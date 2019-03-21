Боевая летопись 1-й Конной. Ч. 5. Трудный январь

Все последующие бои рассматриваемой операции, с 29-го декабря 1919 г. вплоть до 6-го января 1920 г., имели характер столкновений с разрозненными, расстроенными частями противника и сводились к уничтожению остатков его живой силы. Только у самого Ростова белые армии попытались еще раз оказать организованное сопротивление.Для защиты Ростова противник сосредоточил к 6-му января крупные пехотные части на линии Крым-Султан-Сала, а конница была сведена в группу до 5-ти тыс. сабель и выдвинута в район Генеральский Мост-Волошин-Кутейников. Донская армия прикрывала Новочеркасск и группировалась в районе Александр-Грушевский.Для окончательного разгрома живой силы противника был необходим глубокий обход и выход в тыл отступающим войскам белых.Ударной группе Буденного ставилась задача: преследуя противника, главные силы группы, в т. ч. не менее 2 кавдивизий, бросить на Ростов — Нахичевань для захвата последних не позднее 7-го января. Меньшая часть группы должна была наступать на Таганрог — содействуя 13-й армии.Приказом от 6-го января войскам ставились окончательные задачи по овладению Ростовом и Нахичеванью.Сосредоточение крупных пехотных сил противника на 20-километровом участке к северо-западу от Ростова (с крупными конными массами на правом фланге) говорило о намерении белых упорно оборонять Ростов и использовать конницу для нанесения удара по стыку между 1-й Конной и 8-й армиями.Для выполнения же поставленной задачи командарму Конной, занимающей исходное положение на фронте шириной около 100 км, и имевшей пред собой столь серьезного противника, необходим был достаточно мощный ударный кулак. Для этого половина фронта (правый фланг) объявляется пассивным и его оборона вверяется 9-й стрелковой дивизии. 12-я стрелковая дивизия, формируя вместе с 9-й двадцатикилометровый боевой участок, наносит удар в центре — отвлекая на себя пехоту противника и этим облегчая действия конницы.На левом фланге создается мощный ударный кулак из 4-й, 6-й и 11-й кавалерийских дивизий — достаточно мощный для решения поставленной задачи.В ходе этой операции Конная армия на протяжении 300 км (делая в среднем по 15 км в сутки) вела с боями непрерывное преследование основных сил противника — проявив максимальную внезапность и быстроту, достигнув успеха с относительно небольшими потерями в живой силе.Почти непрерывное соприкосновение с противником, при рациональном распределении сил на фронте шириной в 60 — 70 км (в среднем 200 бойцов на 1 км фронта), лишало противника возможности оказать продолжительное сопротивление и заставляло откатываться назад, увлекая за собой соседние войска, вследствие чего 8-я и 13-я армии без особых затруднений продвигались вперед.Переданные в оперативное подчинение 1-й Конной армии две стрелковые дивизии были использованы целесообразно и принесли ей значительную пользу. Они применялись в зависимости от обстановки — начиная от задач пассивного характера и заканчивая нанесением главного удара или принятием на себя атак главных сил противника.В начале кампании 1920 г. образованный новый Кавказский (вначале Юго-Восточный) фронт в лице своего руководства оказался не на высоте стоявших перед ним задач. Во многом это обусловило затяжные и безуспешные бои красных армий под Батайском и на р. Маныч в период с 11-го января по 2-е февраля 1920 г. Крупным пороком было тактически неверное использование 1-й Конной армии. Эта подвижная и могучая ударная сила была поставлена в условия, грозившие ей потерей боеспособности. Лобовые атаки конных масс в неблагоприятных для них условиях местности на подготовленные к обороне позиции белых у Батайска были заранее обречены на неудачу, тем более что Конная армия была вынуждена действовать в одиночку, т. к. соседние 8-я и 9-я армии лишь пассивно созерцали развертывающиеся бои и намеревались действовать только во втором эшелоне — за конницей.В этих боях конница должна была прорвать укрепленную позицию и открыть дорогу пехоте. Это «оперативное искусство наизнанку» настойчиво проводилось в жизнь командованием Кавказского фронта. Стиснутая в каменных мешках ростовских улиц, вынужденная форсировать по утлым, малонадежным переправам р. Дон и драться без артиллерии на болотистом, изрезанном канавами и рытвинами пятачке, Конная армия бесцельно расточала свои могучие силы.Ее командование, с момента занятия Ростова (15. 01. 1920 г.) предлагало фронту единственно правильный план дальнейших действий: он заключался в переброске Конной армии из Ростова в район станиц Богаевская и Раздорская — для флангового удара по обороняющемуся фронту деникинских войск.Потеряв целых 15 дней, фронт лишь к 26-му января перевел Конную армию в район Багаевской. Но и тут перед Конной армией встала задача, заключавшаяся не в осуществлении широкого и гибкого маневра, а в реализации лобового наступления на Батайск, связанного с преодолением реки Маныч. Соседние армии продолжали вести лишь оборонительные действия.Белое командование, имея руки развязанными для действий по внутренним операционным линиям, оставив на ростовском участке добровольческие части, быстро перебросило на Маныч конные массы донских корпусов. Бои Конной армии с 28-го января по 2-е февраля с белой конницей на Маныче отличались упорством и ожесточенностью — но не дали оперативного перевеса ни той, ни другой стороне.Неуспех Конной армии под Батайском и на Маныче сулил Деникину благоприятные стратегические последствия — наиболее грозная для него сила была скована. Добровольцы отдохнули. Донцы, имевшие тактический успех против дивизий Конной армии, воспрянули духом.РВС Конной армии направил доклад в РВС Республики и копии Ленину, Сталину, Калинину, в котором, «учитывая всю тяжесть ответственности, на нем лежащую, считает своим долгом довести до сведения Реввоенсовета Республики, что при создавшемся положении его работа немыслима и бесплодна, а посему просит освободить нас от обязанности членов Реввоенсовета Конармии…».В начале февраля 1920 г. командующим войсками фронта был назначен Тухачевский и членом РВС Орджоникидзе.2 — 11 февраля 1-я Конная армия сосредоточилась в районе станицы Багаевской и боевых действий не вела — на ее фронте и на участках ближайших соседей осуществлялись лишь разведывательные поиски.Деникин, удовлетворившись тем, что 1-я Конная армия его не беспокоит, активных действий против нее не предпринимал, накапливая силы для удара в северном направлении — на Новочеркасск и Ростов. Последнему благоприятствовали сильные морозы, сковавшие р. Дон и обеспечившие белым надежные переправы.По расчетам Деникина, войска красной 8-й армии большого сопротивления оказать ему не могли. Конную же армию он считал достаточно обессиленной и на значительный период времени не способной к решительным операциям. Но передышка пошла последней на пользу — за счет обозов боевые части пополнились конским составом, запасные пулеметные команды дивизий восстановили материальную часть пулеметных команд полков, были пополнены материальной частью и конно-артиллерийские дивизионы. В 4-ю и 6-ю кавалерийские дивизии были подтянуты автобронеотряды. Из шести бронепоездов Конной армии три из Ростова были передвинуты в Новочеркасск.