной элиты. По сути, это один из главных «мозговых центров» мировой мафии, правящей на Западе контролирующей большую часть планеты.
Римский клуб был тесно связан и с другими ведущими центрами складывающегося «мирового правительства» — Бильдербергским клубом, Трёхсторонней комиссией, Королевским институтом международных отношений Великобритании, Советом по международным отношениям в США. Также клуб тесно взаимодействовал с ведущими исследовательскими центрами Западами, «мозговыми центрами», создаваемого нового мирового порядка – Стэндфордским и Йельским университетами, Гуверовским институтом в США. Таким образом, за Римским клубом стояли настоящие хозяева Запада, люди реально управляющие развитием мира.
По сути, Римский клуб стал одним из инструментов управления новейшей историей, переключения общества на новую стадию развития. Хозяева Запада в этот период пытаются остановить научно-технический прогресс (в частности, сворачиваются грандиозные космические программы), консервировать социальные преобразования, так как всё это ставило под угрозу многотысячелетний план «архитекторов-каменщиков» по формированию кастовой рабовладельческой цивилизации в планетарном масштабе. Научно-техническая революция и развитие социалистического общества вели к развитию человека, его творческого, созидательного потенциала. А хозяевам Запада нужен идеальны раб-потребитель, послушный и легко управляемый. Новейшие же технологии, включая долгожительство, должны быть доступны только глобальной элите.
Хозяева Запада, глобальная мафия испугалась появления советского проекта. Советская (русская) цивилизация с её обществом знания, служения и созидания стала реальной альтернативой рабовладельческого общества потребления, общества рабовладельцев и рабов, общества истребления и самоуничтожения.
Силой («крестовым походом» Гитлера) подавить Советский Союз не удалось. Тогда Запад развязал третью мировую войну – «холодную», информационную. Запад вёл информационную, идеологическую, экономическую, тайную войну против СССР. Одновременно глобальная мафия стала готовить «перезагрузку» самой западной цивилизации. Хозяева Запада понимали, что их проект привёл мир к тупику, за которым глобальная катастрофа. Что необходимо «перезагрузить» проект «нового мирового порядка» (рабовладельческой цивилизации), чтобы создать устойчивый порядок и самим не погибнуть. Поэтому на Западе начинается кампания запугивания. Мол, человечество открыло ящик Пандоры с развитием новых технологий, что привело к неконтролируемому приросту населения, энергетическим кризисам, нехватке ресурсов, экологической катастрофе, угрозе атомной войны, применения оружия массового поражения и множеству других бедствий.
Дан чёткий прогноз, что при имеющихся темпах роста населения планеты и роста потребления человечество подойдет к жесткому кризису на рубеже 2030-2050 гг. Глобальная мафия всерьёз задумывается о собственном выживании в условиях неминуемого системного кризиса. В итоге хозяева Запада и большей части мира, не желая менять общую концепцию жизнеустройства – порочную, несправедливую (в понятиях христианства – сатанинскую), приходят к выводу, что для собственного выживания и сохранения элитарного статуса и сверхпотребления, необходимо уничтожить большую часть народонаселения планеты. Уничтожить физически, истребить. Эти планы откровенно озвучил ещё Гитлер и его приспешники, желающие уничтожить «расово неполноценных», «недочеловеков», чтобы создать «жизненное пространство» для «избранных».
Таким образом, глобальная мафия осознала, что человечество подошло к порогу глобального биосферно-экологического кризиса. Кризис вызван ошибками в управлении людьми и общества в целом, как следствие ошибочно избранного пути развития всего человечества в рамках несправедливой безнравственной концепции жизнеустройства, где главенствуют деградационно-паразитические потребности «элиты», что развращает всё общество и человечество. Однако глобальная элита не желает менять свою психику, нравственно преобразиться, идти по пути создания справедливого мирового порядка, где люди живут в ладу с Богом, Законами Мироздания и Природой.
Поэтому хозяева Запада начинают «перезагрузку матрицы», чтобы снизить ошибки управления, но при этом ничего не меняя в самой несправедливой концепции развития и порождённой ею порочной культуры. В основе плана: сокращение потребления ресурсов за счёт сокращения населения планеты (с 7 млрд. до 2-3 млрд., или даже нескольких сотен миллионов человек) путём перманентных войн, революций, восстаний, конфликтов, голода, болезней, наркотиков, алкоголя, разрушения репродуктивных способностей человека и т. д. При этом паразитические сверхпотребности «элиты» сохраняются, а демографически обусловленные потребности оставшейся части народонаселения планеты сокращаются. В частности, отсюда и резкое сокращение среднего класса на Запада, он больше не нужен, как «витрина капитализма». Что в свою очередь ведёт к бунтам и революциям населения, которые привыкло потреблять по более высоким стандартам. А конфликты используются для разрушения и переформатирования прежней картины мира, «перезагрузки матрицы». То есть все нынешние волнения, бунты и восстания в той же Европе по причине либерально-людоедской политики властей или миграционного кризиса, или предыдущие «цветные революции» и «арабская весна» — всё это запрограммировано и часть общего плана.
Часть общего плана также является: перераспределение ресурсов в пользу глобальной элиты (богатые богатеют, а бедные беднеют); консервация части ресурсов, восстановление экологии; исключения возможности глобальной катастрофы путём сокращения ядерного, химического и биологического арсеналов, контроля технологий, особенно атомной отрасли и т. д.
То есть «новый мировой порядок» — это несправедливая, порочная концепция управления, отказ от творческого развития, преобразования человека и окружающего мира, закрепление и стабилизация существующего положения выгодного глобальной элите. Это была не та радужная конвергенция, которой соблазнились советские интеллектуалы, которая должна была объединить экономические возможности капиталистической системы и преимущества социализма в деле развития творческих способностей человека. Западные же «каменщики» считали, что существует врожденное и непреодолимое неравенство людей, неравенство доходящее до расизма и разделения людей на касты «господ-избранных» и «двуногих орудий-потребителей». Социалистический мир западные хищники, после «соблазнения», планировали расчленить и ограбить, сделать колониальной периферией западного мира.
Интеллектуалы Римского клуба подвели научную основу под необходимость отказа от научного прогресса, развития творческих способностей человека. Они обосновали необходимость жертвы значительной части населения планеты для того, чтобы остальные могли выжить. Они были идеологами разделения людей на две неравные части: касту «избранных», сверхбогатых господ, которые определяют судьбу остальных людей (рентабельное население) и рабы-потребители (нерентабельное население, те, кто не вписался в рынок). Здесь вычленили из человечества сначала «золотой миллиард» (ядро капиталистической системы), а затем и «платиновые» 100 миллионов. Так были заложены основы нынешней глобализации, создания «цифрового-электронного концлагеря». Запланировано физическое уничтожение большей части человечества, тотальный геноцид людей во имя сохранения паразитического сверхпотребления «избранных».
В Москве сразу оценили Римский клуб как возможного партнера по переговорам и сотрудничеству в будущем мире. Поэтому труды клуба тут же публиковали в СССР, в том числе и в популярной прессе. По работам клуба проводились специальные совещания и обсуждения. Интересно, что в условиях «холодной войны», информационно-идеологического противостояния советским учёным позволили поддерживать тесный контакт с Римским клубом участвовать в его работе. Вместе с Римским клубом было создано первое совместное гуманитарное исследовательское учреждение – Международный институт прикладного системного анализа (в Австрии). Со стороны СССР учредителем выступил Всесоюзный институт системного анализа во главе с академиком Д. Гвишиани, членом Римского клуба и одним из ближайших консультантов Юрия Андропова. Этот австрийский Институт международного прикладного анализа сыграет в последующем видную роль в подготовке «реформаторов» (разрушителей) начала 90-х годов. В 1989 году в СССР была создана Ассоциация содействия Римскому клубу.
Каналы сближения советского руководства и КГБ СССР с глобальной элитой не были ограничены Римским клубом. Так, по личному указанию Андропова был создан тайны канал для переговоров с западногерманской элитой, прежде всего с В. Брандтом. Другой канал связывал Кремль с госсекретарем США Г. Киссинджером.
Таким образом, налаживая тайные и видимые связи с реальными хозяевами Запада, стоящими над властью национальных государств, над международными политическими и финансовыми институтами, Андропов пытался воплотить свой план конвергенции, сближения с западным миром. Он надеялся заключить сделку с хозяевами Запада и тем самым создать основу для будущего мирового порядка. Участники этой сделки должны были признать несколько сфер национальных интересов (модель многополярного мира) и раздел мира между этими сферами. В итоге получалась новая политическая система, которая должна была сменить Ялтинско-Потсдамскую систему.
При этом Москва (советская верхушка) в обмен на вхождение в ядро западной цивилизации, клуб великих держав, правящих миром, соглашалась на сближение двух систем, создание мира, где будут сочетаться элементы социализма и капитализма.
- Автор:
- Самсонов Александр
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"План Андропова" как часть стратегии по уничтожению русской цивилизации
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