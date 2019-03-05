Шифровальщики Петра I. Император-новатор. Окончание



Победа при Гренгаме



Победа при Гренгаме

По материалам:

Бабаш А. В., Шанкин Г. П. История криптографии. Часть I. М.: Гелиос, 2002.

Князьков С. Очерки из истории Петра Великого и его времени. Издательское объединение «Культура», 1990. Репринтное воспроизведение издания: СПб.: Изданiе книжнаго магазина П. В. Луковникова, 1914.

Кудрявцев Н. А. Государево Око. Тайная дипломатия и разведка на службе России. М.: ОЛМА-Пресс, 2002.

Соболева Т. А. История шифровального дела в России. М.: ОЛМА-Пресс-Образование, 2002.

Kahn D. The codebreakers. N-Y: Macmillan Publ. Co., 1967.