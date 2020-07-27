Неполноценная модернизация «Маршала Шапошникова»

«Маршал Шапошников», бывший БПК проекта 1155, а ныне фрегат

БПК проекта 1155

Модернизация «для мебели»

Изменения в вооружении фрегата «Маршал Шапошников»

Модернизированный эсминец «Спрюэнс» ВМС США: вместо «Асрока» УВП на 61 ячейку (и «сигареты в портсигаре командира» 2х4 ПКР «Гарпун»)

Огромные и тяжелые 53-см торпедные аппараты (устаревшие торпеды СЭТ-65 и 53-65К) сохранены. Фото Дениса Мокрушина (twower.livejournal.com)

Как надо было сделать

На кадре видно, что на модернизированном корабле шкафут почти пустой, на нём ничего нет, а, значит, ПУ КРО "Уран" вполне поместились бы. Также видно, как много места палубой ниже, где установлены торпедные аппараты. Кадр с Youtube-канала «Военное дело»

ТАКР «Адмирал Нахимов» стал апогеем подхода к модернизации боевых кораблей в России: невероятно долго и невероятно дорого, результаты не гарантированы

Броненосец «Победа» на высочайшем смотре 1902 г. (присутствовали император Николай II и кайзер Вильгельм II)

Броненосец «Победа» (потоплен в Порт-Артуре два с половиной года спустя)