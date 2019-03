Рыцари и рыцарство трёх веков. Ч. 5. Рыцари Франции. Центральные и южные районы

и всяк разил и нападал, пустив оружье в ход.

Кого же выберет Господь, кому успех пошлет?

Там вы увидеть бы могли камней смертельный лет,



Немало порванных кольчуг и рассеченных лат,

И то, как копья и клинки и ранят, и язвят.

И небо в сутолоке стрел такой имело вид,

Как будто дождик моросил сквозь сотню мелких сит!

В этот регион входит все старое королевство Франции к югу от реки Луары и большая часть того, что сейчас известно, как Миди-Пиренеи – крупнейший регион Франции, занимающий площадь больше некоторых европейских стран, таких как Дания, Швейцария или Нидерланды. В рассматриваемую область входило огромное герцогство Аквитания, меньшее по размерам герцогство Гасконь и множество мелких баронств и маркизатов. К середине XI века здесь сформировалась своя особая культура, свой собственный язык (окситанский) и свои военные традиции.Миниатюра «Давид и Голиаф» из «Библии Стивена Хардинга», ок.1109-1111 гг. (Библиотека муниципалитета Дижона)В середине XII века почти весь этот регион, за исключением графства Тулуза, попал под контроль графства Анжу. Генрих, граф Анжуйский, стал королем Англии Генрихом II, в результате чего большая часть этой территории вскоре стала частью огромной Анжуйской империи (термин, использующийся некоторыми историками, реально она так не называлась), простирающейся от Шотландии и вплоть до испанской границы. Понятно, что французская монархия чувствовала себя просто обязанной разрушить это государство в государстве, хотя его большая часть в феодально-правовом отношении теоретически и подчинялась французской короне. Между 1180 годом и началом Столетней войны в 1337 году королям Франции удалось сократить территорию южной Франции, которую контролировали английские монархи, до южной части графства Сентонж, входившего в герцогство Аквитания, вместе с которой оно в 1154 году стало владением Англии, и западной Гаскони.Барельеф с изображением сражающихся всадников (Церковь Св. Мартина, Вомекур-сюр-Мадон, кантон Шарм, округ Эпиналь, Вогезы, Гранд-Эст, Франция)Опять-таки следует помнить, что именно юг Франции, и прежде всего графство Тулуза, длительное время являлись оплотом альбигойцев, что привело к крестовому походу (1209 – 1229), по сути дела представлявшего собой войну отсталого в культурном отношении Севера против более развитого Юга. Итогом ее стало взаимопроникновение культур: так, например, творчество трубадуров проникло в северные районы Франции, а вот на юге произошло значительное усилилось военное влияние Севера.Милиты Северной Франции. Рис. Ангуса МакБрайда.Далее, можно сказать, что Франции не слишком повезло в эпоху Средних веков, потому что кто только на нее в это время не нападал. Начнем с VIII века и… пальцев не хватит загибать, чтобы пересчитать всех, кто вторгался на ее территорию. В 732 году арабы вторглись во Францию и дошли до Тура. В 843 году, согласно Верденскому договору, Франкское государство было разделено на части: Срединную, Восточную и Западную. Париж стал столицей Западно-Франкского королевства, а уже в 845 году его осадили, а затем и разграбили викинги. В 885—886 годах они опять его осадили. Правда, на этот раз Париж удалось отстоять. Впрочем, викинги хотя и ушли, но лишь после того, как им заплатили 700 ливров серебра или… 280 кг! В 911,913,934,954 гг. центральные районы подвергались сокрушительным набегам венгров. На Юг Франции они вторгались в 924 и 935 гг.То есть бывшей империи Каролингов угрожали викинги с севера, мадьяры с востока и арабы с юга! То есть французскому королевству до 1050 года пришлось фактически развиваться в кольце врагов, не говоря уже о войнах внутренних, вызванных таким явлением, как феодальная раздробленность.Отразить все эти удары могла только рыцарская конница. И она во Франции появилась, что подтверждает и всем известная «вышивка из Байё», и многочисленные миниатюры из манускриптов, ну и, разумеется, эффигии, которых во Франции было не меньше, если не больше, чем в соседней Англии. Но здесь уже говорилось о том, что многие из них пострадали в годы Великой Французской революции. Тем не менее и того, что так или иначе сохранилось до наших дней, вполне хватает, чтобы восстановить весь ход тех изменений, которые всадническое вооружение рыцарей Франции претерпело за «наши» три столетия.Начнем с того, что отметим: что на миниатюрах и 1066 года, и 1100 – 1111 годов, то есть примерно полвека спустя, воины изображены практически одинаково. Так, например, Голиаф из «Библии Хардинга» и воины на барельефе в церкви Св. Мартина в деревне Вомекур-сюр-Мадон в Вогезах очень похожи друг на друга. На барельефе воины практически ничем не отличаются от изображенных на «вышивке из Байё». У них аналогичные шлемы и миндалевидные щиты. Кстати, они ничем не отличаются и от традиционных изображений витязей Руси, имеющих точно такие же шлемы и миндалевидные или «змеевидные» (так принято называть их в англоязычной историографии) щиты!Воин с заглавной буквы французского манускрипта «Комментарии к псалмам» 1150-1200 гг. (Библиотека Университета Монпелье, Монпелье, Франция)Однако уже в 1150 – 1200 гг. французские воины были одеты в кольчуги с ног до головы, то есть в кольчужный хауберг с приплетенными кольчужными рукавицами, хотя сначала рукава кольчуг достигали только локтя. «Гобелен из Байё» показывает нам представителей знати, имеющих кольчужные полосы на ногах, завязанные сзади шнурками или ремешками. Основная масса воинов этой защиты ног не имеет. Но теперь практически все воины на миниатюрах показаны одетыми в шоссы, сплетенные из кольчуги. Поверх кольчуги они уже носят сюрко. Каплевидный щит за 100 лет превратился в треугольный с плоской верхней частью.Крестоносец из «Иллюстрированной Библии» — манускрипта 1190-1200 гг. (Королевская национальная библиотека Нидерландов, Гаага). Обращает на себя внимание устаревшая к этому времени защита ног, которую можно увидеть еще на «вышивке из Байё».Шлемы также изменили свою форму. Появились шлемы в виде купола с наносником, а у шлемов с острием на макушке его стали делать загибающимся вперед. Правда, обратившись к рисункам «Винчестерской Библии» (1165-1170), мы заметим, что, хотя длина кольчуг осталась такой же, что и в 1066 году, фигура рыцаря визуально сильно изменилась, поскольку появилась мода носить их поверх длинных кафтанов с полами до лодыжек, и к тому же ярких цветов! То есть прогресс в вооружении место имел, безусловно, однако был очень медленным.Воины Франции первой половины XII в. Рис. Ангуса МакБрайда.Кольчуга, изготовленная пензенским мастером А. Давыдовым по найденным на Золотаревском городище фрагментам кольчуги, то есть относящаяся к 1236 году. На ее изготовление пошло ровно 23300 колец. Внешний диаметр — 12,5 мм, внутренний — 8,5 мм, толщина колец — 1,2 мм. Вес кольчуги 9,6 кг. Все кольца соединены посредством клепки.Поединок между рыцарями. Фреска, ок.1232-1266 гг. (Башня Ферранде, Перн-ле-Фонтен, Франция). Здесь, как мы видим, уже присутствуют и конские попоны, и, что особенно важно, кованные наколенники. Ну, и конечно, очень хорошо показано, что удар копья в шею, пусть даже и защищенную кольчугой, был неотразим.Французские рыцари эпохи Альбигойский войн и вождь северных крестоносцев, Симон де Монфор, убитый из камнемета при осаде Тулузы. Рис. Ангуса МакБрайда. Бросаются в глаза раскрашенные шлемы (краска наносилась, чтобы защитить их от ржавчины), стеганая поддоспешная одежда и такие же наколенники.Начало XIII в. ознаменовалось рядом существенных усовершенствований рыцарских доспехов. Так, щиты стали еще меньше, кольчуга теперь покрывала все тело воина, но для защиты коленей начинают использовать стеганые «трубы» с выпуклой кованой «чашкой». Хотя опять-таки вначале носят их не все. Но постепенно новинка входит в повсеместное употребление.Каркассонская эффигия. Общий вид.В замке Каркассон находится безымянная эффигия XIII века, доставленная туда из расположенного неподалеку аббатства Ла-Грасс и которая, несмотря на нанесенные ей повреждения, очень наглядно демонстрирует нам наиболее типичные изменения в вооружении рыцарей этого столетия. На ней мы видим сюрко, причем с двумя гербами, вышитыми на груди. Причем, это не герб семейства Транкавелей. На нем крепость с одной башней и кайма. Известно, что с того момента, как Роберт I Анжуйский во Франции «изобрел» кайму, она немедленно разошлась по всей Европе, причем в самых различных вариациях, подражаниях и имитациях, а в Испании имела особый успех. Во Франции же ее стали использовать для бризуры (видоизменения) герба и включать в герб третьих сыновей. То есть это либо герб какого-то испанского рыцаря или же французского, но третьего сына, какого-то достаточно владетельного сеньора. Выяснить это важно по одной простой причине. Мы знаем примерное время смерти хозяина эффигии и… видим его доспехи. На нем кольчужный хауберк, но ноги ниже колен закрывают анатомические поножи и характерные для Испании сабатоны из пластинок. В то время такие доспехи могли носить лишь весьма состоятельные люди, так как они не были широко распространены. Да и сама эффигия очень велика (см. фото), а чем не больше скульптура, тем она, естественно… дороже!Сюрко с гербами и кольчужный капюшон с характерным клапаном. Замок Каркассон.Ноги каркассонской эффигии. Хороши видны петли на створках ножных лат и заклепки на пластинках сабатонов.Кстати, о том, что какое-то время среди рыцарей существовала мода на изображение гербов на груди сюрко. Дэвид Николь в своей книге «Французская армия в Столетней войне» привел фотографию эффигии сеньора замка Брамевак первой половины XIV века как образец доспехов устаревшего образца, сохранявшихся в то время в удаленных уголках Южной Франции. На ней мы видим даже сразу три герба: большой на груди и два герба на рукавах.Эффигия сеньора Брамевака. Одна из гробниц монастыря собора Нотр-Дам, Сен-Бертран-де-Коменж, Верхняя Гаронна, Франция.Исключительно ценным иллюминированным источником информации по военному делу XIII века является «Библия Мациевского (или «Библия крестоносца»), созданная по заказу короля Франции Людовика IX Святого где-то в 1240-1250 гг. На ее миниатюрах изображены рыцари и пехотинцы, вооруженные именно в характерные для этого времени доспехи для Франции, принадлежавшее к королевскому домену. Ведь тот, кто ее иллюстрировал, просто не мог находиться где-то вдали от короля, ее заказчика. И видимо он очень хорошо разбирался во всех тонкостях военного ремесла. Однако на ее миниатюрах всадники в латных поножах отсутствуют. Отсюда позволительно сделать вывод, что на Юге Франции они уже были, а вот на ее Севере – в это время еще нет!Сцена из «Библии Мациевского» (Библиотека и музей Моргана, Нью-Йорк). Обращает на себя внимание центральная фигура. Трудно сказать, какой библейский сюжет лег в основу этой миниатюры, но показательно, что свой «большой шлем» он держит в руке. Видимо в нем ему не слишком удобно. Характерны изображенные на миниатюре раны – наполовину отрубленная рука, разрубленный ударом меча шлем, ранение кинжалом в лицо.В то же время, если мы посмотрим на ряд эффигий начала XIV века, в том числе эффигию Роберта II Благородного, графа д’Артуа (1250 —1302), павшего в битве при Куртрэ, то нетрудно заметить, что поножи на ногах у него уже присутствуют. То есть в начале XIV века они вошли в обиход рыцарства уже повсеместно, не только на Юге, но и на Севере.Эффигия Роберта II Благородного, графа д’Артуа. (Базилика Сен-Дени, Париж)Еще одна эффигия с латными прикрытиями ног и сабатонами из кольчуги. (Собор Корбей-Эссон, Эссон, Франция)На этой же эффигии хорошо сохранились кольчужные рукавицы. Очевидно, что они приплетались непосредственно к рукавам. Однако на ладонях были сделаны прорези, позволявшие их снимать. Вот только интересно, затягивались они какими-нибудь шнурками или же нет, ведь в противном случае в горячке боя такая рукавица могла соскользнуть с руки в самый неподходящий момент.Руки эффигии из собора в Корбей-Эссон. Фото крупным планом.Сохранился любопытный документ, который был написал незадолго до начала Столетней войны и где был последовательно описан процесс облачения французского рыцаря в доспехи. Так, сначала рыцарю следовало надеть свободную рубаху навыпуск и… расчесать свои волосы.Затем наступала очередь чулок и кожаной обуви. Затем следовало надеть на себя набедренники и наколенники из железа либо из «вареной кожи», стеганую куртку-акетон и кольчугу с капюшоном. Поверх нее надевался панцирь, похожий на пончо из нашитых на ткань металлических пластин и закрывавший горло латный воротник. Все это скрывалось кафтаном-сюрко с вышитым на нем гербом рыцаря. На руки следовало надеть латные рукавицы, сделанные из пластинок китового уса, а через плечо перевязь для меча. Только после этого он, наконец, надевал тяжелый шлем или же более легкий бацинет с забралом или без него. Щитом в то время пользовались уже достаточно редко.Оригинальный шлем шапель из перекрывающихся полос металла мы видим в «Хронике Бадуана д’Авесна», ок.1275-1299 гг. (Муниципальная медиатека Арраса, Франция). Рыцари вряд ли носили такие вот эрзацы, а вот для городского ополчения этот шлем был в самый раз.Вооружение и доспехи воина городского ополчения сильно различалось своим качеством. Более того, поскольку оружие ополченцам часто закупал городской магистрат, то оно нередко использовались даже не одним, а несколькими поколениями воинов. Оружие чаще всего закупалось, но деревянные щиты обычно делались на месте, это было не слишком трудным делом. Как правило, у арбалетчиков были более полные доспехи, чем у лучников, поскольку при осаде замка или города именно они участвовали в перестрелках с их защитниками, которые также вели огонь из арбалетов. Сохранился, например, список снаряжения, которое получил арбалетчик по имени Жеран Кеснель из арсенала Кло де Гале в Руане в 1340 году. Согласно ему Жеран выдали панцирь, корсет, вероятнее всего кольчужный, который нужно было носить под панцирем, наручи и вдобавок еще и латный воротник.Этот же арсенал Кло де Гале в Руане производил доспехи, осадные машины, корабли, хотя лучшие по своему качеству арбалеты все же поступали из Тулузы. К началу Столетней войны в этом городе могли производить покрытые шелком и подбитые тканью гамбезоны, пластинчатые доспехи для воинов и их коней, бацинеты, шлемы-капелины с полями, боевые рукавицы и разнообразные щиты (либо белые, либо раскрашенные в цвета герба Франции и украшенные изображениями золотых лилий). Здесь производились кинжалы, копья, дротики-дарды, нормандские секиры, известные в Англии как датские топоры, арбалеты и спусковые механизмы арбалетов, а к ним в огромном количестве арбалетные болты, которые укладывались партиями в обитые металлом ящики. Кстати, и первое упоминание об испытании доспехов во Франции нашли также в документе из Руана, относящемся к 1340 г.В ходе Столетней войны ассортимент доспехов, которые выпускались в Кло де Гале, пополнили образцы доспехов, позаимствованные из стран. Например, здесь наладили производство генуэзских панцирей, покрытых холстом, и бацинетов, а также латных воротников, упоминаемые в документе 1347 г. Кольчуга в это время понемногу утратила свои рукавицы и капюшон, а ее рукава и подол все время укорачивались, пока она не превратилась в короткий хаубергон. Ранние варианты кирасы, как сейчас считается, выделывались из «вареной кожи», а также, судя по некоторым эффигиям – полос металла, заходящих одна на другую. Многие доспехи имели тканевое покрытие, хотя, например, французский документ 1337 г. сообщает о панцире без тканевого покрытия, но зато имевшего кожаную подкладку. То есть в рыцарском обиходе в то время были и такие!Ричард де Жокорт — эффигия 1340 года – (Аббатство Сен-Сен-л'Аббе, Кот д'Ор, Франция)Первоначально защитное вооружение для рук и ног делали из полос твердой кожи и металла. Так, в 1340 г. в Кло де Гале упоминаются наручи из пластин. Подбородник-бевор, усиливавший кольчужную бармицу, спускавшуюся на плечи с бацинета, получил распространение с 1330-х гг., а к 1337 году относится одно из первых французских упоминаний, касающееся латного воротника. Большие шлемы, изготовленные в этом арсенале, почему-то перечислялись среди… корабельного снаряжения. Ну, а первый бацинет, который был здесь изготовлен, выпустили в 1336 году, причем это могли быть и простые полусферические шлемы-подшлемники (носившиеся вместе с «большим шлемом») и шлемы, имеющие подвижное забрало, которое при необходимости можно было снимать. Также изучение французских эффигий показывает, что полностью металлические сабатоны здесь появились значительно раньше, чем в других странах Европы, а именно уже к 1340 году!Рисунок Ангуса МакБрайда как раз и изображает рыцаря в таком вот снаряжении.Вопрос опознавания рыцарями друг друга на полое боя, видимо, уже тогда имел большое значение. И тут мы явно видим по крайней мере два «эксперимента» в этой области. Сначала гербы вышивались (или нашивались на одежду), но в первой четверти XIV века их стали изображать на эллетах – наплечных пластинах из картона, «вареной кожи» или фанеры, обшитых цветной тканью. Очевидно, что жесткая основа позволяла лучше рассмотреть герб, да и кровью он, возможно, заливался меньше, чем если он был вышит на сюрко на груди. Причем они могли быть и круглыми, и квадратными, и даже в форме… сердца!Французские рыцари на миниатюре из манускрипта «Моралии Овидия», 1330 г. (Национальная библиотека Франции, Париж)Таким образом можно сделать вывод, что южные и центральные районы Франции сыграли важную роль в развитии рыцарского вооружения с 1050 по 1350 г. Здесь опробовались многие новшества и вводились в практику массового использования. Однако, даже в годы Столетней войны французское рыцарство все еще носило кольчуги, не защищавшие по-настоящему от стрел луков и арбалетов, только ноги у них получили прикрытие в виде анатомических поножей и наколенников, но на защищенность в бою на расстоянии такое усовершенствование никак не влияло. Именно из-за недостаточной защищенности своих всадников французы проиграли и битву при Креси в 1346 году, и битву при Пуатье в 1356-ом…Продолжение следует…