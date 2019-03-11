СССР и СССР 2.0 В чём отличия?
К сожалению, в ходе обсуждения предыдущей статьи цикла выяснилось, что автору не удалось донести суть своих идей до значительной части аудитории. Поэтому, в предлагаемом Вашему вниманию материале будет очень коротко описаны важнейшие особенности СССР 2.0. Проще всего это будет сделать в форме «вопрос – ответ».
Для чего вообще нужен СССР 2.0? В первую очередь – это проект построения социально-ориентированного государства, невозможного при капитализме.
Почему капитализм не может построить такого государства? Дело в том, что на определенном этапе своего развития капитализм действительно мог предложить членам своего общества весьма высокий социальный пакет. Это происходило за счет двух факторов – высокоэффективной экономики, благодаря которой в руках у государства оказывались большие ресурсы, которые оно могло направлять в том числе и на социальные нужды, и определенному совпадению целей правящего класса и рядовых членов общества. Капиталисты желали получить максимум прибыли, а добиться этого можно было, лишь эффективно удовлетворяя потребности общества. К сожалению, «капиталистический рай» продолжался сравнительно недолго, а затем капитал нашел многочисленные способы зарабатывать прибыль вопреки интересам общества, и с этого момента капитализм как экономическая система постепенно начал превращаться в тормоз общественного развития.
В чем ключевое различие между СССР 2.0 и капитализмом? Основной ценностью капитализма являются деньги, прибыль, которую он извлекает из своего бизнеса. Соответственно, успешность человека в капиталистическом обществе определяется через достигнутое им благосостояние. Интересно, что изначально та же американская мечта подразумевала достижение успеха благодаря упорному труду личности, направленному на благо общества. Но в дальнейшем произошла некая смена приоритетов – когда стало можно легально богатеть, работая вне общественных интересов, то понятие американской мечты сместилось от успехов в работе на благо своей страны, которые и приводили к материальному благосостоянию, до самого этого благосостояния, уже неважно, каким путем достигнутого. В то же время, несмотря на то, что в СССР 2.0 экономическая система напрямую завязана на рост благосостояния его граждан, это благосостояние не является самоцелью, а служит лишь средством для достижения истинных целей общества: духовного и физического совершенствования его членов и познания окружающего мира.
Нужна ли в СССР 2.0 демократия, или мы уходим в тоталитаризм? Демократия, безусловно, необходима, но политическая система СССР 2.0 будет весьма сильно отличаться как от однопартийной, по сути системы РФ, так и от демократий Запада. Однако политика – лишь надстройка экономики, поэтому о внутриполитической организации СССР 2.0 мы поговорим позднее.
Нужны ли нам для строительства СССР 2.0 какие-то особенные, идеальные люди, с моралью, которая должна принципиально отличаться от существующей сейчас? Нет, этого совершенно не требуется. У нас есть сегодняшняя Российская Федерация, в ней живут вполне реальные, окружающие нас люди, и никаких других у нас не будет. Вот с ними мы и будем строить СССР 2.0 безо всяких переформатирований сознания и прочих гипноизлучателей.
Если при создании СССР 2.0. не нужны «идейные коммунисты», то почему тогда предлагаемый автором «Моральный кодекс строителей СССР 2.0» так сильно напоминает «Моральный кодекс строителей коммунизма»? Дело в том, что каждое общество нуждается в морали. Что такое мораль? Это принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих представлений.
Общество вовсе не требует, и не ожидает, что все его члены, внезапно, вдруг станут высокоморальными, потому что такого никогда не произойдет. Но мораль задает людям шкалу ценностей, то есть человек, зная мораль общества, представляет себе, как оно отнесется к тому или иному его поступку. В то же время общество должно пропагандировать и поощрять моральные действия, и не одобрять, или даже наказывать (в зависимости от тяжести проступка) аморальные. Если этого не происходит, то люди перестают верить морали и она потихоньку отмирает.
Так вот, «Кодекс строителей СССР 2.0» по сути своей представляет краткий свод морали нового государства. СССР 2.0 не ожидает от своих граждан, что они будут в точности следовать этому кодексу, а только показывает им направление, в котором следует развиваться и шкалу ценностей, по которым будут оцениваться в обществе их поступки.
Здесь уместна некоторая параллель с христианской моралью: ни в какой христианской стране она никогда не соблюдалась в полной мере, и люди постоянно видели нарушение заповедей «Не убий», «Не укради», «Не прелюбодействуй» и т.д. Но при всем при этом очень многие все-таки стремились по возможности соблюдать эти заповеди, и это, конечно, делало людей лучше, уменьшало количество асоциальных поступков, укрепляя общество в целом. В этом – величайшая заслуга христианской морали, и от «Кодекса строителей СССР 2.0» никто не вправе ожидать большего.
Так в чем тогда принципиальное различие между «Кодексами» СССР и СССР 2.0? Дело в том, что коммунизм мог быть построен лишь при условии, что подавляющее большинство членов общества, которое его строит, станут убежденными коммунистами, твердо придерживающимися «Кодекса строителей коммунизма». Иными словами, строительство коммунизма требовало изменения сознания общества, и потому было утопией. Наоборот, СССР 2.0 строится безо всякого переформатирования сознания, потому что «Кодекс строителей СССР 2.0» нужен ему не как необходимое условие, а как мораль общества. Поэтому СССР 2.0 утопией не является.
Опять же, возвращаясь к христианской аналогии: как мы видим из истории человечества, существовало множество христианских стран и многие из них добивались (в своем историческом периоде) высоких результатов в научно-техническом прогрессе и развитии личности. Но нигде, ни разу, ни в какой стране подавляющее большинство населения не жило твердо по христианским заповедям, что, однако совсем не мешало государству иметь христианскую мораль и быть, тем самым христианским. А если бы вдруг случилось чудо, и жители какой-то страны вдруг стали бы соблюдать христианские заповеди массово и пунктуально, то это было бы уже не христианское государство, а рай на земле.
Каким видит автор экономику СССР 2.0? Это смесь социалистических и капиталистических методов хозяйствования, в том числе и таких, которые раннее ни в СССР, ни в капиталистических странах не использовались.
Почему бы автору просто не вернуться в социалистическую экономику, ведь она наиболее полно отражала концепцию социального государства? К сожалению, основным условием эффективности социалистической экономики является рост сознательности масс, то есть предполагалось, что качественный труд на благо общества станет внутренней потребностью личности и не будет нуждаться во внешнем стимулировании. Этого, как мы знаем, не произошло, да и не могло произойти, так как подобное переформатирование сознания невозможно. В результате социализм так и не создал эффективной системы вознаграждения (морального, материального и др.) за качественный труд в условиях плановой экономики. Опять же, области, в которых СССР добивался успеха работали, скажем так, не совсем по-социалистически. Взять, например, авиастроение: у единого заказчика (государство) было несколько возможных подрядчиков – конструкторские бюро Яковлева, Туполева, Сухого Микояна и Гуревича и т.д. В результате, когда государство объявляло о своем желании получить новый самолет, между этими КБ возникала жесткая конкурентная борьба. Значение сознательности не следует приуменьшать, конечно, но нужно помнить и о том, что выигрыш в этой борьбе обещал коллективу массу преференций – дополнительное финансирование, крупный заказ на «подведомственные» КБ заводы, немалые премии, ордена и медали и т.д. В общем, людям было за что бороться и помимо приверженности учения Маркса-Энгельса, и они боролись, и создавали в этой борьбе великолепную воздушную технику.
Что общего у экономики капитализма и СССР 2.0? В обоих системах разрешена частная собственность на средства производства, но в СССР 2.0 частники находятся на вторых ролях. При этом в СССР 2.0 сохраняются важнейшие элементы рыночной экономики, такие как конкуренция, а также договорные отношения между участниками рынка. Под последним понимается право предприятия самостоятельно выбирать поставщиков и подрядчиков для ведения хозяйственной деятельности, а также право самостоятельно определять номенклатуру и объемы производимой продукции или услуг. А вот свобода ценообразования сохранится лишь до определенной степени.
В чем разница экономической системы капитализма и СССР 2.0? При капитализме ключевую роль в экономике играет частный бизнес, в СССР 2.0 – государственные корпорации. Соответственно, централизованное планирование, плановая экономика в СССР 2.0 развита значительно сильнее, чем при капитализме, но она имеет другие формы и задачи, чем в СССР. В целом же можно говорить о том, что роль государства в экономике СССР 2.0 будет очень много выше, чем в капиталистических странах, но не такой всеобъемлющей, как это было в СССР.
Ладно, СССР 2.0 не нуждается в массовом переформатировании сознания его граждан. Но есть же какие-то условия, требования, которые обязательно нужны для его строительства, и без которых СССР 2.0 попросту не состоится? Да, такое условие/требование есть. Дело в том, что СССР 2.0 возможен при выполнении одного ключевого условия – если мы сможем выстроить такую экономическую систему, при которой государственные предприятия будут управляться не менее (а лучше – более) эффективно, чем частные. Описанию такой системы как раз и будет посвящен следующий материал по СССР 2.0.
Сможет ли придумать такую систему автор настоящей статьи, и будет ли она эффективной?
А это уже решать вам, уважаемые читатели…
Для чего вообще нужен СССР 2.0? В первую очередь – это проект построения социально-ориентированного государства, невозможного при капитализме.
Почему капитализм не может построить такого государства? Дело в том, что на определенном этапе своего развития капитализм действительно мог предложить членам своего общества весьма высокий социальный пакет. Это происходило за счет двух факторов – высокоэффективной экономики, благодаря которой в руках у государства оказывались большие ресурсы, которые оно могло направлять в том числе и на социальные нужды, и определенному совпадению целей правящего класса и рядовых членов общества. Капиталисты желали получить максимум прибыли, а добиться этого можно было, лишь эффективно удовлетворяя потребности общества. К сожалению, «капиталистический рай» продолжался сравнительно недолго, а затем капитал нашел многочисленные способы зарабатывать прибыль вопреки интересам общества, и с этого момента капитализм как экономическая система постепенно начал превращаться в тормоз общественного развития.
В чем ключевое различие между СССР 2.0 и капитализмом? Основной ценностью капитализма являются деньги, прибыль, которую он извлекает из своего бизнеса. Соответственно, успешность человека в капиталистическом обществе определяется через достигнутое им благосостояние. Интересно, что изначально та же американская мечта подразумевала достижение успеха благодаря упорному труду личности, направленному на благо общества. Но в дальнейшем произошла некая смена приоритетов – когда стало можно легально богатеть, работая вне общественных интересов, то понятие американской мечты сместилось от успехов в работе на благо своей страны, которые и приводили к материальному благосостоянию, до самого этого благосостояния, уже неважно, каким путем достигнутого. В то же время, несмотря на то, что в СССР 2.0 экономическая система напрямую завязана на рост благосостояния его граждан, это благосостояние не является самоцелью, а служит лишь средством для достижения истинных целей общества: духовного и физического совершенствования его членов и познания окружающего мира.
Нужна ли в СССР 2.0 демократия, или мы уходим в тоталитаризм? Демократия, безусловно, необходима, но политическая система СССР 2.0 будет весьма сильно отличаться как от однопартийной, по сути системы РФ, так и от демократий Запада. Однако политика – лишь надстройка экономики, поэтому о внутриполитической организации СССР 2.0 мы поговорим позднее.
Нужны ли нам для строительства СССР 2.0 какие-то особенные, идеальные люди, с моралью, которая должна принципиально отличаться от существующей сейчас? Нет, этого совершенно не требуется. У нас есть сегодняшняя Российская Федерация, в ней живут вполне реальные, окружающие нас люди, и никаких других у нас не будет. Вот с ними мы и будем строить СССР 2.0 безо всяких переформатирований сознания и прочих гипноизлучателей.
Если при создании СССР 2.0. не нужны «идейные коммунисты», то почему тогда предлагаемый автором «Моральный кодекс строителей СССР 2.0» так сильно напоминает «Моральный кодекс строителей коммунизма»? Дело в том, что каждое общество нуждается в морали. Что такое мораль? Это принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих представлений.
Общество вовсе не требует, и не ожидает, что все его члены, внезапно, вдруг станут высокоморальными, потому что такого никогда не произойдет. Но мораль задает людям шкалу ценностей, то есть человек, зная мораль общества, представляет себе, как оно отнесется к тому или иному его поступку. В то же время общество должно пропагандировать и поощрять моральные действия, и не одобрять, или даже наказывать (в зависимости от тяжести проступка) аморальные. Если этого не происходит, то люди перестают верить морали и она потихоньку отмирает.
Так вот, «Кодекс строителей СССР 2.0» по сути своей представляет краткий свод морали нового государства. СССР 2.0 не ожидает от своих граждан, что они будут в точности следовать этому кодексу, а только показывает им направление, в котором следует развиваться и шкалу ценностей, по которым будут оцениваться в обществе их поступки.
Здесь уместна некоторая параллель с христианской моралью: ни в какой христианской стране она никогда не соблюдалась в полной мере, и люди постоянно видели нарушение заповедей «Не убий», «Не укради», «Не прелюбодействуй» и т.д. Но при всем при этом очень многие все-таки стремились по возможности соблюдать эти заповеди, и это, конечно, делало людей лучше, уменьшало количество асоциальных поступков, укрепляя общество в целом. В этом – величайшая заслуга христианской морали, и от «Кодекса строителей СССР 2.0» никто не вправе ожидать большего.
Так в чем тогда принципиальное различие между «Кодексами» СССР и СССР 2.0? Дело в том, что коммунизм мог быть построен лишь при условии, что подавляющее большинство членов общества, которое его строит, станут убежденными коммунистами, твердо придерживающимися «Кодекса строителей коммунизма». Иными словами, строительство коммунизма требовало изменения сознания общества, и потому было утопией. Наоборот, СССР 2.0 строится безо всякого переформатирования сознания, потому что «Кодекс строителей СССР 2.0» нужен ему не как необходимое условие, а как мораль общества. Поэтому СССР 2.0 утопией не является.
Опять же, возвращаясь к христианской аналогии: как мы видим из истории человечества, существовало множество христианских стран и многие из них добивались (в своем историческом периоде) высоких результатов в научно-техническом прогрессе и развитии личности. Но нигде, ни разу, ни в какой стране подавляющее большинство населения не жило твердо по христианским заповедям, что, однако совсем не мешало государству иметь христианскую мораль и быть, тем самым христианским. А если бы вдруг случилось чудо, и жители какой-то страны вдруг стали бы соблюдать христианские заповеди массово и пунктуально, то это было бы уже не христианское государство, а рай на земле.
Каким видит автор экономику СССР 2.0? Это смесь социалистических и капиталистических методов хозяйствования, в том числе и таких, которые раннее ни в СССР, ни в капиталистических странах не использовались.
Почему бы автору просто не вернуться в социалистическую экономику, ведь она наиболее полно отражала концепцию социального государства? К сожалению, основным условием эффективности социалистической экономики является рост сознательности масс, то есть предполагалось, что качественный труд на благо общества станет внутренней потребностью личности и не будет нуждаться во внешнем стимулировании. Этого, как мы знаем, не произошло, да и не могло произойти, так как подобное переформатирование сознания невозможно. В результате социализм так и не создал эффективной системы вознаграждения (морального, материального и др.) за качественный труд в условиях плановой экономики. Опять же, области, в которых СССР добивался успеха работали, скажем так, не совсем по-социалистически. Взять, например, авиастроение: у единого заказчика (государство) было несколько возможных подрядчиков – конструкторские бюро Яковлева, Туполева, Сухого Микояна и Гуревича и т.д. В результате, когда государство объявляло о своем желании получить новый самолет, между этими КБ возникала жесткая конкурентная борьба. Значение сознательности не следует приуменьшать, конечно, но нужно помнить и о том, что выигрыш в этой борьбе обещал коллективу массу преференций – дополнительное финансирование, крупный заказ на «подведомственные» КБ заводы, немалые премии, ордена и медали и т.д. В общем, людям было за что бороться и помимо приверженности учения Маркса-Энгельса, и они боролись, и создавали в этой борьбе великолепную воздушную технику.
Что общего у экономики капитализма и СССР 2.0? В обоих системах разрешена частная собственность на средства производства, но в СССР 2.0 частники находятся на вторых ролях. При этом в СССР 2.0 сохраняются важнейшие элементы рыночной экономики, такие как конкуренция, а также договорные отношения между участниками рынка. Под последним понимается право предприятия самостоятельно выбирать поставщиков и подрядчиков для ведения хозяйственной деятельности, а также право самостоятельно определять номенклатуру и объемы производимой продукции или услуг. А вот свобода ценообразования сохранится лишь до определенной степени.
В чем разница экономической системы капитализма и СССР 2.0? При капитализме ключевую роль в экономике играет частный бизнес, в СССР 2.0 – государственные корпорации. Соответственно, централизованное планирование, плановая экономика в СССР 2.0 развита значительно сильнее, чем при капитализме, но она имеет другие формы и задачи, чем в СССР. В целом же можно говорить о том, что роль государства в экономике СССР 2.0 будет очень много выше, чем в капиталистических странах, но не такой всеобъемлющей, как это было в СССР.
Ладно, СССР 2.0 не нуждается в массовом переформатировании сознания его граждан. Но есть же какие-то условия, требования, которые обязательно нужны для его строительства, и без которых СССР 2.0 попросту не состоится? Да, такое условие/требование есть. Дело в том, что СССР 2.0 возможен при выполнении одного ключевого условия – если мы сможем выстроить такую экономическую систему, при которой государственные предприятия будут управляться не менее (а лучше – более) эффективно, чем частные. Описанию такой системы как раз и будет посвящен следующий материал по СССР 2.0.
Сможет ли придумать такую систему автор настоящей статьи, и будет ли она эффективной?
А это уже решать вам, уважаемые читатели…
- Автор:
- Андрей из Челябинска
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