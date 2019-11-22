Миф о татаро-монгольском иге
Штурм Владимира ордынцами. Миниатюра из русской летописи
Тайны древних русов. Термина «татаро-монголы» нет в русских летописях, нет его ни у В. Н. Татищева, ни у Н. М. Карамзина и других историков, отцов-основателей русской исторической школы. «Монголы» — это русы скифосибирского мира, самый могущественный и великий народ Северной Евразии от Урала до Тихого океана. «Монголы» были индоевропейцами-ариями, а не монголоидами. Миф о «монголо-татарском иге» придумали в Ватикане, чтобы исказить подлинную историю Руси и русов (русского народа).
Проблема «татаро-монголов»
Термин «монголо-татары» искусственный, выдуманный, его нет в русских источниках, нет у первых русских историков. Сам термин «монголо-татары» не является самоназванием или этнонимом народов Монголии (халха, ойраты). Это искусственный термин, который впервые ввёл П. Наумов в 1823 г. в статье «Об отношении российских князей к монгольским и татарским ханам от 1224 по 1480 гг.».
Некоторые исследователи выводят термин «монголы» из китайских иероглифов «мэн-гу» — получать древнее». Очевидно, что это несуразность, бессмыслица. В реальности «монголы», в первоначальном варианте, без носового «н», «моголы» (в Индии их так и называли), происходит от корнеслова «мог, мож» — «моуж, муж, могучий, могущий, могущественный» (тот, кто «может», «могущий», отсюда «могучий»), и окончание множественного числа «-олы» (к примеру, «вогулы»). Именно от «могучих, могущественных» и появились «монголы» как «великие». Народ, создавший самую великую империю Евразии.
Единственным народом, который мог построить такую мировую державу, были русы скифосибирского мира. Самый могущественный этнос огромной лесостепной зоны Евразии от южнорусских степей, Урала до Тихого океана. Только их можно назвать «великими», «могущественными», «моголами-монголами». Другие этносы и племена не могли претендовать на такое звание. Подробнее о русах Евразии можно узнать в следующих работах: Ю. Д. Петухов, «Русы Евразии»; Н. И. Васильева, Ю. Д. Петухов, «Русская Скифия».
Также известно, что до начала XII в. н. э. монголы и татары враждовали. И это неудивительно. Моголы-монголы – это индоевропейцы (арии), а татары – тюрки. Из «Сокровенного сказания» известно, что моголы (сибирские русы) ненавидели татар (степных тюрок). На какой-то период Темучин (Чингисхан) «примучил» татар, включил их в свой суперсоюз племен. А затем за непокорность и возможность предательства приказал всех вырубить: всех мужчин выше оси телеги, женщин и детей раздали по родам, для ассимиляции. Слово «татарин» в ту эпоху было оскорблением для моголов. Поэтому термин «монголо-татары» чисто кабинетный.
Уже значительно позже этнонимом «татары» стали называть волжских булгар, затем и другие обломки Золотой Орды – астраханские, крымские татары и т. д. Хотя этноним «булгар» происходит от «волгарь». То есть «волжские булгары-волгари» — это явная тавтология. «Волгари» относятся к группе промежуточных родов, с большой исходной индоевропейской составляющей. Разделение бореалов на индоевропейцев и прототюрков произошло на Южном Урале в 3 – начале 2 тыс. до н. э. Часть промежуточных родов, в преобладанием индоевропейской части, осела на Волге, став «волгарями»-булгарами. Исходные тюрки, включая и татар, которым досталось от Темучина, проживали восточнее и южнее. При этом сибирские русы, дойдя Булгарии, не стали вырезать всех «волгарей», хотя те и оказали сильное сопротивление. Булгары в массе своей, после ликвидации враждебной знати (исламизированной), были приняты в роды-орды «монголов». Они имели те же исходные духовные и материальные традиции, тот же язык (диалект общего языка русов, как ныне малорусский-украинский – наречие общерусского языка), что и сибирские русы-монголы. Поэтому роды булгар легко интегрировались в общеимперскую североевразийскую традицию и в дальнейшем казанские «татары» стали активнейшими строителями общей русской державы-империи, частью русского суперэтноса.
Таким образом, Большая, «Монгольская» Орда – это скифо-сибирско-волжские роды русов-язычников (включая половцев и алан). Орда – это прямой наследник Великой Скифии и Сарматии, древней северной традиции и цивилизации индоевропейцев-ариев. Русы на пике своего могущества контролировали Северную Евразию, оказывали развитие на южные цивилизации Азии – персидскую, индийскую, китайскую и японскую (интересно, что там, в частности в Индии, как в «заповеднике», сохранились многие традиции русов Евразии, которые наши враги смогли стереть на севере). Никаких иных «монголов-монголоидов», имевших развитую многотысячелетнюю духовную и материальную культуру, производство, необходимое для снаряжения мощных армий, воинский культ, способных на великие походы и завоевания в Северной Евразии просто не было.
Миф о татаро-монгольском иге
Правда в том, что никаких «монголов-монголоидов» из Монголии на Руси XIII – XV вв. не было. Нынешние монголы – это монголоиды. А археологи не нашли в Рязанской, Владимиро-Суздальской или Киевской Руси черепов монголоидов. Нет никаких признаков монголоидности и среди русских. Хотя при масштабном вторжении десятков тысяч воинов, длительном «иге» такие признаки должны быть. Если бы по Руси прошли те неисчислимые тумены-тьмы и монголы угнали в свои станы многие тысяч русских женщин, а затем ещё и длительно господствовали на русских землях, то антропологический монголоидный материал остался непременно. Потому что монголоидность доминантна, подавляюща. Достаточно было тысячам монголов изнасиловать тысячи русских женщин и русские могильники на многие поколения заполнялись бы монголоидами.
Так, польские историки-русофобы, а за ними и украинские, уже давно придумали теорию о русских-«азиатах». Мол, славянства в московитах не осталось, русские – это смесь монголов и финно-угров. А настоящие потомки киевских русов – это украинцы. Однако генетика показывает, что русы-русские не имеют признаков монголоидности, русские — европеоиды. В русских могильниках времен «Орды» лежат только русы-европеоиды. Монголоидность на Руси появилась только XVI – XVII вв. вместо со служилыми татарами, которые массами поступали на службу к русским царям и сами, будучи изначально европеоидами, приобрели монголоидные черты на восточных рубежах Руси, беря в жены туземок.
Таким образом, все эти сказки и байки про узкоглазых наездников, железных лучников, покоривших значительную часть Евразии, — это миф. Его придумали на Западе, чтобы исказить подлинную историю Руси, Европы и человечества. Русскую историю кардинально обрезали, чуть ли не до Крещения, и переписали в интересах Рима и его наследников. Русов превратили в «дикое» племя, которое не знало письменности и едва выползло из болот в середине 1 тыс. н. э. Дикарей-варваров, которым государственность, цивилизацию, культуру и письменность привили германцы-викинги и греческие миссионеры.
Странствующие монахи, миссионеры (католическая разведка) писали в «центр управления» (Ватикан) донесения. В них писали всё, что знали или придумали, путали, вносили народные слухи. На основе этих донесений уже писали «историю великих монголов». Эти «истории» пришли с Запада на Восток, в Россию уже как непреложная истина. При Романовых немцы-историки написали «историю России» в политических интересах Европы. Так родился великий миф о великих «монголах из Монголии». Писались романы, картины, стали снимать фильмы, как монгольские тумены из Монголии пришли на Русь и в Европу. Ныне дошло до того, что в фильмах «монголы» показаны как настоящие «китайцы» — российский фэнтезийный боевик «Легенда о Коловрате» (2017 г.). Хотя даже в Европе на гравюрах «монголов» изображают как русских казаков, бояр и стрельцов.
Отсутствие потенциала для создания «монгольской» империи
Монголия до настоящего времени не имеет духовного, производственного и людского потенциала, чтобы создать мировую империю. Нет и великой воинской культуры, как у русов-русских, либо японцев и германцев. В XII в. монгольская степь не могла выставить многочисленные, хорошо вооруженные, дисциплинированные и высоким боевым духов армии завоевателей, идущих «к последнему морю». Монголия просто не могла завоевать такие развитые и сильные державы – Китай, Среднюю Азию (Хорезм), Русь, пол Европы, Персию и т. д.
Это полный бред. В тогдашней Монголии просто не было развитой производственной, материальной культуры, чтобы вооружить многие тысячи воинов. Не было развитого производства, ремесел, дикие степняки и охотники не могли в течение одного поколения стать кузнецами-металлургами, строителями, инженерами, великими воинами. Железную дисциплину и воинский дух не привить диким таборам, что-то миллионы негров с АК не завоевывают планету. Организация армии «монголов» типично индоевропейская, русская – десятичная. Тьма – 10 тыс. воинов, тысяча, сотня и десяток. Уровень духовно-материальной культуры монголоидных родов Монголии XII – XIII в. примерно соответствовал культуре индейских племен Великих озёр XVII столетия. Они только начали осваивать скотоводство, были охотниками. На таком уровне развития нельзя завоевать полмира, построить могущественную империю.
Войны русов с русами
Поэтому про «монголов из Монголии» надо забыть. Их не было. Но ведь войны, штурмы город и крепостей были, десятина была. Кто воевал? Авторы новой хронологии Фоменко и Носовский ответили на этот вопрос нетрадиционно: они считают, что это были внутренние войны между русскими и тарами Руси, с одной стороны, и русскими, казаками и тарами Орды, с другой стороны. Большая Русь была расколота на два фронта, на две Руси – сибирско-языческую и европейско-христианскую (де-факто господствовало двоеверие, древняя русская вера ещё не ушла, и становилась частью русского христианства), две враждебные династии – западную и восточную. Восточная Русская Орда и была той «монгольской ордой», которая била русские рати, штурмовала города, налагала десятину. Она и вошла в историю как «татарское иго», «злая татарщина». Летописи не знали монголов и монголоидов, но про татар и «поганых»-язычников русские летописцы знали и писали.
Летописи сообщили про приход «языца незнаемого», «поганьского». Кем был этот «язык»-народ? Откуда пришла на Русь Орда? Огромные территории от Северного Причерноморья через Волгу и Южный Урал до Алтая, Саян и самой Монголии, те территории, которые населили мифическими «монголами», назвали «Тартарией», фактически принадлежали скифосибирскому миру, Великой Скифии-Сарматии. Задолго до ухода последней волны индоевропейцев-ариев во 2 тыс. до н. э., которые ушли из Северного Причерноморья и Южного Урала в Персию-Иран и Индию, индоевропейцы-европеоиды освоила лесостепную зону от Карпат и Дуная до Саян. Они вели полукочевой образ жизни, занимались скотоводством и земледелием. Использовали лошадь, прирученную в южнорусских степях. Имели развитое производство, ремесла, культ воина. Оставили после себя множество курганов с повозками, богатой утварью, оружием. Они были хозяевами огромного пространства от Крыма (тавроскифы-русы) до Тихого океана. Они господствовали и в Монголии, принесли туда металлургию, земледелие, цивилизацию в целом. Местные монголоиды, которые находились ещё в каменном веке, не могли конкурировать с европеоидами. Но сохранили память о них, как о великанах, светлоглазых и русых богатырях. Отсюда и русобородый, светлоглазый Чингисхан. Военная элита, знать Забайкалья, Хакасии, Монголии была индоевропейской. Только эти роды скифосибирцев и были единственной реальной военной силой, которая создала мировую империю. Исход русов на Восток и Запад привёл к ослаблению их этноядра, позднее они растворились в монголоидных массах Востока, но сохранились в легендах и светловолосых и сероглазых гигантах (признак монголоидности – малый рост).
Вот часть этих русов-язычников (скифив-скитов-склотов) и пришла на Северо-Восточную и Южную Русь. Антропологически, генетически, в своей духовной и материальной культуре (преимущественно, скифский «звериный» стиль) поздние скифы-русы были такими же русами, как русские Рязани, Москвы, Новгорода или Киева. Внешне они отличались только стилем одежды – скифосибирский звериный стиль, наречием русского языка и верой – были «погаными» для летописцев-христиан. Также скифосибирцы были носителями концентрированно выраженного воинского культа – казачества. В целом Орда и была казачеством, которое пыталось установить свои порядки на всех русских землях.
Пресловутое «монгольское иго» ничего не привнесло на Русь. Нет ни слов, ни обычаев, ни монголоидности. Само слово «орда» есть искаженное русское слово «рада, род». Князья сибирских русов называли себя ханами. Но и в Киевской Руси князей, к примеру, Владимира или Ярослава Мудрого, именовали каганами-коганами. Слово «коган-кохан» (сокращение «хаан-хан») не монгольского происхождения. Это русское слово, означающее «избранный», «любимый» (сохранилось в Малороссии как «коханый» — «любимый»). Не удивительно, что русы-скифы легко находили общий язык с русскими князьями (к примеру, с Александром Невским), боярами, церковью, роднились, братались, выдавали замуж на обе стороны дочерей. Русы-скифы не были чужаками.
Таким образом, на Русь пришли не монголоиды и не татары (булгары), а единственно реальная сила – русы-скифы. Поэтому трёхвековое господство-«иго» не оставило никаких антропологических изменений в население Руси. Сами ордынцы были русами-европеоидами, восточным ядром суперэтноса русов. Поэтому они естественно стали частью русского народа. Население Орды (ордынцы, половцы, аланы и пр.) просто в один момент стало русским.
Образ Золотой Орды как совершенно чуждого Руси иноземного враждебного государства, в котором безраздельно господствуют «монголы» ложен, создан врагами русской цивилизации и народа. Никаких монголов-монголоидов в Орде не было. Были волжские булгары («татары»), были русы-скифы. Огромную империю «от моря до моря» создали русы-язычники скифосибирского мира. Погибла великая держава из-за исламизации и арабизации. Как только в Орде взял вверх ислам, началась духовно-религиозная конфронтация между частями империи, деление на «своих» и «чужих». По мере вырождения Ордынской империи «центр управления» северной цивилизацией постепенно перешёл в Москву. При Иване Грозном Русь восстановила единство евразийской империи.
- Автор:
- Самсонов Александр
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