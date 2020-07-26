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Годы советские. Пирамида инков на даче

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Исторический фотоснимок, сделанный в апреле 1988 года. Автор на земельном участке, выделенном Пензенскому политехническому институту под дачи


Грузовик свернул в дачный поселок и остановился перед небольшой, укрытой плющом дачей. Шофер с помощником откинули борта и взялись сгружать вещи, а Ольга открыла застекленную террасу. Отсюда был виден большой запущенный сад. В глубине сада торчал неуклюжий двухэтажный сарай, и над крышею этого сарая развевался маленький красный флаг. Ольга вернулась к машине. Здесь к ней подскочила бойкая старая женщина – это была соседка, молочница. Она вызвалась прибрать дачу, вымыть окна, полы и стены.
А. Гайдар. Тимур и его команда


История и документы. Сейчас лето. Жарко, и периодически гремят грозы. Иногда очень жарко, больше 37 градусов, пусть и не везде. И те люди, которые не поехали на пляжи в Сочи и Анапу и не проводят дни у себя на работе, отдыхают и трудятся, конечно, у себя на дачах. Или уж, по крайней мере, выезжают туда на субботу и воскресенье. Либо, как пенсионеры, вовсе живут там безвылазно. Спасаются! Вот и я бываю у себя на даче довольно часто и весьма подолгу. И вот подумал: «Ведь есть же у нас тут, на «ВО», цикл статей-воспоминаний «Назад в СССР». И раз так, то почему ограничиваться, к примеру, только лишь едой и одеждой, и почему бы не вспомнить про дачу?» Сказано – сделано! И сегодня у нас как раз будет на эту тему материал. Не фундаментальное исследование с данными Госстата – упаси бог! Не «диссертация» с цифрами и процентами, а просто… воспоминания одного человека о том, что он знал про дачи в эпоху СССР, какие он дачи видел, его первой даче, ну и совсем немного о второй, сегодняшней. Документальных фотографий с того далекого времени сохранилось немного, но они есть. А все прочие помещены здесь прежде всего красоты ради. Ведь именно красота, как считают, и спасет мир!

* * *

А было так, что, живя в большом старом доме, при котором был прямо-таки огромный двор и сад, я как-то даже и не думал о том, что может существовать какая-то дача. Для меня это был пустой звук. О том, что такое бывает, я, наверное, впервые узнал из повести Гайдара «Тимур и его команда», а увидел в этом же кинофильме, да еще, пожалуй, в кинокартине 1940 года «Сердца четырех». Там были показаны прекрасные подмосковные дачи, и когда я читал горьковских «Дачников» уже в старших классах, то именно такой их дачу и представлял. Впрочем, уже в 1966 году это произведение было экранизировано, так что к тексту добавилась еще и картинка. Правда, с продуктами с дачи я познакомился еще в 1961 году. Тогда мама повезла меня посмотреть Ленинград к родственнику-генералу. Жили мы у него на квартире, в то время как вся его семья уехала на все лето на дачу. Ну и, понятно, что я там вскоре заболел ангиной и меня, помимо лечения, стали кормить клубникой с их дачи, очень крупной и вкусной, какой в Пензе тогда никто и не видывал. Очень жалею, что генеральскую ленинградскую дачу я в то время так и не увидел, но зато позднее, где-то году в 70-м, мой школьный товарищ пригласил меня на «офицерскую дачу» у нас под городом. В каком чине был его отец, я сейчас не припомню, но, скорее всего, до полковника не дотягивал. Домик двухэтажный, но маленький и построенный из материалов, собранных с бору по сосенке. Был сам участок невелик, но посажено там было всего так много, что ходить по ней было невозможно, и, понятно, что все это (после моего сада, где можно было в прятки играть!) не произвело на меня впечатления. Убожество, а не дача!

Годы советские. Пирамида инков на даче

На домик у нас денег не было, и мы возвели на участке вот такое «строение»: четыре столба без крыши (крышей служил кусок брезента), Х-стойки и на них столешница, которую буквально чудом я увидел и подобрал в лесу. В итоге все наши соседи стали проситься к нам поесть. Вот только сидеть приходилось на тонких бревнышках…

В 1976 году наш старый дом снесли (о чем моя молодая жена очень жалела, так он ей нравился) и выдали квартиру в каменном доме из четырех комнат. О том, чтобы заиметь дачу, никто из нас и не думал. Дача отчима располагалась… посредине Ростова-на-Дону и по размерам была совсем невелика. Там росли замечательные сливы, но сам домик представлял собой обычный сарай. И опять-таки такая «дача» мне совсем не понравилась.


Удивительно, но моей 13-летней дочери работать на земле очень понравилось

Потом, уже учась в аспирантуре в Куйбышеве (ныне Самара), я попал на дачу к своему товарищу в Дмитровграде. Дача у него имела площадь всего 3 (!) сотки и там все было распланировано так, чтобы с каждого кусочка земли получить по максимуму. Домик – сарай для дивана и садового инвентаря, туалет типа «сортир» — вот и все, что было там из строений. Там можно было или сидеть на диване в сарае, или работать. Я, конечно, оценил трудолюбие моего товарища, который сумел превратить эти три сотки в «это», но лично мне такая «дача» не понравилась совершенно. Все-таки хотелось там иногда и отдыхать…

И тут мне, можно сказать, необыкновенно повезло. Некий москвич, моделист-танкист, в 1987 году пригласил меня в гости, а мне нужно было не меньше месяца жить в Москве, работать в столичных архивах и в Ленинке. Ну, я к нему и поехал, причем постарался воспользоваться случаем по максимуму: уходил из дома в 8 часов утра и приходил в 8-9 часов вечера, так что не очень-то уж я их сильно обеспокоил, да и квартира там была такая, что в ней нетрудно было потеряться. «А в субботу мы все поедем на дачу!» — предупредили они меня. В Ленинку я в тот день не пошел, а поехал на «типичную подмосковную дачу». Как у Гайдара… Только она оказалась не совсем как у Гайдара. Прежде всего выяснилось, что в результате разных там семейно-брачных отношений семье моего хозяина отошла по площади «одна восьмая академической дачи». «А сколько это: академическая дача?» — спросил я, и прямо-таки был обескуражен ответом: «Гектар!» Вот как в советское время ценили наших академиков: стал членом РАН — получай гектар земли под Москвой во владение и строй там какие угодно хоромы! Приехав, мы поздоровались с какими-то людьми за забором, где рос густой лес и где они, по их словам, собирали грибы к завтраку. «А что там?» — спросил я и ответ опять-таки меня весь удивил: «Там дача академика Ферсмана». То есть вот этот лес, который не просвечивал с одного конца до противоположного, и есть этот самый пресловутый академический гектар? Здорово, ничего не скажешь! А потом я увидел и стоявший там двухэтажный дом и тут же решил, что именно так и должно быть. Ведь академик все-таки…


Май 1988 года, участок у деревни Шнаево, Пензенская область

Впрочем, и участок одной восьмой академической дачи тоже произвел на меня сильное впечатление. Был он не так уж и велик, но на нем росли мачтовые сосны, грядка клубники, грядка цветов, а еще там стояли гараж, сарай и каменный дом с застекленной верандой, душевой, теплым туалетом и… тремя комнатами. Жить там было одно удовольствие, вот только сосны сильно по ночам шумели, потому что ветер был…

Повели меня показывать сам поселок, и тут я увидел странный и очень большой дом, напоминавший чем-то египетскую гробницу и ведущую к нему узкоколейку. «А что это?» — «Дача министра обороны!» — «А зачем узкоколейка?» — «По ней возили материалы прямо со станции, а туда — из Финляндии!» — «Но разве у нас нет дикого камня или дерева?» — «Значит, нет!»

Вот это мне показалось немного излишним. Понятно, что министр обороны был не чета любому академику, но все-таки он же ведь был еще и коммунист, пример для подчиненных. А тут узкоколейка и строительные материалы прямо из Финляндии!

Рассказал я обо всем этом дома. Жена только головой покачала, а уже весной следующего года звонит мне в Куйбышев в общежитие: «Приезжай! У нас в институте раздавали земельные участки под дачи, и я взяла один на нас с тобой. В воскресенье едем на место… столбить!»


Сегодня у меня все несколько иначе…

Чего хочет женщина, того хочет бог! Я крякнул, отпросился на кафедре и поехал домой, а уже на следующий день, запасшись лопатой, топором, пилой и гвоздями, трясся в душной электричке вместе с коллегами, чтобы наконец-то сделаться дачником. До местечка Шнаево, где нашему институту выделили участок под дачи ехать было минут сорок. Затем нужно было пройти через поселок, перейти ручей, подняться на гору и идти четыре километра по опушке леса до первого оврага, небольшого и неглубокого, но оврага. Затем сосняком, за которым был второй овраг, глубокий, словно противотанковый ров. И вот на противоположной его стороне как раз и находились выделенные нам, профессорам, доцентам и ассистентам Пензенского политехнического института, земельные участки. Сплошной суглинок и камни, кстати говоря.


И я сам, и моя дочь, и супруга, мы все очень любим лилии и лилий на участке у нас много. Есть вот такие…

Наш участок оказался от оврага не так далеко: второй с края на второй улице. Все тут же бросились в близлежащую березовую рощу и принялись «валить лес»: рубить жердины и огораживать свои участки. Копали ямы, ставили в них столбы (благо камни были тут же под руками!). И вот так-то все и огородились, ну а роща, понятное дело, исчезла.


Есть такие…

Спрашиваю «старшого»: «А где вода?» — «В овраге ручей. Запрудим его — будет пруд и будем из него воду качать по трубам» — «А электричество?» — «Поставим столбы и проведем…» — «А когда?» — «Года через два…»

Тут же подошли местные умельцы и стали предлагать сварить бак: емкость для воды. Цена — 150 р. Для аспиранта — неподъемная. И налить до краев — еще столько же. А это уже зарплата доцента. Но я вспомнил, что инки в древности обеспечивали полив своих высокогорных полей пирамидами из камней. Складывали с продухами пирамиду в человеческий рост, и она за счет того, что в нее попадала вода из воздуха, поливала до 50 кв. метров. А тут камней — завались. Правда, у меня пирамида вышла маленькая, по пояс. Но на наши пять соток вполне этого хватило!


Есть розовые…

Весна, сажать нужно. Вот и поехал я с дочерью за клубникой в один наш совхоз. А нам говорят: идите в поля и копайте. Цена — 10 коп. кустик. Ну, мы нарыли на 4 рубля, а затем опять на электричку, опять пять «кэмэ» до дачи, и тут (а было это 1 мая) пошел вдруг снег. А мы еще купили черную пленку, под нее сажать. Что делать? Разожгли костер, и начал я головней прожигать в пленке дырки, а потом сажать в них кустики рассады. Помидорную рассаду тоже посадили, как индейцы: горизонтально, с севера на юг, и закрепили проволочными скобками. Кукурузу тоже сажали по-индейски: два-три зерна в одну лунку поверх свежемороженой рыбки-анчоуса.


Есть нежно-белые…

И первый же год дал отличный урожай клубники и кукурузы. Более того, в середине лета мы вообще уехали на юг отдыхать. Приезжаем назад, а нам наши соседи-коллеги радостно так сообщают: «А у вас весь участок бурьяном зарос!» Зарос-то он зарос, но… под бурьяном оказались восхитительные помидорки, много и все ярко-красные. Лишний раз убедился, что наши люди в беде тебе и посочувствуют, и помогут даже. Вот чужого успеха им никак не пережить, особенно если у ассистента получается что-то лучше, чем у маститого доцента.


И совсем уж экзотического вида…

А плотину, что построили для запруды, снесло паводком той же осенью: ДнепроГЭС построили, а тут вот овраг запрудить не сумели. И остались мы с нашей пирамидой еще на два года. Как уедешь на лето – так от урожая рожки да ножки, все «птицы склевали», но даже если ту же картошку и соберешь – поноси-ка ее ведрами за пять километров до станции в рюкзаке! Всю спину сломаешь. Так в 1990 году мы от нашей первой дачи и отказались…


Петуньи у нас, как и у многих, растут в автомобильных покрышках!

Вторую и последнюю купили шесть лет назад. Теперь уже можно не брать то, что дают тебе бесплатно, а покупать то, что нравится.

Выбрали в 19 километрах от города, в шаговой доступности от остановки дачного автобуса, что во всех отношениях удобно. Площадь — семь с половиной соток, с готовым домиком, что позволяло говорить о перспективах. Правда, бывший ее хозяин нас не очень-то понял, когда мы заговорили о цветах: «Их же не едят!» Сам-то он сажал там картошку да клубнику, и все это у него шло на продажу. И еще что меня удивило: по углам участка, да и везде, валялся какой-то мусор. Кирпичи, мотки ржавой проволоки, гнилые доски, а сарай был полон пустых банок из-под краски и засохших кистей. Зачем он все это хранил, непонятно.


Роз, причем самых разных, у нас тоже очень много

Долго пришлось со всем этим бороться, но зато теперь никаких следов «колхоза» больше не осталось. Проложены дорожки из каменных плиток, дом обшит металлопластом и такой же стоит забор. Три теплицы с автоматически открывающимися форточками: одна для томатов, одна для перца и одна для огурцов. Кроме того, в них растет еще и масса всякой «травы», начиная от базилика и заканчивая рукколой. Ну и цветы, конечно. Хотя ими занимается главным образом моя дочь, а я лишь любуюсь. Ведь в моем старом деревянном доме советских времен тоже было очень много разных цветов, посаженных моей бабушкой. Привык к ним. Свет, вода – все есть, словом, живи да радуйся, хотя некоторые мне почему-то удивляются: «В твоем возрасте люди продают дачи, а ты завел…» Кстати, в нашем дачном массиве домов намного круче моего очень много. А брошенных дач вообще нет, и тянется дачный поселок на многие километры! Это я к тому, как люди у нас в стране после 1991 года «нищают». И так они все «нищают», что на месте старых домов на участках повсеместно строятся новые, теплицы встают рядами, а некоторые возводят тебе настоящие хоромы с теннисными кортами. Словом, ну просто огромный у нас под Пензой вырос массив чемодановских дач, владельцы которых все поголовно числятся в «нуждающихся».


«Чайные розы»

Правильная посадка и хороший уход позволяют, несмотря на песчаную почву, получать неплохие урожаи. Поэтому две холодильные камеры двух холодильников в человеческий рост забиты у нас до отказа, вплоть до тертой замороженной моркови, которая так до сегодняшнего дня и не закончилась. Подчас мы покупаем в магазине только лишь хлеб и молоко. Если что-то нужно из всего остального, то для этого имеется рынок с фермерами-производителями, которых я знаю и которые плохого мне не продадут.


Ну и без нежнейших белых тоже никак не обойтись!

Вот только писать на нашей даче мне не удается. Интернет там как-то странно работает… на уровне моей головы, а принимать за столом не принимает. Но, может быть, оно и к лучшему. Тут копаешь – а тут в городе пишешь… Все по Марксу, который еще когда написал о грядущем творческом разделении физического и умственного труда.


Гортензия на фоне яблони и абрикоса. Красиво, не правда ли?

P. S. Меня всегда привлекал образ помещика Костанжогло из второго тома гоголевских «Мертвых душ». И вот попробовал работать в этом направлении, и пусть в небольших масштабах, но все получилось…
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37 комментариев
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  1. Svarog
    Svarog Сегодня, 15:14 Новый
    • 7
    • 2
    +5
    У всех наверное по разному было.. но то что на первом фото это что то laughing У нас во время сенокоса, мы шалаши крепче и надежнее делали..
    С дачами, все было довольно просто, конечно, при условии, что есть родственники в деревнях, где есть лес.. У меня отец, получил кусок земли в 6 соток, целина.. была, но рядом с озером, что меня радовало, так как рыбалку обожаю.. так вот, дед мой, жил в деревне и договорился с лесником, тот выделил лес под дачу, далее всей семьей сделали сруб и перевезли его из деревни, к нам в город.. В итоге, за лето была готова замечательная дача, практически даром..самой большой затратой была оплата машины с Ульяновской области до Н.Челнов..
    1. greenx
      greenx Сегодня, 15:27 Новый
      • 0
      • 0
      0
      csdfsdfsf
      love [i][/i]
    2. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 16:13 Новый
      • 6
      • 0
      +6
      Моему бате, как и остальным работникам депо, включая начальника, выделили 6 соток на такой смеси песчаника и суглинка, что даже далёкие от земледелия люди и то поняли - картофель здесь не вырастить...
      Правда, все дружно попробовали несколько лет... С торфом там поигрались, с перегноем.... В финале поняли, что лучше все таки деревья и травушка)))
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:16 Новый
    • 9
    • 0
    +9
    Дача это .... вариант, то ли отдых, то ли филейной к верху, в стремлении выполнить продовольственную программу для одной семьи. Вот когда домик в деревне, и строчек подоле раз в назвать, это уже не отдых. Хотя, каждый выбирает вариант по своему вкусу!!! Пойду ж ивотинка покорила, без этого никак!
    Да, цветочков и у нас хватает! Занимают площади, до которых руки не доходят, обрабатывать и заменить чем то съедобным!
    Короче, красота, лепота и домашние яички в придачу soldier
    P.S. потомков привлечь к селхоз труду, это надо ещё серьезные "усилия" приложить!!!
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 15:26 Новый
      • 7
      • 2
      +5
      Цитата: rocket757
      Дача это .... вариант, то ли отдых, то ли филейной к верху, в стремлении выполнить продовольственную программу для одной семьи.

      Дачи сейчас, да и в 90-е выживать сильно помогали и помогают. Сейчас их правда налогами обложили, из за этого становиться не выгодно использовать дачу и у нас массу объявлений о продаже..
      Но я все же рассчитываю, достроить дом в деревне .. еще 10 лет назад купил участок и все достроиться не могу.. и жить там на старость своим хозяйством.. в противном случае -загнешься.. с такими пенсиями.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:36 Новый
        • 3
        • 0
        +3
        Я просто сбежал их города и не жалею ни разу!!!
        Единственное .... неудобство, не удается весь урожай сохранить, химией не пользуюсь принципиально. Зато можно с куста срывать и ... всё ж мыть надо, пыль и дожди сейчас не самое безобидное с точки зрения экологии. Тем более город большой химии под боком!
        P. S. стройка, ремонт, модернизация в деревне, это такое вечное, что я уже смирился. У меня в планах, поставить веро генератор, солнечная мини электростанция работает, удобно, когда свет отключают.
        В общем, успехов в строительстве и вперёд, к деревенским посторалям!
        1. Svarog
          Svarog Сегодня, 15:39 Новый
          • 5
          • 2
          +3
          Цитата: rocket757
          В общем, успехов в строительстве и вперёд, к деревенским посторалям!

          Тоже иду к этой мечте laughing Порой все бросить и продать хочется.. но я уперты..дострою... а ветряк, солнечные панели -это здорово.. чем меньше зависишь от государства, тем лучше laughing hi
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 15:46 Новый
            • 3
            • 0
            +3
            Если делать все самому (сделать план/ проект, монтаж и некоторые узлы собрать) это ещё и выгодно. Не халява, но когда называют цену солнечных электростанций, с монтажом, в сотни тысяч, моя потраченная десятка, кажется смешной. Ветряк тоже буду делать их старого автомобильного генератора! Покупать это чудо за сотню, другую, не буду.
        2. WIKI
          WIKI Сегодня, 16:21 Новый
          • 5
          • 0
          +5
          Цитата: rocket757
          У меня в планах, поставить веро генератор, солнечная мини электростанция работает, удобно, когда свет отключают.

          Меня иногда даже радует, что отключают свет. Весь день и вечер чем занят? Работа, телевизор , компьютер. А когда отключают свет, то по принуждению становишься бездельником. Это самое то время, когда можно просто спокойно, не торопясь ; развалившись в кресле что-то обдумать. Хотел поставить бесперебойник, но из жалости к себе , передумал. А на земле сажаем свое не от того , что купить не можем. Опасаюсь химии, которую просто надо быть недалеким, что бы ее не использовать , для выращивания продукции в коммерческих целях. Умереть хочется здоровым. Сегодня был у брата. У него и у многих опять дохнут пчелы от обработки полей фермерами.. Потом эта химия окажется в меде. Разве это кого то в верхах волнует. Там главная цель - показать "кузькину мать" западу, протрубив о высоких урожаях в стране.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 17:00 Новый
            • 1
            • 0
            +1
            Цитата: WIKI
            Разве это кого то в верхах волнует. Там главная цель - показать "кузькину мать" западу, протрубив о высоких урожаях в стране.

            Бум рассматривать по факту события.
            Фермеры разве НЕ ЗНАЮТ, что существуют правила использования ядохимикатов???
            Просто пример из местных, у друга отец ста а арый, заслуженный пчеловод! Застраховал пасеку/пчёлок и когда местная агрофирма подкинула ему такую подлянку, отравила пчел, без предупреждения, обратился к страховщикам и .... реально ПОРЕШАЛИ ВОПРОС.
            За потраву, пчёлок заплатили и график обработок полей, СОГЛАСОВАНЫЙ, у него теперь есть! Если есть изменения, предупреждают, чего уж проще, телефоны, факсы у многих есть. Это много дешевле, чем платить кучу штрафов и прочих радостей, которые можно отхватить, даже по нашим законам.
            Понимаете, я теперешнюю власть на дух не перевариваю, НО, лозунг " кошка бросила котят, значит ... известно кто виноват", кажется мне надуманным, зачастую не оправданым!!!
            А у самих ГОЛОВА на что, только шляпу носить???
            Понятно, от всех и вся, не убережошься, но многое можно ... обойти сбоку, т.с.
            Взять тот же ветрогенератор! По законам, установить его в жилой зоне не можно! Но это относится к моделям пропеллерного типа ... есть другой тип ветрогенераторов, к которому подобные ограничения не относятся! Вот его и собираюсь делать, потому как согласовать установку классической модели, почти не можно или очень дорого.
            Вот так.
  3. Stalker84
    Stalker84 Сегодня, 15:24 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Уважаемый автор, вы меня ужасно заинтриговали"поливочной" пирамид ой. Как она устроена? Где можно почитать и вообще об индейской системе посадки растений? Кстати про акадесикрв. В американском сериале Чернобыль академик Легасов показан каким то зашуганным нише родом. А ведь в жизни он был человек волевой и весьма обеспеченных по советским меркам.
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 15:58 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      Это не "индейская система посадки и орошения". Этот агротехнический приём - сбор атмосферной влаги для орошения, широко применялся в Крыму ещё древними греками в Херсонесе. Работает там, где днём жарко и влажно (естессно, это не в степном Крыму, а на побережье), а ночью прохладно. Вот роса и оседает на каменных пирамидках. Для небольших участков вполне бюджетный вариант полива.
    2. kalibr
      kalibr Сегодня, 17:41 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Устроена просто: камни любые, но желательно гладкие, не пористые, складываются в круглую пирамиду там, чтобы между ними были продухи. И все... А где прочитать? Вспомню - напишу!
    3. kalibr
      kalibr Сегодня, 17:46 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Об индейской посадке читал в детской книге "Пещера Батикава"
  4. Van 16
    Van 16 Сегодня, 15:34 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Добрый вечер! Лилии это здорово, мы тоже сажаем много всяких-разных, красота )) вот жёлтая точно такая ))
    А про пирамиды мне тоже интересно.
  5. Д-р Франкенштуцер
    Д-р Франкенштуцер Сегодня, 15:37 Новый
    • 6
    • 6
    0
    Не знал, что фоточки цветочков и прочей дачной лабуды на ВО к месту. Блин, так скоро до котиков скатится сайт.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 17:37 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Алекссандр! На сайте идет цикл статей: воспоминания в жизни в СССР. Игры и игрушки советских детей, еда, одежда, интерьеры... это интересно, и людям есть, что вспомнить, учитывая, что здесь много военных, объездивших весь Союз, и которые меняли и квартиры, и дачи, и много чего знают о том, что было в одно время на Севере и что на Юге. Это коллективная память о стране которой нет и уже никогда не будет. Вы понимаете НИКОГДА. Так что это и познавательно и полезно... А про военные железки Вы еще не раз здесь прочитаете. Зайдите на мой профиль - там статей про них дофига!
      1. Д-р Франкенштуцер
        Д-р Франкенштуцер Сегодня, 18:03 Новый
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        -3
        я полагал, что слоган "назад в СССР" на ВО имеет военно-политическое наполнение, а не сентиментальную ностальгическую чушь типа дач и игрушек.
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 18:23 Новый
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          Цитата: Д-р Франкенштуцер
          я полагал, что слоган "назад в СССР" на ВО имеет военно-политическое наполнение, а не сентиментальную ностальгическую чушь типа дач и игрушек.

          Вы ошиблись. Имеет место все, что вызывает интерес и позитивную реакцию читателей. Вы остальные комменты смотрели?
          1. Д-р Франкенштуцер
            Д-р Франкенштуцер Сегодня, 18:35 Новый
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            -3
            Цитата: kalibr
            Вы остальные комменты смотрели?

            нет. А что там? Дачники хвастаются своими огородами? Делятся рецептами компоста?
            1. kalibr
              kalibr Сегодня, 18:51 Новый
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              А напрасно. Читать только себя - большая ошибка. И не стоит свысока относится к другим людям. Они, как и Вы имеют право на собственные слабости.
              1. Д-р Франкенштуцер
                Д-р Франкенштуцер Сегодня, 18:59 Новый
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                Цитата: kalibr
                И не стоит свысока относится к другим людям.

                не совсем понял, где я дал повод говорить о высокомерии.
                Цитата: kalibr
                Читать только себя - большая ошибка.

                Ей-богу, забавно слышать подобные сентенции о самовлюблённости от Вас, товарищ Шпаковский)
                Цитата: kalibr
                Они, как и Вы имеют право на собственные слабости.

                разумеется. Никто никого не ущемляет в правах на слабости. Но почему здесь?
                1. kalibr
                  kalibr Сегодня, 19:30 Новый
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                  Вижу Вам хочется со мной поругаться? Не стоит. Мне Вы все равно ничего не докажете. А если что-то Вас уж очень волнует - пишите в администрацию сайта. Не мне. А вот это и впрямь забавно:"Ей-богу, забавно слышать подобные сентенции о самовлюблённости от Вас, товарищ Шпаковский" И насмешило уже меня. Вы же сами написали, что не читаете комментов других читателей, хотя надо бы. Я вот при всей своей "самовлюбленности" читаю их все. А почему "здесь" Вам уже объяснили. И словами и... минусами! Отрицательный рейтинг 7770 с мая месяца надо суметь заработать!
  6. Lelik76
    Lelik76 Сегодня, 16:23 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Отцу дали дачу в 89 году - просто был лес (тайга) недалеко от залива Ангары. Так что проблем с лесом и первоначальными пиломатериалами не было вообще. И сейчас вокруг всё тот же лес, некоторые сосны оставили на участках. Ягода, грибы, папоротник наконец в шаговой доступности от участка (у нас предпоследний от леса). И от города 8 км по асфальту.
  7. Van 16
    Van 16 Сегодня, 16:55 Новый
    • 4
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    +4
    Понятие " сад" мимо моего детства пролетело, все лето - пионерский лагерь плюс деревня у бабушки. Сад в 87 году появился, классические, советские шесть соток. Но место классное, в лесу. Так что теперь без сада жизни не представляю ))
  8. Старый26
    Старый26 Сегодня, 16:57 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Да, умеете вы, Вячеслав, разбередить душу и заставить вспоминать прошлое. Казалась бы такая мелочь, как дача. Рос и пошел в школу в Ставрополе. Во дворе из 10-11 квартир нас было трое пацанов. До сих пор встречаемся порой, повезло, что все осели в Ставрополе. Двое поменяли квартиры в многоэтажных домах в неплохих районах на свои дома. Не часто, но собираемся на шашлыки. К чему я это. В 60-х, приезжая на каникулы к бабушке в Ставрополь (отец тогда служил на Украине) всегда хотя бы несколько дней были у одного из нас (у него только и была) на даче. Что тогда представляла из себя дача среднестатистического человека. Те же знаменитые 6 соток. Небольшой домик, где можно было переначивать, летний душ. На дереве (ЕМНИП это была груша) у товарища был сделан помост, где мы, пацаны днем и отдыхали. "Мулькой" дачи был выложенный деревом бассейн глубиной метр-полтора и площадью метров в 0-12. Что там у них было высажено за давностью лет не помню.

    С "настоящей" дачей столкнулся в командировке, в середине 90-х годов в Подмосковье. Надо было из центра доставить груз во Внуково, и знакомый повез меня по "закоулкам" Подмосковья. И вот там, я впервые увидел воочию, а не в кино старые подмосковные тачи, о которых вы написали
    О том, что такое бывает, я, наверное, впервые узнал из повести Гайдара «Тимур и его команда», а увидел в этом же кинофильме


    Что же касается другого времени. Теща получила участок под тачу где-то в 1992-1993 году. Относительно недалеко от города. Рядом ПГТ, который сейчас стал одним из районов города. Но время было такое, что было не до строительства. Надо было выживать. Поэтому тесть сколотил "хибару 3х3 метра, обшил досками. там хранили инвентарь, можно было укрыться от дождя. Выкопали колодец (вода была близко, обошлись примерно 2,5-3 метрами. Каждый из дачников решал свои проблемы сам. Кто-то строил одноэтажный маленький домик, кто-то двухэтажный. Кто-то использовал в качестве дачного домика кузов от автобуса ПАЗ
    Потом сосздоровьем у тестя с тещей стало похуже, дачу забросили, тем более, что перед этим кто-то сжигая камыш сжег и постройки. Хотя в самые тяжелые годы 90-х она была подспорьем.

    Сейчас отец порой жалеет, что когда переезжал в Ставрополь, была возможность купить дачу на окраине. Уже с фруктовыми деревьями, домиком, электричеством и водой. Сейчас бы на субботу-воскресенье было бы неплохо выбираться бы в такое место, тем более, что сейчас это уже в черте города. Но после драки кулаками не машут.

    Те мои друзья, кто имеют дачи уже "ушли" от посадки картофеля. сейчас его легче купить. А на дачах у них кусты клубники (малины), домик, неприменно бассейн и место для шашлыка. Чтобы туда хотелось было приезжать отдохнуть, а не вкалывать...

    Цитата: Вождь краснокожих
    Моему бате, как и остальным работникам депо, включая начальника, выделили 6 соток на такой смеси песчаника и суглинка, что даже далёкие от земледелия люди и то поняли - картофель здесь не вырастить...

    Тесть у меня сам с Рязанщины, во время войны им, детям, картофель позволил выжить. Поэтому он относился к нему с пиететом. Хотя конечно год на год урожай не приходился. Можно было взять вполне приличный картофель в качестве урожая, а можно было и "горох"
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 17:33 Новый
      • 3
      • 0
      +3
      Я пишу о жизни, без прикрас, поэтому, видимо, это и волнует. Мы тоже картошку не сажали два года, но в этом посадили немного для "дачного супа". Уже роем по кустику. Пока урожай хороший.
  9. Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 16:59 Новый
    • 4
    • 0
    +4
    Ну, спасибо, Вячеслав! hi Статья прямо для моей супруги, позвал её, сразу прочитала и присоединяется к моей благодарности.
    Немного фотографий из нашей садово-огородной жизни. smile





    На последнем фото "Паровоз братьев Черепановых", сооружен из половины газового баллона и используется для приготовления шашлыка и "правильного" плова в казане. smile
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 17:20 Новый
      • 2
      • 0
      +2
      У Вас красиво и много земли.Это радует. Но фото весенние, не так ли?
      1. Морской Кот
        Морской Кот Сегодня, 17:25 Новый
        • 2
        • 0
        +2
        Не все, но парочка -- да.
  10. Алекс2000
    Алекс2000 Сегодня, 17:13 Новый
    • 1
    • 4
    -3
    О! семейные фоточки и цветочки на даче. А где Котики?

    Котиков! Самое то для ВО!
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 17:28 Новый
      • 6
      • 0
      +6
      Их есть у меня! Моя кошка Барся на прогулке...

    2. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 17:34 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      Вы невнимательны, есть и Котики на страже вверенного им для охраны имущества.
      Хотите по ВОшной специфике -- пожалуйста, там же в двух км. от деревни.
  11. 3x3zsave
    3x3zsave Сегодня, 18:04 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Спасибо, Вячеслав Олегович!
    Хороший материал, но, к сожалению, для меня непонятный. Я урбанист, от слова "совсем". request
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 18:27 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Дорогой Антон! Я тоже был многие годы урбанист. Попав первый раз на купленную дачу, я белил яблоню и думал: "Что я здесь делаю?" Сейчас так не думаю. Вот только что приехал, съел тарелку крупной, сладкой малины с молоком, и вот пишу очередную статью. А на ужин ждет творог с базиликом и оливковым маслом и итальянский паштет из цуккини. Все свое, сил прибавилось, голова - свежая... Люди с возрастом меняются!
  12. Комментарий был удален.
  13. Комментарий был удален.
  14. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 18:45 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    В чем-то мы с вами похожи, дорогой автор.
  15. Van 16
    Van 16 Сегодня, 18:53 Новый
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    Между прочим. Не знаю у кого как, а у меня вот такое наблюдение - чем больше мне лет, чем ближе к старости, тем меньше уделяется площади, так скажем, полезным культурам, помидорам, огурцам и прочим баклажанам. И тем больше площади оставляешь для .. ну скажем, для души. Можжевельники посадил, туи, ёлку, про цветы вообще слов нет, детскую площадку сделал, с бассейном, гамаком, песочницей .. вот сегодня кольцо баскетбольное купил, куда приделать пока не знаю, но куда нибудь сделаю. Как то вот так вот..