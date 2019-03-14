Поднять с колен Россию. Секреты сталинской экономики
Превращение СССР в высокоразвитую индустриальную и военную державу началось со сталинских пятилеток, с 5-летних планов развития народного хозяйства. Это были государственные перспективные планы экономического и культурного развития Советского Союза.
Первая пятилетка пришлась на 1928-1932 гг., вторая – на 1933-1937 гг., третья началась в 1938 году и должна была завершиться в 1942 году, но реализации всех планов этого периода помешало нападение Третьего рейха в июне 1941 года. Однако Союз выдержал испытание войной. В конце 1942 года наша страна производила больше вооружений, чем гитлеровский «евросоюз» – Германия с объединенной ею Европой.
Это было настоящее советское чудо. Страна, которая в 1920-е годы была аграрной страной со слабой промышленностью, стала индустриальным гигантом. В СССР создали тысячи крупных предприятий, десятки новых отраслей промышленности. Уже в 1937 году более 80% промышленной продукции производилось на новых фабриках и заводах. По объему промышленной продукции Союз вышел на второй место в мире, уступая только США, и первое в Европе, обогнав такие сильные промышленные державы, как Германия и Великобритания.
С учётом того, что Советская Россия постоянно находилась под прессом новой войны с Западом или Японией, большие усилия и средства приходилось тратить на развитие военно-промышленного комплекса, чтобы вооружить армию новым вооружением и техникой: самолетами, танками, кораблями, орудиями, средствами ПВО и т. д. Угроза нападения с Запада и Востока предопределила форсированное развитие, его мобилизационный характер.
«Индустриализация – путь к социализму». Плакат. Художник С. Агеев. 1927
Одновременно существовала угроза изнутри – со стороны «пятой колонны» (Почему были необходимы сталинские репрессии). С самого начала в партии большевиков (русских коммунистов) была два крыла: большевики-государственники во главе со Сталиным и революционеры-интернационалисты, космополиты, ведущей фигурой среди них был Троцкий. Для последних Россия и народ были «навозом» для реализации планов мировой революции, создания нового мирового порядка на базе ложного коммунизма (марксизма), что было одним из сценариев хозяев Запада по созданию глобальной рабовладельческой цивилизации. В этом «тайна 1937 года». Русские коммунисты смогли взять вверх над интернационалистами-космополитами. Большая часть «пятой колонны», включая её военное крыло, было уничтожена, часть затаилась, «перекрасилась». Это позволило подготовиться к мировой войне и победить в ней.
Большое внимание во время индустриализации уделяли пространственному развитию России. Освоению Урала и Сибири. Уже накануне принятия первого пятилетнего плана там планировали разместить стратегические производства. Это говорит, во-первых, о необходимости освоения русских просторов на востоке страны. Во-вторых, о понимании Кремлем того факта, что традиционные промышленные районы России на западе страны – Ленинград, Прибалтика, Украина, уязвимы перед вражеским вторжением. В дальнейшем эта политика была продолжена. В 1939 году была принята новая программа строительства заводов-дублеров за Уралом и в Сибири. Также на востоке создавали новую аграрную базу страны. В 1934 году была поставлена задача создания мощной сельскохозяйственной базы за Волгой.
Большое значение придавали связности страны, сооружению новых транспортных артерий. В частности, развивали коммуникации, связывавшие европейскую часть России с северными и восточными районами Сибири. Создавали Северный морской путь. Также развивали в этих регионах воздушный транспорт, который в дальнейшем основывался на малой авиации. Походы ледоколов «Красина» (ранее «Святогор») и «Челюскина», полёты Чкалова и другие знаменательные события были не только отдельными героическими вехами, а цепью событий по последовательному освоению Русского Севера. Советская Россия планомерно осваивала огромные просторы Русской Арктики и Сибири.
СССР образца 20-х годов был бедной, аграрной страной, которая едва преодолела разруху, огромные потери Первой мировой и Гражданской войн. Россия была ограблена, пережив период самого масштабного разграбления страны в своей истории. Поэтому проводить индустриализацию было чрезвычайно трудно, денег катастрофически не хватало.
Позднее создали либеральный миф о том, что сталинскую индустриализацию пришлось проводить за счёт разграбления русской деревни и «затягивания поясов» всей страны. Но эти утверждения не соответствуют истине. Нищая деревня 20-х годов, уже опустошенная и разграбленная в ходе мировой и гражданской войн, интервенции, крестьянской войны, просто не могла дать такие средства. Да и в целом народ был бедным. Россию уже ограбили. Понятно, что доля правды в этих утверждениях, раздутых до целого антисоветского мифа, есть. Очевидно, что период мобилизации предполагал «затягивание поясов», проведение индустриализации временно замедлило темпы повышение благосостояния народа. Однако уровень жизни народа из года в год рос, и по мере появления новых сотен завод и фабрик, строительства дорог и электростанций и т. д., рост благосостояния увеличивался. Это были долгосрочные капиталовложения, которые составили основу благополучия жизни многих поколений людей в СССР-России, включая нынешние.
Главный источник средств был в том, что русские коммунисты более не позволяли хозяевам Запада паразитировать на русских богатствах. Дали укорот как внешним, так и внутренним паразитам. К примеру, именно в этом причина нынешней бедности большей части населения России и Украины. Капитализм – это паразитическая, грабительская, несправедливая система. Бедные всё время беднеют, а богатые богатеют. Поэтому в России из года в год всё больше миллиардеров и мультимиллионеров, и всё больше нищих и бедных. Это аксиома. Олигархи и чиновничество, участвующее в ограблении страны, их приближенные, богатеют, захватив 80-90% богатств страны, а остальные существуют, выживают.
Как только в Советской России был остановлен процесс грабежа изнутри и извне, так сразу же нашлись средства и на индустриализацию, на создание мощных вооруженных сил, развитие образование, науки и культуры. Ничего не изменилось и в настоящее время. Развития нет, «денег нет», так русские богатства пожирают внешние и внутренние паразиты.
Отсутствие богатых сословий, «избранных», паразитирующих на народных массах, тоже сохраняло средства в стране. Так как капиталы, деньги не вывозились из России и не тратились на сверхпотребление, удовольствия «элиты». Криминальный мир также прижали, не давали воровать чиновничеству, за это жестко наказывали. При этом во время «великой чистки» удалось вернуть часть капиталов, денег, которые ранее представители «элиты» вывезли за границу. Эти средства также пошли на развитие. Таким образом, главный источник финансовых средств для развития – это прекращение грабежа страны изнутри и извне.
Понятно, что средства собирались и другими методами: СССР вёл внешнюю торговлю, продавал определённые товары и сырье; ради великого дела приходилось продавать культурные, исторические ценности (позднее, часть смогли вернуть), советское правительство прибегало к государственным займам (в 1941 году было 60 млн. подписчиков), среднестатистический гражданин СССР в год занимал государству сумму равную 2-3 зарплатам и т. д.
Секретом сталинской экономики было то, что ресурсы при Сталине использовались значительно рациональнее, чем после него. К примеру, в сфере вооружений. Так, германское военно-политическое руководство во время Второй мировой войны распылило средства и ресурсы, погналось за множеством «зайцев». В германской военном комплексе велись десятки повторяющих друг друга работ. В советской экономике времен Сталина все силы концентрировались на нескольких важнейших, прорывных направлениях, к примеру, это атомный проект, создание системы ПВО. После Великой войны Советский Союз не стал разорять себя бесперспективной гонкой с США, Западов, строить сотнями тяжелые бомбардировщики – «летающие крепости», десятки авианосцев. Кремль нашёл более дешёвый и эффективный ответ – межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Сталин не дожил до их первых пусков, но начало проекту положил именно он.
В сталинском СССР умели экономить не только в военной сфере. Так, в сталинские годы приоритет был в строительстве малых межколхозных гидроэлектростанций, дававших дешевую электроэнергию. Мини-ГЭС экономили нефть и уголь, не наносили такой большой урон экологии, как большие ГЭС.
В сталинском СССР была прекрасно продумана система обеспечения деревни сельхозтехникой. Чтобы каждый колхоз или совхоз не тратился на свой техперсонал, парк техники, чтобы она не простаивала, а работала с полной отдачей, были созданы МТС – машинно-тракторные станции, которые обслуживали сразу несколько коллективных хозяйств. После Сталина, при Хрущеве, МТС ликвидируют, сразу сделал сельское хозяйство сильно затратным.
Ещё один пример разумного подхода сталинского правительства к проблемам развития народного хозяйства – это план преобразования природы. Комплексная программа научного регулирования природы в стране, которую начали осуществлять в конце 1940 – начале 1950-х годов. План был принят в 1948 году под влиянием засухи и голода 1946-1947 гг. В его основе были лесонасаждения для защиты полей, внедрение травопольных севооборотов, орошение – сооружение прудов и водоемов для обеспечения высокой урожайности в степных и лесостепных районах. Это план имел аналогов в мире. Так, в европейской части России планировали посадить лесные полосы, чтобы остановить суховеи (жаркие юго-восточные ветра) и изменить климат на площади 120 миллионов гектаров (это несколько больших европейских стран вместе взятых). В частности, крупные защитные лесополосы планировали посадить по берегам Волги, Дона, Северского Донца, Хопра, Урала и других рек.
Лесозащитные полосы, водоёмы и внедрение травопольных севооборотов должны были защитить южные районы СССР-России – Поволжье, Малороссия, Кавказ и Северный Казахстан, от песчаных и пыльных бурь, засух. Что также вело к росту урожайности, решению проблемы продовольственной безопасности. Кроме государственных лесных защитных полос, сажались леса местного значения по периметру полей, по склонам оврагов, вдоль уже существующих и новых водоёмов, на песчаной местности, для её закрепления. Также внедрялись прогрессивные методы обработки полей; правильная система применения органических и минеральных удобрений; посев отборных семян высокоурожайных сортов, которые были приспособлены к местным условиям. Происходило внедрение травопольной системы земледелия, когда часть полей засевалась многолетними травами. Они служили кормовой базой животноводства и естественным средством восстановления плодородия почв.
Тысячи новых водоёмов резко улучшили окружающую среду, укрепили систему водных путей, урегулировали сток множества рек, дали стране огромное количество дешёвой электроэнергии, так необходимой для индустриализации и развития сельского хозяйства, улучшили возможности по орошению полей и садов. Новые водоёмы использовались для разведения рыбы, что также решало задачу питания населения, укрепляло продовольственную безопасность. Также новые водоёмы улучшили ситуацию с пожарной безопасностью.
Таким образом, СССР решал задачу продовольственной безопасности и со второй половины 1960-х годов мог начать продажу отечественного зерна и мяса за границу. Кроме того, новые лесополосы и водоемы должны были значительно разнообразить, восстановить живой мир (флору и фауну). То есть сталинский план предусматривал как решение хозяйственных, так и экологических задач. При этом очень важным было то, что развивалась европейская (русская) часть СССР. Русская деревня при таком плане была перспективной, имела будущее.
Результаты программы были отличными: рост урожайности зерновых на 20-25%, овощей – на 50-75%, трав – на 100-200%. Создавалась прочная кормовая база для животноводства, шёл значительный рост производства мяса, сала, молока, яиц, шерсти. Лесные полосы защитили южную Россию от пыльных бурь. К примеру, о них забыла Малороссия-Украина. К сожалению, при нынешнем варварском уничтожении лесов на Украине, включая лесополосы, они довольно скоро снова станут обычным делом в южной части Руси-России.
При хрущевской «перестройке-1» многие рациональные и долгосрочные сталинские планы были свёрнуты. Был забыт и сталинский план преобразования природы, который сулил стране столь многочисленные положительные результаты. Более того, Хрущёв выдвинул свой радикальный, непродуманный и разрушительный план: резкое расширение посевных площадей за счёт освоения целины. Итоги были печальными. Экстенсивные методы вызвали кратковременный резкий рост урожайности, а затем привели к разрушению почвы, экологической катастрофе и продовольственному кризису в СССР. Москва стала закупать зерно за границей.
Советский плакат, посвященный реализации сталинского плана преобразования природы
Продолжение следует…
Первая пятилетка пришлась на 1928-1932 гг., вторая – на 1933-1937 гг., третья началась в 1938 году и должна была завершиться в 1942 году, но реализации всех планов этого периода помешало нападение Третьего рейха в июне 1941 года. Однако Союз выдержал испытание войной. В конце 1942 года наша страна производила больше вооружений, чем гитлеровский «евросоюз» – Германия с объединенной ею Европой.
Это было настоящее советское чудо. Страна, которая в 1920-е годы была аграрной страной со слабой промышленностью, стала индустриальным гигантом. В СССР создали тысячи крупных предприятий, десятки новых отраслей промышленности. Уже в 1937 году более 80% промышленной продукции производилось на новых фабриках и заводах. По объему промышленной продукции Союз вышел на второй место в мире, уступая только США, и первое в Европе, обогнав такие сильные промышленные державы, как Германия и Великобритания.
С учётом того, что Советская Россия постоянно находилась под прессом новой войны с Западом или Японией, большие усилия и средства приходилось тратить на развитие военно-промышленного комплекса, чтобы вооружить армию новым вооружением и техникой: самолетами, танками, кораблями, орудиями, средствами ПВО и т. д. Угроза нападения с Запада и Востока предопределила форсированное развитие, его мобилизационный характер.
«Индустриализация – путь к социализму». Плакат. Художник С. Агеев. 1927
Одновременно существовала угроза изнутри – со стороны «пятой колонны» (Почему были необходимы сталинские репрессии). С самого начала в партии большевиков (русских коммунистов) была два крыла: большевики-государственники во главе со Сталиным и революционеры-интернационалисты, космополиты, ведущей фигурой среди них был Троцкий. Для последних Россия и народ были «навозом» для реализации планов мировой революции, создания нового мирового порядка на базе ложного коммунизма (марксизма), что было одним из сценариев хозяев Запада по созданию глобальной рабовладельческой цивилизации. В этом «тайна 1937 года». Русские коммунисты смогли взять вверх над интернационалистами-космополитами. Большая часть «пятой колонны», включая её военное крыло, было уничтожена, часть затаилась, «перекрасилась». Это позволило подготовиться к мировой войне и победить в ней.
Большое внимание во время индустриализации уделяли пространственному развитию России. Освоению Урала и Сибири. Уже накануне принятия первого пятилетнего плана там планировали разместить стратегические производства. Это говорит, во-первых, о необходимости освоения русских просторов на востоке страны. Во-вторых, о понимании Кремлем того факта, что традиционные промышленные районы России на западе страны – Ленинград, Прибалтика, Украина, уязвимы перед вражеским вторжением. В дальнейшем эта политика была продолжена. В 1939 году была принята новая программа строительства заводов-дублеров за Уралом и в Сибири. Также на востоке создавали новую аграрную базу страны. В 1934 году была поставлена задача создания мощной сельскохозяйственной базы за Волгой.
Большое значение придавали связности страны, сооружению новых транспортных артерий. В частности, развивали коммуникации, связывавшие европейскую часть России с северными и восточными районами Сибири. Создавали Северный морской путь. Также развивали в этих регионах воздушный транспорт, который в дальнейшем основывался на малой авиации. Походы ледоколов «Красина» (ранее «Святогор») и «Челюскина», полёты Чкалова и другие знаменательные события были не только отдельными героическими вехами, а цепью событий по последовательному освоению Русского Севера. Советская Россия планомерно осваивала огромные просторы Русской Арктики и Сибири.
СССР образца 20-х годов был бедной, аграрной страной, которая едва преодолела разруху, огромные потери Первой мировой и Гражданской войн. Россия была ограблена, пережив период самого масштабного разграбления страны в своей истории. Поэтому проводить индустриализацию было чрезвычайно трудно, денег катастрофически не хватало.
Позднее создали либеральный миф о том, что сталинскую индустриализацию пришлось проводить за счёт разграбления русской деревни и «затягивания поясов» всей страны. Но эти утверждения не соответствуют истине. Нищая деревня 20-х годов, уже опустошенная и разграбленная в ходе мировой и гражданской войн, интервенции, крестьянской войны, просто не могла дать такие средства. Да и в целом народ был бедным. Россию уже ограбили. Понятно, что доля правды в этих утверждениях, раздутых до целого антисоветского мифа, есть. Очевидно, что период мобилизации предполагал «затягивание поясов», проведение индустриализации временно замедлило темпы повышение благосостояния народа. Однако уровень жизни народа из года в год рос, и по мере появления новых сотен завод и фабрик, строительства дорог и электростанций и т. д., рост благосостояния увеличивался. Это были долгосрочные капиталовложения, которые составили основу благополучия жизни многих поколений людей в СССР-России, включая нынешние.
Главный источник средств был в том, что русские коммунисты более не позволяли хозяевам Запада паразитировать на русских богатствах. Дали укорот как внешним, так и внутренним паразитам. К примеру, именно в этом причина нынешней бедности большей части населения России и Украины. Капитализм – это паразитическая, грабительская, несправедливая система. Бедные всё время беднеют, а богатые богатеют. Поэтому в России из года в год всё больше миллиардеров и мультимиллионеров, и всё больше нищих и бедных. Это аксиома. Олигархи и чиновничество, участвующее в ограблении страны, их приближенные, богатеют, захватив 80-90% богатств страны, а остальные существуют, выживают.
Как только в Советской России был остановлен процесс грабежа изнутри и извне, так сразу же нашлись средства и на индустриализацию, на создание мощных вооруженных сил, развитие образование, науки и культуры. Ничего не изменилось и в настоящее время. Развития нет, «денег нет», так русские богатства пожирают внешние и внутренние паразиты.
Отсутствие богатых сословий, «избранных», паразитирующих на народных массах, тоже сохраняло средства в стране. Так как капиталы, деньги не вывозились из России и не тратились на сверхпотребление, удовольствия «элиты». Криминальный мир также прижали, не давали воровать чиновничеству, за это жестко наказывали. При этом во время «великой чистки» удалось вернуть часть капиталов, денег, которые ранее представители «элиты» вывезли за границу. Эти средства также пошли на развитие. Таким образом, главный источник финансовых средств для развития – это прекращение грабежа страны изнутри и извне.
Понятно, что средства собирались и другими методами: СССР вёл внешнюю торговлю, продавал определённые товары и сырье; ради великого дела приходилось продавать культурные, исторические ценности (позднее, часть смогли вернуть), советское правительство прибегало к государственным займам (в 1941 году было 60 млн. подписчиков), среднестатистический гражданин СССР в год занимал государству сумму равную 2-3 зарплатам и т. д.
Секретом сталинской экономики было то, что ресурсы при Сталине использовались значительно рациональнее, чем после него. К примеру, в сфере вооружений. Так, германское военно-политическое руководство во время Второй мировой войны распылило средства и ресурсы, погналось за множеством «зайцев». В германской военном комплексе велись десятки повторяющих друг друга работ. В советской экономике времен Сталина все силы концентрировались на нескольких важнейших, прорывных направлениях, к примеру, это атомный проект, создание системы ПВО. После Великой войны Советский Союз не стал разорять себя бесперспективной гонкой с США, Западов, строить сотнями тяжелые бомбардировщики – «летающие крепости», десятки авианосцев. Кремль нашёл более дешёвый и эффективный ответ – межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Сталин не дожил до их первых пусков, но начало проекту положил именно он.
В сталинском СССР умели экономить не только в военной сфере. Так, в сталинские годы приоритет был в строительстве малых межколхозных гидроэлектростанций, дававших дешевую электроэнергию. Мини-ГЭС экономили нефть и уголь, не наносили такой большой урон экологии, как большие ГЭС.
В сталинском СССР была прекрасно продумана система обеспечения деревни сельхозтехникой. Чтобы каждый колхоз или совхоз не тратился на свой техперсонал, парк техники, чтобы она не простаивала, а работала с полной отдачей, были созданы МТС – машинно-тракторные станции, которые обслуживали сразу несколько коллективных хозяйств. После Сталина, при Хрущеве, МТС ликвидируют, сразу сделал сельское хозяйство сильно затратным.
Ещё один пример разумного подхода сталинского правительства к проблемам развития народного хозяйства – это план преобразования природы. Комплексная программа научного регулирования природы в стране, которую начали осуществлять в конце 1940 – начале 1950-х годов. План был принят в 1948 году под влиянием засухи и голода 1946-1947 гг. В его основе были лесонасаждения для защиты полей, внедрение травопольных севооборотов, орошение – сооружение прудов и водоемов для обеспечения высокой урожайности в степных и лесостепных районах. Это план имел аналогов в мире. Так, в европейской части России планировали посадить лесные полосы, чтобы остановить суховеи (жаркие юго-восточные ветра) и изменить климат на площади 120 миллионов гектаров (это несколько больших европейских стран вместе взятых). В частности, крупные защитные лесополосы планировали посадить по берегам Волги, Дона, Северского Донца, Хопра, Урала и других рек.
Лесозащитные полосы, водоёмы и внедрение травопольных севооборотов должны были защитить южные районы СССР-России – Поволжье, Малороссия, Кавказ и Северный Казахстан, от песчаных и пыльных бурь, засух. Что также вело к росту урожайности, решению проблемы продовольственной безопасности. Кроме государственных лесных защитных полос, сажались леса местного значения по периметру полей, по склонам оврагов, вдоль уже существующих и новых водоёмов, на песчаной местности, для её закрепления. Также внедрялись прогрессивные методы обработки полей; правильная система применения органических и минеральных удобрений; посев отборных семян высокоурожайных сортов, которые были приспособлены к местным условиям. Происходило внедрение травопольной системы земледелия, когда часть полей засевалась многолетними травами. Они служили кормовой базой животноводства и естественным средством восстановления плодородия почв.
Тысячи новых водоёмов резко улучшили окружающую среду, укрепили систему водных путей, урегулировали сток множества рек, дали стране огромное количество дешёвой электроэнергии, так необходимой для индустриализации и развития сельского хозяйства, улучшили возможности по орошению полей и садов. Новые водоёмы использовались для разведения рыбы, что также решало задачу питания населения, укрепляло продовольственную безопасность. Также новые водоёмы улучшили ситуацию с пожарной безопасностью.
Таким образом, СССР решал задачу продовольственной безопасности и со второй половины 1960-х годов мог начать продажу отечественного зерна и мяса за границу. Кроме того, новые лесополосы и водоемы должны были значительно разнообразить, восстановить живой мир (флору и фауну). То есть сталинский план предусматривал как решение хозяйственных, так и экологических задач. При этом очень важным было то, что развивалась европейская (русская) часть СССР. Русская деревня при таком плане была перспективной, имела будущее.
Результаты программы были отличными: рост урожайности зерновых на 20-25%, овощей – на 50-75%, трав – на 100-200%. Создавалась прочная кормовая база для животноводства, шёл значительный рост производства мяса, сала, молока, яиц, шерсти. Лесные полосы защитили южную Россию от пыльных бурь. К примеру, о них забыла Малороссия-Украина. К сожалению, при нынешнем варварском уничтожении лесов на Украине, включая лесополосы, они довольно скоро снова станут обычным делом в южной части Руси-России.
При хрущевской «перестройке-1» многие рациональные и долгосрочные сталинские планы были свёрнуты. Был забыт и сталинский план преобразования природы, который сулил стране столь многочисленные положительные результаты. Более того, Хрущёв выдвинул свой радикальный, непродуманный и разрушительный план: резкое расширение посевных площадей за счёт освоения целины. Итоги были печальными. Экстенсивные методы вызвали кратковременный резкий рост урожайности, а затем привели к разрушению почвы, экологической катастрофе и продовольственному кризису в СССР. Москва стала закупать зерно за границей.
Советский плакат, посвященный реализации сталинского плана преобразования природы
Продолжение следует…
- Автор:
- Самсонов Александр
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