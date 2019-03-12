Лучшие автоматические гранатомёты мира. Часть 5. АГС-30 (Россия)
Рассказ о лучших автоматических гранатометах был бы неполным без упоминания российского оружия. В свое время советский автоматический станковый гранатомет АГС-17 «Пламя» разошелся по всей планете огромными тиражами. Данная модель находилась на вооружении армий большинства стран постсоветского пространства, а также КНДР, Индии, Сербии, Кубы, Ирана, Финляндии и других государств. Преемником прославленного автоматического гранатомета является российский автоматический гранатомет второго поколения АГС-30.
АГС-30 – это разработка специалистов знаменитого в нашей стране и в мире Конструкторского бюро приборостроения (КБП) из Тулы. Он был создан в первой половине 90-х годов прошлого века. Гранатомет был принят на вооружение в 1995 году.
Как и иностранные его «коллеги», данный гранатомет предназначен для непосредственной огневой поддержки пехоты, воздушно-десантных подразделений и частей армейского спецназа непосредственно на поле боя. АГС-30 без проблем справляется с живой силой противника и различными образцами небронированной техники, расположенными на открытых позициях, в том числе в траншеях и открытых окопах, также с его помощью можно эффективно поражать противника, укрывающегося на обратных скатах высот или в складках местности.
В армии Российской Федерации АГС-30 пришел на смену советскому автоматическому гранатомету АГС-17 «Пламя», который был создан в конце 1960-х годов и в 1971 году был официально принят на вооружение Советской Армии. Серийное производство нового 30-мм автоматического гранатомета под гранатометный выстрел 30х29 мм велось в Кировской области на Вятско-Полянском машиностроительном заводе «Молот». Гранатомет начали разрабатывать после того, как в Советский Союз поступило достаточное количество разведывательной информации и данных об использовании подобного оружия американцами во Вьетнаме. Именно на вьетнамскую войну пришелся боевой дебют 40-мм станкового автоматического гранатомета Mk.19 mod.0. При этом на Западе без особого энтузиазма восприняли информацию о том, что на вооружение советских мотострелковых подразделений в 1970-е годы начали массово поступать автоматические гранатометы АГС-17. Полноценный боевой дебют этой советской оружейной новинки пришелся на Афганскую войну.
Несмотря на то, что новинка от тульских оружейников, удовлетворяла запросы военных, у автоматического гранатомета были и свои очевидные недостатки. Основным являлся его вес, который ограничивал мобильность расчета и подвижность гранатометчиков в боевых условиях. Именно задачи по снижению веса рассматривались, как приоритетные, при модернизации удачного в целом оружия. Работы, начатые во второй половине 1980-х годов, логичным образом завершились в 1995 году, когда на вооружение российской армии был принят новый автоматический станковый гранатомет АГС-30, который, по заверениям представителей КБП, выделяется среди конкурентов рекордно малой массой вместе со станком.
Действительно, автоматический гранатомет второго поколения АГС-30 вместе со станком весит всего 16,5 кг (без прицела и коробки с выстрелами), что делает его мобильнее и эффективнее в реальных боевых условиях. Благодаря снижению веса тела гранатомета и станка стала возможной его транспортировка всего одним номером расчета. Малые габариты, небольшой вес, специально разработанная конструкция треножного станка – это то, что обеспечивает гранатометному комплексу не только высокий уровень мобильности и возможность быстрой смены расчетом огневой позиции, но и скрытность размещения гранатомета на местности. При необходимости стрелок может легко самостоятельно перенести гранатомет в боевом положении на новую позицию и сходу открыть огонь, это особенно важно при ведении маневренных уличных боев для осуществления постоянной огневой поддержки передовых подразделений.
Как отмечают разработчики, уменьшение массы комплекса не повлекло за собой никакого ухудшения характеристик, гранатомет стал лишь удобнее и проще в эксплуатации. Разработанный для него легкий треножный станок позволяет добиться хорошей устойчивости оружия при ведении огня с любого грунта, что позволяет эффективно использовать гранатомет при стрельбе по противнику даже с неподготовленных позиций. На самом станке-треноге конструкторами были размещены механизмы, отвечающие за вертикальное и горизонтальное наведение оружия. Управление стрельбой из АГС-30 осуществляется с помощью двух горизонтальных рукояток и спускового крючка. Взведение гранатомета производится с помощью рычажного механизма и обеспечивается на всех углах возвышения оружия без изменения положения стрелка.
Залогом успеха российского оружия часто является простота конструкции. Это утверждение справедливо и для гранатомета АГС-30. Работа его автоматики построена на принципе использования энергии отката свободного затвора. Питание автоматического гранатомета ленточное, выстрелы калибра 30х29 мм снаряжаются в патронную ленту, которая помещается в патронной коробке, последняя крепится к телу гранатомета с правой стороны ствольной коробки. При интенсивном ведении огня стрелок может произвести без каких-либо последствий до 180 выстрелов, после чего нарезной ствол гранатомета нуждается в охлаждении, либо производится его замена на запасной ствол. Охлаждение ствола – воздушное, при необходимости возможно охлаждение ствола при помощи обливания его водой. Стандартные прицельные приспособления АГС-30 оптические и механические, для ведения огня чаще всего применяется именно оптический прицел ПАГ-17 с кратностью 2,7. Поле зрения прицела составляет 12 градусов, для улучшения работы в ночное время реализована подсветка шкалы прицела. Оптический прицел, который подходит для ведения огня на дальние дистанции, крепится на ствольной коробке гранатомета с ее левой стороны. Помимо этого для ведения прицельного огня из оружия в условиях отсутствия оптической видимости, а также для контроля за обстановкой и полем боя с АГС-30 может применяться радиолокационный прицел.
Для ведения огня из гранатомета АГС-30 расчет может использовать как боеприпасы от предыдущего гранатомета – ВОГ-17 и ВОГ-17М, так и новые специально разработанные для него гранаты ВОГ-30 и ГПД-30, отличающиеся повышенной боевой эффективностью. Новые выстрелы, безусловно, являются важной особенностью данного гранатометного комплекса. Граната второго поколения ВОГ-30 была создана специалистами ФГУП ФНПЦ «Прибор». Технология производства корпуса нового боеприпаса, при которой используется метод деформации в холодном состоянии, позволяет образовать сетку полуготовых поражающих элементов прямоугольной формы на внутренней поверхности гранаты. По заверениям разработчиков, использование новой конструкции корпуса гранаты позволяет осуществлять запрессовку ВВ непосредственно в корпус боеприпаса, повысив коэффициент наполнения в 1,1 раза. При этом в совокупности эффективную площадь осколочного поражения удалось повысить более чем в 1,5 раза по сравнению с боеприпасами первого поколения, в том числе стандартным натовским осколочным боеприпасом M384 калибра 40х53 мм. При массе выстрела 350 грамм ВОГ-30 обеспечивает эффективную площадь поражения в 110 квадратных метров.
Специально для автоматического гранатомета АГС-30 был создан осколочно-фугасный выстрел ГПД-30 повышенной эффективности, данная граната отличается чуть меньшей массой – 340 грамм, но при этом площадь осколочного поражения целей удалось довести до 130,5 квадратных метров. Конструкторы успешно решили задачу по повышению площади осколочного поражения пехоты противника, в том числе в бронежилетах, современных касках и других средствах индивидуальной защиты, комплексно за счет проведенной оптимизации средней массы образующихся при взрыве осколков, увеличения углов и скорости их разлета, использования в боеприпасе взрывчатого вещества в большем объеме и с более выраженным фугасным действием. При этом был существенно улучшен коэффициент лобового сопротивления гранаты и ее баллистический коэффициент (уменьшены в 1,8 раза). Это позволило довести максимальную дальность стрельбы до требуемых 2200 метров (для выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-30 – не более 1700 метров). При этом удалось также добиться повышения показателей кучности стрельбы сразу в 1,4 раза как по дальности, так и по боковому отклонению. Оба типа выстрелов оснащены надежными головными взрывателями мгновенного действия. Взрыватели отвечают за гарантированное срабатывание боеприпасов при встрече с любыми преградами, в том числе на водной поверхности и на снегу. Для безопасности стрелка взведение всех гранат ВОГ происходит на удалении в 10-60 метров от дульного среза АГС-30.
По сравнению с гранатометным комплексом предыдущего поколения АГС-17 новый автоматический гранатомет АГС-30 действительно существенно постройнел. АГС-17 вместе со станком весил практически в два раза больше – 30 кг. В этом плане российский станковый автоматический гранатомет действительно уникален. Но здесь не следует забывать о том, что все современные автоматические гранатометы, находящиеся на вооружении стран НАТО, разработаны под более мощный боеприпас – 40х53 мм. Данная стандартизированная граната производится сегодня минимум в 12 странах мира. При этом наиболее продвинутый автоматический гранатомет MK47 mod.0 американского производства весит 41 кг со станком и прицельным комплексом, он как минимум вдвое тяжелее АГС-30 со станком, но в то же время обладает большим могуществом (в сравнении с боеприпасами ВОГ-17 и ВОГ-17М) и большим разнообразием линейки выстрелов, в которую дополнительно включены не только бронебойные гранаты, позволяющие поражать легкобронированные цели, но и современные программируемые боеприпасы с дистанционным подрывом в воздухе.
При этом сам 40-мм автоматический гранатомет мог появиться в СССР еще до начала Второй мировой войной. Опытные образцы автоматического гранатомета с магазинным питанием (на 5 выстрелов) конструктора Якова Григорьевича Таубина проходили испытания во второй половине 1930-х годов. Для ведения огня использовались гранаты калибра 40,8 мм, созданные на базе штатной винтовочной гранаты системы Дьяконова. Из положительных моментов в ходе испытаний военные выделяли то, что на дистанции 1100-1200 метров такая граната обеспечивала накрытие осколками сразу двух лежачих и шести стоячих целей. При этом в каждую из целей попадало по 2-3 убойных осколка. На этом положительные моменты от знакомства с чудо-оружием заканчивались. Автоматический гранатомет был сырым, недостаточно надежным, давал очень частые осечки, что вызывало отторжение со стороны руководства РККА. Справедливости ради, стоит отметить, что уровень советский промышленности конца 1930-х годов вряд ли бы позволил довести такое оружие до ума и запустить его в серию. Не случайно в США первые автоматические гранатометы появились только спустя 30 лет, при этом человечество уже летало в космос и уровень развития промышленного производства находился на совершенно другом уровне.
В то же время свой 40-мм автоматический гранатомет в России есть, это АГС-40 «Балкан», разработкой которого занимались специалисты ФГУП ГНПП «Прибор». Оружие прошло тяжелый и мучительный путь разработки, работы ведутся с начала 1990-х годов. Модель выпускается небольшими партиями, но так и не была официально принята на вооружение. Использование новых 40-мм безгильзовых боеприпасов позволило конструкторам добиться максимальной дальности стрельбы до 2500 метров, при этом, по заверениям разработчиков, эффективность поражения целей с использованием нового гранатометного комплекса вдвое превосходит уже существующие системы АГС-17 «Пламя» и АГС-30. Если же говорить о весе нового автоматического гранатомета, то он сопоставим с иностранными аналогами: тело гранатомета с прицелом и треногой – 32 кг, коробка на 20 выстрелов – 14 кг. Остается лишь надеется, что в скором времени линейка российских автоматических гранатометов, состоящих на вооружении, пополнится и моделью АГС-40. Пока же военных, по всей видимости, полностью удовлетворяют существующие гранатометные системы.
Тактико-технические характеристики АГС-30:
Калибр – 30 мм.
Граната – 30х29 мм.
Габаритные размеры (со станком-треногой) – 1165х735х490 мм.
Масса без патронной коробки и прицела – 16,5 кг.
Темп стрельбы – до 400 выстр/мин.
Начальная скорость гранаты – 185 м/с.
Вместимость патронной коробки – 30 выстрелов.
Прицельная дальность стрельбы – до 1700 м (выстрелы ВОГ-17, ВОГ-17М и ВОГ-30), до 2200 м (выстрелы ГПД-30).
Расчет – два человека.
Источники информации:
http://www.kbptula.ru
https://comp-pro.ru
http://www.army.lv
http://oruzheika.blogspot.com
http://huntsmanblog.ru
Материалы из открытых источников
АГС-30 – это разработка специалистов знаменитого в нашей стране и в мире Конструкторского бюро приборостроения (КБП) из Тулы. Он был создан в первой половине 90-х годов прошлого века. Гранатомет был принят на вооружение в 1995 году.
Как и иностранные его «коллеги», данный гранатомет предназначен для непосредственной огневой поддержки пехоты, воздушно-десантных подразделений и частей армейского спецназа непосредственно на поле боя. АГС-30 без проблем справляется с живой силой противника и различными образцами небронированной техники, расположенными на открытых позициях, в том числе в траншеях и открытых окопах, также с его помощью можно эффективно поражать противника, укрывающегося на обратных скатах высот или в складках местности.
В армии Российской Федерации АГС-30 пришел на смену советскому автоматическому гранатомету АГС-17 «Пламя», который был создан в конце 1960-х годов и в 1971 году был официально принят на вооружение Советской Армии. Серийное производство нового 30-мм автоматического гранатомета под гранатометный выстрел 30х29 мм велось в Кировской области на Вятско-Полянском машиностроительном заводе «Молот». Гранатомет начали разрабатывать после того, как в Советский Союз поступило достаточное количество разведывательной информации и данных об использовании подобного оружия американцами во Вьетнаме. Именно на вьетнамскую войну пришелся боевой дебют 40-мм станкового автоматического гранатомета Mk.19 mod.0. При этом на Западе без особого энтузиазма восприняли информацию о том, что на вооружение советских мотострелковых подразделений в 1970-е годы начали массово поступать автоматические гранатометы АГС-17. Полноценный боевой дебют этой советской оружейной новинки пришелся на Афганскую войну.
АГС-17 в Афганистане
Несмотря на то, что новинка от тульских оружейников, удовлетворяла запросы военных, у автоматического гранатомета были и свои очевидные недостатки. Основным являлся его вес, который ограничивал мобильность расчета и подвижность гранатометчиков в боевых условиях. Именно задачи по снижению веса рассматривались, как приоритетные, при модернизации удачного в целом оружия. Работы, начатые во второй половине 1980-х годов, логичным образом завершились в 1995 году, когда на вооружение российской армии был принят новый автоматический станковый гранатомет АГС-30, который, по заверениям представителей КБП, выделяется среди конкурентов рекордно малой массой вместе со станком.
Действительно, автоматический гранатомет второго поколения АГС-30 вместе со станком весит всего 16,5 кг (без прицела и коробки с выстрелами), что делает его мобильнее и эффективнее в реальных боевых условиях. Благодаря снижению веса тела гранатомета и станка стала возможной его транспортировка всего одним номером расчета. Малые габариты, небольшой вес, специально разработанная конструкция треножного станка – это то, что обеспечивает гранатометному комплексу не только высокий уровень мобильности и возможность быстрой смены расчетом огневой позиции, но и скрытность размещения гранатомета на местности. При необходимости стрелок может легко самостоятельно перенести гранатомет в боевом положении на новую позицию и сходу открыть огонь, это особенно важно при ведении маневренных уличных боев для осуществления постоянной огневой поддержки передовых подразделений.
Как отмечают разработчики, уменьшение массы комплекса не повлекло за собой никакого ухудшения характеристик, гранатомет стал лишь удобнее и проще в эксплуатации. Разработанный для него легкий треножный станок позволяет добиться хорошей устойчивости оружия при ведении огня с любого грунта, что позволяет эффективно использовать гранатомет при стрельбе по противнику даже с неподготовленных позиций. На самом станке-треноге конструкторами были размещены механизмы, отвечающие за вертикальное и горизонтальное наведение оружия. Управление стрельбой из АГС-30 осуществляется с помощью двух горизонтальных рукояток и спускового крючка. Взведение гранатомета производится с помощью рычажного механизма и обеспечивается на всех углах возвышения оружия без изменения положения стрелка.
Автоматический станковый гранатомет второго поколения АГС-30
Залогом успеха российского оружия часто является простота конструкции. Это утверждение справедливо и для гранатомета АГС-30. Работа его автоматики построена на принципе использования энергии отката свободного затвора. Питание автоматического гранатомета ленточное, выстрелы калибра 30х29 мм снаряжаются в патронную ленту, которая помещается в патронной коробке, последняя крепится к телу гранатомета с правой стороны ствольной коробки. При интенсивном ведении огня стрелок может произвести без каких-либо последствий до 180 выстрелов, после чего нарезной ствол гранатомета нуждается в охлаждении, либо производится его замена на запасной ствол. Охлаждение ствола – воздушное, при необходимости возможно охлаждение ствола при помощи обливания его водой. Стандартные прицельные приспособления АГС-30 оптические и механические, для ведения огня чаще всего применяется именно оптический прицел ПАГ-17 с кратностью 2,7. Поле зрения прицела составляет 12 градусов, для улучшения работы в ночное время реализована подсветка шкалы прицела. Оптический прицел, который подходит для ведения огня на дальние дистанции, крепится на ствольной коробке гранатомета с ее левой стороны. Помимо этого для ведения прицельного огня из оружия в условиях отсутствия оптической видимости, а также для контроля за обстановкой и полем боя с АГС-30 может применяться радиолокационный прицел.
Для ведения огня из гранатомета АГС-30 расчет может использовать как боеприпасы от предыдущего гранатомета – ВОГ-17 и ВОГ-17М, так и новые специально разработанные для него гранаты ВОГ-30 и ГПД-30, отличающиеся повышенной боевой эффективностью. Новые выстрелы, безусловно, являются важной особенностью данного гранатометного комплекса. Граната второго поколения ВОГ-30 была создана специалистами ФГУП ФНПЦ «Прибор». Технология производства корпуса нового боеприпаса, при которой используется метод деформации в холодном состоянии, позволяет образовать сетку полуготовых поражающих элементов прямоугольной формы на внутренней поверхности гранаты. По заверениям разработчиков, использование новой конструкции корпуса гранаты позволяет осуществлять запрессовку ВВ непосредственно в корпус боеприпаса, повысив коэффициент наполнения в 1,1 раза. При этом в совокупности эффективную площадь осколочного поражения удалось повысить более чем в 1,5 раза по сравнению с боеприпасами первого поколения, в том числе стандартным натовским осколочным боеприпасом M384 калибра 40х53 мм. При массе выстрела 350 грамм ВОГ-30 обеспечивает эффективную площадь поражения в 110 квадратных метров.
Автоматический станковый гранатомет второго поколения АГС-30
Специально для автоматического гранатомета АГС-30 был создан осколочно-фугасный выстрел ГПД-30 повышенной эффективности, данная граната отличается чуть меньшей массой – 340 грамм, но при этом площадь осколочного поражения целей удалось довести до 130,5 квадратных метров. Конструкторы успешно решили задачу по повышению площади осколочного поражения пехоты противника, в том числе в бронежилетах, современных касках и других средствах индивидуальной защиты, комплексно за счет проведенной оптимизации средней массы образующихся при взрыве осколков, увеличения углов и скорости их разлета, использования в боеприпасе взрывчатого вещества в большем объеме и с более выраженным фугасным действием. При этом был существенно улучшен коэффициент лобового сопротивления гранаты и ее баллистический коэффициент (уменьшены в 1,8 раза). Это позволило довести максимальную дальность стрельбы до требуемых 2200 метров (для выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-30 – не более 1700 метров). При этом удалось также добиться повышения показателей кучности стрельбы сразу в 1,4 раза как по дальности, так и по боковому отклонению. Оба типа выстрелов оснащены надежными головными взрывателями мгновенного действия. Взрыватели отвечают за гарантированное срабатывание боеприпасов при встрече с любыми преградами, в том числе на водной поверхности и на снегу. Для безопасности стрелка взведение всех гранат ВОГ происходит на удалении в 10-60 метров от дульного среза АГС-30.
По сравнению с гранатометным комплексом предыдущего поколения АГС-17 новый автоматический гранатомет АГС-30 действительно существенно постройнел. АГС-17 вместе со станком весил практически в два раза больше – 30 кг. В этом плане российский станковый автоматический гранатомет действительно уникален. Но здесь не следует забывать о том, что все современные автоматические гранатометы, находящиеся на вооружении стран НАТО, разработаны под более мощный боеприпас – 40х53 мм. Данная стандартизированная граната производится сегодня минимум в 12 странах мира. При этом наиболее продвинутый автоматический гранатомет MK47 mod.0 американского производства весит 41 кг со станком и прицельным комплексом, он как минимум вдвое тяжелее АГС-30 со станком, но в то же время обладает большим могуществом (в сравнении с боеприпасами ВОГ-17 и ВОГ-17М) и большим разнообразием линейки выстрелов, в которую дополнительно включены не только бронебойные гранаты, позволяющие поражать легкобронированные цели, но и современные программируемые боеприпасы с дистанционным подрывом в воздухе.
Преимущества выстрела ГПД-30 над ВОГ-30
При этом сам 40-мм автоматический гранатомет мог появиться в СССР еще до начала Второй мировой войной. Опытные образцы автоматического гранатомета с магазинным питанием (на 5 выстрелов) конструктора Якова Григорьевича Таубина проходили испытания во второй половине 1930-х годов. Для ведения огня использовались гранаты калибра 40,8 мм, созданные на базе штатной винтовочной гранаты системы Дьяконова. Из положительных моментов в ходе испытаний военные выделяли то, что на дистанции 1100-1200 метров такая граната обеспечивала накрытие осколками сразу двух лежачих и шести стоячих целей. При этом в каждую из целей попадало по 2-3 убойных осколка. На этом положительные моменты от знакомства с чудо-оружием заканчивались. Автоматический гранатомет был сырым, недостаточно надежным, давал очень частые осечки, что вызывало отторжение со стороны руководства РККА. Справедливости ради, стоит отметить, что уровень советский промышленности конца 1930-х годов вряд ли бы позволил довести такое оружие до ума и запустить его в серию. Не случайно в США первые автоматические гранатометы появились только спустя 30 лет, при этом человечество уже летало в космос и уровень развития промышленного производства находился на совершенно другом уровне.
В то же время свой 40-мм автоматический гранатомет в России есть, это АГС-40 «Балкан», разработкой которого занимались специалисты ФГУП ГНПП «Прибор». Оружие прошло тяжелый и мучительный путь разработки, работы ведутся с начала 1990-х годов. Модель выпускается небольшими партиями, но так и не была официально принята на вооружение. Использование новых 40-мм безгильзовых боеприпасов позволило конструкторам добиться максимальной дальности стрельбы до 2500 метров, при этом, по заверениям разработчиков, эффективность поражения целей с использованием нового гранатометного комплекса вдвое превосходит уже существующие системы АГС-17 «Пламя» и АГС-30. Если же говорить о весе нового автоматического гранатомета, то он сопоставим с иностранными аналогами: тело гранатомета с прицелом и треногой – 32 кг, коробка на 20 выстрелов – 14 кг. Остается лишь надеется, что в скором времени линейка российских автоматических гранатометов, состоящих на вооружении, пополнится и моделью АГС-40. Пока же военных, по всей видимости, полностью удовлетворяют существующие гранатометные системы.
Автоматический станковый гранатомет второго поколения АГС-30
Тактико-технические характеристики АГС-30:
Калибр – 30 мм.
Граната – 30х29 мм.
Габаритные размеры (со станком-треногой) – 1165х735х490 мм.
Масса без патронной коробки и прицела – 16,5 кг.
Темп стрельбы – до 400 выстр/мин.
Начальная скорость гранаты – 185 м/с.
Вместимость патронной коробки – 30 выстрелов.
Прицельная дальность стрельбы – до 1700 м (выстрелы ВОГ-17, ВОГ-17М и ВОГ-30), до 2200 м (выстрелы ГПД-30).
Расчет – два человека.
Источники информации:
http://www.kbptula.ru
https://comp-pro.ru
http://www.army.lv
http://oruzheika.blogspot.com
http://huntsmanblog.ru
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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