Рыцари и рыцарство трёх веков. Ч. 5. Рыцари Франции. Центральные и южные районы

Смешались рыцарей ряды, им был на сотни счет,и всяк разил и нападал, пустив оружье в ход.Кого же выберет Господь, кому успех пошлет?Там вы увидеть бы могли камней смертельный лет,Немало порванных кольчуг и рассеченных лат,И то, как копья и клинки и ранят, и язвят.И небо в сутолоке стрел такой имело вид,Как будто дождик моросил сквозь сотню мелких сит!(Песнь о крестовом походе против альбигойцев. Лесса 207. Перевод со староокситанского И. Белавина)